Τσεχία: Tους πήρε 6 χρόνια να πιάσουν οδηγό “φάντασμα”

Έπειτα από έξι ολόκληρα χρόνια, η αστυνομία της Τσεχίας συνέλαβε οδηγό αγωνιστικού αυτοκινήτου που οδηγούσε επικίνδυνα σε δημόσιους δρόμους.

Σκηνές που θύμιζαν καρέ από κάποιο “The Fast and the Furious” εκτυλίχθηκαν στους δρόμους της Τσεχίας, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τελικά τον οδηγό αγωνιστικού αυτοκινήτου ο οποίος είχε εντοπιστεί επανειλημμένα στους δρόμους της χώρας να τρέχει πιο γρήγορα και από τη… σκιά του.

Σύμφωνα με το CNN, η αστυνομία είχε δεχθεί επανειλημμένα καταγγελίες για τον οδηγό ενός κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου τύπου Formula 1 ο οποίος οδηγούσε παράνομα σε δημόσιους δρόμους πριν από έξι χρόνια. Ωστόσο, όλες οι προσπάθειες να συλληφθεί ο ταχύτατος οδηγός, του οποίου η ταυτότητα παρέμενε άγνωστη, ήταν αποτυχημένες. Μέχρι τώρα.

Στις 8:15 π.μ. ώρα Τσεχίας την Κυριακή, η αστυνομία ενημερώθηκε για το αγωνιστικό αυτοκίνητο που φαινόταν σε ένα πρατήριο καυσίμων κοντά στο Ντομπρίς, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πράγας.

«Δύο λεπτά μετά την πρώτη αναφορά, ακόμα ένα άτομο που κάλεσε τις αρχές ανέφερε ότι το αγωνιστικό αυτοκίνητο κινούνταν με ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο D4 προς την κατεύθυνση του Πρίμπραμ», δήλωσε εκπρόσωπος της Τσεχικής Αστυνομίας στην Κεντρική Βοημία. Αμέσως στάλθηκαν οχήματα και ελικόπτερο και μέσα σε 15 λεπτά ο οδηγός συνελήφθη στο χωριό Μπουκ, περίπου 18 χιλιόμετρα από το σημείο που εντοπίστηκε αρχικά.

Ο 51χρονος άνδρας, ο οποίος βρέθηκε αρνητικός τόσο σε αλκοόλ όσο και σε ναρκωτικά, αναγνωρίστηκε ως ο οδηγός, αν και η ταυτότητά του δεν έχει γίνει δημόσια γνωστή. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση αλλά αρνήθηκε να κάνει το οποιοδήποτε σχόλιο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το αγωνιστικό όχημα τράβηξε για πρώτη φορά την προσοχή της αστυνομίας το 2019, όταν έλαβαν βίντεο που το έδειχνε να κινείται στον αυτοκινητόδρομο D4, που συνδέει την Πράγα με τη Νότια Βοημία. Τρία χρόνια αργότερα, υπήρξε νέα αναφορά με βίντεο του αγωνιστικού αυτοκινήτου, αυτή τη φορά σε έναν αυτοκινητόδρομο στην Κεντρική Βοημία. Φωτογραφίες από κάμερες έδειχναν τον οδηγό να φοράει κράνος, κάτι που έκανε αδύνατο τον εντοπισμό του.

Η επεισοδιακή σύλληψη

Η οδήγηση τέτοιων οχημάτων σε δημόσιους δρόμους είναι παράνομη στην Τσεχία.

Ένα βίντεο, που δημοσιεύθηκε στο YouTube και σε λογαριασμό Instagram δείχνει τη στιγμή της σύλληψης. Το όχημα φαίνεται να ρυμουλκείται σε αυλή σπιτιού, ενώ ακούγεται μια φωνή να φωνάζει στα τσεχικά «Η αστυνομία είναι παντού!».

Ο οδηγός αρνείται να βγει από το όχημα και υποστηρίζει ότι η αστυνομία παραβιάζει την ιδιωτική περιουσία. Ακούγονται οι αστυνομικοί να λένε ότι είναι εκεί επειδή ο οδηγός έχει παραβεί το νόμο.

Ο οδηγός καλεί την αστυνομία ενώ συνεχίζει να τσακώνεται με τους αξιωματικούς στο σημείο. Ο αξιωματικός λέει από το τηλέφωνο στον οδηγό να υπακούσει τους συναδέλφους που βρίσκονται στη σημείο αλλά εκείνος συνεχίζει να αντιστέκεται. Η αντιπαράθεση συνεχίζεται για σχεδόν 10 λεπτά, πριν ο οδηγός τελικά βγει από το όχημα και συλληφθεί.

Η αστυνομία θα παραπέμψει την υπόθεση στην αρμόδια διοικητική αρχή που θα αποφασίσει για την ποινή. Η παράβαση επισύρει πρόστιμο 5.000 έως 10.000 τσεχικές κορώνες (240-480 δολάρια) και απαγόρευση οδήγησης από έξι μήνες έως ένα έτος.