Yeni Safak: Την επόμενη εβδομάδα επικυρώνεται το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Προς ψήφιση την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί από την κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης το τουρκολιβυκό μνημόνιο, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Τομπρούκ, στην ανατολική Λιβύη, αναμένεται να επικυρώσει την επόμενη εβδομάδα το τουρκολιβυκό μνημόνιο, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ.

Πρόκειται για μια συμφωνία, η οποία υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Νοεμβρίου 2019, μεταξύ της Τουρκίας και της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) της Λιβύης και καταχωρήθηκε στον ΟΗΕ το 2020, με τη Yeni Safak να σημειώνει πως “έχει τη δυνατότητα να ανατρέψει την ισορροπία ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο” καθώς η Άγκυρα στοχεύει μέσω της συμφωνίας να “ενισχύει τη θέση της με όρους ενεργειακής εξερεύνησης, θαλάσσιας ασφάλειας και περιφερειακής επιρροής”.

Όπως σημειώνει η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στην Κωνσταντινούπολη, η χρονική τοποθέτηση της ημερομηνίας υπογραφής πολύ νωρίτερα από ό,τι είχε υπολογιστεί επισπεύδει μια διαδικασία που μπορεί να επιφέρει δυσκολίες στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις.

“Είναι μία υπογραφή που θα μετατοπίσει την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, θα δώσει στην Τουρκία δικαίωμα βέτο στην περιοχή της Γαλάζιας Πατρίδας” γράφει η Yeni Safak. Παράλληλα, το δημοσίευμα τονίζει πως η συμφωνία θα επιτρέψει στην Τουρκία «να αναπτύξει πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με την ανατολική Λιβύη, θα θέσει επίσης ένα γεωγραφικό και νομικό εμπόδιο στον στόχο του άξονα Αιγύπτου-Ισραήλ να αποκλείσει την Τουρκία από τον τομέα της ενέργειας».

Σημειώνεται πως, την προηγούμενη εβδομάδα, το Bloomberg μετέδωσε την είδηση ότι το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης ετοιμάζεται να ανοίξει τον δρόμο για έρευνες υδρογονανθράκων από την Τουρκία σε θαλάσσιες ζώνες που η βορειοαφρικανική χώρα διεκδικεί, επικαλούμενο πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων, καθώς, όπως έγραψε, τα περισσότερα εμπόδια για την εφαρμογή της συμφωνίας έχουν πλέον αρθεί.

Η Λιβύη, μέλος του ΟΠΕΚ, που παραμένει διχασμένη από χρόνια εμφύλια σύγκρουση, έχει δύο αντίπαλες διοικήσεις: μία στη Βεγγάζη και μία στην πρωτεύουσα Τρίπολη. Η τελευταία διατηρεί στενές σχέσεις με την Τουρκία και ήδη στηρίζει τη συμφωνία, όμως η σθεναρή αντίθεση της ανατολής — όπου κυριαρχεί ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ και ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός του — εμπόδιζε έως τώρα την επικύρωσή της. Αν η στάση αυτή αλλάξει και η συμφωνία εγκριθεί, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για έρευνες υδρογονανθράκων από τουρκικά πλοία σε μια θαλάσσια ζώνη μεταξύ Κρήτης και Τουρκίας, ενισχύοντας τις διεκδικήσεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό, ωστόσο, εγκυμονεί τον κίνδυνο να οξύνει τη διαμάχη με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η στροφή της ανατολικής Λιβύης αντικατοπτρίζει μια νέα φάση εξομάλυνσης στις σχέσεις Τουρκίας και Χάφταρ, οι οποίοι βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα στη μάχη για την Τρίπολη το 2019–2020. Η Τουρκία είχε στρατιωτικά στηρίξει τότε την ισλαμιστική κυβέρνηση της Τρίπολης, την οποία ο Χάφταρ — με συμμάχους τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και τη Ρωσία — επιχείρησε ανεπιτυχώς να ανατρέψει.

Ακολούθησε μια ειρηνευτική πρωτοβουλία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ που έφερε στην πρωθυπουργία τον Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, χωρίς ωστόσο να γεφυρώσει το χάσμα. Η χώρα συνεχίζει να είναι μοιρασμένη σε δύο κέντρα εξουσίας, με συνεχείς εντάσεις για τον έλεγχο των εσόδων από τα πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου της Αφρικής, καθώς και για τον έλεγχο βασικών κρατικών θεσμών. Αν και οι μεγάλες πολεμικές συγκρούσεις έχουν εκλείψει τα τελευταία χρόνια, οι αντιπαραθέσεις παραμένουν.