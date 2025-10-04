Γάζα: Όλα τα μάτια στο Κάιρο – Εμπρηστικό διάγγελμα Νετανιάχου

Με απειλές για τον αφοπλισμό της Χαμάς και μηνύματα για την επιστροφή των ομήρων ο Νετανιάχου απευθύνθηκε στον Ισραηλινό λαό, την ώρα που διπλωματικές αντιπροσωπείες μεταβαίνουν στην Αίγυπτο για τις τελικές διαπραγματεύσεις επί του σχεδίου Τραμπ.

Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται τις τελευταίες ώρες για το μέλλον της Γάζας, μετά και τη θετική απάντηση της Χαμάς -αν και υπάρχουν αρκετά θολά σημεία- στο σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ. Το βράδυ του Σαββάτου (4/10), ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε διάγγελμα όπου, μεταξύ άλλων, γνωστοποίησε ότι οι τελικές συζητήσεις των εμπλεκόμενων μερών θα λάβουν χώρα τις επόμενες ώρες στην Αίγυπτο.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στα Εβραϊκά από την Ιερουσαλήμ, ο Νετανιάχου είπε πως το Ισραήλ είναι “στα πρόθυρα μιας μεγάλης επιτυχίας” και αναφέρθηκε στους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και εξέφρασε την ελπίδα του ότι θα επιστρέψουν “τις επόμενες ημέρες”.

“Ελπίζω ότι, με τη βοήθεια του Θεού, τις επόμενες ημέρες, θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε την επιστροφή όλων των ομήρων — των ζωντανών και των νεκρών, μαζί, με τον Ισραηλινό Στρατό να παραμένει αναπτυγμένος βαθιά στη Γάζα”. Στο πρώτο στάδιο, είπε, όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν και ο Ισραηλινός Στρατός θα αναπτυχθεί σε θέσεις που του επιτρέπουν να συνεχίσει να επιβλέπει τη Γάζα.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι πιστεύει πως η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα έχει αναγκάσει τη Χαμάς να αλλάξει τη θέση της σχετικά με την απελευθέρωση των ομήρων. “Αυτό που προκάλεσε την αλλαγή στη θέση της Χαμάς είναι μόνο η στρατιωτική και πολιτική πίεση που ασκήσαμε”, είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι διαπραγματευτές που θα μεταβούν στην Αίγυπτο θα εργαστούν προκειμένου να διαμορφωθεί ένα χρονοδιάγραμμα για την απελευθέρωση των ομήρων σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ. Ο ίδιος τόνισε πως τόσο το Ισραήλ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να ολοκληρώσουν αυτές τις συνομιλίες “εντός των επόμενων ημερών”.

Στο διάγγελμά του, ανέβασε τους τόνους εξαπολύοντας ευθείες απειλές κατά της Χαμάς προκειμένου να επιτευχθεί ο αφοπλισμός της, ένα ζήτημα για το οποίο η Παλαιστινιακή οργάνωση απέφυγε να πάρει θέση κατά τη χθεσινή απάντησή της. “Αυτό θα συμβεί είτε διπλωματικά, σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, είτε στρατιωτικά — με τα χέρια μας», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, προσθέτοντας: “Αυτό θα επιτευχθεί είτε με τον εύκολο τρόπο είτε με τον δύσκολο, αλλά θα επιτευχθεί”.

Επίσης, ευχαρίστησε τον “αγαπητό φίλο του, Πρόεδρο Τραμπ” για την στρατιωτική υποστήριξη προς το Ισραήλ.

Στην Αίγυπτο αντιπροσωπείες ΗΠΑ, Ισραήλ και Χαμάς για το μέλλον της Γάζας

Σε διπλωματικό επίπεδο, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού ηγέτη, Τζάρεντ Κούσνερ, μεταβαίνουν στην Αίγυπτο, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες σχετικά με τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με όσα αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ, ομάδα Ισραηλινών διαπραγματευτών, υπό τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, οδεύει κι εκείνη προς την Αίγυπτο, προκειμένου να πάρει μέρος στις συνομιλίες, όπως και αντιπροσωπεία της Χαμάς.

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει ένα «διαπαλαιστινιακό διάλογο για την παλαιστινιακή ενότητα και το μέλλον της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί. Ακολούθησε, δε, επιβεβαίωση από το ΥΠΕΞ της Αιγύπτου που κάνει λόγο για συνομιλίες Ισραήλ – Χαμάς τη Δευτέρα.

Τετ α τετ Νετανιάχου με Μπεν Γβίρ και Σμότριτς

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN, o Νετανιάχου συγκάλεσε τους ακροδεξιούς συνεργάτες του στην κυβέρνηση — Ιτάμαρ Μπεν Γβίρ και Μπετζαλέλ Σμότριτς — σε συνάντηση, προκειμένου να συζητήσουν την πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

Ο Μπεν Γβίρ και ο Σμότριτς δεν είχαν ενημερωθεί για την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση του Τραμπ το βράδυ της Παρασκευής, ούτε για την επόμενη έκκληση του προέδρου προς το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμη επίσημη συζήτηση στο υπουργικό συμβούλιο για το σχέδιο του Τραμπ, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη ψηφοφορία στο υπουργικό συμβούλιο.

Μπεν Γβίρ και Σμότριτς έχουν επανειλημμένα απειλήσει να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση αν ο πόλεμος τελειώσει πριν επιτευχθούν οι στόχοι τους, ενώ και οι δύο έχουν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους για την πρόταση του Τραμπ. Σύμφωνα με έναν από τους δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CNN, ο Μπεν Γβίρ είπε στον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη ότι το σχέδιο είναι «γεμάτο κενά, δεν επιτυγχάνει τους στόχους του πολέμου και βλάπτει την ασφάλεια του Ισραήλ». Ο Σμότριτς, από την πλευρά του, έγραψε στο X την περασμένη εβδομάδα ότι το σχέδιο είναι μια «κραυγαλέα διπλωματική αποτυχία για το Ισραήλ που θα καταλήξει σε δάκρυα», καταγγέλλοντας το ως «τραγωδία μιας ηγεσίας που αποφεύγει την αλήθεια».

Τραμπ: “Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα θα πάνε χαμένα”

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα», ώστε να προχωρήσει η διαδικασία απελευθέρωσης των ομήρων, αφού η παλαιστινιακή, ισλαμιστική οργάνωση ανέφερε ότι δέχτηκε το σχέδιο της Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, ο Τραμπ κάλεσε τη Χαμάς να κινηθεί γρήγορα σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των ομήρων. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ καλεί τη Χαμάς να κινηθεί γρήγορα, «αλλιώς θα πάνε όλα χαμένα».

«Εκτιμώ το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει προσωρινά τους βομβαρδισμούς, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία. Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα θα πάνε χαμένα. Δεν θα ανεχθώ καθυστερήσεις, τις οποίες πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβούν, ούτε οποιοδήποτε αποτέλεσμα που θα θέσει ξανά τη Γάζα σε κίνδυνο. Ας το κάνουμε αυτό, ΓΡΗΓΟΡΑ. Όλοι θα αντιμετωπιστούν δίκαια!» ανέφερε χαρακτηριστικά.