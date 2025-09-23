Τζίμι Κίμελ: Η επιστροφή του πυροδοτεί νέο debate για την ελευθερία της έκφρασης

Το “Jimmy Kimmel Live!” θα προβληθεί ξανά το βράδυ της Τρίτης (23/9) και η ανακοίνωση προκάλεσε τόσο πανηγυρισμούς όσο και απογοήτευση.

Η απόφαση του ABC να επαναφέρει την εκπομπή “Jimmy Kimmel Live!” την Τρίτη (23/9), μετά την προσωρινή αναστολή της, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από καλλιτέχνες, πολιτικούς και προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης. Κάποιοι τη χαρακτήρισαν νίκη για την ελευθερία του λόγου, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι η αναστολή ήταν πολύ σύντομη.

Η ανακοίνωση ήρθε μόλις λίγες μέρες μετά την αρχική απόφαση για αναστολή, η οποία είχε προκληθεί από τα σχόλια του Τζίμι Κίμελ σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Ο Brendan Carr, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), είχε επικρίνει ανοιχτά τον παρουσιαστή, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει δημόσια αντιπαράθεση για τα συνταγματικά δικαιώματα των Αμερικανών. Κάποιοι σχολιαστές χαρακτήρισαν την αναστολή ως απειλή για την ελευθερία του λόγου, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι ήταν κάτι που έπρεπε να συμβεί.

Η ανακοίνωση της επιστροφής της εκπομπής αναζωπύρωσε τη συζήτηση, με πληθώρα αντιδράσεων στα social media.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Δημοκρατικός Gavin Newsom, εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στο X την ευγνωμοσύνη του «σε όλους εκτός από τον @BrendanCarrFCC», αναφερόμενος στον πρόεδρο της FCC, γράφοντας: «Αυτό είναι μια νίκη για την ελευθερία του λόγου παντού».

Ο Γερουσιαστής Chuck Schumer της Νέας Υόρκης χαρακτήρισε την επιστροφή του Κίμελ ως μάχη για τα δικαιώματα του Πρώτου Τροπολογίου και «ενάντια στις καταχρήσεις του Donald Trump και του Brendan Carr».

Η Anna M. Gomez, η μόνη Δημοκρατική επίτροπος της FCC, που είχε καταδικάσει την αρχική απόφαση σε επιστολή της την προηγούμενη εβδομάδα, επαίνεσε τη Disney για «το θάρρος της απέναντι σε σαφή κυβερνητική προσπάθεια εκφοβισμού». Σε δήλωσή της πρόσθεσε: «Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους Αμερικανούς από όλο το ιδεολογικό φάσμα που μίλησαν δυνατά και με θάρρος ενάντια σε αυτήν την προφανή προσπάθεια φίμωσης της ελευθερίας του λόγου».

Με χιουμοριστικό τρόπο πανηγύρισε και ο Τζον Στιούαρτ τη επιστροφή της εκπομπής Jimmy Kimmel Live! κατά την διάρκεια της εκπομπής του “The Daily Show”,

Με τον χαρακτηριστικό σαρκαστικό του τόνο, συνεχίζοντας, συνεχάρη το κοινό του για την «επιτυχημένη, αν και υποκριτική, καμπάνια» που φέρεται να βοήθησε στην επιστροφή του Κίμελ: «Η καμπάνια που ξεκινήσατε, προσποιούμενοι ότι θα ακυρώνατε το Hulu ενώ μυστικά βλέπατε τέσσερις σεζόν του Only Murders in the Building, πραγματικά πέτυχε. Συγχαρητήρια!»

Όμως, δεν θεώρησαν όλοι την επιστροφή του Κίμελ ως νίκη. Η Megyn Kelly, πρώην παρουσιάστρια του Fox News, σχολίασε ότι «είναι ωραίο να είσαι αριστερός: το ‘cancel’ διαρκεί πέντε βράδια και μετά ξαναβρίσκεσαι κάτω από τα φώτα».

Ο συντηρητικός σχολιαστής Matt Walsh συμφώνησε με την κριτική, γράφοντας ότι η παύση της εκπομπής διήρκησε μόνο τρεις ημέρες και ότι οι αριστεροί προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως μεγαλύτερη επίθεση στην ελευθερία του λόγου από τη δολοφονία του Κερκ.

Περισσότεροι από 500 ηθοποιοί, κωμικοί, σκηνοθέτες, μουσικοί και συγγραφείς, μαζί με την Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU), δημοσίευσαν ανοικτή επιστολή χαρακτηρίζοντας την διακοπή της εκπομπής ως αντισυνταγματική και «αντιαμερικανική». Ανάμεσά τους οι Laura Dern, Ariana Grande, Tiffany Haddish, Ron Howard, John Mulaney, Sarah Jessica Parker, Sean Penn, Ryan Reynolds, Barbra Streisand και Channing Tatum.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ACLU, Anthony D. Romero, δήλωσε ότι η επιστροφή της εκπομπής αποτελεί μάθημα για εταιρείες που σκέφτονται να υποκύψουν σε κυβερνητική πίεση: «Ο λαός παρακολουθεί και θα θυμάται ποιοι στήριξαν σταθερά την ελευθερία της έκφρασης και ποιοι ακολούθησαν τις εντολές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης».