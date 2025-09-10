Πούλησε το σπίτι σου σε υψηλότερη τιμή

Η HOMLI παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες ενός πωλητή, προσφέροντας μια ολιστική προσέγγιση στην πώληση ακινήτου.

Η πώληση ακινήτου είναι μια από τις πιο σημαντικές συναλλαγές στη ζωή μας — και γι’ αυτό αξίζει να έχεις στο πλευρό σου μια ομάδα που ξέρει πώς να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.



Η HOMLI σου δίνει τη δυνατότητα να πούλησεις το σπίτι σου σε υψηλότερη τιμή, αξιοποιώντας μια μοναδική συνδυαστική δύναμη: κορυφαίους συμβούλους πώλησης, τεχνολογία αιχμής και πρόσβαση σε χιλιάδες υποψήφιους αγοραστές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πάνω από 10.000 ιδιοκτήτες έχουν λάβει εξατομικευμένες συμβουλές για πώληση ή ενοικίαση από την HOMLI, ενώ τα μεγαλύτερα ξένα επενδυτικά funds την εμπιστεύονται για την καλύτερη κατανόηση της τοπικής αγοράς. Διαχειριζόμενη αυτήν την στιγμή έναν από τους μεγαλύτερους όγκους αγοραπωλησιών ακινήτων στην χώρα μας, η HOMLI έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στον χώρο του real estate.

Απόλυτη πρόσβαση στην αγορά – το μυστικό για υψηλότερη τιμή

Κάθε λίγα λεπτά, ένας νέος υποψήφιος αγοραστής εισέρχεται στο δίκτυο της HOMLI.



Χάρη στην παρουσία της εταιρείας σε πολλές χώρες, καθώς και στη συνεργασία της με κορυφαία μεσιτικά γραφεία, η αγγελία σου φτάνει σε κοινό που δεν θα μπορούσες να προσεγγίσεις διαφορετικά. Επιπλέον, η HOMLI επενδύει δικά της κεφάλαια για να ενισχύσει τη ζήτηση και να μεγιστοποιήσει τον αριθμό προσφορών που λαμβάνονται — αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να πετύχεις την υψηλότερη δυνατή τιμή.

Οι κορυφαίοι ειδικοί της περιοχής σου

Στην HOMLI δεν συνεργάζεσαι με έναν απλό μεσίτη, αλλά με έναν σύμβουλο με εξειδίκευση στην περιοχή σου που γνωρίζει την αγορά σε βάθος.

Οι σύμβουλοί της HOMLI:

Διαθέτουν βαθειά εμπειρία μιας και κλείνουν πάνω από 5 φορές περισσότερες πωλήσεις από πολλούς άλλους επαγγελματίες.

Επικεντρώνονται στο ακίνητό σου, χωρίς να χρειάζεται να ασχολούνται παράλληλα με την ανεύρεση νέων πελατών – περισσότερος χρόνος στην υπόθεσή σου.

Χρησιμοποιούν πραγματικά δεδομένα της αγοράς για να τοποθετήσουν σωστά την τιμή και να προσελκύσουν το μεγαλύτερο δυνατό ενδιαφέρον.

Με την καθοδήγησή τους, κάθε στάδιο της πώλησης γίνεται πιο εύκολο: από την προετοιμασία του ακινήτου, μέχρι τις διαπραγματεύσεις και την υπογραφή των συμβολαίων.

Υποστήριξη από την αρχή μέχρι το τέλος

Η HOMLI παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες ενός πωλητή, προσφέροντας μια ολιστική προσέγγιση στην πώληση ακινήτου.

Η προβολή του ακινήτου γίνεται με επαγγελματική φωτογράφιση υψηλής ποιότητας και premium διαφήμιση σε εγχώριους και διεθνείς αγοραστές, ώστε να αναδειχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παράλληλα, η ομάδα αναλαμβάνει τη νομική και τεχνική υποστήριξη, με δικηγόρους, συμβολαιογράφους και μηχανικούς που συνεργάζονται για να επιλύσουν άμεσα γραφειοκρατικά ή τεχνικά ζητήματα. Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές επιλέγονται προσεκτικά και οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται με στρατηγική προσέγγιση, ώστε να αξιοποιηθεί κάθε ευκαιρία. Σε όλη τη διαδικασία, η ασφάλεια και η διαφάνεια είναι προτεραιότητα, με κάθε βήμα να καταγράφεται και να ελέγχεται, δίνοντάς σου την πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει.

Η δύναμη της online εκτίμησης ακινήτου

Έχοντας φέρει πριν από 4 χρόνια στην χώρα μας για πρώτη φορά την online εκτίμηση ακινήτου, η HOMLI έχει φτάσει σήμερα να έχει παράσχει δεδομένα τιμών σε περισσότερους από 650.000 ιδιοκτήτες, αγοραστές και ενοικιαστές.



Στην καρδιά της υπηρεσίας βρίσκεται μία από τις πιο δυνατές ερευνητικές ομάδες τεχνητής νοημοσύνης στον ευρωπαϊκό χώρο του real estate, που συνδυάζει επιστήμονες πληροφορικής και ειδικούς της αγοράς για να αποτυπώνει με ακρίβεια τις πραγματικές τάσεις των τιμών.

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να εισάγεις τη διεύθυνση και τα βασικά χαρακτηριστικά του ακινήτου (εμβαδόν, όροφος, έτος κατασκευής) και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα λαμβάνεις μια ακριβή εκτίμηση πώλησης και ενοικίασης, συνοδευόμενη από ανάλυση της περιοχής.



Αυτή η γνώση είναι το πρώτο βήμα για μια επιτυχημένη πώληση στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους

Πάνω από 650.000 ιδιοκτήτες και αγοραστές έχουν ήδη εμπιστευθεί την HOMLI.

Και μάλιστα οι περισσότεροι πωλητές λαμβάνουν προσφορές για το ακίνητό τους στην τιμή που επιδιώκουν μέσα σε λιγότερο από 29 ημέρες. Αυτό δεν είναι τυχαίο — είναι το αποτέλεσμα μιας συντονισμένης προσπάθειας, όπου η στρατηγική, η εμπειρία και η τεχνολογία λειτουργούν για τον ίδιο στόχο: να πουλήσεις σε υψηλότερη τιμή.

Σκέφτεσαι να πουλήσεις το ακίνητό σου;

Αν θέλεις να πουλήσεις το σπίτι σου στην καλύτερη δυνατή τιμή και με τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία, η HOMLI είναι η επιλογή που θα κάνει τη διαφορά.

Ξεκίνα σήμερα — χωρίς δεσμεύσεις — και δες πώς η σωστή στρατηγική μπορεί να μετατρέψει το ακίνητό σου στην πιο ελκυστική πρόταση της αγοράς.