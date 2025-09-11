Το ποτό που πίνεις και λατρεύουν τα κουνούπια

Υπάρχει ένα ποτό που απολαμβάνουμε, χωρίς να ξέρουμε πως πρόκειται για “κάλεσμα” στα κουνούπια. Τι αποκάλυψαν ερευνητές στην Ολλανδία.

Έχει πέσει ο ήλιος, έχεις τελειώσει με όσα είχες να κάνεις μέσα στην ημέρα και κάθεσαι αναπαυτικά στον μπαλκόνι σου -ή στον καναπέ του σαλονιού σου-, να απολαύσεις μια μπύρα. Οι μπαλκονόπορτες είναι διάπλατα ανοιχτές, ώστε να απολαμβάνεις και τη δροσιά αυτών των ημερών.

Μπορεί και να παρακολουθείς έναν αγώνα ποδοσφαίρου ή ένα σίριαλ -ή ό,τι άλλο σε ξεκουράζει.

Ξαφνικά, δέχεσαι επίθεση από κουνούπια.

Τι έχεις κάνει λάθος; Γιατί ενώ δεν σε ενοχλούσαν έως τότε, γίνεται επέλαση;

Όπως αποκάλυψαν Ολλανδοί επιστήμονες, τα κουνούπια προτιμούν το αίμα ανθρώπων που έχουν πιει μια, δυο μπύρες.

Η ομάδα του Felix Hol του Πανεπιστημίου Radboud Nijmegen στην Ολλανδία, θέλησε να καταλάβει γιατί κάποιοι άνθρωποι προσελκύουν περισσότερα τσιμπήματα κουνουπιών από άλλους.

Σύμφωνα με μια εργασία που δημοσιεύτηκε στο BioRXiv, για να τσεκάρουν μια υποψία που είχαν, πήγαν χιλιάδες κουνούπια στο Lowlands, ένα ετήσιο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία και στρατολόγησαν 500 παρευρισκόμενους, από τους οποίους ζήτησαν να φάνε και να πιουν συγκεκριμένα πράγματα.

Εθελοντές που ήπιαν μπύρα, έβαλαν τα χέρια της σε ένα ειδικά κατασκευασμένο κουτί με μικροσκοπικές τρύπες. Ήταν γεμάτο με κουνούπια που μπορούσαν να μυρίσουν, αλλά όχι να τσιμπήσουν. Δεύτερη ομάδα έβαλε τα χέρια της σε κουτί με ζάχαρη.

Οι κάμερες που χρησιμοποιήθηκαν, έδειχναν πόσα κουνούπια προσγειώθηκαν στο μπράτσο τους και πόση ώρα έμειναν σε αυτό.

Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν και σε σχέση με τις απαντήσεις των εθελοντών σε ερωτηματολόγιο, με τους ερευνητές να διαπιστώσουν ότι όσοι έπιναν μπύρα ήταν 1.35 φορές πιο ελκυστικοί για τα κουνούπια από εκείνους που δεν έπιναν.

Διευκρινίστηκε πως δεν είναι το αλκοόλ που προσελκύει τον “εχθρό”, αλλά το άρωμα, με τον επικεφαλής ερευνητή να λέει σε συνέντευξη του, σε ραδιοφωνική εκπομπή της Ολλανδίας ότι «σε ένα φεστιβάλ, όπως το Lowlands οι άνθρωποι μπορεί επίσης, να χορεύουν πιο έντονα, κάτι που μπορεί επίσης να αλλάξει την οσμή του σώματός τους».

Επίσης, οι άνθρωποι που πάνε σε μουσικά φεστιβάλ τέτοιου τύπου «τείνουν να είναι νεότεροι και πιο υγιείς», κάτι που μπορεί να παίζει ρόλο. Αυτό θα ερευνηθεί σε επόμενη εργασία.

Παρεμπιπτόντως, διαπιστώθηκε και ότι τα κουνούπια είναι πιο πιθανό να επιλέξουν ανθρώπους που κοιμήθηκαν με κάποιον το προηγούμενο βράδυ, όπως κι εκείνους που φορούσαν λιγότερο αντηλιακό και δεν έκαναν ντους τόσο συχνά.