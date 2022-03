Will Smith: Η υποκρισία της τοξικής αρρενοπώτητας και ο "γυμνός" Βασιλιάς

Στις περισσότερες ιστορίες υπάρχει η καλή και η κακή πλευρά. Εν προκειμένω, η ιστορία με το χαστούκι του Will Smith στον Chris Rock, έχει μόνο προβληματικές πλευρές.

Από τη μια στέκεται το χοντροκομμένο "αστείο" του Chris Rock από σκηνής των Όσκαρ, και από την άλλη ο Smith που αντέδρασε σαν πεντάχρονο που δεν μπορεί να διαχειριστεί τον θυμό του. Ακόμη και η τοποθέτησή του αμέσως μετά το περιστατικό, είχε τα θέματά της. "Μην ξαναπιάσεις την γυναίκα μου στο γαμ...νο στόμα σου". Αυτή η διατύπωση περί γυναίκας "του", δηλαδή, και η όλη ματσίλα της συμπεριφοράς ενός ανθρώπου που έχει βγει εντελώς εκτός εαυτού, αναπαράγοντας όμως τα χειρότερα και αν μη τι άλλο, πλέον αναχρονιστικά στερεότυπα.

Το τι ακολούθησε ήταν δεδομένο ότι θα ακολουθούσε. Memes στο διαδίκτυο, δημόσιες τοποθετήσεις, χιούμορ και αντιχιούμορ, με τους περισσότερους να καταδικάζουν και τις δύο πλευρές. Ακόμη και το χιούμορ γύρω από ένα βίαιο περιστατικό, όσο αναμενόμενο κι αν ήταν - καθώς μιλάμε για δύο σούπερ σταρ παγκόσμιου διαμετρήματος - ήταν και αυτό προβληματικό στα πλαίσια αναπαραγωγής ενός ηλίθιου διπόλου δράσης - αντίδρασης.

Και πάνω σε αυτή τη λογική ήρθαν να προστεθούν τα λόγια του πατέρα των Venus και Serena Williams, του Richard Williams, ή αν θέλετε του "King Richard" τον οποίο και ενσάρκωσε ο Smith στην ταινία που του έδωσε το Όσκαρ για τον πρώτο ανδρικό ρόλο.

Ο Richard Williams μίλησε λοιπόν δια του αντιπροσώπου του, του γιου του δηλαδή Chavoita LeSane στο NBC News λέγοντας λακωνικά: "Δεν ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες για το περιστατικό. Ωστόσο, δεν μπορούμε να επιδοκιμάζουμε κανέναν που επιτίθεται βίαια σε κάποιον άλλο, εκτός αν πρόκειται για αυτοάμυνα".

Ο ίδιος ο Richard Williams ωστόσο, είχε μπει στο στόχαστρο για ενδοοικογενειακή βία και συγκεκριμένα για ξυλοδαρμό της πρώην γυναίκας του (Oracene Williams) και μητέρας των Venus και Serena, το 1999, ωστόσο η υπόθεση δεν έφτασε ποτέ στα δικαστήρια. Το 2017 η επόμενη γυναίκα του, Lakeisha, αποφάσισε να χωρίσει μαζί του κατηγορώντας τον για βίαια επεισόδια. Ο ίδιος απάντησε πως η πρώην σύντροφός του ήταν αλκοολική και πως έκλεβε χρήματα, με εκείνη να έχει αιτηθεί στην αστυνομία να παρέμβει για να απομακρύνει από το σπίτι τους ένα AK-47, καθώς φοβόταν πως εκείνος θα μπορούσε να βλάψει την ίδια και τον 5χρονο τότε, γιο τους.

Η σχέση του Richard με τη βία σκιαγραφείται μέσα από την αυτοβιογραφία του. Ο ίδιος γράφει πως γνώρισε τη βία από παιδί. "Η μύτη μου έχει σπάσει τρεις φορές και μου έχουν βγάλει τα δόντια. Επιστρέφω σε εκείνες τις μέρες επειδή, ως παιδί, μέλη της Κου Κλουξ Κλαν μού κάρφωσαν στο πόδι μια σιδηροδρομική ακίδα" γράφει στο Black and White: The Way I See It.

Αλλά και οι ίδιες οι μέθοδοι του αυτοδίδακτου προπονητή τένις, ήταν αμφιλεγόμενες. Οι φιλίες με αγόρια απαγορεύονταν για τις κόρες του, τις προπονούσε από τις έξι το πρωί χωρίς να πηγαίνουν σχολείο με την εκπαίδευση να γίνεται κατ' οίκον, συνέχιζαν τη προπόνηση από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Πλήρωνε μάλιστα και μικρά παιδιά για να πηγαίνουν στο γήπεδο που προπονούνταν οι κόρες του και να της γιουχάρουν, έτσι ώστε εκείνες να "δυναμώσουν".

Όπως ο ίδιος έχει πει, ο στόχος του ήταν να κάνει δύο μαύρα κορίτσια από τις φτωχογειτονιές του Compton, παγκόσμιες πρωταθλήτριες. Με κάθε κόστος.

Στην αυτοβιογραφία του άλλωστε γράφει πως το κίνητρό του για να ασχοληθούν οι κόρες του με το τένις και να λάμψουν τελικά σε αυτό, δεν ήταν η έλλειψη εκπροσώπησης των γυναικών στο άθλημα, αλλά το χρήμα. "Ξέρεις, είχα δύο κόρες. Αν γίνονταν πρωταθλήτριες θα γινόμουν πλούσιος", έλεγε στο CBC ο ίδιος. Δήλωνε ακόμη πως μετάνιωσε που έβγαλε λεφτά "στις πλάτες" των κοριτσιών, και θα προτιμούσε να τα έχει βγάλει μόνος του. Θα τον έλεγε κανείς αμφιλεγόμενο; Σίγουρα ναι. Μιλάμε για τύπο που κατά δήλωσή του θαύμαζε ταυτόχρονα τον Ντον Κινγκ αλλά και τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Τα παραπάνω βέβαια δεν αναφέρονται κατά γράμμα στη ταινία, η οποία λειτουργεί περισσότερο ως "Αγιογραφία" και είναι εγκεκριμένη από την οικογένεια, με τις Venus και Serena βέβαια να έχουν τον πατέρα τους ως διαχρονικό πρότυπό τους και να αναφέρονται σε αυτόν διαρκώς με τα καλύτερα λόγια, καθώς όπως λένε εκείνος είχε δεχθεί άπειρες ρατσιστικές επιθέσεις και προσβολές, όσο τις προπονούσε.

Μετά τη ταινία, η Sabrina, κόρη του Richard από τον πρώτο του γάμο, ήρθε να αμαυρώσει την "αγιογραφία". Όπως η ίδια διηγήθηκε στη βρετανική Sun, ο πατέρας τους εγκατέλειψε την οικογένεια χωρίς να εμφανιστεί ποτέ ξανά, για να ζήσει με μια άλλη γυναίκα, τη μετέπειτα μητέρα των θρυλικών τενιστριών. Η Sabrina Williams κατηγόρησε ακόμη τον πατέρα της για απιστία και όπως έχει δηλώσει, εκείνος έχει 15 με 19 παιδιά. Επίσης κατηγόρησε τον σκηνοθέτη της ταινίας, Reinaldo Marcus, καθώς όπως είπε αποσιώπησε τα πρώτα τριάντα χρόνια της ζωής του King Richard.

Πρόσθεσε πως ο ίδιος ο Will Smith θα έπρεπε να ντρέπεται που πήρε τον ρόλο. "Μάλλον θα βραβευτεί από την Ακαδημία για αυτό τον ρόλο. Ωστόσο, θα έπρεπε να πει όλη την ιστορία όπως είναι. Δεν είναι χαζός. Εκείνες (οι πρωταθλήτριες κόρες του) θα έπρεπε να είχαν μεγαλώσει καλύτερα. Το σενάριο είναι ελλειπές και θα έπρεπε να καταγραφεί και το τι είχε προηγηθεί στη ζωή του πατέρα μου", είπε κάπως προφητικά η Sabrina. "Χαίρομαι που δεν έχω γίνει σαν εκείνον και μπορώ να διαχειριστώ τον θυμό στο κεφάλι μου", πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για τη παραλαβή του αγαλματιδίου, ο Smith είπε μεταξύ άλλων: "Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία", είπε για το περιστατικό με το χαστούκι, συνδέοντάς το με την τιμή της οικογένειας. "Ο Richard Williams ήταν ένας αποφασισμένος υπερασπιστής της οικογένειάς του", πρόσθεσε. "Με έχουν μάθει στη ζωή μου να αγαπώ και να προστατεύω τους ανθρώπους. Πρέπει να είσαι ικανός να αντέχεις τα τρελά πράγματα που ίσως πουν για εσένα. Σε αυτή τη δουλειά, μπορεί να συναντήσεις ανθρώπους που δε σε σέβονται. Πρέπει να χαμογελάς και να προσποιείσαι ότι είναι εντάξει", είπε ακόμη, προσπαθώντας λίγο πολύ να δικαιολογήσει τον εαυτό του έναντι σε αυτό που έκανε.

"Θα ήθελα να σου ζητήσω δημόσια συγγνώμη, Κρις. Ήμουν εκτός γραμμής και έκανα λάθος. Ντρέπομαι και οι πράξεις μου δεν ήταν ενδεικτικές του άντρα που θέλω να είμαι. Δεν υπάρχει χώρος για βία σε έναν κόσμο αγάπης και καλοσύνης", έγραψε ακόμη στην απολογία του ο Will Smith. Καταδικάζοντας τη βία, με την οποία είχε εμπλακεί ενεργά και ο ίδιος ο King Richard, είτε ως θύμα είτε ως θύτης.

Δεδομένου του ότι "τον γνώρισε καλά" μέσω του ρόλου του, ο Smith θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο προσεκτικός a priori. Αλλά είπαμε. Αυτή η ιστορία ήταν όλη λάθος, απ΄όπου κι αν τη πιάσει κανείς.

