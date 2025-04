My market: Πασχαλινό «Γεύμα Προσφοράς»!

Με πίστη στην κοινωνική προσφορά και έμπρακτη ευαισθησία προς τον συνάνθρωπο, τα My market συνεχίζουν να στηρίζουν διαχρονικά, τον θεσμό της οικογένειας, τα παιδιά και τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Μετά την επιτυχημένη ενέργεια των My market «Γεύμα Προσφοράς», η αλυσίδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στηρίζει το έργο του οργανισμού «Μαζί για το Παιδί», ενισχύοντας το πρόγραμμα «Προσφέρω γιατί νοιάζομαι», το οποίο υλοποιείται για την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη.

Στο φετινό Πάσχα, μέσα από τη δράση Εταιρικής Υπευθυνότητας, τα My market συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα περισσότερων από 170 παιδιών και οικογενειών σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας τα γεύματά τους για έναν ολόκληρο μήνα. Παράλληλα, στηρίζονται φορείς στην Ελλάδα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, με στόχο την κάλυψη βασικών αναγκών σε μια περίοδο που η αλληλεγγύη είναι σημαντική.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας με τίτλο «Πράξεις Ευθύνης» που υλοποιούν επιστρέφουν αξία στην κοινωνία, προσφέροντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Μαζί για όσα αγαπάς!

Μαζί τρέφουμε χαμόγελα!

Καλό Πάσχα από τα My market!

