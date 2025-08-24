Βενεζουέλα: Στην πολιτοφυλακή χιλιάδες πολίτες, υπό τον φόβο αμερικανικής επίθεσης

Χιλιάδες πολίτες κατατάχτηκαν στην Μπολιβαριανή Πολιτοφυλακή μετά το κάλεσμα Μαδούρο. “Η πατρίδα μας χρειάζεται” δηλώνουν εθελοντές.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κάλεσε τους πολίτες της χώρας να απαντήσουν στην «απειλή» των ΗΠΑ, στρατευόμενοι στην Μπολιβαριανή Πολιτοφυλακή, προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα της χώρας.

Η κίνηση αυτή, όπως μεταδίδει το AFP, θεωρείται ότι στέλνει και μήνυμα προς την Ουάσινγκτον, η οποία πρόσφατα επικήρυξε τον Μαδούρο με 50 εκατ. δολάρια, κατηγορώντας τον ότι ηγείται καρτέλ ναρκωτικών, ενώ αμερικανικά πολεμικά πλοία βρίσκονται ήδη ανοιχτά της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο «αντιναρκωτικών επιχειρήσεων».

Στην πρωτεύουσα στήθηκαν κέντρα εγγραφής σε πλατείες, στρατιωτικά και δημόσια κτίρια, ακόμη και στο προεδρικό μέγαρο και στο Mountain Barracks, το οποίο φιλοξενεί το μαυσωλείο του εκλιπόντος σοσιαλιστή ηγέτη Ούγκο Τσάβες.

«Είμαι εδώ για να υπηρετήσω την πατρίδα», δήλωσε στο AFP ο 66χρονος Όσκαρ Ματέους. «Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι», πρόσθεσε. Αντίστοιχα, η 51χρονη Ρόσι Παραβαβίθ τόνισε έξω από ένα κέντρο εγγραφής: «Η πατρίδα μας χρειάζεται».

A member of the presidential guard shows weapons to people who signed up to join the civil militias during a national enlistment campaign called by the government of President Nicolas Maduro, at the military museum in Caracas, Venezuela, Saturday, Aug. 23, 2025. (AP Photo/Ariana Cubillos)

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Βενεζουέλας, οι οποίες αποκαλούνται Μπολιβαριανός Στρατός από τον Τσάβες, δεν κρύβουν την πολιτική τους τάση. «Ο Τσάβες ζει!» είναι πλέον ο επίσημος χαιρετισμός τους.

Ο πρώην σοσιαλιστής πρόεδρος της Βενεζουέλας Τσάβες ανέλαβε την εξουσία το 1999 και πέθανε εν ενεργεία το 2013. Ο Μαδούρο βρίσκεται στην εξουσία έκτοτε, αν και οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν την εγκυρότητα των δύο τελευταίων εκλογών του.

Σήμερα δεν είναι σαφές πόσοι στρατιώτες συμμετέχουν στην πολιτοφυλακή της Βενεζουέλας. Ο πρόεδρος της χώρας δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι μόνο η πολιτοφυλακή μετρά περισσότερους από 4,5 εκατομμύρια στρατιώτες σε ετοιμότητα.

Ωστόσο, η πιο πρόσφατη ανεξάρτητη εκτίμηση, το 2020, έκανε λόγο για περίπου 343.000 μέλη, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών.

People sign up to join the civil militias during a national enlistment campaign called by the government of President Nicolas Maduro at a square in Caracas, Venezuela, Saturday, Aug. 23, 2025. (AP Photo/Ariana Cubillos)

Μετά την εγγραφή τους, χιλιάδες εθελοντές παρακολούθησαν ντοκιμαντέρ για τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στις ακτές της Βενεζουέλας το 1902-1903, όταν ο τότε πρόεδρος Σιπριάνο Κάστρο αρνήθηκε να αποπληρώσει το εξωτερικό χρέος.

Η ταινία του 2017 έδειχνε ένοπλους αγρότες να πυροβολούν ή να μελετούν χάρτες, με πολεμικά πλοία να ξεπροβάλλουν στον ορίζοντα.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε μία αίθουσα όπου εκτίθονταν όπλα: αμερικανικά και βελγικά πολυβόλα, σουηδικό εκτοξευτή χειροβομβίδων και σοβιετικό RPG. Στρατιωτικοί τούς εξήγησαν πως χρησιμοποιείται το κάθε όπλο.

«Ανήθικο και παράνομο»

Η Ουάσινγκτον έχει και στο παρελθόν στείλει δυνάμεις στην Καραϊβική. Αυτή τη φορά, όμως, η ανάπτυξη των αμερικανικών δυνάμεων συμπίπτει με την εντατικοποίηση της πίεσης από την κυβέρνηση Τραμπ, που διπλασίασε πρόσφατα την επικήρυξη για τον Μαδούρο στα 50 εκατ. δολάρια.

«Αυτό που σχεδιάζουν οι ΗΠΑ είναι ανήθικο, εγκληματικό και παράνομο», δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βενεζουέλας. «Μιλούν για αλλαγή καθεστώτος και στρατιωτική τρομοκρατική επίθεση», πρόσθεσε.

Στο εσωτερικό της χώρας η αντιπολίτευση φαίνεται να συντάσσεται με τον Τραμπ καλώντας τους πολίτες να απέχουν και να μην καταταγούν. Ωστόσο, ο κόσμος φαίνεται να είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τον πρόεδρο και το καθεστώς.

“Ξέρω ότι δεν θα κρατήσω όπλο λόγω ηλικίας, αλλά είμαι πρόθυμη να βοηθήσω”, ανέφερε χαρακτηριστικά στο AFP η 78χρονη Ομάιρα Ερνάντες.