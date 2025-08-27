Επιστήμονες ανακάλυψαν πότε το βρίσιμο αυξάνει τη δύναμη και την αντοχή μας

Μελέτη αμφισβητεί την παραδοσιακή αντίληψη για τις βωμολοχίες και παρουσιάζει τα επιστημονικά τους οφέλη. Το disclaimer των ερευνητών.

Κάθε λέξη έχει ένα ειδικό βάρος. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να χρησιμοποιείς όρο που είναι αρνητικός, θετικά. Κάθε τρόπος έκφρασης μπορεί να φτιάξει ή να χαλάσει μια επικοινωνία.

Ο προσεκτικός συνδυασμός επιλογής λέξεων και τρόπου που τις ξεστομίζουμε, οδηγεί στην επιτυχία των επιδιώξεων και των σχέσεων μας.

Δεν είμαστε όμως, ρομπότ.

Είμαστε άνθρωποι. Όσο λοιπόν, και αν “δουλεύουμε” με τον εαυτό μας, για να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή μας, κάποια στιγμή θα γίνει ένα ξέσπασμα. Θα μας ξεφύγει κάποια βωμολοχία.

Το θέμα είναι να μη γίνει συνήθεια και να έχουμε μάθει να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να μην τα επαναλαμβάνουμε.

Αυτό όμως, θέλει περαιτέρω δουλίτσα.

Ας μείνουμε στις βωμολοχίες, με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Quarterly Journal of Experimental Psychology να αποκαλύπτει πως το να βρίζουμε έχει «εκπληκτικά οφέλη».

Η ανακάλυψη της εργασίας που έκαναν ερευνητές ψυχολογίας του Keele University στη Μεγάλη Βρετανία και ψυχολόγος και επικοινωνιολόγος, στο Iνστιτούτο Διεπιστημονικών Σπουδών (IIS) του University of Amsterdam είναι η πρώτη που συνδέει μια καθημερινή, συναισθηματικά φορτισμένη, συμπεριφορά με μετρήσιμα φυσικά αποτελέσματα και αμφισβητεί την παραδοσιακή αντίληψη που θέλει τις βωμολοχίες να είναι αρνητικές και ακατάλληλες.

Ποια είναι τα οφέλη της βωμολοχίας

Πάντα σύμφωνα με τη δουλειά που έκαναν ερευνητές, το βρίσιμο μπορεί

να αυξήσει την ενεργοποίηση σε ένα σύστημα κινήτρων του εγκεφάλου, που ονομάζεται σύστημα συμπεριφορικής προσέγγισης,

να ρίξει την αίσθηση του πόνου,

να κάνει καλύτερη την απόδοση μας σε συγκεκριμένες δραστηριότητες -πχ τις φυσικές δραστηριότητες.

Η άλλη όψη του νομίσματος είναι πως δεν φαίνεται να μειώνει την αντίδραση του εγκεφάλου στα λάθη.

Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτήν τη ζωή.

Πώς έγινε η αποκαλυπτική εργασία

Η έρευνα επικεντρώθηκε στο πώς η χρήση βωμολοχιών επηρεάζει τη φυσική μας απόδοση. Σε πειράματα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκτελέσουν σωματικές ασκήσεις, όπως δυναμικές κινήσεις ή ασκήσεις αντίστασης, βρίζοντας και χρησιμοποιώντας ουδέτερες λέξεις.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι χρησιμοποιούσαν βωμολοχίες, παρουσίαζαν σημαντική αύξηση στη δύναμή τους και στην αντοχή τους, σε σύγκριση με την ομάδα που χρησιμοποιούσε ουδέτερες εκφράσεις.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες που έβριζαν, κατάφεραν να παράγουν μεγαλύτερη ισχύ σε δοκιμές -όπως η ποδηλασία υψηλής έντασης ή η άρση βαρών.

Πώς εξήγησαν οι επιστήμονες αυτό το φαινόμενο;

Προτείνουν ότι οι βωμολοχίες μπορεί να προκαλούν μια συναισθηματική διέγερση, η οποία ενεργοποιεί το συμπαθητικό νευρικό σύστημα που σχετίζεται με την απόκριση «μάχης ή φυγής» (βλ. τρόπος που έχει το σώμα και ο εγκέφαλος μας να αντιδρούν, όταν νιώθουμε απειλή).

Αυτή η διέγερση αυξάνει την αδρεναλίνη που, με τη σειρά της, ενισχύει τη μυϊκή απόδοση και την αντοχή στον πόνο.

«Το βρίσιμο μπορεί να λειτουργήσει ως ένα είδος ψυχολογικού “ντοπαρίσματος”, το οποίο βοηθά το σώμα να ξεπεράσει τα φυσικά του όρια».

Επιπροσθέτως, οι βωμολοχίες φαίνεται να μειώνουν την αίσθηση του πόνου, κάτι που έδειξε προηγούμενη δουλειά του ίδιου ερευνητικού κέντρο: οι συμμετέχοντες που έβριζαν, άντεχαν περισσότερο σε τεστ πόνου, όπως το να έχουν το χέρι τους για ώρα σε παγωμένο νερό.

Disclaimer: το βρίσιμο δεν είναι για “χόρταση”

Για να μην παρεξηγηθούν, οι ερευνητές τόνισαν πως δεν υποστηρίζουν ότι οι βωμολοχίες είναι πάντα ωφέλιμες. Επισήμαναν ενδεικτικά, πως η συχνή χρήση βωμολοχιών μπορεί να μειώσει το συναισθηματικό τους αντίκτυπο, καθιστώντας τις λιγότερο αποτελεσματικές με την πάροδο του χρόνου.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η χρήση βωμολοχιών σε ακατάλληλες καταστάσεις, μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές κοινωνικές συνέπειες, όπως η αποδοκιμασία ή η παρεξήγηση.

Η πρόσφατη μελέτη ωστόσο, ανοίγει νέους δρόμους για την κατανόηση της σχέσης μεταξύ γλώσσας, συναισθήματος και φυσικής απόδοσης, υπογραμμίζοντας τη σύνθετη φύση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και πώς ακόμα και φαινομενικά ασήμαντες πράξεις -όπως το να βρίζουμε-, μπορούν να επηρεάσουν το σώμα και το μυαλό με απροσδόκητους τρόπους.