«Μαζί, για τους τυχερούς 20», μόνο στα My market

Καθημερινά 20 τυχεροί βγαίνουν κερδισμένοι από τα My market με δωροεπιταγές των 20€ στα χέρια τους και συμμετοχές για τη μεγάλη κλήρωση!

Τα My market υποδέχονται το 2024 με την πρώτη θεματική τους καμπάνια με τίτλο: «Μαζί, για τους τυχερούς 20»! Η νέα καμπάνια βρίσκεται ήδη στον αέρα και καθημερινά μέχρι και τις 12 Μαρτίου θα αναδεικνύει 20 τυχερούς πελάτες των My market, που θα κερδίζουν δωροεπιταγές αξίας 20€! Και φυσικά τα δώρα δεν τελειώνουν εδώ, καθώς στο τέλος της καμπάνιας θα πραγματοποιηθεί και η μεγάλη κλήρωση, όπου 20 υπερτυχεροί θα κερδίσουν από μία δωροκάρτα αξίας 200€ και 20 ακόμα τυχεροί από μία μηνιαία συνδρομή Fitness meals.

Πιο αναλυτικά:

Καθημερινά με άμεση νίκη δίνονται δωροεπιταγές My market αξίας 20€, συνολικά θα δοθούν 840 δωροεπιταγές!

Στο τέλος του διαγωνισμού μέσω κλήρωσης θα δοθούν δωροκάρτες My market αξίας 200€, συνολικά θα κληρωθούν 20 δωροκάρτες!

20 ακόμα τυχεροί θα κερδίσουν από μία μηνιαία συνδρομή Fitness meals!

Συνολικά από την καμπάνια θα προκύψουν 880 νικητές!

Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή, με αγορές 10€ και άνω εκδίδεται αυτόματα ένας δωροκωδικός, ο οποίος μπορεί να καταχωρηθεί δωρεάν στο mymarket.gr ή στο mobile app των My market. Εναλλακτικά μπορεί να σταλεί με SMS στο 54045 (με χρέωση 0,34€). Σε κάθε 10€ αντιστοιχεί 1 πόντος, ενώ υπάρχουν και επιλεγμένα ποντοδοτούμενα είδη στα φυλλάδια των My market, τα οποία βοηθάνε στο να συγκεντρωθούν περισσότεροι πόντοι. Όσο περισσότεροι πόντοι, τόσες περισσότερες πιθανότητες στη μεγάλη κλήρωση.

Με τη νέα καμπάνια «Μαζί, για τους τυχερούς 20» να είναι ήδη σε εξέλιξη, έως τις 12 Μαρτίου όλοι μπορούν να διεκδικήσουν καθημερινά δωροεπιταγές, αλλά και τα μεγάλα δώρα στο τέλος του διαγωνισμού!

Σχετικά με τα My market:

Τα My market είναι μία αμιγώς ελληνική αλυσίδα super market με 243 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1976. Το 2021 εισήλθαν στον επιχειρηματικό χώρο των καταστημάτων της γειτονιάς, μέσω του μοντέλου franchising και την ονομασία: My market Local. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, η εταιρεία δραστηριοποιείται με συνέπεια και αξιοπιστία στην ελληνική αγορά. Τα My market συνεργάζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές. Βασικό σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια ήταν και εξακολουθεί να είναι ο σεβασμός στον πελάτη, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με πολλαπλούς και πολυδιάστατους τρόπους.