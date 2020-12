Βόμβα στον κινηματογράφο: Η Warner Bros στέλνει όλες τις ταινίες του 2021 στο HBO Max

Η Warner Media ταράζει τα νερά της ψυχαγωγίας ανακοινώνοντας ότι θα βάλει όλες τις ταινίες του 2021 - μια λίστα με 17 τίτλους που περιλαμβάνει "Dune", "In the Heights" και "Matrix 4 ′" - στο HBO Max, ενώ ταυτόχρονα θα παίζουν στους κινηματογράφους, εισάγοντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο που φιλοδοξεί εδώ και καιρό να "εξαργυρώσει" τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Η απόφαση αυτή εκτείνεται πολύ πέρα από τους επόμενους αβέβαιους μήνες των lockdown σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς περιλαμβάνει ταινίες που έχουν προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Υποδηλώνει ότι με την κίνηση η Warner και η μητρική της AT&T ήλπιζαν να ενισχύσουν το HBO Max, όχι απλώς αντιδρώντας στην πανδημία, αλλά εισάγοντας ένα νέο συνδρομητικό μοντέλο.

Ένα ευρύ φάσμα τίτλων συμπεριλαμβάνεται στην λίστα με τις ταινίες που θα διανεμηθούν μέσα από την συνδρομητική πλατφρόρμα: Godzilla, Conjuring, μια κινηματογραφική προσαρμογή του βιντεοπαιχνιδιού "Mortal Kombat, μια νέα παραγωγή για τη DC Comics του "The Suicide Squad", και φυσικά το "Sopranos".

Όλες αυτές οι ταινίες και σειρές, θα είναι διαθέσιμες στο HBO Max από την πρώτη τους κυκλοφορία, σε ο,τι αφορά τις πρεμιέρες. Η κίνηση αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τους κινηματογράφους των ΗΠΑ. Μάλιστα, το HBO Max δεν είναι διαθέσιμο εκτός ΗΠΑ.

Οι ταινίες της εταιρείας, όπως "The Joker" και "It: Chapter Two", "μάζεψαν" περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο box office των ΗΠΑ το 2019. Σημειωτέον, πως η εταιρεία παραγωγής διατηρεί συνήθως το 60% των εγχώριων εσόδων, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

"Ζούμε σε άνευ προηγουμένου καιρούς που απαιτούν δημιουργικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής της νέας πρωτοβουλίας για την Warner Bros. Pictures Group", δήλωσε η Ann Sarnoff, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της WarnerMedia Studios and Networks. "Κανείς δεν θέλει ταινίες πίσω στη μεγάλη οθόνη περισσότερο από εμάς. Γνωρίζουμε ότι το νέο περιεχόμενο είναι η ψυχή του κινηματογράφου, αλλά πρέπει να το εξισορροπήσουμε με την πραγματικότητα ότι οι περισσότερες αίθουσες στις ΗΠΑ πιθανότατα θα λειτουργούν με μειωμένη χωρητικότητα καθ 'όλη τη διάρκεια του 2021".

The Suicide Squad: Το πρώτο trailer αποκαλύπτει τους πρωταγωνιστές

"Νομίζω ότι είναι γελοίο και κοντόφθαλμο", δήλωσε ο Chris Johnson, διευθύνων σύμβουλος των Classic Cinemas, ο οποίος λειτουργεί περισσότερες από 100 αίθουσες σε κινηματογράφους στο Ιλλινόις και στο Ουισκόνσιν. "Δεν χρειάζεται να πετάξεις κάθε μοντέλο που λειτούργησε στο παρελθόν για να δοκιμάσεις κάτι που ίσως και να μην δουλέψει".

Οι ειδικοί αμφισβητούν εάν το σχέδιο είναι βιώσιμο. Οι περισσότερες συνδρομητικές υπηρεσίες δημιουργούν πολύ περισσότερους τίτλους χαμηλότερου μπάτζετ, ενώ οι εταιρείες παραγωγής χρειάζονται πολλά εκατομμύρια δολάρια για μία και μόνο ταινία.

Παραμένει επίσης ασαφές εάν η αλλαγή θα λειτουργήσειαποτελεσματικά προς την προσέλκυση σημαντικού αριθμού συνδρομητών στην υπηρεσία.

