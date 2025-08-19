Βενετία: Τουρίστρια εντόπισε και άρπαξε κλέφτρα από τα μαλλιά – Βίντεο

Τουρίστρια κατάφερε να πιάσει κλέφτρα πορτοφολιών σε περιοχή της Βενετίας, κρατώντας την από τα μαλλιά μέχρι την σύλληψη της από την αστυνομία.

Μια 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών εντόπισε και έπιασε μια Αμερικανίδα τουρίστρια την στιγμή που αποπειράθηκε να της κλέψει την τσάντα της με τα χρήματα και το διαβατήριό της, στην περιοχή Santa Maria del Giglio της Βενετίας.

Η τουρίστρια προκειμένου να κρατήσει την ανήλικη από το να ξεφύγει αποφάσισε σε αυτή την έντονη στιγμή να την πιάσει και να την κρατήσει από την αλογοουρά της λίγο πριν έρθει η αστυνομία και συλλάβει τη νεαρή κλέφτρα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό, που σημειώθηκε την Πέμπτη (14/08), καταγράφηκε σε βίντεο και δείχνει την οργισμένη τουρίστρια να κρατά σφιχτά από τα μαλλιά την 14χρονη, οδηγώντας την έξω από το πλήθος των περαστικών.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η τουρίστρια – της οποίας το όνομα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα – εντόπισε την έφηβη τη στιγμή που έκρυβε την τσάντα της, με χρήματα και διαβατήριο, στη δική της τσάντα. Ενστικτωδώς, την άρπαξε από την αλογοουρά. Καθώς η κοπέλα πάλευε και φώναζε, η Αμερικανίδα επέμενε λέγοντάς της: “Μου έκλεψες την τσάντα με το διαβατήριο μέσα. Δεν πρόκειται να ξεφύγεις. Δεν σταματάω, μικρή. Δεν θα τη γλιτώσεις”.

Όταν η φερόμενη συνεργός της απείλησε να καλέσει την αστυνομία, η τουρίστρια απάντησε: “Ας καλέσουμε την αστυνομία, και ίσως πάρω πίσω το διαβατήριό μου”.

Περαστικοί κάλεσαν την αστυνομία, αλλά όταν η 14χρονη είδε τους αστυνομικούς να πλησιάζουν, άρπαξε το κινητό της και άρχισε να το χρησιμοποιεί ως όπλο. Σύμφωνα με τοπικά ρεπορτάζ, κατάφερε να ξεφύγει χτυπώντας επανειλημμένα το κεφάλι της τουρίστριας με τη συσκευή. Ένα χτύπημα στον κρόταφο προκάλεσε βαθύ τραύμα που αιμορραγούσε έντονα και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα από τους διασώστες.

Η ίδια και μια συνεργός της αντιστάθηκαν στη σύλληψη, αλλά τελικά οδηγήθηκαν στο τμήμα, κατηγορήθηκαν για κλοπή και αφέθηκαν ελεύθερες με εγγύηση, ενώ δύο ημέρες αργότερα εθεάθησαν ξανά στους δρόμους της πόλης.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με πολλούς να επικροτούν την τουρίστρια. Παράλληλα, οι αρχές και οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι συμμορίες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερα παιδιά – συχνά κορίτσια ή εγκύους – ώστε να αποφεύγουν τις καταδίκες, αφού οι ανήλικοι κάτω των 14 δεν φέρουν ποινική ευθύνη.

Ο αναπληρωτής διοικητής της αστυνομίας, Τζιάνι Φραντσόι, τόνισε ότι νομικά “παραθυράκια” αλλά και η απουσία των θυμάτων από τις δίκες οδηγούν συχνά σε ατιμωρησία. Ο δήμαρχος Λουίτζι Μπρούνιαρο ζήτησε αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες σε αστυνομία και δικαστήρια.

Την ίδια ώρα, η ακτιβίστρια Μόνικα Πόλι από την ομάδα Cittadini Non Distratti κατήγγειλε τη στρατολόγηση παιδιών για τέτοιου είδους κλοπές και υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας των πιο ευάλωτων θυμάτων, όπως ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρίες.