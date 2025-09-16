Σε τι διαφέρει το άσπρο κρεμμύδι από το κόκκινο

Στη μαναβική βρίσκουμε τα άσπρα κρεμμύδια δίπλα από τα κόκκινα. Προφανώς και υπάρχουν λόγοι. Κάποιοι αφορούν την υγεία μας.

Οι γνώσεις μου, συν η γενικότερη αδιαφορία μου, επί της μαγειρικής, είναι του επιπέδου που δεν έχω καταλάβει γιατί στη μαναβική υπάρχουν άσπρα και κόκκινα κρεμμύδια. Και εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η διαφορά τους.

Συνήθως, επιλέγω ό,τι νιώθω.

Οι άνθρωποι που ξέρουν να μαγειρεύουν, διαλέγουν ανάλογα με το πώς θα χρησιμοποιήσουν το υλικό που αποτελεί βασικό συστατικό για τις κουζίνες όλου του κόσμου, καθώς ‘δίνει” γεύση και υφή.

Σε τι διαφέρουν λοιπόν, τα άσπρα κρεμμύδια από τα κόκκινα, με τις επιλογές να προκύπτουν μέσω της διαδικασίας προσαρμογής της φύσης σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες, μέσω της εξέλιξης διαφορετικών ποικιλιών;

Τα πιο θρεπτικά κρεμμύδια είναι τα κόκκινα

Όπως αναφέρει το Toneop Care, τα λευκά κρεμμύδια έχουν μια πιο οξεία, πιο έντονη, πιο πικάντικη γεύση και είναι ιδανικά για μαγειρευτά, τηγανητά και σάλτσες, λόγω της “δυνατής” τους γεύσης. Όταν μαγειρεύονται, μαλακώνουν πολύ, γίνονται πιο γλυκά και λιγότερο έντονα.

Τα κόκκινα-μοβ κρεμμύδια είναι πιο ήπια, κάπως γλυκά στη γεύση και τρώγονται καλύτερα ωμά, σε σαλάτες, σάντουιτς ή ελαφριά πιάτα, με οξύτητα. Η γλυκύτητά τους εντείνεται όταν καραμελώνονται, καθιστώντας τα μια εξαιρετική προσθήκη σε ψητά πιάτα, σαλάτες και σάντουιτς.

Το χρώμα τους προέρχεται από τις ανθοκυανίνες, ισχυρά αντιοξειδωτικά που υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς (μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης), μειώνουν τη φλεγμονή και προστατεύουν τα κύτταρα από βλάβες.

Το αυτό κάνει και η κερσετίνη, επίσης ισχυρό αντιοξειδωτικό που ανήκει στα φλαβονοειδή -σύνολο χρωστικών ουσιών που περιέχονται σε πληθώρα λαχανικών και φρούτων και προάγει την υγεία της καρδιάς, μειώνει τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων, βοηθά στην ανοσία, την αντιγήρανση και τη βελτίωση της στύσης.

Σε μελέτη τα επίπεδα αντιοξειδωτικών στα κόκκινα κρεμμύδια φέρεται να είναι ο λόγος που είναι πιο αποτελεσματικά στην εξόντωση των ανθρώπινων καρκινικών κυττάρων, από άλλα κρεμμύδια.

Εργασίες υποδηλώνουν ότι οι ενώσεις θείου στα κόκκινα κρεμμύδια, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου ορισμένων θανατηφόρων καρκίνων, συμπεριλαμβανομένου του παχέος εντέρου και του μαστού.