Βρετανία: Tέθηκαν υπό κράτηση οι πρώτοι μετανάστες στο πλαίσιο της γαλλοβρετανικής συμφωνίας

Υπό κράτηση βρίσκονται οι πρώτοι μετανάστες που θα επιστρέψουν στην Γαλλία μετά την υπογραφεί της γαλλοβρετανικής συμφωνίας.

Το βρετανικό Yπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι έθεσε υπό κράτηση τους πρώτους μετανάστες που έφθασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο με μικρά σκάφη και οι οποίοι προβλέπεται να επιστρέψουν στη Γαλλία στο πλαίσιο της γαλλοβρετανικής συμφωνίας που τέθηκε χθες σε ισχύ.

“Οι άνθρωποι που έφθασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σκάφος χθες το μεσημέρι τέθηκαν υπό κράτηση. Θα εγκατασταθούν σε κέντρα διοικητικής κράτησης αναμένοντας την απέλασή τους”, ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίζει τον αριθμό τους.

Η νέα γαλλοβρετανική συμφωνία, που ανακοινώθηκε κατά την επίσημη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο, έχει στόχο να αποθαρρύνει αυτούς που θέλουν να διασχίσουν τη Μάγχη με επισφαλή και υπερπλήρη σκάφη με τη βοήθεια δικτύων διακινητών.

Σύμφωνα με το Λονδίνο, οι πρώτες απελάσεις προς τη Γαλλία αναμένεται να λάβουν χώρα “τις επόμενες εβδομάδες”.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλει στη Γαλλία εντός τριών ημερών τα ονόματα των μεταναστών που τέθηκαν υπό κράτηση και που θέλει να απελάσει. Οι γαλλικές αρχές θα έχουν περιθώριο 14 ημερών για να απαντήσουν, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών.

“Όταν λέω ότι τίποτα δεν θα με σταματήσει από το να καταστήσω ασφαλή τα σύνορά μας, το εννοώ”, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μέσω Χ, ο οποίος δέχεται πιέσεις για να περιορίσει τις αφίξεις των μεταναστών.

Αριθμός ρεκόρ άνω των 25.400 ανθρώπων εισήλθε στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω αυτής της θαλάσσιας οδού από τις αρχές της χρονιάς, καταγράφοντας αύξηση 49% σε ετήσια βάση.

Η συμφωνία βασίζεται στην αρχή “ένας προς έναν”. Η Γαλλία θα δεχθεί τους μετανάστες που φθάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με μικρά σκάφη και των οποίων η αίτηση ασύλου δεν έγινε δεκτή εκεί. Παράλληλα, το Λονδίνο θα δεχθεί ανθρώπους που βρίσκονται στη Γαλλία και έχουν υποβάλει αίτημα σε διαδικτυακή πλατφόρμα, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνους που έχουν οικογενειακούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πλατφόρμα αυτή είναι σήμερα (07/08) ενεργή στην ιστοσελίδα της βρετανικής κυβέρνησης.