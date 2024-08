Είδαμε τους Placebo στον Λυκαβηττό, χορέψαμε Every you and every me, Bitter End και Running Up That Hill και σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας.

Επιτέλους “επέστρεψαν” κάπως οι Placebo, που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε στο ένδοξο παρελθόν της μπάντας! Τρομάξαμε στην Τεχνόπολη τον Ιούλιο του 2022 με τα νεύρα του Molko, τον κακό ήχο, το παράξενο setlist και ένα επιθετικό “shut the fuck up” σε θεατή που δεν του έδινε την απαραίτητη προσοχή. Τότε, είχαν ακυρώσει τη συναυλία της Θεσσαλονίκης λόγω φαρυγγίτιδας και σε μία Τεχνόπολη ασφυκτικά γεμάτη, ίσα που μας έκαναν τη χάρη να παίξουν κανα δύο από τα τραγούδια που έχτισαν τον μύθο των Placebo.

Ευτυχώς ο Λυκαβηττός το βράδυ της Πέμπτης 2 Αυγούστου είδε το καλό πρόσωπο των Placebo, εκείνο το παλιό, το αφοσιωμένο στη μουσική και στην αυθεντική επαφή με τους φανς. Η συγκίνηση δεν έλειψε στους “μεγαλύτερους” που μία εικοσαετία πριν, στο πάλαι ποτέ θέατρο του Λυκαβηττού, είχαν αφήσει καντάρια ιδρώτα για τους περίβλεπτους Placebo, που ήταν τότε μία από τις δημοφιλέστερες μπάντες στην καλύτερή τους στιγμή.

O Molko, θυμίζουμε, πέρυσι το καλοκαίρι είχε ντράβαλα, γιατί αποκάλεσε την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, “ρατσιστικό και φασιστικό σκουπίδι” σε συναυλία της μπάντας στο Sonic Park Festival. Έκτοτε βέβαια ασχολήθηκε με ένα πρότζεκτ που όπως φαίνεται τον ικανοποίησε σε ουσιαστικό επίπεδο. Στο νέο ντοκιμαντέρ των Placebo με τίτλο “This Search For Meaning” o Molko εξομολογείται τα αδιέξοδά του ως μέλος των Placebo, καταγράφοντας την εξέλιξή τους ως γκρουπ και ως ανθρώπινα όντα σε έναν πλανήτη που κινδυνεύει.

“Είναι παράλογο να ζητάς από έναν εγκέφαλο να το κάνει αυτό (εννοεί την απαιτητική ζωή στις περιοδείες και τα λάιβ). Και για αρκετό καιρό οι μηχανισμοί αντιμετώπισης που είχα ήταν το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Έπρεπε να σκεφτώ πολύ σοβαρά τη θέση μου στη μπάντα. Και ελπίζω να μην θυμώνει κάποιος όταν το ακούει αυτό, αλλά το κάνω καθαρά για μένα” ακούγεται να λέει ο Molko στο ντοκιμαντέρ… ψάχνοντας το νόημα. Και ένα σημαντικό του κόλλημα, που διαστρεβλώνει το … νόημα, είναι τα κινητά στις συναυλίες.

Placebo In Concert Mairo Cinquetti/NurPhoto via AFP

Placebo – “Every you and every me” χωρίς κινητά τηλέφωνα

Τα βραχάκια γύρω από τον Λυκαβηττό γεμάτα, ο κόσμος στραμμένος προς τη σκηνή και το αναμενόμενο μήνυμα των Placebo στις οθόνες για την βδελυρή χρήση κινητών τηλεφώνων… ξεσήκωσε διάφορα σχόλια. Το μήνυμα ακούστηκε και με τη φωνή του Molko και εν ολίγοις μας είπε να μην ξοδέψουμε τον χρόνο μας να βιντεοσκοπούμε την μπάντα αλλά να ζήσουμε τη στιγμή – που δεν ξαναγυρνάει. Τα κινητά δυσκολεύουν τη ζωή της μπάντας που προσπαθεί να συνδεθεί με το κοινό, αλλά και του “πίσω σου” που βλέπει την οθόνη σου και όχι τη σκηνή.

“Ο σκοπός μας είναι να δημιουργήσουν στιγμές επικοινωνίας και υπερβατικότητας, με σεβασμό και αγάπη, βοηθήστε την αποστολή της μπάντας”. Λυπούμεθα κύριε Molko αλλά τουλάχιστον στην αριστερή πλευρά κάτω από τη σκηνή δεν καταλάβαμε τι θέλατε να πείτε και τα κινητά σηκώθηκαν πάρα πολλές φορές να απαθανατίσουν τη στιγμή.

Ο Molko – παρά τα κινητά – βγήκε στη σκηνή κεφάτος, μας έριξε δυο πλατιά χαμόγελα κάτω από το μουστάκι του και πέντε-έξι efharisto και ηρέμησε το κεφάλι μας, γιατί ήταν φανερό ότι η μπάντα είναι σε καλή φάση και ότι δεν θα έχουμε παρατράγουδα. Ο ημίγυμνος – όπως πάντα – Stefan Olsdal χαιρέτισε το κοινό στο “Taste In Men” και οι δυο τους χαμογέλασαν συνωμοτικά, σηκώνοντας δυνατά την αυλαία του… πάρτι με την υπογραφή “placebo”.

Αναλογικός ήχος, τίμια οπτικά εφέ, τέσσερις μουσικοί στο background (ανάμεσά τους και ένα βιολί), και ο μαυροντυμένος εύθραυστος Molko, όπως πάντα, άλλαξε τις κιθάρες σαν τα πουκάμισα.

Ο τραγουδιστής και κιθαρίστας των Placebo το έζησε πολύ “θεατρικά” (με την καλή έννοια), σήκωσε το μεσαίο δάχτυλο στη φράση “f@ck the government” και επικρότησε την εμφάνιση σημαίας της Παλαιστίνης στο κοινό. Η on-stage χημεία με τον Olsdal μας θύμισε ότι αυτοί οι δύο είναι μαζί από “παιδιά” και έχουν φτάσει μετά από τόσα χρόνια να μοιράζονται ακόμα τη σκηνή και ο κόσμος να τους αποθεώνει.

Ακούσαμε από τον Molko και ένα m@@kes, όλο δικό μας, όμως οι φανς δεν ήρθαν στον Λυκαβηττό για πολλά λόγια αλλά για να χορέψουν. “Every you and every me”, “Bitter end”, “For What It’s Worth”, “Beautiful James”, “Try Better Next Time”, “Too Many Friends”, “Song to Say Goodbye”. Σε όλα ο Molko έβαλε ψυχούλα, ακόμα κι αν ο ήχος μερικές φορές δεν βοήθησε, και τα βραχάκια έστελναν τρελά σήματα μορς με τους φακούς από τα κινητά.

Συμπαθητικό το “Running Up That Hill” της Kate Bush

Στο φινάλε ακούσαμε τη διασκευή του “Running Up That Hill” της Kate Bush, που ξαναθυμηθήκαμε χάρη στην επιτυχημένη σειρά του Netflix, “Stranger Things”. Ο Molko αγαπάει αυτό το τραγούδι και η πρώτη του επαφή με την Kate Bush – είχε πει ότι ήταν το βίντεο του ‘Babooshka’ στην εφηβεία του.

“Συνάντησα την Kate μια φορά σε ένα πάρτι” -είχε πει στον Guardian – “ήταν ένα πάρτι της δισκογραφικής εταιρείας και υπήρχε μια ουρά για να της μιλήσω. Όταν έφτασα μπροστά το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν: “Μου αρέσει η διασκευή σου στο τραγούδι μου”. Αυτό ήταν αρκετό. Είμαι πολύ, πολύ ευχαριστημένος που πήρα την έγκριση της Kate“.

Με την έγκριση της Kate, καλή η μεθ-ερμηνεία του “Running Up That Hill” που έκλεισε τη βραδιά των Placebo στον Λυκαβηττό, αλλά (από άποψη νοήματος) καλύτερο ήταν το αμέσως προηγούμενο, “Fix Yourself” από το άλμπουμ “Never Let Me Go” με τη μαγική φράση-κλειδί “Go fix yourself, Instead of someone else”.

Δηλαδή φτιάξε τον εαυτό σου, αντί να φτιάξεις κάποιον άλλον.