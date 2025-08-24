Ουκρανία: Το μήνυμα Ζελένσκι για την Ημέρα Ανεξαρτησίας και οι ευχές των παγκόσμιων ηγετών

Ο πρόεδρος Ζελένσκι συνεχάρη τους συμπατριώτες του για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας εν μέσω πολέμου. Για “ανόητη αιματοχυσία” έκανε λόγο ο Τραμπ με επιστολή του.

Ηγέτες από όλον τον κόσμο έστειλαν σήμερα, Κυριακή (24/8), ευχές προς την Ουκρανία για τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας, σε μια περίοδο που το σενάριο για ειρήνη απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο, οι μάχες μεταξύ του ουκρανικού και ρωσικού στρατού μαίνονται και οι διπλωματικές προσπάθειες καταρρέουν.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνεχάρη τους συμπατριώτες του για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας.

“Οικοδομούμε μια αρκετά ισχυρή και δυνατή Ουκρανία ώστε να ζήσει με ασφάλεια και ειρήνη”, υποσχέθηκε σε μήνυμα που ανήρτησε στο Telegram.

Στο βίντεο ο Ουκρανός ηγέτης, με φόντο την Πλατεία Ανεξαρτησίας του Κιέβου, δήλωσε πως το επιβλητικό άγαλμα της ελευθερίας στη Μαϊντάν είναι επίσης ένα σύμβολο του ότι “η Ουκρανία είναι άτρωτη αφού αντιστάθηκε στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας για τρεισήμισι χρόνια“.

Ο Ζελένσκι σημείωσε πως “ο πόλεμος προκάλεσε μια νέα αίσθηση αυτοπεποίθησης των Ουκρανών, που δεν στηρίζονται πλέον στην καλή θέληση των άλλων αλλά πήραν τη μόιρα τους στα χέρια τους και είναι έτοιμοι να πολεμήσουν για την ελευθερία τους”.

Αναφέρθηκε στα καθημερινά αεροπορικά πλήγματα της Ρωσίας σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπως νοσοκομεία και σχολεία στην Ουκρανία, σημειώνοντας πως η χώρα αποκρίνεται με επιθέσεις σε αποθήκες καυσίμων καθώς και σε στρατιωτικά αεροδρόμια βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας.

Οι δηλώσεις του συνοδεύθηκαν από εικόνες της επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που ενορχήστρωσε η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών σε αεροσκάφη του στόλου στρατηγικών βομβαρδιστικών της Ρωσίας στις αρχές Ιουλίου.

Επιστολή Τραμπ στην Ουκρανία

Ο Τραμπ απέστειλε γράμμα στην Ουκρανία με αφορμή την 34η επέτειο της ανεξαρτησίας της – που σηματοδοτεί την αποδέσμευση της χώρας από τη σοβιετική κυριαρχία – επαινώντας το θάρρος της και δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν στο μέλλον της ως ανεξάρτητο κράτος.

Στο γράμμα του, ο Τραμπ έγραψε: «Ο λαός της Ουκρανίας έχει αδάμαστο πνεύμα και το θάρρος της χώρας σας εμπνέει πολλούς. Καθώς γιορτάζετε αυτήν την σημαντική ημέρα, να γνωρίζετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σέβονται τον αγώνα σας, τιμούν τις θυσίες σας και πιστεύουν στο μέλλον σας ως ανεξάρτητο έθνος».

«Τώρα είναι η στιγμή να τελειώσει η ανόητη αιματοχυσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν μια λύση μέσα από διαπραγμάτευση, που οδηγεί σε βιώσιμη και διαρκή ειρήνη, που θα τερματίσει τη σφαγή και θα διασφαλίσει την κυριαρχία και την αξιοπρέπεια της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Άλλοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο Βρετανός Βασιλιάς Κάρολος και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, απέστειλαν επίσης μηνύματα για την ημέρα, η οποία φέτος σημαδεύεται από στασιμότητα στις ειρηνευτικές συνομιλίες και την πρόθεση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έκανε την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ουκρανία, δηλώνοντας στο X ότι η στήριξη της χώρας του προς το Κίεβο είναι «αμετακίνητη και είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα της μάχης για την υπεράσπιση της κυριαρχίας σας».

Ο Κιθ Κέλογκ, απεσταλμένος της κυβέρνησης Τραμπ για την Ουκρανία και τη Ρωσία, συμμετείχε επίσης στην τελετή για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κυριακής στο Κίεβο.