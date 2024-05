Αυτά που περιμένουμε περισσότερο -κι αυτά που συζητιούνται ήδη- στο 77ο φεστιβάλ Καννών.

Το κλίμα στις φετινές Κάννες είναι ήδη λίγο μουδιασμένο, περίεργο για ένα φεστιβάλ που μοστράρει ένα line-up ταινιών από μερικούς εκ των σπουδαιότερων σκηνοθετών στον κόσμο, και το οποίο φέτος δεν έμοιαζε να έρχεται με προβοκατόρικη διάθεση σε αντίθεση με το περσινό (που ξεκίνησε, θυμίζουμε, με ταινία με τον Τζόνι Ντεπ).

Κι όμως, όλες αυτές τις μέρες, είναι σαν ένα σύννεφο να πλανάται πάνω από την Κρουαζέτ. Οι freelance εργαζόμενοι στο φεστιβάλ απειλούν με απεργιακές κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης, που θα είχαν αποτέλεσμα να ανασταλούν προβολές και να φρενάρουν τα πάντα. Οι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά από το φεστιβάλ και αντιτίθενται σε έναν νέο εργασιακό νόμο που θα τους αφήνει μισθολογικά απροστάτευτους.

Ταυτόχρονα, μια τρομερά έντονη φήμη κυκλοφορεί εδώ και μέρες, περί ενός υποτιθέμενου ρεπορτάζ του Mediapart το οποίο θα παρουσιάζει μαρτυρίες σεξουαλικών επιθέσεων απέναντι σε μια δεκάδα σημαντικών ονομάτων του γαλλικού σινεμά. Η φημολογία, που έχει αναπαραχθεί κι από τα μεγαλύτερα έντυπα του κόσμου, μέχρι και το πρακτορείο Reuters, διαψεύδεται από το ίδιο το Mediapart, όμως παραμένει κεντρικό σημείο αναφοράς – το ίδιο το φεστιβάλ φέρεται σύμφωνα με τη Le Figaro να έχει προσλάβει μια φίρμα διαχείρισης κρίσεων, κι είναι έτοιμο να αντιδράσει άμεσα στην κάθε πιθανή τέτοια εξέλιξη.

Κι ενώ η σκιά της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα δε μπορεί παρά να πέσει πάνω στη διοργάνωση (όπως βλέπουμε να συμβαίνει, και πολύ λογικά, με κάθε άλλη πολιτιστική διοργάνωση, από το φεστιβάλ Βερολίνου μέχρι τη Eurovision), υπάρχει άλλη μια διεθνής πολιτική εξέλιξη που άπτεται και του χώρου του σινεμά: Ο σκηνοθέτης Μοχάμεντ Ρασούλοφ (Ένας Ακέραιος Άνθρωπος) που είχε καταδικαστεί σε 8 χρόνια φυλάκισης και μαστίγωμα από το καθεστώς του Ιράν, καθώς οι ταινίες του θεωρούνται συνεχιζόμενη απειλή εναντίον της χώρας, δραπέτευσε από το Ιράν και βρίσκεται σε ευρωπαϊκό έδαφος – αγνώστων περισσοτέρων στοιχείων.

Η νέα ταινία Ρασούλοφ, The Seed of the Sacred Fig Tree, είχε ανακοινωθεί στο Διαγωνιστικό των Καννών όμως παρά την ποινή του, ο σκηνοθέτης αρνείτο να την αποσύρει. Ίσως γι’αυτό ήταν προγραμματισμένη για την τελευταία μέρα της διοργάνωσης, ως ένα συνεχιζόμενο ερωτηματικό σχετικά με τη μοίρα της. Τώρα με τα καλά για τον Ρασούλοφ, όλα δείχνουν πως θα τη δούμε κανονικά.

ΚΟΠΟΛΑ, ΛΑΝΘΙΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΡΙΑ ΧΑΡΤΙΑ

Στα χαρτιά, το φετινό φεστιβάλ δείχνει πολύ δυνατό, με αρκετά πρωτοκλασάτα ονόματα αλλά και κάποια ανερχόμενα που έχουμε στο ραντάρ μας και που ίσως μας σοκάρουν ευχάριστα.

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, ένας από τους εμβληματικούς δημιουργούς του αμερικάνικου σινεμά. Πραγματοποιεί επιτέλους το όνειρο ζωής του, δηλαδή την ολοκλήρωση του επικού φιλμ Megalopolis που σχεδιάζει από το 1983(!), για μια παρηκμασμένη μητρόπολη που καταστρέφεται και τώρα ένας αρχιτέκτονας που μπορεί να ελέγχει το χρόνο, θα επιχειρήσει να φτιάξει απ’την αρχή – σαν ουτοπία. Με τον Άνταμ Ντράιβερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, το φιλμ είναι το πρώτο του Κόπολα από το Twixt του 2011, η μεγαλύτερη χρονική απόσταση ανάμεσα σε ταινίες του θρυλικού σκηνοθέτη.

Στο άλλο άκρο των χρονικών αποστάσεων ανάμεσα σε ταινίες, ο Γιώργος Λάνθιμος επιστρέφει λίγους μόνο μήνες μετά τον θρίαμβο του Poor Things με τις Ιστορίες Καλοσύνης. Πρωταγωνιστεί κι εδώ η Έμμα Στόουν, δυο μήνες μετά το Όσκαρ της για το ρόλο της Μπέλλα Μπάξτερ. Στο καστ της σπονδυλωτής ταινίας συναντάμε παλιούς συνεργάτες του Λάνθιμου (Γουίλεμ Νταφόε, Τζο Όλγουιν, Μάργκαρετ Κουάλεϊ) αλλά και νέους (Μαμαντού Άτσε, Χάντερ Σέιφερ, Χονγκ Τσάου), όμως το πιο σημαντικό στοιχείο εδώ ίσως είναι μια άλλη επανένωση: Είναι η πρώτη συνεργασία του Λάνθιμου με τον Ευθύμη Φιλίππου μετά τον Θάνατο του Ιερού Ελαφιού, για το οποίο και είχαν κερδίσει το βραβείο Σεναρίου στις Κάννες – επίσης η τελευταία φορά που είχε έρθει εδώ ο Λάνθιμος.

Το Χόλιγουντ θα έχει ισχυρή παρουσία στο φεστιβάλ, παρά το γεγονός πως η φετινή συγκομιδή είναι εμφανώς πληγωμένη από τις απεργίες. Όμως οι Κάννες συνεχίζουν να δίνουν Χρυσούς Φοίνικες σε χολιγουντιανούς θρύλους, και φέτος τη σειρά τους παίρνουν η Μέριλ Στριπ (που θα είναι εδώ στην έναρξη) κι ο Τζορτζ Λούκας (που θα είναι εδώ στη λήξη). Παράλληλα, δύο από τα λιγοστά μεγάλα φιλμ του καλοκαιριού θα κάνουν πρεμιέρα εδώ: Το Furiosa του Τζορτζ Μίλερ μας πηγαίνει στο παρελθόν της σπουδαίας ηρωίδας που γνωρίσαμε στο μνημειώδες Mad Max: Fury Road, την οποία υποδύθηκε η Σαρλίζ Θερόν.

Στο Furiosa, την ηρωίδα του τίτλου υποδύεται η Άνια Τέιλορ-Τζόι, ενώ απέναντί της θα βρίσκεται ο Κρις Χέμσγουορθ. Εξυπακούεται πως η ταινία είναι πολυαναμενόμενη, και οι πρώτες αντιδράσεις από Αμερική πάνε τις προσδοκίες μας στο θεό – έστω, στη Βαλχάλα. Ένα άλλο είδος έπους φέρνει στην Κρουαζέτ ο Κέβιν Κόστνερ, με το υπερφιλόδοξο Horizon, ένα γουέστερν έπος πάνω στη γέννηση της Αμερικής, που έχει σχεδιαστεί ως μια σειρά 4 φιλμ. Τα δύο, που έχουν γυριστεί, θα προβληθούν αυτό το καλοκαίρι – το πρώτο εξ αυτών, θα κάνει πρεμιέρα στις Κάννες.

ΤΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΤΟΥ SALTBURN, Η ΣΕΛΙΝΑ ΓΚΟΜΕΖ ΚΙ Ο ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΣΤΑΝ ΩΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Πλειάδα ακόμα μεγάλων σκηνοθετών έρχονται στις φετινές Κάννες –από τον πάντα δυναμικό Κίριλ Σερεμπρένικοφ με το βιογραφικό φιλμ Limonov, μέχρι τον ρομαντικό ποιητή Μιγκέλ Γκόμεζ του συναισθηματικά σαρωτικού Tabu– με ταινίες που αποτελούν κάτι εξαιρετικά προσωπικό για αυτούς (όπως το The Shrouds του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ που μοιάζει αληθινά στοιχειωτικό, με τον Βενσάν Κασέλ και την Νταϊάν Κρούγκερ) ή ίσως τολμηρό και άφοβο, όπως το μιούζικαλ Emilia Perez για τον καταξιωμένο γάλλο σκηνοθέτη Ζακ Οντιάρ, στο οποίο Σελίνα Γκόμεζ και Ζόι Σαλντάνα πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία για τον αρχηγό ενός καρτέλ που αποπειράται να ξεφύγει από τη ζωή του εγκλήματος και να πραγματοποιήσει το σχέδιο που ετοιμάζει εδώ και χρόνια, δηλαδή να γίνει γυναίκα.

Η Σελίνα Γκόμεζ είναι μόνο μία από τις πολλές νεότερες σταρς που θα παρελάσουν στο φετινό κόκκινο χαλί. Μιλήσαμε και για την Άνια Τέιλορ-Τζόι της Furiosa. Όμως ίσως το πιο πολυαναμενόμενο δίδυμο είναι οι πρωταγωνιστές του Saltburn, Τζέικομπ Ελόρντι και Μπάρι Κίογκαν (που τον έχουμε δει και στο προαναφερθέν Ιερό Ελάφι του Λάνθιμου) που αμφότεροι συνεργάζονται με σπουδαίους σκηνοθέτες.

Ο Ελόρντι πρωταγωνιστεί μαζί με τον Ρίτσαρντ Γκιρ στο νέο φιλμ του ποιητή της ενοχής και των καταραμένων μοναχικών ηρώων, Πολ Σρέιντερ (First Reformed, Ο Ταξιτζής). Ενώ ο Κίογκαν θα βρεθεί δίπλα στον πολυαγαπημένο μας γερμανό ηθοποιό Φραντς Ρογκόσφκι για τις ανάγκες του νέου φιλμ της Άντρεα Άρνολντ, Bird. Η Άρνολντ έχει κερδίσει βραβείο της Επιτροπής με τρεις διαφορετικές ταινίες στις Κάννες, πιο πρόσφατα με το American Honey. Θα είναι αυτή η τυχερή της;

Ανάμεσα στα πρώιμα φαβορί είναι κι ο Άλι Αμπάσι (Ιερή Αράχνη) για το The Apprentice, μια βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ που έρχεται σε ιδανικό timing κι έχει για πρωταγωνιστή τον Σεμπάστιαν Σταν (ο Μπακι του MCU) ο οποίος πρέπει να σημειώσουμε πως έχει μόλις κερδίσει το βραβείο ερμηνείας στο φεστιβάλ Βερολίνου.

Άλλα ανερχόμενα ονόματα του φεστιβαλικού στερεώματος με θέση στο Διαγωνιστικό, που δεν ξέρουμε τι είδους έκπληξη μπορεί να μας επιφυλάσσουν, είναι η Κοραλί Φαρζάτ που πριν μερικά χρόνια μας είχε δώσει το γεμάτο ματωμένο glitter ποπ θρίλερ εκδίκησης με τίτλο, γουέλ, Revenge, και τώρα ετοίμασε ένα gory φιλμ με τις Ντέμι Μουρ και Μάργκαρετ Κουάλεϊ με τίτλο Substance. Αλλά κι η ινδή Παγιάλ Καπάντια, με το πρώτο ινδικό φιλμ εδώ και δεκαετίες στο Διαγωνιστικό, το All We Imagine As Light. Αν κρίνουμε από το μαγευτικό essay πειραματικό ντοκιμαντέρ της A Night of Knowing Nothing, η 38χρονη σκηνοθέτης είναι ικανή να αφήσει πολύ κόσμο με ανοιχτό το στόμα.

Και να βγάλει άκρη από όλα αυτά θα κληθεί η Γκρέτα Γκέργουιγκ ως Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, τη χρονιά της Barbie. H κριτική της επιτροπή αποτελείται από τη Λίλι Γκλάντστοουν, την σεναριογράφο Εμπρού Τζεϊλάν, τους σκηνοθέτες Χιροκάζου Κορε-έντα, Χ.Α. Μπαγιονά και Ναντίν Λαμπακί, και τους ηθοποιούς Ομάρι Σι, Εύα Γκριν και Πιερφραντσέσκο Φαβίνο. Για να δούμε τι θα δούνε.