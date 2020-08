Ο απόλυτος προορισμός γι'αυτόν τον Αύγουστο και 10 λόγοι να τον επιλέξεις

Επιτέλους, διακοπές. Μπήκε πια ο Αύγουστος και μοιάζει με το "σαββατοκύριακο" μιας ολόκληρης χρονιάς που μας άφησε ταλαιπωρημένους όσο ποτέ άλλοτε. Τι καλύτερο, λοιπόν, από το να τον γιορτάσουμε σε ένα σκηνικό άκρως καλοκαιρινό και χαλαρωτικό, όπου κάθε μας ανάγκη μπορεί να ικανοποιηθεί και κάποιοι θα είναι πάντα εκεί κοντά για να μας φροντίσουν; Κι όλα αυτά, "ντυμένα" με μια ανεπιτήδευτη πολυτέλεια και την ασφάλεια που μόνο ένας μεγάλος ξενοδοχειακός όμιλος μπορεί να μας προσφέρει.

ADVERTISING

Ίσως έχεις ήδη καταλάβει πού το πάω. Το φετινό καλοκαίρι ανήκει στον Όμιλο Grecotel, και όχι άδικα αφού γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ποια είναι τα μαγικά εκείνα στοιχεία που δημιουργούν ονειρεμένες οικογενειακές αναμνήσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο δικός μας απόλυτος προορισμός είναι ο μικρός παράδεισος του Grecotel Riviera Olympia & Aqua Park στην Κυλλήνη που προσφέρει τα πιο προνομιακά οικογενειακά πακέτα της αγοράς και εγγυώμενο την απόλυτη ασφάλεια τη δική μας και των παιδιών μας.

Οι λόγοι, πολλοί! Αλλά για... πρακτικούς λόγους, καταλήξαμε στους 10 πιο επικρατείς και τους καταγράφουμε παρακάτω:

#1 Είναι εύκολα προσβάσιμο αφού βρίσκεται στην Κυλλήνη, μόλις 4 ώρες μακριά από την Αθήνα. Έτσι αποφεύγεις πλοία και αεροπλάνα, μάσκες και αντισηπτικά και φτάνεις εύκολα και γρήγορα στον επίγειό σου παράδεισο.

#2 Location, location, location! Το Grecotel Riviera Olympia & Aqua Park βρίσκεται μέσα σε εκατοντάδες στρέμματα πευκοδάσους πάνω από μία ατελείωτη παραλία με χρυσαφένια άμμο, με θέα που κόβει την ανάσα στα καταγάλανα νερά του Ιονίου για να απολαμβάνεις μαγικά ηλιοβασιλέματα.

#3 Έχει το πιο όμορφο και γραφικό kiosk με γλυκά για να απολαύσεις όσα παγωτά ποθεί η ψυχή σου. Και τα παιδιά το ίδιο. Διακοπές είναι αυτές! Παγωτά και βουτιές μετράμε.

#4 Έχει εστιατόρια για κάθε γούστο. Θες κινέζικο; Θες ιταλικό; Θες παραδοσιακό ελληνικό ταβερνάκι; Η πανέμορφη Πλατεία στο Oasis είναι γεμάτη από παραθαλάσσια εστιατόρια και καφέ. Σήμερα μπορεί να θέλεις να κάτσεις στην ταβερνούλα και αύριο να έχεις διάθεση για ιταλικό, όμως τα παιδιά μπορεί να προτιμούν το εθνικό μας street food, το σουβλάκι, ή ένα λαχταριστό burger στο Burgerhouse. το σίγουρο είναι πως όλοι θα συμφωνήσετε στο kiosk με τα γλυκά.

#5 Το διάσημο πρωινό Grecotel αποτελεί από μόνο του έναν λόγο για να επιστρέφεις κάθε χρόνο. Κάθε πρωί που θα ξυπνάς, θα σε περιμένουν τα ζεστά ψωμάκια και τα λαχταριστά κρουασάν, οι φρεσκοψημένες πίτες και τα λαχταριστά αυγά, τα τοπικά καλούδια και οι υπέροχες γεύσεις της Grecotel στο τραπέζι σου.

#6 Έχει ένα ξενοδοχείο για κάθε budget και στυλ διακοπών. Τρία διαφορετικά πολυτελή ξενοδοχεία και πολυτελείς βίλες πάνω στη θάλασσα με τα δικά τους gazebo σε περιμένουν για να ζήσεις το απόλυτο καλοκαίρι, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου. Επιθυμείς την ιδιωτικότητα και την απομόνωση μία βίλας πάνω στη θάλασσα, το εμβληματικό Mandola Rosa μπορεί να στο προσφέρει. Θέλεις οικογενειακές διακοπές με στυλ και άνεση αλλά και ρομαντική αύρα, τα νέα family guestrooms του La Riviera είναι αυτό που χρειάζεσαι. Αποζητάς χαλάρωση και παιχνίδι σε ατελείωτες πισίνες και οικογενειακό περιβάλλον, το Olympia Oasis θα στο εξασφαλίσει.

HEINZ TROLL

#7 Έχει το πιο fun πάρκο με νερουτσουλήθρες, το Aqua Park που, παρεπιπτόντως είναι και το πιο μεγάλο και εντυπωσιακό της Πελοποννήσου. Είκοσι στρέμματα χαράς για όλη την οικογένεια! Είναι προσβάσιμο σε κάθε φιλοξενούμενο και φυσικά, ισχύει και εκεί όπως και σε όλους τους χώρους ευλαβική τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

#8 Κάνει την ασφάλεια να μοιάζει με πολυτελείς διακοπές με προσωπική ομπρέλα και ξαπλώστρες για κάθε οικογένεια στην παραλία και στις πισίνες.

#9 Μπορούμε όλοι να πάμε, με το Value Pack. Πρόκειται για το πιο απίστευτο οικογενειακό πακέτο που μπορείς να συναντήσεις αυτό το καλοκαίρι, αφού κυριολεκτικά σου λύνει τα χέρια και βγάζει από το μυαλό σου κάθε άγχος. Με μόλις 15€ ανά ενήλικα και 5€ ανά παιδί δεν χρειάζεται να σκεφτείς τίποτα ξανά, καθώς απολαμβάνεις δωρεάν όλη μέρα τον καφέ, τα αναψυκτικά σου, το νερό σου, τα σνακ σου, το ελαφρύ μεσημεριανό σου, αλλά και τα παιδιά τους χυμούς, τα παγωτά, τις κρέπες τους και το δικό τους ειδικά σχεδιασμένο μεσημεριανό γεύμα, χωρίς εσύ να πληρώσεις τίποτα εξτρά. Και για να γίνει ακόμη καλύτερο, με το Value Pack έχεις επιπλέον ετικέτες σε επιλεγμένο κρασί και ελληνικές μπύρες στη διάρκεια των υπολοίπων γευμάτων σου, ώστε να είμαστε όλοι χαρούμενοι, και οι μικροί και οι μεγάλοι. Όμως ειδικά για αυτόν τον Αύγουστο και ειδικά για όσους επιλέξουν την απαράμιλλη οικογενειακή φιλοξενία του Olympia Oasis, το Value Pack προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία, αφού το μεσημεριανό γεύμα μικρών και μεγάλων έχεις την επιλογή να το απολαύσεις στην απίθανη Oasis Πλατεία με τις πολλές επιλογές, όπως ιταλικό, σουβλάκι, ταβέρνα, burger και φυσικά το απίθανο dessert kiosk, που λατρεύουν όλοι! Έτσι με τον πιο εύκολο και απλό τρόπο μπορείς να έχεις τον πλήρη έλεγχο και προγραμματισμό των οικογενειακών σου διακοπών, χωρίς κανένα άγχος και ανασφάλεια.

#10 Στο Grecotel Riviera Olympia & Aqua Park όλα είναι απλά και με απόλυτη ασφάλεια, αφού ο καθένας μπορεί να βρει αυτό ακριβώς που του ταιριάζει. Οι επιλογές είναι άπειρες και είναι όλες στη διάθεσή σου. Αν σε όλα προσθέσεις το τεράστιο μέγεθος του resort, που από μόνο του εξασφαλίζει τις αποστάσεις και την ασφάλεια, την πηγαία αίσθηση φιλοξενίας της Grecotel και τα απίστευτα προνομιακά οικογενειακά πακέτα, τότε πραγματικά το Riviera Olympia & Aqua Park είναι ο απόλυτος προορισμός αυτό το καλοκαίρι.

Μπες τώρα το rivieraolympia.com και ενημερώσου για το Grecotel Stay Safe πρωτόκολλο λειτουργίας, αλλά και για εκπληκτικές προσφορές διακοπών και value for money πακέτα διαμονής που έχουν σχεδιαστεί για οικογένειες