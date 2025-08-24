WSJ: Μπλόκο ΗΠΑ στην Ουκρανία για χρήση αμερικανικών πυραύλων σε ρωσικό έδαφος

Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται πως απαγόρευσε στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξει τη Ρωσία. Τι αποκαλύπτει ρεπορτάζ της WSJ.

ΗΠΑ: Μπλόκο της Ουάσινγκτον στη χρήση αμερικανικών πυραύλων από την Ουκρανία για επιθέσεις εντός Ρωσίας – Στόχος η πίεση προς τον Πούτιν για διαπραγματεύσεις

Δημοσίευμα της Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι το Πεντάγωνο, από τα τέλη της άνοιξης, έχει απαγορεύσει στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για χτυπήματα σε ρωσικό έδαφος.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται, όπως αναφέρεται, σε πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τραμπ για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως σημειώνεται, οι αμερικανικές αρχές έχουν μπλοκάρει τη χρήση των πυραύλων Army Tactical Missile Systems (ATACMS) από το Κίεβο.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον μία φορά η Ουκρανία είχε ζητήσει να τους χρησιμοποιήσει, ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε μέσω μηχανισμού ελέγχου που είχε σχεδιάσει ο Έλμπριτζ Κόλμπι, υφυπουργός Πολιτικής του Πενταγώνου.

Ο μηχανισμός αυτός καθορίζει πώς μπορούν να χρησιμοποιούνται τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς που παρέχουν οι ΗΠΑ ή οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, όταν αυτά βασίζονται σε αμερικανικά δεδομένα και τεχνογνωσία.

Ο έλεγχος καλύπτει και τους βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow, καθώς η στόχευσή τους εξαρτάται επίσης από αμερικανικά δεδομένα.

Η έγκριση για χρήση των ATACMS ανήκει πλέον στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι έχουν εμβέλεια σχεδόν 305 χλμ.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε επιτρέψει στο Κίεβο να χτυπά με το σύστημα αυτό στόχους εντός Ρωσίας τον περασμένο Νοέμβριο, μετά την εμπλοκή βορειοκορεατικών στρατευμάτων στον πόλεμο.

Πριν από την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει “λάθος” την απόφαση αυτή. «Διαφωνώ πλήρως με την αποστολή πυραύλων εκατοντάδες μίλια μέσα στη Ρωσία. Αυτό δεν θα έπρεπε να είχε επιτραπεί, το μόνο που κάνει είναι να κλιμακώνει τον πόλεμο», είχε δηλώσει στο περιοδικό Time.

Μέχρι στιγμής, δεν είναι σαφές αν ο νέος μηχανισμός συνιστά επίσημη αλλαγή πολιτικής. Ωστόσο, όπως σημειώνει η WSJ, συμπίπτει με την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα της Ουάσινγκτον να προμηθεύσει την Ουκρανία με οπλισμό, καθώς τα αμερικανικά αποθέματα μειώνονται.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, τόνισε ότι ο Τραμπ «είναι σαφής: ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη στρατιωτική στάση ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας αυτή τη στιγμή».

Την ίδια στιγμή, όμως, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να νικήσει τη Ρωσία χωρίς να μπορεί να «παίξει επίθεση». «Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να χτυπάς το έδαφος του εισβολέα. Είναι σαν μια ομάδα με εξαιρετική άμυνα που δεν της επιτρέπεται να παίξει επίθεση – δεν υπάρχει πιθανότητα νίκης», έγραψε την Πέμπτη.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να προμηθεύσουν το Κίεβο με νέα συστήματα οπλισμού, αλλά μόνο εφόσον το κόστος καλυφθεί από ευρωπαϊκές χώρες.

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως η Ουάσινγκτον «δεν σκοπεύει» να δώσει όπλα ικανά να φτάσουν μέχρι τη Μόσχα, σύμφωνα με την WSJ η κυβέρνησή του έχει εγκρίνει την πώληση 3.350 πυραύλων αέρος-εδάφους ERAMS, με εμβέλεια έως και 400 χλμ.