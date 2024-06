Coldplay: Η κίνηση του Μάρτιν που “λύγισε” το ΟΑΚΑ

Ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν προχώρησε σε μία κίνηση που συγκίνησε το πλήθος που μαζεύτηκε σήμερα στο ΟΑΚΑ για να θαυμάσει από κοντά το συγκρότημα.

Σε μία κίνηση που “λύγισε” το ΟΑΚΑ προχώρησε ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν ο οποίος ανέβασε στη σκηνή δύο κορίτσια από το κοινό και τραγούδησε “μόνο” και μαζί με εκείνες.

Συγκεκριμένα, ο Μάρτιν κάλεσε στη σκηνή την Έλενα και την Άντρια, δύο αδελφές που κρατούσαν ένα πλακάτ το οποίο έγραφε πως η μουσική των Colpdlay κάνει τη ζωή τους καλύτερη. Αξίζει να σημειωθεί πως η Έλενα βγήκε σήμερα από το νοσοκομείο και πήγε στο ΟΑΚΑ για να απολαύσει το συγκρότημα που λατρεύει.

Όταν οι κοπέλες ανέβηκαν στη σκηνή, ο Μάρτιν τούς είπε “για το επόμενο τραγούδι εσείς οι δύο θα είστε το κοινό μου” και “αντιπροσωπεύετε όλο το κοινό”. Αμέσως μετά τραγούδησαν μαζί το “Εveryday Life”.

Το τραγούδι “Εveryday Life” και οι στίχοι του:

What in the world are we going to do?

Look at what everybody’s going through

What kind of world do you want it to be?

Am I the future or the history?

‘Cause everyone hurts

Everyone cries

Everyone tells each other all kinds of lies

Everyone falls

Everybody dreams and doubts

Got to keep dancing when the lights go out

How in the world I am going to see?

You as my brother

Not my enemy?

‘Cause everyone hurts

Everyone cries

Everyone sees the color in each other’s eyes

Everyone loves

Everybody gets their hearts ripped out

Got to keep dancing when the lights go out

Gonna keep dancing when the lights go out

Hold tight for everyday life

Hold tight for everyday life

At first light

Throw my arms out open wide

Hallelujah

Hallelujah

Hallelu-halle-hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelu-halle-hallelujah

Yes