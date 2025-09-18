Όλα όσα χρειάζεσαι για μια ομαλή επιστροφή στην καθημερινότητα

Με τον Σεπτέμβριο να φέρνει ξανά τους γνώριμους ρυθμούς – σχολείο, δουλειά, προπονήσεις, προγράμματα – είναι η ιδανική στιγμή να οργανώσεις όλα όσα σε ενδιαφέρουν έτσι ώστε η καθημερινότητά σου να τρέχει πιο άνετα.

Καθώς ο Σεπτέμβριος κάνει αισθητή την παρουσία του, μας υπενθυμίζει ότι το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και η καθημερινότητα επιστρέφει στους γνώριμους ρυθμούς, με τα σχολεία πλέον σε πλήρη λειτουργία.

Πριν μπεις ξανά σε πρόγραμμα και οργανώσεις τις υποχρεώσεις σου, έχουμε ετοιμάσει για σένα έναν χρήσιμο οδηγό, που δεν παραβλέπει ένα καθοριστικό στοιχείο: την ασφάλειά σου.

Mε το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων ΕurolifeSYN + της Eurolife FFH όσο περισσότερα ασφαλιστικά συμβόλαια αγοράζεις, τόσο μεγαλύτερη μείωση αποκτάς στο ασφάλιστρο που πληρώνεις.

Φρόντισε ό,τι έχει αξία για εσένα — την υγεία σου, το όχημά σου, το σπίτι σου αλλά και τον αγαπημένο σου τετράποδο φίλο — και εξασφάλισε την προστασία τους με προνομιακές τιμές.

Γιατί η σιγουριά δεν χρειάζεται να κοστίζει ακριβά.

Τι ανάγκες μπορείς να καλύψεις:

1. Την υγεία σου

Με τα νοσοκομειακά προγράμματα της Eurolife FFH έχεις δίπλα σου υποστήριξη σε κάθε περίσταση: από τα βασικά check-up και τις προληπτικές εξετάσεις, μέχρι επείγοντα περιστατικά και νοσηλεία.

Έτσι, εξασφαλίζεις πρόσβαση σε ένα σύνολο υπηρεσιών, από προληπτικές εξετάσεις μέχρι επείγοντα περιστατικά.

2. Το όχημά σου

Είτε πρόκειται για ζημιές, είτε για κλοπή ή για ένα ξαφνικό ατύχημα, η ασφάλιση αυτοκινήτου σε καλύπτει σε κάθε σενάριο.

UNSPLASH

3. Την κατοικία σου

Το σπίτι είναι το πιο σημαντικό καταφύγιο. Με τις καλύψεις κατοικίας φροντίζεις για κάθε πιθανό κίνδυνο, από πυρκαγιά και πλημμύρα μέχρι φυσικά φαινόμενα ή ζημιές από κακόβουλες ενέργειες. Συν ότι έχεις τεχνική βοήθεια όλο το 24ωρο και συνεργεία με εγγύηση εργασιών.

UNSPLASH

4. Το κατοικίδιό σου

Για τον τετράποδο φίλο σου, η ασφάλιση καλύπτει επισκέψεις στον κτηνίατρο, εξετάσεις, νοσηλεία αλλά και έκτακτα περιστατικά.

5. Την ψηφιακή σου δραστηριότητα

Στην online δραστηριότητά σου, μικρά λάθη ή απρόοπτα περιστατικά μπορεί να συμβούν. Με το πρόγραμμα ασφάλισης από τους κινδύνους του διαδικτύου έχεις κάλυψη σε περιπτώσεις λανθασμένων αγορών, κλοπής ψηφιακής ταυτότητας ή αμφισβητούμενων συναλλαγών, μαζί με νομική και τεχνική υποστήριξη.

UNSPLASH

6. Τα προσωπικά σου αντικείμενα

Κινητό, κάρτες, σημαντικά έγγραφα – πράγματα που κουβαλάς καθημερινά. Αν χαθούν ή κλαπούν, η ασφάλιση προσωπικών αντικειμένων σου δίνει αποζημίωση και σιγουριά ότι δεν θα μείνεις ξεκρέμαστος/η.

Πώς λειτουργεί;

Οι εκπτώσεις του EurolifeSYN+ ξεκινούν από τη στιγμή που έχεις δύο ενεργά συμβόλαια και πάνω, και ισχύουν μόνο για προϊόντα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το όφελος μεγαλώνει κλιμακωτά:

5% έκπτωση με την αγορά 2ου συμβολαίου

με την αγορά 2ου συμβολαίου 10% έκπτωση με την αγορά 3ου συμβολαίου

με την αγορά 3ου συμβολαίου 15% έκπτωση με την αγορά 4ου συμβολαίου

με την αγορά 4ου συμβολαίου 15% έκπτωση για κάθε επόμενο συμβόλαιο (εκτός από τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας ή οχήματος, για τα οποία εφαρμόζεται πάντα έκπτωση 5%)

Για να ισχύει η έκπτωση χρειάζεται να είναι σε ισχύ τα προηγούμενα συμβόλαια. Οι παραπάνω εκπτώσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά αγοράς του εκάστοτε συμβολαίου.

Το πρόγραμμα αφορά τόσο νέους όσο και ήδη υπάρχοντες πελάτες της Eurolife FFH που διαθέτουν προϊόν που συμμετέχει στο EurolifeSYN+.

Περισσότερα οφέλη, λιγότερο κόστος με τη Eurolife FFH

Τώρα μπορείς να προστατεύεις, ακόμα πιο αποτελεσματικά, όλα όσα είναι σημαντικά για εσένα! Με το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+ μπορείς να εξασφαλίσεις, πιο οικονομικά, ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη για εσένα και την οικογένειά σου.

Κάνε κλικ εδώ για να μάθεις περισσότερα για το πρόγραμμα EurolifeSYN+.