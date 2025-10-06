Χιονοθύελλα παγίδευσε εκατοντάδες ορειβάτες στο Έβερεστ – Αγώνας για τη διάσωσή τους

Μεγάλη επίχειρηση για τη διάσωση εκαντοντάδων ορειβατών που παραμένουν αποκλεισμένοι στο Εβερεστ στήθηκε από τις τοπικές αρχές.

Ασυνήθιστα έντονες χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις στα Ιμαλάια παγίδεψαν εκατοντάδες ανθρώπους σε κατασκηνώσεις στις θιβετιανές πλαγιές κοντά στο Έβερεστ.

Εκατοντάδες ορειβάτες που αποκλείστηκαν από χιονοθύελλα κοντά στην ανατολική πλευρά του όρους Έβερεστ στο Θιβέτ οδηγήθηκαν σε ασφαλές σημείο από διασώστες, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν την Κυριακή τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι την Κυριακή, 350 ορειβάτες είχαν φτάσει στον μικρό οικισμό Τσουτάνγκ (Qudang), ενώ είχε αποκατασταθεί η επικοινωνία με περισσότερους από 200 ακόμη ορειβάτες που περιμένουν να διασωθούν, σύμφωνα με το CCTV που επικαλείται η ΕΡΤ.

Επισκέπτες στην απομακρυσμένη κοιλάδα Κάρμα, η οποία οδηγεί στην ανατολική πλευρά Κάνγκσουνγκ του Έβερεστ, ανέρχονταν σε εκατοντάδες αυτή την εβδομάδα, εκμεταλλευόμενοι τις οκταήμερες διακοπές για την Εθνική Εορτή στην Κίνα.

Αυτό συμβαίνει εν μέσω ημερών ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή.

Στο Νεπάλ, τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την Παρασκευή, εξαιτίας κατολισθήσεων και πλημμυρών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Τριάντα πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές κατολισθήσεις στην ανατολική περιοχή Ιλάμ, στα σύνορα με την Ινδία.

Εννέα άτομα αγνοούνται μετά την παρασυρσή τους από τα νερά, ενώ τρεις ακόμη σκοτώθηκαν από κεραυνούς.

«Ήταν τόσο υγρά και κρύά στα βουνά, και η υποθερμία ήταν ένας πραγματικός κίνδυνος», είπε ένας πεζοπόρος που διασώθηκε και μεταφέρθηκε στην κωμόπολη Τσουτάνγκ (Qudang) στο Reuters.

«Ο καιρός φέτος δεν είναι φυσιολογικός. Ο οδηγός είπε ότι δεν είχε ξανασυναντήσει τέτοιο καιρό τον Οκτώβριο. Και συνέβη πολύ ξαφνικά.»