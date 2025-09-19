Τραμπ: Τα τηλεοπτικά δίκτυα που είναι “εναντίον” μου θα πρέπει “ίσως” να χάσουν τις άδειές τους

Μετά την διακοπή του του “Jimmy Kimmel Live”, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα που είναι εναντίον του “ίσως” πρέπει να χάσουν την άδειά τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι θα έπρεπε να αφαιρεθεί η άδεια μετάδοσης σε ορισμένα τηλεοπτικά δίκτυα, υποστηρίζοντας την αμερικανική ραδιοτηλεοπτική ρυθμιστική αρχή μετά την διακοπή του “Jimmy Kimmel Live”.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, που ανήκει στη Disney, ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι διακόπτει “επ’ αόριστον” την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ “Jimmy Kimmel Live” μετά από δηλώσεις του παρουσιαστή, που κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά για την εκμετάλλευση της δολοφονίας του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ.

Το ABC απέσυρε την εκπομπή Jimmy Kimmel Live! μετά από απειλή της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) για λήψη μέτρων σχετικά με τα σχόλια του παρουσιαστή. Ο Τραμπ αναφέρθηκε στο θέμα την Πέμπτη, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από την επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συγκεκριμένα, όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε, από δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, αν ο επίτροπος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, θα έπρεπε να στραφεί και εναντίον άλλων παρουσιαστών μετά τη διακοπή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ: «Διάβασα κάπου ότι τα δίκτυα ήταν 97% εναντίον μου, ξανά, 97% αρνητικά, και όμως κέρδισα, εύκολα, και τις επτά κρίσιμες πολιτείες [στις εκλογές του περασμένου έτους]». «Μου δίνουν όλη αυτή την κακή δημοσιότητα, ο Τύπος, και έχουν άδεια μετάδοσης». «Θα έλεγα ότι ίσως πρέπει να τους αφαιρεθεί η άδεια», πρόσθεσε.

Τη Δευτέρα, ο 57χρονος ανιματέρ Τζίμι Κίμελ, είπε ότι η “συμμορία του Maga” προσπαθούσε απεγνωσμένα να παρουσιάσει τον δολοφόνο του Κερκ ως κάτι άλλο εκτός από δικό τους άνθρωπο. Ο ίδιος καταδίκασε τη βία, αλλά ταυτόχρονα κατηγόρησε το κίνημα MAGA ότι εργαλειοποιεί τον θάνατο του Κερκ για μικροπολιτικά οφέλη. Μάλιστα, παρομοίασε την αντίδραση του Τραμπ στον θάνατο του 31χρονου στενού του συνεργάτη με “το πώς θρηνεί ένα τετράχρονο παιδί ένα χρυσόψαρο”.

Μετά τη δολοφονία του Κερκ, ο Κίμελ είχε δημοσιεύσει στο Instagram μήνυμα καταδίκης της επίθεσης και εξέφρασε την “αγάπη” του στην οικογένεια Κερκ.

Μιλώντας στο Fox την Πέμπτη, ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, είπε ότι η αναστολή της εκπομπής του Κίμελ δεν ήταν “το τελευταίο βήμα”. «Θα συνεχίσουμε να θεωρούμε τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα υπεύθυνα για το δημόσιο συμφέρον», είπε. «Και αν δεν τους αρέσει αυτή η απλή λύση, μπορούν να επιστρέψουν την άδειά τους στην FCC.», πρόσθεσε.

Η FCC έχει ρυθμιστική εξουσία πάνω σε μεγάλα δίκτυα, όπως το ABC και τους ανεξάρτητους συνεργάτες του. Ωστόσο, η υπηρεσία έχει περιορισμένη εξουσία σε κανάλια όπως το Fox ή το MSNBC, και καμία εξουσία σε podcast ή στο μεγαλύτερο μέρους του περιεχομένου streaming, σημειώνει το BBC.

Νομικοί αναλυτές λένε ότι η Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, που προστατεύει την ελευθερία του λόγου, εμποδίζει τη FCC να αφαιρέσει άδειες μετάδοσης για πολιτικούς λόγους.

Ο Τζο Στραζούλο, πρώην σεναριογράφος στο Jimmy Kimmel Live! (2015-2021), δήλωσε στο BBC ότι επικρατεί ατμόσφαιρα φόβου. «Είναι σπαρακτικό να βλέπεις τον κίνδυνο να χάσουν τη δουλειά τους oι σεναριογράφοι», είπε. «Έχω επικοινωνήσει και κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει, τα συζητούν ακόμα παρασκηνιακά.»

Η αναστολή του Κίμελ ανακοινώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, λίγο μετά την ανακοίνωση της Nexstar Media, μιας από τις μεγαλύτερες ιδιοκτήτριες τηλεοπτικών σταθμών στις ΗΠΑ, ότι δεν θα μεταδώσει την εκπομπή του “για το άμεσο μέλλον”. Η Nexstar χαρακτήρισε τα σχόλιά του για τον Κερκ “προσβλητικά και απερίσκεπτα σε μια κρίσιμη στιγμή για τον εθνικό πολιτικό διάλογο”.

Ο Καρ επαίνεσε τη Nexstar – η οποία αυτή τη στιγμή επιδιώκει έγκριση συγχώνευσης ύψους 6,2 δισ. δολαρίων με την Tegna – και είπε ότι ελπίζει και άλλοι σταθμοί να ακολουθήσουν το παράδειγμά της.

Η Sinclair, η μεγαλύτερη ομάδα συνεργαζόμενων σταθμών του ABC στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι θα προβάλει ειδική εκπομπή μνήμης για τον Κερκ στην κανονική ζώνη μετάδοσης της εκπομπής του Κίμελ την Παρασκευή.

Σφοδρές αντιδράσεις μετά την απόφαση του ABC να αποσύρει τον Τζίμι Κίμελ από τον αέρα

FILE - Jimmy Kimmel arrives at the 74th Primetime Emmy Awards at the Microsoft Theater in Los Angeles, Sept. 12, 2022. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, File)

Συγγραφείς, ηθοποιοί, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και άλλοι προβεβλημένοι Δημοκρατικοί καταδίκασαν την αναστολή του Κίμελ.

Ο Ομπάμα, που σπάνια παρεμβαίνει σε τρέχουσες πολιτικές διαμάχες, χαρακτήρισε την απόφαση «κυβερνητικό εξαναγκασμό» από αξιωματούχους της διοίκησης Τραμπ. «Μετά από χρόνια παραπόνων για την “cancel” κουλτούρα, η σημερινή κυβέρνηση την έχει αναγάγει σε ένα νέο και επικίνδυνο επίπεδο, απειλώντας συστηματικά με ρυθμιστικά μέτρα τα ΜΜΕ εκτός αν φιμώσουν ή απολύσουν όσους δημοσιογράφους και σχολιαστές δεν τους είναι αρεστοί», έγραψε ο Ομπάμα. Και πρόσθεσε: «Αυτό είναι ακριβώς το είδος της κυβερνητικής παρέμβασης που το Πρώτο Τροπολόγημα έχει σχεδιαστεί να αποτρέπει – και τα ΜΜΕ οφείλουν να αρχίσουν να αντιστέκονται αντί να υποκύπτουν».

Ο ηθοποιός Μπεν Στίλερ δήλωσε ότι «δεν είναι σωστό», ενώ η Τζιν Σμαρτ είπε ότι ήταν «σοκαρισμένη από την ακύρωση». «Αυτό που είπε ο Τζίμι ήταν ελεύθερος λόγος, όχι λόγος μίσους», πρόσθεσε.

Την Πέμπτη, οι παρουσιαστές των βραδινών εκπομπών άλλων δικτύων στήριξαν τον Κίμελ. «Αυτό είναι κατάφωρη λογοκρισία», είπε ο Στίβεν Κόλμπερτ στο CBS. «Τζίμι, σε στηρίζω εσένα και το προσωπικό σου 100%.», επισήμανε.

Τον Ιούλιο, το CBS ανακοίνωσε ότι δεν θα ανανεώσει το The Late Show with Stephen Colbert για άλλη σεζόν. Τα συνδικάτα Writers Guild of America και Screen Actors Guild, καταδίκασαν την αναστολή του Κίμελ ως παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων ελευθερίας του λόγου.

Διαδηλώσεις κατά της Disney

A demonstrator holds a sign reading "CANCEL DISNEY+" outside El Capitan Entertainment Centre, where the late-night show "Jimmy Kimmel Live!" is staged, Thursday, Sept. 18, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Jae C. Hong)

Καθώς αυξάνονταν οι εκκλήσεις για μποϊκοτάζ της Disney και άλλων εταιρειών που εμπλέκονται στην απομάκρυνση του Τζίμι Κίμελ από τον αέρα, εκτιμάται ότι 200 έως 300 άτομα διαδήλωσαν έξω από την έδρα της Disney στο Μπέρμπανκ το απόγευμα της Πέμπτης.

Demonstrators picket in response to the suspension of Jimmy Kimmel's late-night show outside of Walt Disney Studios in Burbank, Calif., on Thursday, Sept. 18, 2025. (AP Photo/Jae C. Hong)

«Πιστεύω ότι η Disney και το ABC φέρουν 100% την ευθύνη. Δεν αντέδρασαν καθόλου», δήλωσε ο Κωνσταντίν Άντονι, μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Μπέρμπανκ, στο Hollywood Reporter. Ορισμένοι επιτέθηκαν στη Disney και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Μπομπ Άιγκερ, επειδή θεώρησαν ότι υπέκυψαν άμεσα στην απαίτηση της κυβέρνησης Τραμπ να λογοκρίνουν έναν προβεβλημένο κωμικό.

A demonstrator holds a sign in response to the suspension of Jimmy Kimmel's late-night show outside of Walt Disney Studios in Burbank, Calif., on Thursday, Sept. 18, 2025. (AP Photo/Jae C. Hong)

Σύμφωνα με το Variety, αρκετοί άνθρωποι διαδήλωσαν έξω από τα στούντιο του ABC στη Νέα Υόρκη, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του Κίμελ.

«Θέλουμε τον Τζίμι Κίμελ πίσω στον αέρα και θα συνεχίσουμε να μιλάμε και να ασκούμε πίεση με κάθε τρόπο, μέχρι να συμβεί αυτό», δήλωσε η πρόεδρος του Writers Guild of America West, Μέριντιθ Στίμ, στο Hollywood Reporter.