Σοκ και αμηχανία στη Γάζα για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Ποικίλλουν οι αντιδράσεις στο εσωτερικό των Παλαιστινίων για το σχέδιο εκεχειρίας Τραμπ στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς. Οι προβληματισμοί.

Σοκ έχει προκαλέσει στην περιοχή της Γάζας η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φάνηκε να καλωσορίζει την αντίδραση της Χαμάς στην πρόταση εκεχειρίας 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με το BBC, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κατέκλυσαν τα social media και τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων με ερωτήσεις όπως “έχει τελειώσει ο πόλεμος;” και “αυτό είναι αυτό όνειρο ή πραγματικότητα;”, καθώς η ταχύτητα των εξελίξεων τις τελευταίες ώρες έχει σκορπίσει ανησυχίες στον πολύπαθο παλαιστινιακό πληθυσμό για το μέλλον και τις επόμενες κινήσεις.

Η Χαμάς, σε μια προσεκτικά διατυπωμένη ανακοίνωση, η οποία φέρεται να γράφτηκε με τη βοήθεια μεσολαβητών, δεν απορρίπτει κατηγορηματικά την πρόταση του Τραμπ, αλλά αντίθετα παρέχει ένα επιφυλακτικό “ναι” υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η παλαιστινιακή οργάνωση αποδέχτηκε τους όρους του Αμερικανού προέδρου για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και την ιδέα της παράδοσης της διακυβέρνησης της Γάζας σε Παλαιστίνιους τεχνοκράτες. Ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει με σαφήνεια σε πολλά άλλα σημεία της πρότασης.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της Χαμάς, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σίγουρος ότι η οργάνωση είναι έτοιμη για ειρήνη και κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Κι ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, πολλοί Παλαιστίνιοι θεωρούν, από την πλευρά τους, την απάντηση της Χαμάς μια στρατηγική κίνηση που “ρίχνει το μπαλάκι” στο Ισραήλ ενώ οι αντιδράσεις, μεταξύ των εκτοπισμένων και των επιζώντων στη Γάζα ποικίλουν, με κάποιους να εκφράζουν την ελπίδα τους ότι το τέλος του πολέμου πλησιάζει και άλλους να παρακολουθούν με καχυποψία τις εξελίξεις.

«Φοβάμαι ότι η Χαμάς έπεσε σε παγίδα. Το Ισραήλ μπορεί να ανακτήσει τους ομήρους του και στη συνέχεια να συνεχίσει τον πόλεμο», ανέφερε ένας κάτοικος της περιοχής. Από την άλλη, υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι η πρόταση Τραμπ μπορεί να αποτελεί και μια ιστορική ευκαιρία για να τελειώσει η αιματηρή σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Μην παρασύρεστε από την αισιοδοξία», προειδοποίησε ο Ιμπραήμ Φαρές, γνωστός ακτιβιστής, μιλώντας στη βρετανική τηλεόραση BBC. «Θα υπάρξουν πολλοί γύροι διαπραγματεύσεων για τις λεπτομέρειες. Ο διάβολος κρύβεται πάντα στις λεπτομέρειες», τόνισε, επικαλούμενος την κατάσταση στο Λίβανο, όπου η χώρα ακόμη αντιμετωπίζει τις συνέπειες του πολέμου.

AP Abdel Kareem Hana

Ο Μαχμούντ Ντάχερ, επικεφαλής του γραφείου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας στο Άντεν της Υεμένης, σχολιάζοντας την απάντηση της Χαμάς, την χαρακτήρισε ασυνήθιστη για την φύση της. «Αυτή τη φορά ήταν ναι χωρίς το συνήθη ‘αλλά’ αμέσως μετά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η παλαιστινιακή οργάνωση συμφώνησε σε όλους τους όρους του Τραμπ, αλλά απέφυγε τις επιφυλάξεις που συνήθως συνοδεύουν ανάλογες δηλώσεις.

“Ναι στην απελευθέρωση των κρατουμένων σύμφωνα με τη φόρμουλα του Τραμπ, ναι στο τέλος του πολέμου και την αποχώρηση, ναι στην παράδοση της εξουσίας σε Παλαιστινιακή αρχή. Τα ‘αλλά’ ήρθαν μόνο αργότερα. Η Χαμάς έπαιξε ακόμα και με τον εγωισμό του Τραμπ, κολακεύοντας τον“, ανέφερε.

Υπάρχουν, βέβαια, και εκείνοι που δεν πείστηκαν από την ‘έξυπνη’ απάντηση της Χαμάς. Ο Χαλίλ Αμπού Σαμάλα, γνωστός ακτιβιστής από τη Γάζα και πολέμιος της Χαμάς, αμφισβήτησε ακόμα και το αν η ανακοίνωση συντάχθηκε από μέλη της οργάνωσης, τονίζοντας ότι στόχος της παραμένει η διατήρηση της εξουσίας.

Σε τι συμφώνησε η Χαμάς και σε τι όχι; Τα σημεία στα οποία συμφωνούν: Η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους, λίγες ώρες μετά την προθεσμία που τους έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στις 18:00 ET (22:00 GMT) την Κυριακή, για να αποδεχθούν το ειρηνευτικό του σχέδιο για τη Γάζα.

Επίσης, δήλωσε ότι “ανανεώνει τη συμφωνία της να παραδώσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε ένα παλαιστινιακό σώμα ανεξάρτητων (τεχνοκρατών), με βάση την παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και την αραβική και ισλαμική υποστήριξη”. Σε ποια σημεία επιθυμεί περαιτέρω διαπραγματεύσεις: Η οργάνωση δεν αναφέρθηκε στον αφοπλισμό στην δήλωσή της.

Επίσης, δεν συμφώνησε να μην διαδραματίζει πλέον κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας.

Από την απάντηση της Χαμάς απουσιάζει επίσης οποιαδήποτε αναφορά στην επιτροπή διεθνούς εποπτείας υπό την ηγεσία του Τραμπ, την “Επιτροπή Ειρήνης”, η οποία προορίζεται να εποπτεύει την τοπική παλαιστινιακή διακυβέρνηση. Δεν είναι σαφές αν η Χαμάς αποδέχεται ή όχι αυτή την εποπτεία.

Για την ώρα, χιλιάδες Παλαιστίνιοι και Παλαιστίνιες παραμένουν αβέβαιοι και παρακολουθούν με αγωνία αν οι νέες προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα θα ευοδώσουν.

Όλα τα βλέμματα στην Αίγυπτο

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς αναμένεται να ξαναρχίσουν στην Αίγυπτο τις επόμενες ημέρες.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του ήδη μεταβαίνουν στην Αίγυπτο, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες σχετικά με τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

“Ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ θα πάνε στην Αίγυπτο”, ανέφερε επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Νέο μήνυμα Τραμπ στη Χαμάς

Νέο μήνυμα προς τη Χαμάς έστειλε, το απόγευμα του Σαββάτου (4/10), ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες μετά τη θετική απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης στο σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα.

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ καλεί τη Χαμάς να κινηθεί γρήγορα, «αλλιώς θα πάνε όλα χαμένα».

«Εκτιμώ το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει προσωρινά τους βομβαρδισμούς, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία. Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα θα πάνε χαμένα. Δεν θα ανεχθώ καθυστερήσεις, τις οποίες πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβούν, ούτε οποιοδήποτε αποτέλεσμα που θα θέσει ξανά τη Γάζα σε κίνδυνο. Ας το κάνουμε αυτό, ΓΡΗΓΟΡΑ. Όλοι θα αντιμετωπιστούν δίκαια!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα», ώστε να προχωρήσει η διαδικασία απελευθέρωσης των ομήρων.