Τραμπ: Το Ισραήλ συμφώνησε στο αρχικό σχέδιο αποχώρησης των στρατευμάτων

Η νέα ανάρτηση Τραμπ για τις εξελίξεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα και τις αποκρίσεις Ισραήλ-Χαμάς.

Νέα ανάρτηση για το αμερικανικό σχέδιο για την εκεχειρία στη Γάζα πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, το Σάββατο (4/10), λίγη ώρα μετά τη θετική απάντηση της Χαμάς και το εμπρηστικό διάγγελμα Νετανιάχου.

Έγραψε συγκεκριμένα,

“Μετά από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή αποχώρησης (σ.σ. των στρατευμάτων), την οποία έχουμε δείξει και κοινοποιήσει στη Χαμάς. Όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει, η εκεχειρία θα τεθεί ΑΜΕΣΩΣ σε ισχύ, θα ξεκινήσει η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων και θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση της αποχώρησης, η οποία θα μας φέρει κοντά στο τέλος αυτής της 3.000 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα και ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ!”

Σημειώνεται πως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς αναμένεται να ξαναρχίσουν στην Αίγυπτο τις επόμενες ημέρες, με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και τον γαμπρό του να μεταβαίνουν ήδη στην χώρα προκειμένου να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες σχετικά με τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.