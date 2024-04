Το νέο τεύχος του περιοδικού ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ υποδέχεται την άνοιξη που αναζητούμε και μας ανανεώνει!

Το νέο τεύχος του περιοδικού ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ, είναι διαθέσιμο σε όλα τα καταστήματα My market και στο mymarket.gr, και μας καλεί να υποδεχτούμε την άνοιξη με θετική ενέργεια και διάθεση.

Άνοιξη στην εποχή Άνοιξη και στην καρδιά μας. Η Άνοιξη είναι η εποχή που η μέρα μεγαλώνει, η φύση ολόκληρη μεταμορφώνεται και γεμίζει αρώματα που ζωντανεύουν τις αισθήσεις μας! Αλλαγή όμως αισθανόμαστε και εμείς οι ίδιοι στην διάθεση μας, που με τη βοήθεια του ανοιξιάτικου ήλιου, βγαίνουμε έξω για να αναζητήσουμε υπαίθριες δραστηριότητες στο βουνό ή τη θάλασσα με παρέες, οικογένεια και αγαπημένα μας πρόσωπα.

Στο νέο τεύχος του περιοδικού ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ με το λαχταριστό εξώφυλλο, οι αναγνώστες του θα βρουν ιδέες για δροσερές συνταγές και πασχαλινές λιχουδιές, προτάσεις για αρωματικά κρασιά που μυρίζουν Άνοιξη, λύσεις διακόσμησης στο σπίτι, τον κήπο και το μπαλκόνι, εξορμήσεις που θα ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους, όπως βαρκάδα στη λίμνη των Κρεμαστών στην Ευρυτανία, και ιδέες για ευεξία και ευημερία της ψυχής και του σώματος μας. Αυτή είναι η Άνοιξη που αγαπάμε!

Το περιοδικό διατίθεται στη συμβολική τιμή των 0,40€, και τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν για καλό σκοπό μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας των My market.

