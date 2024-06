Είδαμε τη συναυλία των Coldplay στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 8 Ιουνίου και σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας.

Ένα φαντασμαγορικό σόου και μία αξέχαστη εμπειρία χάρισε το συγκρότημα των Coldplay στους 60.000 θαυμαστές του που γέμισαν ασφυκτικά το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας το Σάββατο 8 Ιουνίου για να δουν το “Music of the Spheres”.

Ένα πέπλο προσμονής είχε κατακλύσει τους πάντες όσο πλησίαζε η ώρα που ο Κρίς Μάρτιν και η παρέα του θα έβγαιναν στη σκηνή. Φορώντας τα LED wristbands (βραχιολάκια) άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά και όλες οι κερκίδες με τρόπο μαγικό συντονίστηκαν και άρχισαν ρυθμικά να σχηματίζουν κύμα. Ήταν το απόλυτο συναυλιακό κοινό.

Στις 21.30 το βράδυ, τα φώτα έπεσαν και μέσα από το σκοτάδι και μια γνώριμη ορχηστρική μελωδία άρχισε σε ακούγεται. Δεν ήταν μία από τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, αλλά το “Flying Theme” από την κλασική ταινία του Σπίλμπεργκ “ET“ (1982). Οι Coldplay “κατέκτησαν” τη σκηνή του ΟΑΚΑ σαν πλήρωμα αστροναυτών σε έναν φανταστικό εξωγήινο κόσμο γεμάτο χρώματα που ετοιμάζεται για απογείωση.

Καθόλου τυχαία η επίσημη έναρξη της συναυλίας τους με το “Higher Power” από το τελευταίο τους άλμπουμ, η πρεμιέρα του οποίου έγινε μέσω ζωντανής μετάδοσης από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), με τον Γάλλο αστροναύτη Thomas Pesquet να συμμετέχει σε συζήτηση με τη μπάντα.

Τα βραχιολάκια που φοράμε φωτίζονται, αλλάζουν χρώματα και σβήνουν δημιουργώντας μία απόκοσμη ατμόσφαιρα. Είναι η στιγμή που καταλαβαίνουμε πως τα πάντα είναι πλήρως και απόλυτα σκηνοθετημένα. Ακόμη και εμείς το κοινό γινόμαστε πρωταγωνιστές και “πιόνια” ενός σκηνοθέτη και συμμετέχουμε σε αυτή τη βραδιά “χρωματίζοντας” τα τραγούδια και δημιουργώντας φωτεινούς συνδυασμούς.

Απόλυτος ενορχηστρωτής της βραδιάς ο Κρίς Μάρτιν που με μία απίστευτη ενέργεια σάρωσε τη σκηνή και το ΟΑΚΑ παρασύροντας μαζί του τους 60.000 θεατές. Φορώντας μία γαλάζια μπλούζα που έγραφε “everyone is an alien somewhere – όλη η μπαντα φορούσε μπλούζες διάφορων χρωματισμών με την ίδια φράση- ευδιάθετος, με χιούμορ και διαδραστικός μίλησε ακόμη και στα ελληνικά. Είπε πως “είναι οι Coldplay είναι ευγνώμονες για τη βραδιά αυτή”, ευχαρίστησε ακόμη και την ελληνική κυβέρνηση που επιδιόρθωσε το στέγαστρο του Καλατράβα και έτσι κατέστη δυνατό να γίνει αυτή η συναυλία, ενώ ανέβασε στη σκηνή και δύο νεαρές κοπέλες – αδελφές, η μία μάλιστα είχε βγει από το νοσοκομείο το ίδιο πρωί- από το κοινό για να τραγουδήσουν μαζί το “Everyday Life”.

Τίποτα δεν έλειψε από αυτήν τη συναυλία. Η ατμόσφαιρα παρέμεινε επί δύο ώρες ηλεκτρισμένη. Μπορούσες να νιώσεις ολόκληρο το ΟΑΚΑ να πάλλεται και να ταλαντώνεται στους ρυθμούς του συγκροτήματος – τουλάχιστον εμείς που καθόμασταν στις πάνω κερκίδες το νιώσαμε απόλυτα.

Ο Chris Martin - Coldplay AP Photo/Eugene Hoshiko

Coldplay- Ένα setlist νοσταλγίας και απόλυτης καινοτομίας

Το πρόγραμμα της βραδιάς ήταν εξαιρετικά δυνατό και δεν άφησε κανέναν απολύτως παραπονεμένο Ένα αριστοτεχνικό μείγμα νοσταλγίας, με τα εμβληματικά «κλασικά» hit του συγκροτήματος να αναμειγνύονται με τις τελευταίες επιτυχίες του.

Στο “The Scientist”, ο Κρις Μάρτιν κάθισε στο πιάνο και μας χάρισε μία υπέροχη ερμηνεία, στο “Viva La Vida” (παραγωγής Brian Eno θυμίζουμε), η μπάντα εμφανίζεται μέσα σε ένα σμήνος από κόκκινα, μπλε και λευκά φώτα με βραχιολάκια, ένα νεύμα στη Γαλλική Επανάσταση.

Δύο ήταν για μένα οι πιο συγκλονιστικές στιγμές της βραδιάς. Αυτή του “Yellow”, όπου όλο το στάδιο χρωματίστηκε κίτρινο και το κοινό σε απόλυτο συντονισμό τραγουδούσε τους στιχους και αυτή του “A Sky Full of Stars”, που ολόκληρο το ΟΑΚΑ μεταμορφώθηκε σε έναν ουρανό γεμάτο αστέρια, χάρη στα LED βραχιολάκια που αναβόσβηναν συγχρονισμένα. Μάλιστα ο Κρις Μάρτιν στο συγκεκριμένο τραγούδι μας παρακάλεσε να αφήσουμε όλοι τα κινητά κάτω και να ζήσουμε τη στιγμή. Να τραγουδήσουμε μόνο για εμάς. “Your phone in your pocket, your hands in the sky” μας είπε και αποθεώθηκε από το κοινό.

Από τη συναυλία τους στο OAKA στις 8/6 NEWS 24/7

Όλες οι επιτυχίες των Coldplay “πέρασαν” από το ΟΑΚΑ, στο “Clocks” όλα βάφτηκαν πράσινα και το κοινό χόρευε ασταμάτητα, στο “People of the Pride” ο Μάρτιν με μία σημαία pride τραγούδησε και αποθεώθηκε, την ποπ μπαλάντα “Human Heart” δεν την τραγούδησε με τη Selena Gomez, αλλά με ένα Muppet, τον φανταστικό εξωγήινο χαρακτήρα Angel Moon.

Έκπληξη που στο “Something Just Like This”, η μπάντα φόρεσε γιγαντιαία φωτιζόμενα εξωγήινα κεφάλια και ενώ “γαλαξιακά” φώτα κατέκλυσαν το στάδιο, ο Μάρτιν τραγουδά και ταυτόχρονα “μιλά” σε γλώσσα νοηματική.

Καθώς η βραδιά φτάνει στο τέλος της, η μπάντα αλλάζει stage και μεταφέρεται στο πίσω μέρος της αρένα, σε μία άλλη μικρότερη σκηνή ευχαριστώντας και το κοινό στα μετόπισθεν. Εκεί, πιο ανθρώπινοι πια, ερμηνεύουν μια απαλή ακουστική εκδοχή του “Sparks” από το άλμπουμ τους Parachutes (2000). «Είναι εύκολο να διαβάσεις τα νέα σήμερα και να νομίζεις ότι όλοι μισούν ο ένας τον άλλον», λέει ο frontman των Coldplay στα μισά του κομματιού, καθώς γιγάντιες κόκκινες καρδιές αγάπης σχηματίζονται στις κερκίδες από τα βραχιολάκια μας. “Είναι πραγματικά απίθανο το γεγονός πως είμαστε σήμερα εδώ 65.000 συγκεντρωμένοι ειρηνικά, χωρίς καμία διάκριση μεταξύ μας. Θέλω να στείλετε λίγη αγάπη οπουδήποτε στον κόσμο θέλετε να την στείλετε. Στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη ή στο Τελ Αβίβ”.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με το σπαρακτικό “Fix You” και το “Biutyful”. Με πυροτεχνήματα, κομφετί και αιωρούμενους πλανήτες. H αυλαία πέφτει και πίσω αναγράφεται με τεράστια λευκά γράμματα το μήνυμα – «πιστέψτε στην αγάπη».

Ο Chris Martin Charles Sykes/Invision/AP

Τελικά άξιζε όλος αυτός ο ντόρος και τα πανάκριβα εισιτήρια των Coldplay;

Το συγκρότημα των Coldplay δίνει αυτή τη στιγμή αν όχι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα σόου στον πλανήτη. Είναι σκηνοθετημένο και χορογραφημένο στην τελευταία του λεπτομέρεια, είναι η επιτομή της αψεγάδιαστης παραγωγής. Αριστοτεχνικά κινούμενα σχέδια, καθηλωτικός φωτισμός, κομφετί, πυροτεχνήματα, μια πραγματικά οπτική πανδαισία. Κανείς δε θα λυπηθεί τα λεφτά που έδωσε.

Δεν ξέρω ωστόσο αν κάποιος μπορούσε να αισθανθεί μουσικά μία εξέλιξη. Ναι, κανείς δε φεύγει παραπονεμένος, τουναντίον όλοι είναι εντυπωσιασμένοι. Αλλά λείπει αυτός ο μουσικός αυθορμητισμός, αυτός ο ανόθευτος μουσικός πυρήνας που σου προκαλεί έκσταση και σε κάνει να ανατριχιάζεις και να αισθάνεσαι πως παρακολουθείς μία ανθρώπινη μουσική υπέρβαση. Ναι οι Coldplay έχουν γίνει αγνώριστοι, τίποτα δε θυμίζει το συγκρότημα που ήταν πριν από 20 χρόνια. Αλλά τα εντυπωσιακά τεχνάσματα δεν αρκούν αν η μουσική έχει απομακρυνθεί τόσο πολύ από τον ανθρωποκεντρικό της πυρήνα.