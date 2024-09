Περιστατικά απείρου κάλλους σε πασίγνωστες ροκ μπάντες που τσακώθηκαν επί σκηνής για ό,τι μπορείς να φανταστείς.

Ανακοινώσεις με συγγνώμες και ακύρωση των επόμενων συναυλιών είδαμε από τη ροκ μπάντα Jane’s Addiction, μετά τον καυγά επί σκηνής που καταγράφηκε στη Βοστόνη και την “επίθεση” του Perry Farrell προς τον Dave Navarro επί σκηνής.

Η μπάντα ακύρωσε συναυλίες, ζήτησε συγγνώμη από τους φανς, έβγαλε καινούργιο τραγούδι και γενικότερα… τρικυμία εν κρανίω. Ζητήματα ψυχικής υγείας, διαξιφισμοί υπερτροφικών “εγώ” και ο πανδαμάτωρ χρόνος που πίσω δεν γυρνάει και φέρνει τους 60χρονους ρόκερς των Jane’s Addiction στο κατώφλι της πλήρους αποδόμησης.

Η ιστορία της ροκ μουσικής είναι γεμάτη από θρυλικούς καυγάδες μεταξύ των μελών συγκροτημάτων που έφτασαν στο αμήν και είδαμε την έκρηξή τους σχεδόν επί σκηνής. Ορισμένοι ήταν σοβαροί, όπως η νομική αντιδικία ανάμεσα στον Roger Waters και τον David Gilmour των Pink Floyd ή ο καυγάς του Mike Love των Beach Boys με τον Brian Wilson.

Υπήρξαν καυγάδες που αφορούσαν δημιουργικές διαφορές ή διαμάχες για τα μάτια μιας… “Ελένης”. Συχνά, αυτές οι συγκρούσεις ανακινούσαν τη σχέση αγάπης-μίσους των μελών μια μπάντας, με υποδειγματικό παράδειγμα την εκρηκτική διαντίδραση Mick Jagger-Keith Richards (Rolling Stones) και των Dave Davies-Mick Avory (The Kinks).

Mick Jagger, left, and Keith Richards perform "Jumping Jack Flash" during the Rolling Stones' No Security Tour performance at the Fleet Center in Boston Monday night, March 22, 1999. (AP Photo/Elise Amendola)

Το μέλλον των Jane’s Addiction μοιάζει αμφίβολο, αλλά δεν είναι και οι μόνοι διάσημοι μουσικοί που βγήκαν εκτός εαυτού. Οι Oasis, οι Metallica, ο Morrissey με τους Smiths πολλά είναι τα συγκροτήματα που τσακώθηκαν και διαλύθηκαν για να πάρει ο καθένας τον δρόμο του.

Στην περίπτωση των Metallica, για παράδειγμα, ο Dave Mustaine πήρε το δρόμο του και γεννήθηκαν οι Megadeth. Δεν το λες και άσχημο! Άλλη μια διάσημη “συμπλοκή” στη σκηνή έγινε στο μέταλ φεστιβάλ Bloodstock ανάμεσα στο Lemmy Kilmister και στον ντράμερ Mikkey Dee. Fast forward λίγες από τις στάχτες του Lemmy “φιλοξενήθηκαν” τον Αύγουστο σε μνημείο για τον θεό της μέταλ στο Bloodstock.

Ας δούμε αναλυτικότερα μερικές ροκ διενέξεις που έγραψαν ιστορία.

The Beatles, Αμβούργο, 1961

Οι The Beatles στις πρόβες για το σόου του Ed Sullivan- Νέα Υόρκη το 1964 AP photo

Πολύ πριν τον ύμνο της … αγάπης “All You Need Is Love”, ακόμη και οι Fab Four είχαν διαπληκτιστεί επί σκηνής. Λίγοι γνωρίζουν ή θυμούνται σήμερα ότι οι Beatles δεν έγιναν διάσημοι στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, το Λίβερπουλ, ούτε καν στο γειτονικό Μάντσεστερ με την εκπληκτική μουσική σκηνή του, αλλά στο μακρινό Αμβούργο και στο θρυλικό Star Club. Κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περιοδείας τους στο Αμβούργο, κάτι που είπε ο Paul McCartney στον Stuart Sutcliffe για τον νέο αρραβώνα του με την Astrid Kirchherr, οδήγησε τον Sutcliffe να γρονθοκοπήσει τον Paul και ο καυγάς να μείνει στην ιστορία.

Χρόνια αργότερα, ο Macca (χαϊδευτικό του McCartney) εξήγησε: «Νόμιζα ότι θα τον νικούσα κατά κράτος, επειδή ήταν μικρότερος από μένα. Αλλά ήταν δυνατός και κλειδωθήκαμε σε ένα είδος λαβής θανάτου στη σκηνή κατά τη διάρκεια του σετ. Ήταν τρομερό. Μετά μείναμε εκεί στη λαβή και κανείς από τους δύο δεν ήθελε να υποχωρήσει και όλοι οι άλλοι φώναζαν: “Σταματήστε, εσείς οι δύο! – Θα το σταματήσω εγώ αν το κάνει αυτός”». Η απόλυτη εικόνα δύο νηπίων σε καυγά στο προαύλιο. Ο Sutcliffe εγκατέλειψε το συγκρότημα για να ακολουθήσει καλλιτεχνική καριέρα και λίγο αργότερα και πέθανε το 1962 από εγκεφαλική αιμορραγία πριν το ζευγάρι παντρευτεί. Η ιστορία τους ενέπνευσε την επιτυχημένη ταινία του 1994, “Backbeat”.

The Kinks, Κάρντιφ, 1965

The Kinks AP Photo/Ron Frehm

Θεωρείται ένα από τα πιο επιδραστικά ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 1960, πάνω στα χνάρια των οποίων βάδισαν οι Blur και οι Oasis. Οι Kinks ήταν, στην πραγματικότητα, πολύ δημοφιλείς για την αντισυμβατική δημόσια εκδήλωση… μίσους ανάμεσα στα μέλη τους. Η ισόβια αντιπαλότητα μεταξύ των (ιδρυτικών στελεχών) αδελφών Ray και Dave Davies είχε οδηγήσει σε πολλά περιστατικά με λεκτικούς καβγάδες, “ιπτάμενα” πιατίνια και κιθάρες, και βίωσαν μια δύσκολη σχέση πολλών ετών. Ακόμη και στο πάρτι των 50ων γενεθλίων του Dave, όταν ο Ray πάτησε την τούρτα του αδελφού του, όλα πήραν την κάτω βόλτα.

Ένα “λάθος” περιστατικό έλαβε χώρα όταν το συγκρότημα εμφανιζόταν στο Capital Theatre του Κάρντιφ το 1965. Ανάμεσα στον Dave και τον ντράμερ Mick Avory. Ο Davies κλώτσησε το drum kit του Avory, με αποτέλεσμα ο Avory να σηκώσει το hi-hat stand και να το χρησιμοποιήσει για να ρίξει νοκ άουτ τον Davies. Νομίζοντας ότι τον είχε σκοτώσει, ο τρομοκρατημένος Avory έφυγε από τη σκηνή, και βγήκε τρέχοντας στο δρόμο ενώ ο Dave μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η αστυνομία έπιασε τον Avory ο οποίος αρνήθηκε τα πάντα… και οι εμφανίσεις των Kinks απαγορεύτηκαν στις ΗΠΑ επειδή ήταν πολύ βίαιοι.

The Who, Newbury, Berkshire, 1966

The Who Chris Pizzello/Invision/AP

Ο τραγουδιστής των The Who, Roger Daltrey, δήλωσε κάποτε στον Guardian πώς η φημισμένη φλογερή δημιουργική συνεργασία του με τον κιθαρίστα Pete Townshend “ανατινάχθηκε” στα γυρίσματα της εμβληματικής ταινίας “Quadrophenia” του 1979. (βρετανική δραματική ταινία του 1979, βασισμένη στην ομώνυμη ροκ όπερα του 1973 των The Who. Το σκηνοθέτησε ο Franc Roddam στο μεγάλου μήκους σκηνοθετικό του ντεμπούτο.)

«Με χτύπησε στο κεφάλι με μια κιθάρα. Με συγκρατούσαν δύο roadies, επειδή ήξεραν ότι ήμουν έξαλλος. Στεκόμουν εκεί και τον έβλεπα να με χτυπάει. “Ναι, τι άλλο μπορείς να κάνεις;” Και μου είπε: “Αφήστε τον ή θα τον σκοτώσω”. Όσον αφορά τους καβγάδες επί σκηνής, όμως, το πιο διαβόητο περιστατικό τους αφορούσε τον μπασίστα John Entwistle και τον ντράμερ Keith Moon, οι οποίοι εμφανίστηκαν καθυστερημένα σε μια συναυλία στο Newbury Corn Exchange για να διαπιστώσουν ότι είχαν αντικατασταθεί βιαστικά από ένα ρυθμικό σύνολο που είχε επιλεγεί από το συγκρότημα που τους υποστήριζε. Περιττό να πούμε ότι όλα πήραν την κάτω βόλτα, αλλά μετά από μια ολοκληρωτική συμπλοκή η κλασική σύνθεση επέστρεψε στη σκηνή το επόμενο βράδυ στο Southport.

Eagles, Long Beach, 1980

The Eagles Chris Pizzello/Invision/AP, File

Παρόλο που οι γλυκομίλητοι, εμπορικοί Καλιφορνέζοι μας προέτρεπαν για καιρό να το πάρουμε χαλαρά (Take It Easy), η μουσική μίξη που έκαναν οι Eagles με τις υπέροχες αρμονίες και τις άφθονες λήψεις ναρκωτικών δεν παρήγαγε ακριβώς ζεν ατμόσφαιρα μέσα στο συγκρότημα. Αρχικά διαλύθηκαν μετά από μια συναυλία στις 31 Ιουλίου 1980, κατά τη διάρκεια της οποίας ο frontman Glenn Frey και ο κιθαρίστας Don Felder αλληλοεξευτελίζονταν τόσο πολύ που ο τελευταίος τελικά έσπασε: «Μόνο τρία ακόμα τραγούδια μέχρι να σε πλακώσω στο ξύλο». Έπαιξαν άλλα τρία τραγούδια – μεταξύ των οποίων, ειρωνικά, και το The Best of My Love – πριν ξεσπάσει ένταση και μια κιθάρα σπάσει στον τοίχο. «Είμαστε εκεί έξω και τραγουδάμε το ‘Best of My Love’, αλλά μέσα μας και οι δύο σκεφτόμαστε: ‘Μόλις τελειώσει αυτό, θα τον σκοτώσω’. Τότε ήταν που κατάλαβα ότι έπρεπε να βγω έξω» έχει δηλώσει ο Frey. Στη συνέχεια, οι Eagles είπαν ότι θα ξαναπαίξουν μαζί «όταν παγώσει η κόλαση», πράγμα που προφανώς συνέβη το 1994, όταν επανασχηματίστηκαν, χωρίς τον Felder.

Oasis, Λος Άντζελες, 1994

Oasis AP Photo

Μπάντες και αδέρφια… αποδεικνύονται υπερ-ευαίσθητοι σε εντάσεις. Η θρυλική αδελφική αντιπαλότητα των Gallaghers χρονολογείται τουλάχιστον από τότε που μοιράζονταν ένα υπνοδωμάτιο στα νιάτα τους. O Liam μεθυσμένος κατούρησε τον ολοκαίνουργιο και πανάκριβο ενισχυτή του Noel. Ο Noel χτύπησε τον Liam στο κεφάλι με ένα ρόπαλο του κρίκετ στο στούντιο στην Ουαλία το 1995. Ο Noel εγκατέλειψε τους Oasis για 15 χρόνια στο Παρίσι αφού είπε ότι ο Liam χειρίζεται την κιθάρα «σαν τσεκούρι». Παραλίγο να μου κόψει το πρόσωπο με αυτή».

Επί σκηνής ήταν γενικά πιο ήσυχα τα πράγματα, αν και το 1994 ο Liam χτύπησε τον Noel στο κεφάλι με ένα ντέφι κατά τη διάρκεια του Whatever, γεγονός που οδήγησε τον μεγαλύτερο αδελφό του να εγκαταλείψει τους Oasis για μια μέρα. Τώρα που οι επανασυνδεδεμένοι πρίγκιπες του συγκροτήματος είναι ώριμοι άντρες 57 ετών (Noel) και 51 ετών (Liam) είναι απίθανο να υπάρξουν τέτοιες βίαιες περιπέτειες στις συναυλίες επανένωσης του επόμενου έτους. Αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει…

The Jesus and Mary Chain, Λος Άντζελες, 1998

Jesus and Mary Chain AP Photo/Eduardo Verdugo

Νωρίτερα φέτος τα αδέρφια William και Jim Reid είπαν στον Guardian ότι η δική τους αδερφική αντιπαλότητα ήταν τόσο έντονη στα μέσα της δεκαετίας του ’90 που συχνά τελείωναν τις συναυλίες κυλιόμενοι στο πάτωμα, κατατσακωμένοι. Το πιο γνωστό από αυτά τα περιστατικά έγινε στο House of Blues του Λος Άντζελες, όπου η συναυλία έληξε βίαια μετά από μόλις 15 λεπτά.Ο William εξήγησε:«Ο Jim είχε μεθύσει τόσο πολύ που δεν μπορούσε να θυμηθεί τα τραγούδια. Τον έδιωξα από τη σκηνή, προσπάθησα να κάνω τον τραγουδιστή, αλλά δεν ήξερα τα λόγια. Αυτό τελείωσε το συγκρότημα για εννέα χρόνια». Ευτυχώς, όμως, το περιστατικό ενέπνευσε το εξαιρετικό τραγούδι “Jamcod” στο άλμπουμ Glasgow Eyes και το δίδυμο είναι πλέον πολύ πιο φιλικό. Κυρίως γιατί, όπως λέει ο Jim, «ξέρουμε και οι δύο τι δεν πρέπει να λέμε».

The View, Μάντσεστερ, 2023

Οι ροκάδες Dundee σημείωσαν ένα πλατινένιο ντεμπούτο και μια υποψηφιότητα για το βραβείο Mercury με το Hats Off to the Buskers του 2007, αλλά όποιος παρακολούθησε πέρυσι τη συναυλία τους μετά την επανένωσή τους στο χωρητικότητας 250 ατόμων Deaf Institute στο Μάντσεστερ μπορεί να τους θυμάται για διαφορετικούς λόγους.

Οι εντάσεις που σιγόβραζαν κατά τη διάρκεια της συναυλίας ξέσπασαν όταν ο μπασίστας Kieren Webster στόχευσε με μια κλωτσιά το σταντ του μικροφώνου του τραγουδιστή Kyle Falconer, με αποτέλεσμα ο εξαγριωμένος τραγουδιστής να φωνάξει «I’ll fucking kill you!» και να αρχίσει να φωνάζει. Ακολούθησε χάος, επενέβη η ασφάλεια και η συναυλία τελείωσε πρόωρα, αλλά με κάποιο τρόπο το δίδυμο κατάφερε να συγκρατήσει τις διαφορές του και να συνεχίσει την περιοδεία. Ήταν άλλος “ένας αδελφικός καυγάς που παρατράβηξε”.

The Brian Jonestown Massacre, Μελβούρνη, 2023

Αφήσαμε το καλύτερο για το τέλος! Πρωταγωνιστές του cult ντοκιμαντέρ Dig! του 2004, το psych συγκρότημα της δυτικής ακτής, οι Brian Jonestown Massacre, με τη μακρά και πολυτάραχη ιστορία τους, με γροθιές, ηρωίνη, συλλήψεις, σπασμένα όργανα και γενικότερα χάος και αυτοκαταστροφή, έχουν χαρακτηριστεί ως «το πιο ασταθές συγκρότημα του κόσμου». Ένα περιστατικό που συνέβη μόλις πέρυσι δείχνει ότι δεν πρόκειται να αφήσουν αυτή τη φήμη να χαθεί. Οι διαπληκτισμοί κατά τη διάρκεια της συναυλίας στη Μελβούρνη ξέσπασαν μετά από μόλις έξι τραγούδια, όταν ο τραγουδιστής Anton Newcombe άρπαξε τα όργανα του κιθαρίστα Ryan Van Kriedt και τον χτύπησε στο κεφάλι με αυτά.

Ο καυγάς που προέκυψε χρειάστηκε ανθρώπους της ασφάλειας για να τους χωρίσει και έγινε πρωτοσέλιδο διεθνώς σε όλο τον κόσμο («Horrified fans scream and boo»). Η συναυλία διακόπηκε- το συγκρότημα δεν έχει εμφανιστεί έκτοτε. Πλάνα από το σουρεαλιστικό περιστατικό υπάρχουν ακόμα στο YouTube, όπου κάποιος δημοσίευσε το υπέροχα αστείο σχόλιο: «Finally. Some hits from the band!» δηλ επιτέλους και κάποιες επιτυχίες από την μπάντα.