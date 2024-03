Yael Bartana- Κι ‘αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο [ What if Women Ruled the World ] Βόρεια και Νότια Π ρόσοψη κτηρίου ΕΜΣΤ 08.03 - 10.11.2024 Επιμέλεια: Σταμάτης Σχιζάκης Yael Bartana Δύο λ επτά π ριν τα μ εσάνυχτα [ Two Minutes to Midnight ] Μεσοπάτωμα ΕΜΣΤ 08.03 - 27 . 10 .2024 Συντονισμός : Σταμάτης Σχιζάκης 0 1 Yael Bartana What if Women Ru led the World Κι’ αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο], 2016 /Εγκατάσταση με φωτισμό νέον. Ευγενική παραχώρηση: Γκαλερί Capitain Petzel, Βερολίνο, Γκαλερί Annet Gelink, Άμστερνταμ, Sommer Contemporary Art, Τελ Αβίβ, Γκαλερί Rafaella Co rtese, Μιλάνο και Γκαλερί Petzel, Νέα Υόρκη Πάνος Κοκκινιάς