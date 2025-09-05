Χειρουργός έκοψε τα πόδια του για να ικανοποιήσει μια σεξουαλική εμμονή

Ο χειρουργός Νιλ Χόπερ πάγωσε και έπειτα ακρωτηρίασε τα πόδια του καθώς είχε σεξουαλικό ενδιαφέρον για την πράξη αυτή.

Σε φυλάκιση καταδικάστηκε ένας 49χρονος χειρουργός οποίος πάγωσε τα πόδια του ώστε να χρειαστούν ακρωτηριασμό, προκειμένου να ικανοποιήσει μια σεξουαλική του εμμονή, και έπειτα διεκδίκησε σχεδόν 500.000 λίρες σε ασφαλιστικές αποζημιώσεις.

Ο αγγειοχειρουργός, Νιλ Χόπερ, καταδικάστηκε σε 32 μήνες φυλάκισης αφού παραδέχθηκε την ενοχή του για δύο κατηγορίες απάτης μέσω ψευδούς παράστασης. Οι κατηγορίες σχετίζονταν με αιτήσεις που υπέβαλε σε ασφαλιστικές εταιρείες, ισχυριζόμενος ότι τα πόδια του είχαν ακρωτηριαστεί λόγω σηψαιμίας και όχι εξαιτίας τραυματισμού που προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του.

Σύμφωνα με τον Guardian, παραδέχθηκε επίσης τρεις κατηγορίες για κατοχή ακραίων πορνογραφικών εικόνων που αφορούσαν βίντεο από ιστοσελίδα με την ονομασία EunuchMaker.

Πρώην ασθενείς του Χόπερ αναζητούν τώρα νομικές συμβουλές σχετικά με τις θεραπείες που είχαν λάβει από εκείνον, φοβούμενοι ότι μπορεί να μην ήταν αναγκαίες.

Την Πέμπτη, στο δικαστήριο του Truro Crown, ο δικαστής James Adkin άκουσε ότι ο Χόπερ ταυτοποιήθηκε έπειτα από έρευνες που έγιναν για τον Marius Gustavson, ο οποίος διαχειριζόταν την ιστοσελίδα EunuchMaker. Ο Gustavson είχε καταδικαστεί πέρυσι σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστη ποινή τα 22 χρόνια, στο Old Bailey, καθώς ηγείτο ενός κυκλώματος ακραίων επεμβάσεων σωματικής τροποποίησης. Το κύκλωμα πραγματοποιούσε ευνουχισμούς, αφαιρέσεις πέους και άλλες επεμβάσεις σε άτομα ηλικίας έως και 16 ετών.

Ο Χόπερ εργαζόταν στα νοσοκομεία της Βασιλικής Κορνουάλης από το 2013 έως ότου τέθηκε σε αργία τον Μάρτιο του 2023, μετά τη σύλληψή του. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους διαγράφηκε προσωρινά από το ιατρικό μητρώο, ενώ το δικαστήριο άκουσε ότι η σύζυγός του ζητά διαζύγιο.

Ο οργανισμός ΗΝS Trust τόνισε ότι οι ποινικές κατηγορίες εναντίον του δεν σχετίζονταν με την επαγγελματική του πρακτική, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχουν αποδείξεις που να υποδηλώνουν κίνδυνο για τους ασθενείς».

Ωστόσο, πρώην ασθενείς του – ανάμεσά τους και εκείνοι που είχαν υποβληθεί σε ακρωτηριασμούς – έχουν επικοινωνήσει με τη νομική εταιρεία Enable Law, εκφράζοντας ανησυχίες για τις θεραπείες που έλαβαν.

O Χόπερ ψευδώς ισχυρίστηκε προς τις ασφαλιστικές εταιρείες Aviva και Old Mutual Health ότι τα πόδια του «είχαν ακρωτηριαστεί λόγω ασθένειας και όχι λόγω αυτοτραυματισμού».

Τον Απρίλιο του 2019, ο Χόπερ χρησιμοποίησε ξηρό πάγο για να παγώσει τα πόδια του σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην είναι πλέον βιώσιμα και να απαιτούν ακρωτηριασμό. Αυτό ήταν μια μακροχρόνια επιθυμία του, καθώς είχε σεξουαλικό ενδιαφέρον για την πράξη αυτή, όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο.

Μετά τον ακρωτηριασμό, υπέβαλε αιτήσεις αποζημίωσης στις ασφαλιστικές εταιρείες, με αποτέλεσμα να λάβει συνολικά £466.653,81. Τα χρήματα δαπανήθηκαν για την αγορά αυτοκινούμενου τροχόσπιτου, ενός τζακούζι, μιας ξυλόσομπας και εργασίες ανακαίνισης.

Ο χειρουργός είχε μιλήσει για τον ακρωτηριασμό του σε συνεντεύξεις το 2023 στο BBC, αλλά και σε ντοκιμαντέρ του καναλιού S4C στη ουαλική γλώσσα. Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι «απολάμβανε την προσοχή» που δημιουργούσε η δημοσιότητα.

Το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο (General Medical Council) επέβαλε περιορισμούς στον ίδιο ως προς την άσκηση επαγγέλματος, τον Απρίλιο του 2023 και από τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, ο Χόπερ παραμένει σε αναστολή από το ιατρικό μητρώο.

Μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Χόπερ, εκπρόσωπος του NHS trust δήλωσε: «Οι κατηγορίες δεν σχετίζονται με την επαγγελματική συμπεριφορά του κ. Χόπερ και δεν υπάρχουν αποδείξεις που να υποδηλώνουν οποιονδήποτε κίνδυνο για τους ασθενείς. Ο κ. Χόπερ εργάστηκε στα νοσοκομεία της Βασιλικής Κορνουάλης από το 2013 έως ότου τέθηκε σε αργία τον Μάρτιο του 2023, μετά την αρχική του σύλληψη.»