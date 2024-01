Τον Πάμπλο Εσκομπάρ τον ξέρεις. Ήλθε η ώρα να γνωρίσεις τη γυναίκα που τον «έφτιαξε» και την οποία φοβόταν ο «βασιλιάς της κοκαΐνης»: την Γκριζέλντα Μπλάνκο.

Σήμερα κάνει πρεμιέρα στο Netflix η μίνι σειρά με τίτλο «Griselda». Αφορά τη ζωή της Γκριζέλντα Μπλάνκο.

Ποια είναι η κυρία;

Μέλη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) έχουν πει πως ήταν η πιο συναρπαστική εγκληματίας που καταδίωξαν, κατά τον 20ο αιώνα.

Έκανε καριέρα ως «La Dama de la Mafia», «Μαύρη Χήρα» και «La Madrina» (Νονά). Δεν υπήρχε ίχνος υπερβολής στα προσωνύμια της.

Ερευνητές έχουν χαρακτηρίσει το ‘βιογραφικό’ της ως τουλάχιστον ισάξιο του Βίτο Κορλεόνε. Πίστευε πως η ταινία «Godfather» αφορούσε τη ζωή της. Ουδόλως συμπτωματικά, η Κολομβιανή βάπτισε τον 4ο γιο της «Μάικλ Κορλεόνε». Παρεμπιπτόντως, ονόμασε τον σκύλο της «Χίτλερ».

Ο θρύλος θέλει τον Αλ Πατσίνο να τη χρησιμοποίησε ως μούσα του, στον τρόπο που ερμήνευσε τον θρυλικό Tony Montana στο «Scarface».

Η ΓΚΡΙΖΕΛΝΤΑ ΕΦΗΥΡΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Μεταξύ πολλών άλλων, η Γκριζέλντα είχε περισσότερους από 1.200 υπαλλήλους (έγιναν γνωστοί ως ‘μίνιον’ της και Cocaine Cowboys), σκότωσε τουλάχιστον 200 ανθρώπους -συμπεριλαμβανομένων συντρόφων της-, προσπάθησε να απαγάγει τον γιο του JF Κένεντι και χαρακτηρίστηκε απο μελετητές του εγκλήματος ως «αληθινή πρωτοπόρος και εφευρέτης της επιχείρησης που λέγεται ‘εμπόριο κοκαΐνης’».

Της πιστώθηκαν διάφορες ‘ανακαλύψεις’.

Μια ήταν η δολοφονία που εκτελεί οδηγός ή συνεπιβάτης εν κινήσει μοτοσυκλέτας.

Μια άλλη είναι η συνύπαρξη επιχειρήσεων: είχε δική της σειρά με εσώρουχα που είχαν κρυμμένα σημεία στα οποία αποθήκευαν τα ναρκωτικά οι γυναίκες που τα διακινούσαν.

Είχε ανοίξει και κατάστημα πώλησης τους.

Ο συνάδελφος της, Μαξ Μέρλμεσταϊν έχει γράψει στο βιβλίο με τίτλο «The Man Who Saw It Raining Coca» ότι «αν δεν υπήρχε η Γκριζέλντα Μπλάνκο, δεν θα υπήρχε πόλεμος κοκαΐνης».

Ήταν αυτή που μύησε διάφορους συμπατριώτες συναδέλφους της στις δουλειές στις ΗΠΑ. Μεταξύ τους ήταν και το αφεντικό του Μεδεγίν, Πάμπλο Εσκομπάρ.

Στο ημερολόγιο της, η Γκριζέλντα είχε γράψει πως κάποια στιγμή είχαν και μια παθιασμένη σχέση. Στην τηλεοπτική σειρά «Narcos» θα ακούσεις τη φωνή του ηθοποιού που υποδύεται τον Εσκομπάρ (Bάγκνερ Μοούρα) να λέει το εξής:

«Ο μόνος άνθρωπος που φοβήθηκα ποτέ ήταν γυναίκα και τη λένε Γκριζέλντα Μπλάνκο».

Ήταν ατάκα που είχε πει και ο γνωστός ως «βασιλιάς της κοκαΐνης».

Η «Dama de la Mafia» έκανε και τις δικές της δουλειές, ενόσω διευκόλυνε εκείνες των συναδέλφων της. Στις καλύτερες ημέρες που έζησε, διακινούσε περίπου 300 κιλών ναρκωτικών το μήνα. Έχει εκτιμηθεί πως το μηνιάτικο της ήταν 80.000.000 δολάρια.

Για να μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, έπρεπε να είναι ζωντανή. Για να είναι ζωντανή, έπρεπε να επιβληθεί. Για να επιβληθεί, έγινε σκληρότερη από το πιο σκληρό αφεντικό του οργανωμένου εγκλήματος εκείνης της εποχής.

«Οι γυναίκες δεν είναι άγιες. Δεν είναι τέλειες»

Η Σοφία Βεργκάρα, η οποία ανέλαβε την παραγωγή της σειράς που θα δούμε στο Netflix και τον πρωταγωνιστικό ρόλο, σύστησε την Γκριζέλντα ως εξής:

«Οι δυνατές γυναίκες είναι στη μόδα τώρα. Πριν 12 χρόνια, όμως, όταν με τράβηξε η ιστορία της Μπλάνκο και ήθελα να αναλάβω την παραγωγή, η ιστορία ήταν διαφορετική.

Επί της ουσίας, αυτό που με κέρδισε ήταν το γεγονός ότι έγινε αφεντικό σε καρτέλ, ενώ ήταν γυναίκα και χρειάστηκε να γίνει χειρότερη από κάθε άνδρα για να επικρατήσει. Η Γκριζέλντα ήταν μια ζόρικη γυναίκα».

Κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει σε έναν ανδροκρατούμενο και βίαιο κόσμο, αλλά και να μεγαλουργήσει, χάριν της υπεροχής της στην αδίστακτη βία.

«Οι γυναίκες δεν είναι άγιες. Δεν είναι τέλειες. Το ενδιαφέρον και περίπλοκο πράγμα είναι πως η συγκεκριμένη είχε παιδιά, φίλους και υπαλλήλους. Ήταν πιστή σε κάποιους και για άλλους ήταν αμείλικτη.

«Εκφυλίστηκε ως αποτέλεσμα της δύναμης, του φόβου, της φιλοδοξίας και των ανασφαλειών της. Όπως συμβαίνει με τους άνδρες. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο».

Πριν την Βεργκάρα, την υποδύθηκε η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στην ταινία με τίτλο «Cocaine Godmother» που προβλήθηκε το 2018.

ΣΚΟΤΩΝΕ (KΑΙ) ΟΠΟΙΟΝ ΤΗΝ ΕΛΕΓΕ «ΧΟΝΤΡΗ»

Ο τρόπος που μεγάλωσε η Griselda Blanco Restrepo τη βοήθησε να φτιάξει το game plan της κυριαρχίας της στο εμπόριο της κοκαΐνης, από τη δεκαετία του ‘70 έως τις αρχές του 2000.

Την ίδια ώρα, είχε 4 γιους, είχε φίλους, είχε και λατρεία για τα κοσμήματα (αξίας άνω 10.000.000 δολαρίων και με ένα ροζ διαμάντι που ανήκε στην Εύα Περόν) και τα παπούτσια (στο σπίτι που συνελήφθη υπήρχαν περισσότερα από 300 ζευγάρια).

Έπινε τσάι, από πιάτα που είχε εξασφαλίσει (κλέψει) από την βασίλισσα Ελισάβετ.

Επειδή δεν έμαθε ποτέ να διαβάζει και να γράφει -ή να οδηγεί- τη συνόδευαν πάντα οπλοφόροι που έκαναν αυτές τις δουλειές για εκείνη. Παράλληλα, προστάτευαν τη ζωή της.

Η Γκριζέλντα, με τον Μάικλ, τον Οσβάλντο, τον Ούμπερ και τον Ντίξον (από αριστερά προς τα δεξιά). DEA

Το σπίτι της ήταν ναός για όλα τα μέλη της μαφίας και του σεξ

Εκεί φιλοξενούσε τα περιβόητα πάρτι με σεξουαλικά όργια (δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν πως ήταν φαν τους). Ήταν διαβόητη για την αγάπη που είχε στο βίαιο σεξ. Ανάγκαζε άνδρες και γυναίκες να επιδίδονται σε σεξουαλικές πράξεις, ενώ εκείνη τους απειλούσε με το όπλο της.

Εκεί ευλογούνταν -με ένα άγαλμα της Γκριζέλντα που εγγυόντανε την καλή τύχη- και τα εμπορεύματα, πριν την αποστολή τους.

Δεν την ένοιαζε να της λένε ψέματα ή να την κοροϊδεύουν (γιατί κανείς δεν τολμούσε να το κάνει, αφού ήξερε τι θα ακολουθούσε). Αυτό που την ενοχλούσε περισσότερο από όλα, ήταν να την αποκαλούν ‘χοντρή’.

Κάποιος που το τόλμησε, διαμελίστηκε. Τα κομμάτια τοποθετήθηκαν σε ένα κουτί που εγκαταλείφθηκε στα περίχωρα.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΘΥΜΑ ΗΤΑΝ ΕΝΑ 10ΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΙ

Όσα ακολουθούν προέκυψαν και με τη βοήθεια άρθρου της Semana που δημοσιεύτηκε μετά το θάνατο της.

Η Γκριζέλντα γεννήθηκε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, το 1943 στη βόρεια ακτή της Κολομβίας, το Καρταγκένα.

H μητέρα της, Άνα Λουσία Ρεστρέπο ήταν υπηρέτρια σε μια φάρμα. Απολύθηκε όταν έμεινε έγκυος από τον εργοδότη της.

Η καθημερινότητα είχε μόνο δυσκολίες και για τη μητέρα και για το παιδί, με την Άνα να αποφασίζει τη μετακόμιση τους στο Μεδεγίν, όταν η Γκριζέλντα ήταν 3 ετών.

Από αυτήν την ηλικία άρχισε να εκτίθεται στη βία.

Ο τελευταίος της σύντροφος, Τσαρλς Κόσμπι είχε αποκαλύψει ότι στα 11 η πρωταγωνίστρια της ιστορίας έκανε καριέρα ως ‘πορτοφολάς’. Επειδή όμως, δεν ήταν πολύ επικερδής, ενεπλάκη στην απαγωγή ενός 10χρονου πλούσιου αγοριού.

Ο πατέρας του προέβαλε αντιστάσεις, ως προς την πληρωμή των λύτρων και οι ‘σύντροφοι’ της Γκριζέλντα, της ζήτησαν να σκοτώσει τον απαχθέντα.

Τον πυροβόλησε στο μέτωπο.

Η μητέρα της Γκριζέλντα, Άνα. YouTube

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ

Στα 14 εγκατέλειψε το σπίτι της έπειτα από έναν μεγάλο καβγά που είχε με την αλκοολική μητέρα της που συνήθιζε να πουλάει το σώμα της, για να βγάλει χρήματα. Η έφηβη δεν άντεχε άλλο τη σεξουαλική και τη σωματική κακοποίηση των συντρόφων της Άνα.

Λίγα χρόνια μετά, παντρεύτηκε τον Κάρλος Τουχίγιο, εγκληματία με ειδίκευση στην πλαστογραφία βίζας για όσους ήθελαν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ.

Απέκτησαν τρία παιδιά: τον Ντίξον, τον Οσβάλντο και τον Ούμπερ. Όλα πριν η μητέρα ‘κλείσει’ τα 21 της χρόνια.

Ο Τουχίγιο πέθανε από κίρρωση. Άλλοι λένε πως πέθανε από σφαίρες, με την επιστροφή του στην Κολομβία -αφότου εξέτισε μια ποινή φυλάκισης στις ΗΠΑ.

Την ημέρα του θανάτου του, η επιχείρηση του πέρασε στα χέρια της Γκριζέλντα. Λίγα 24ωρα αργότερα, μετακόμισε στο ίδιο σπίτι με τον Αλμπέρτο Μπράβο. Ήταν ο εραστής της. Ήταν και διακινητής κοκαΐνης, ουσία που δεν είχε ιδιαίτερη ζήτηση, πριν κρυσταλλοποιηθεί στα τέλη του ‘60.

Δεν άργησαν να παντρευτούν.

Στο βιβλίο με τίτλο «Most Perverse Women in History», η συγγραφέας Σουζάνα Καστεγιάνο γράφει ότι «το κίνητρο της Γκριζέλντα δεν ήταν η αγάπη, αλλά το συμφέρον».

Ο Μπράβο ήταν πολύ φιλόδοξος. Το ζευγάρι δεν άργησε να επεκτείνει τις ‘επιχειρήσεις’ του, προσθέτοντας τη διακίνηση κοκαΐνης στη Νέα Υόρκη στα τέλη του ‘60.

Από το 1964 είχαν μεταναστεύσει παράνομα στις ΗΠΑ, με ψεύτικα χαρτιά και ονόματα.

Το ταξίδι έκαναν και τα 3 παιδιά της Γκριζέλντα.

Εγκαταστάθηκαν στο Κουίνς της Νέας Υόρκης και δημιούργησαν τη ‘γέφυρα’ που χρησιμοποιούσε κάθε Κολομβιανός ντίλερ που επεδίωκε το ‘άνοιγμα’ στις ΗΠΑ -όλα τα ονόματα που ‘χουν γίνει σίριαλ και ταινίες.

Παράλληλα, «έχτισαν» και το δικό τους δίκτυο που περιλάμβανε celebrities, γνωστούς αθλητές και άλλους προβεβλημένους ανθρώπους.

Η Γκριζέλντα είχε και την ‘ενόραση’ να μετακομίσει στο Μαϊάμι, ακριβώς την στιγμή που η πόλη αναπτυσσόταν στον τομέα της. Από τα έσοδα αυτής της δραστηριότητας έγινε το κτηματομεσιτικό ‘μπαμ’, στις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80.

Κάποια στιγμή ανακάλυψε πως έλειπαν από το ‘ταμείο’ κάποια εκατομμύρια. Άρχισε να υποψιάζεται τον σύζυγο της.

Η ρήξη ήταν αναπόφευκτη. Μόνο που ο δικός τους καβγάς περιέλαβε και πυροβολισμούς.

Ο Μπράβο δέχθηκε πολλούς στο κεφάλι, από το όπλο που έβγαλε εκείνη από την μπότα της.

Η Γκριζέλντα γλίτωσε με μια σφαίρα στο στομάχι, από το Ούζι που επιστράτευσε ο σύζυγος της, στη ‘μάχη’ που δόθηκε σε πάρκινγκ και όπου έχασαν τη ζωή τους και 6 σωματοφύλακες.

Γλίτωσε και από τη σύλληψη, καθώς τον Απρίλιο του 1975 κατηγορήθηκε για συνωμοσία ναρκωτικών ουσιών. Διέφυγε στην Κολομβία, για να γλιτώσει την καταδίκη.

Και πάλι δεν ‘τράβηξε’ την περίοδο πένθους. Πολύ σύντομα μετά το θάνατο του Μπράβο, η Γκριζέλντα συζούσε με τον μετέπειτα σύζυγο της, Ντάριο Σεπούλδεβα. Ήταν ο πατέρας του Μάικλ Κορλεόνε.

Ήταν και ο λόγος που απέκτησε το παρατσούκλι «Μαύρη Χήρα», αφού τον σκότωσε κι αυτόν.

H Γκριζέλντα Μπλάνκο, κατά τη σύλληψη της. Alamy/Visualhellas.gr

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΪΑΜΙ ΣΕ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΦΙΑΣ

Η Γκριζέλντα επέστρεψε στο ΜαΪάμι το 1978, μαζί με τον Σεπούλδεβα. Υποκίνησε αυτό που έγινε γνωστό ως Μiami Drug War.

Όλα άρχισαν με τη δολοφονία δυο εμπόρων σε εμπορικό κέντρο της πόλης, το 1979. Ακολούθησε πόλεμος μεταξύ συμμοριών, του τύπου που έχουμε δει στο «Scarface». Έτσι έγινε η πόλη ‘έδρα’ της παγκόσμιας μαφίας. Με τα χρήματα από τα ναρκωτικά, έγινε και η κτηματομεσιτική ‘έκρηξη’.

Έχε επίσης, υπ’ όψιν σου πως τη συγκεκριμένη εποχή η κοκαΐνη πωλούσε περισσότερο από την κάνναβη.

Το ζευγάρι χώρισε όταν ο Μάικλ ήταν 4. Οι γονείς δεν συμφωνούσαν ως προς τη διαπαιδαγώγηση του.

Εκείνη προτιμούσε να εκπαιδεύεται το παιδί σε ό,τι σχετιζόταν με την οικογενειακή επιχείρηση, αντί να πηγαίνει σχολείο. Εκείνος ήθελε την παραδοσιακή εκπαίδευση.

Συμφώνησαν μεν, να χωρίσουν, αλλά όχι και ως προς το ποιος θα έχει την επιμέλεια του παιδιού.

Για αυτό και ο Ντάριο πήρε τον Μάικλ και διέφυγαν στην Κολομβία.

Ενώ ήξερε πολύ καλά με ποια είχε να κάνει, μάλλον δεν πίστευε πως μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το γιο της, εξαπολύοντας δολοφόνους στο κατόπι του.

Η Γκριζέλντα είχε διατάξει τη δολοφονία ενός τύπου που είχε προσβάλει (κλωτσήσει) τον δευτερότοκο γιο της, Οσβάλντο. Ο εκτελεστής ‘πέτυχε’ κατά λάθος το 2χρονο γιο του άνδρα αυτού. Εκείνη σχολίασε «δεν με πειράζει. Είμαι χαρούμενη γιατί είμαστε πάτσι» -κατά δήλωση αυτόπτη μάρτυρα.

Στην περίπτωση του Σεπούλδεβα, η «Madrina» πλήρωσε την αστυνομία του Μεγεδίν να συλλάβει τον σύζυγο της, την υπηρεσία μετανάστευσης για να κάνει τα στραβά μάτια και ομάδα συνεργατών της για να τον εκτελέσουν και να ‘ανακτήσουν’ τον γιο της.

Την ημέρα της ‘ανάκτησης’, ο Σεπούλδεβα έτρεξε να απομακρυνθεί από τον γιο του, ώστε να μην τον ‘βρει’ καμία ‘αδέσποτη’ σφαίρα. Βρήκε τον ίδιο μια, στην πλάτη. Ο θάνατος ήταν ακαριαίος.

Ο μικρός Μάικλ έτρεξε προς τον πατέρα του που ήταν πεσμένος στο έδαφος και τον αγκάλιασε, πριν καταλάβει πως είναι νεκρός. Συνολικά, πριν γίνει 30 είχε χάσει 22 συγγενείς του.

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΟΥ «ΕΣΠΑΣΕ» Η ΓΚΡΙΖΕΛΝΤΑ

Όσοι ασχολούνται ενεργά με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, ακολουθούν και κάποιους ‘χρυσούς’ κανόνες που έχουν αποδειχθεί πως βοηθούν στην επιβίωση και τη ζωή εκτός των φυλακών.

Ο πρώτος αναφέρει πως όποιος κάνει deals, δεν κάνει και χρήση.

Η Γκριζέλντα και έκανε χρήση και εθίστηκε. Αυτός ήταν ο λόγος που συνελήφθη, καθώς υπό την επήρεια είχε τη συνήθεια να περιγράφει με όλες τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες κάθε της έγκλημα.

Όταν λοιπόν, το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της αμερικανικής αστυνομίας άρχισε να πιέζει το καρτέλ του Μεδεγίν, εμφανίστηκαν πολλοί για να διηγηθούν τις αφηγήσεις της «Νονάς», για να σώσουν το ‘τομάρι’ τους.

Έμενε βέβαια, να τη βρουν οι αρχές και να τη συλλάβουν. Αυτό δεν θα γινόταν χωρίς να τη ‘δώσει’ κάποιος.

Την είχαν «τελειωμένη», τους έδειξε πώς παίζεται το παιχνίδι

Για να ηρεμήσει το κεφάλι της από το διαρκές κυνηγητό των αρχών και των ‘συναδέλφων’ της, μετακόμισε μαζί με τη μητέρα της και τον Μάικλ στην Καλιφόρνια σε σπίτι που δεν ‘έδινε δικαιώματα’.

Εκεί την εντόπισε και την συνέλαβε η αστυνομία, τα ξημερώματα της 10ης Φεβρουαρίου του 1985, να διαβάζει τη Βίβλο.

Την πληροφορία την είχε δώσει ο ανιψιός του Αλμπέρτο Μπράβο -του πρώτου εκτελεσθέντος συζύγου-, που την παρακολουθούσε, παρέα με εκτελεστές που έψαχναν την κατάλληλη στιγμή για τη δολοφονία της.

Το κατηγορητήριο ήταν ολόκληρο βιβλίο.

Όλα έδειχναν πως θα καταδικαστεί σε θανατική ποινή. Ή τουλάχιστον ισόβια κάθειρξη. Στην πραγματικότητα, συνέβη το εξής: ο κύριος μάρτυρας της υπόθεσης ήταν ο πρώην σωματοφύλακας της, Χόρχε Ρίβι Αγιάλα.

Αφότου είπε ό,τι είχε να πει, ομολόγησε πως είχε σεξουαλικές συνομιλίες με δυο γυναίκες που εργάζονταν στην Εισαγγελία. Ως εκ τούτου, ό,τι είχε πει ενώπιον δικαστή έχασε την αξιοπιστία του.

Έτσι η Γκριζέλντα καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης.

Προφανώς και συνέχισε να δουλεύει από το κελί της, μέσω του συντρόφου της. Ήταν ο Τσαρλς Κόσμπι που διάβασες στην αρχή.

Ο ΦΑΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΗΣ

Η Γκριζέλντα ήταν το είδωλο του εγκληματία ‘της σειράς’. Της έστελνε λοιπόν, συνέχεια γράμματα θαυμασμού στη φυλακή. Η βαρόνη ζήτησε από τους συνεργάτες τις να τον βρουν και να της τον στείλουν. Μόλις τον είδε, τον φίλησε στο στόμα.

Λίγους μήνες μετά, ο Κόσμπι ήταν το αφεντικό και εκατομμυριούχος.

Όταν το 1994 έφτασε στα αυτιά της Γκριζέλντα η πληροφορία πως η αστυνομία εξακολουθεί να ψάχνει για μάρτυρες, διατεθειμένους να καταθέσουν εναντίον της, ζήτησε από τον Κόσμπι να αναλάβει ένα project.

Ήταν η απαγωγή του γιου του τότε προέδρου των ΗΠΑ, JF Κένεντι.

Είχε σκεφτεί πως ο Τζον Jr θα μπορούσε να γίνει διαπραγματευτικό ‘όπλο’ στις συζητήσεις της με την Εισαγγελία, ώστε να την αφήσουν ελεύθερη.

Ο Κόσμπι της είπε ότι του φαινόταν λίγο τρελό αυτό το πλάνο.

Τον κατηγόρησε για προδότη.

Φοβούμενος τις αντιδράσεις της, έστειλε μια ομάδα συνεργατών στη Νέα Υόρκη, για να βρει και να απαγάγει το νεαρό -κάτι που δεν έγινε ποτέ. Ο ίδιος ‘πέταξε’ για τη Φλόριντα, όπου παραδόθηκε στη δικαιοσύνη.

Το 2002 η Γκριζέλντα που ήταν μανιώδης καπνίστρια και αντιμετώπιζε πάντα πρόβλημα με το βάρος της, έπαθε έμφραγμα.

Ήταν το πρώτο μιας σειράς προβλημάτων υγείας που οδήγησαν στην αποφυλάκιση της το 2004.

Απελάθηκα στο Μεδεγίν και έζησε εκεί χωρίς να κάνει αισθητή την παρουσία της. Βέβαια, υπήρχαν και μαρτυρίες που την ήθελαν να συνεχίζει να κάνει ό,τι ήξερε καλύτερα, αλλά σε μικρότερη κλίμακα.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση έγινε το 2007, στο αεροδρόμιο της Μπογκοτά.

Το 2012 δολοφονήθηκε κατά την έξοδο της από ένα κρεοπωλείο.

Οι εκτελεστές χρησιμοποίησαν εν μέρει, τη μέθοδο που είχε λανσάρει εκείνη: της διαφυγής με μηχανή.

Η νύφη της είπε πως είχε αποφασίσει να αλλάξει ζωή και εκπαιδευόταν για να ασχοληθεί με τα κτηματομεσιτικά. Είχε επίσης, γίνει Χριστιανή.

ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

Οι τρεις πρώτοι γιοι της δολοφονήθηκαν. Ο Μάικλ έχει επιβιώσει επτά σχετικών αποπειρών.

Όταν η μητέρα του ήταν φυλακή, μεγάλωσε με τη μητέρα της και διάφορους κηδεμόνες, μέλη του καρτέλ της μητέρας του.

Το 2012 τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά από καταδίκη για δύο κακούργημα για διακίνηση κοκαΐνης και συνωμοσία για διακίνηση κοκαΐνης.

Εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του 2018 της σειράς ντοκιμαντέρ με τίτλο Investigation Discovery, Evil Lives Here, για να αφηγηθεί τα μοναχικά παιδικά του χρόνια. Μετά συμφώνησε και με άλλη τηλεοπτική παραγωγή που ασχολείτο με τη μητέρα του.

Σε προφίλ που του έκαναν οι Miami New Times σχολίασε ότι η ταινία «Νονός» του προκαλεί ακόμα κατάθλιψη.