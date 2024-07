Βουνό ή θάλασσα, γιατί έτσι σου αρέσει ή για τη φάση, τα μουσικά φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα κερδίζουν το στοίχημα του καλοκαιριού.

Είναι πολλά και για όλα τα γούστα. Τα μουσικά φεστιβάλ είναι μια ιδανική ευκαιρία να ταξιδέψουμε σε όλη την Ελλάδα (και) αυτό το καλοκαίρι, ακούγοντας γνωστούς καλλιτέχνες κάτω από τη Μεγάλη Άρκτο.

Κοντά στη θάλασσα, δίπλα σε λίμνη ή κάτω από τα πλατάνια στο δροσερό αεράκι του βουνού, η φεστιβαλική ατμόσφαιρα al fresco είναι τελείως διαφορετική και η μπίρα έχει άλλη γεύση.

Σε κάποια, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κατασκηνώσουν στη φύση, να ανακαλύψουν κρυμμένα μονοπάτια και να απολαύσουν στιγμές ζεν, ενώ περιμένουν Παύλο Παυλίδη, Αγγελάκα και Μάλαμα με Ματούλα Ζαμάνη να δώσουν το δικό τους “ρεσιτάλ”.

Εμείς κάναμε μια λίστα με τα καλοκαιρινά μουσικά φεστιβάλ της επαρχίας και τους καλλιτέχνες που θα δεις εκεί και… godspeed!

Turn the music on iStock

MuSifanto στην Σίφνο

Η κλασική μουσική, η φυσική ομορφιά της Σίφνου και η μουσική παράδοση του νησιού αναδεικνύονται στο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής “MuSifanto”, που επιστρέφει στο νησί για 9η χρονιά, από τις 2 έως τις 8 Ιουλίου 2024. Η θεματική του είναι η χαρά του οικολόγου. “Νερά, Δέντρα, Περιβόλια” και το MuSifanto επιδιώκει να αναδείξει την αρμονική σχέση της μουσικής με το φυσικό περιβάλλον του νησιού, αλλά και να συνδεθεί περισσότερο με τους ντόπιους κατοίκους. Να “αφουγκραστεί” τη Σίφνο και να της δώσει την ευκαιρία να «ακουστεί» μέσα από τη μουσική. Σεμινάρια κλασικής κιθάρας, πιάνου, μαθητικής ορχήστρας, μονωδίας και τρομπέτας, αλλά και απολαυστικοί μουσικοί περίπατοι θα μας ταξιδέψουν με ελεύθερη είσοδο.

Πληροφορίες – πρόγραμμα στο filoitounisiou.gr

6ο Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ»

Δημήτρης Μαραμής

Η καθιερωμένη πια μουσική μέθεξη στα καταπράσινα τοπία του νομού Φωκίδας επιστρέφει για έκτη χρονιά. Όπως αναφέρει στο News 24/7 ο συνθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Δημήτρης Μαραμής το φεστιβάλ εκτείνεται: “Από τους ενεργειακούς Δελφούς, στον ατελείωτο ελαιώνα της Άμφισσας. Από το λιμάνι της Ιτέας στο λιμάνι του Γαλαξιδίου. Από τα δαντελωτά παράλια της Ερατεινής στα Βαρδούσια Όρη με το Λιδωρίκι και τα χωριά Κροκύλειο, Πενταγιοί και Αρτοτίνα. Κατά καιρούς κάνει μουσικές στάσεις στο Χρισσό ή στην Αγία Ευθυμία. Έχει τη μοναδικότητα να απλώνεται σε ένα αληθινό δίκτυο διαφορετικών τοπικών κοινωνιών…” Την αυλαία του ανοίγει η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών με μαέστρο τον ιδρυτή της Νίκο Μαλιάρα στην ειδυλλιακή τοποθεσία των Δελφών. Ακολουθούν οι: Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Κότσιρας, Ελένη Βιτάλη και ο Κώστας Μακεδόνας, Στέλλα Κονιτοπούλου, Βασιλική Καρακώστα καλ.

Πληροφορίες – πρόγραμμα στο delphifestival.gr

Γιορτές της Γης 2024 στη Βλάστη

Ο Δημήτρης Μυστακίδης Φωτογραφία εικαστικού: Νικόλας Χρυσσός & Αrtwork: Παναγιώτης Ανδριανός

Η “τρέλα” μπορεί να πάει στα βουνά, ειδικά όταν πρόκειται για τις Γιορτές της Γης, ένα ορεινό, βαλκανικό πανηγύρι, που πρωτοδιοργανώθηκε τον Ιούλιο του 2001. Οι Γιορτές της Γης γίνονται 3-7 Ιουλίου και έχουν πλούσιο πρόγραμμα ιδανικό για μικρούς και μεγάλους. Ελεύθερο κάμπινγκ, καλοκαιρινό παζάρι βιολογικών προϊόντων και χειροτεχνών και φυσικά καλλιτέχνες που έχουν ταυτιστεί με τέτοιου είδους “κυκλωτικές” εμπειρίες. Συμμετέχουν: Δημήτρης Μυστακίδης, Social Waste, Siniša Stanković, Γιάννης Αγγελάκας & 100, The Thirstdays και άλλοι καλλιτέχνες έκπληξη. Στη Βλάστη, φύση και μουσική γίνονται ένα, τουλάχιστον έτσι λένε όσοι έχουν ζήσει την εμπειρία.

Πληροφορίες – πρόγραμμα εδώ.

Sani Festival στη Χαλκιδική

O Tom Jones SANI FESTIVAL

Καλοκαίρι και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει (λέμε τώρα). Το Sani Festival είναι ένας έξτρα λόγος για να κοιτάξουμε με ενδιαφέρον προς τον Λόφο της Σάνης. Φέτος το φεστιβάλ, από τις 6 Ιουλίου έως 10 τις Αυγούστου, φιλοξενεί μια ποικιλία από ροκ, τζαζ και ποπ καλλιτέχνες, και… έναν μύθο. Ο Τομ Τζόουνς χαρίζει τη μοναδική ευκαιρία να συναντήσεις από κοντά έναν φίλο του Elvis. Στον Λόφο της Σάνης σηκώνει αυλαία ο Plácido Domingo, για να ακολουθήσουν η Madeleine Peyroux, ο σπουδαίος Μίμης Πλέσσας, η εκρηκτική Emeli Sandé και οι Gipsy Kings ft. Tonino Baliardo.

Πληροφορίες – πρόγραμμα στο sani-resort.com/gr

11ο Μουσικό Φεστιβάλ Αρβανίτσας

Σωκράτης Μάλαμας PAPADAKIS PRESS

Το Φεστιβάλ της Αρβανίτσας, το πρώτο και μεγαλύτερο φεστιβάλ του είδους τόσο κοντά στην Αττική, μας δίνει ραντεβού από την Παρασκευή 12 ως την Κυριακή 14 Ιουλίου, όπως πάντα στην καρδιά του Ελικώνα. Εκεί θα παίξουν, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Αγγελάκας και οι 100°C, ο Παύλος Παυλίδης και οι Social Waste. Το αχώριστο πια δίδυμο Σωκράτης & Καραπατάκη, ο Δημήτρης Μυστακίδης, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Λεωνίδας Μπαλάφας, ο Πέτρος Μάλαμας και όχι μόνο. Το ατού του φεστιβάλ είναι ότι όλα αντηχούν βουκολικά στo πανέμορφο οροπέδιο του Ελικώνα, σε υψόμετρο 1000 μέτρων, κάτω από τη φυσική σκιά των δέντρων. Εντάξει, παράδεισος!

Πληροφορίες – πρόγραμμα εδώ

1ο Plastiras Lake Festival

ΓΚΙΝΤΙΚΙ

Την παρθενική του εμφάνιση κάνει το 1ο Φεστιβάλ της Λίμνης Πλαστήρα, 12, 13 και 14 Ιουλίου, σε ένα υπέροχο τοπίο, ιδανικό για χαλάρωση και όνειρα γλυκά. Ό,τι θέλεις από ένα 3ήμερο μακριά από την πόλη θα το βρεις εδώ. Συναυλίες σε ένα stage δίπλα στο νερό, πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες στη φύση, περιηγήσεις στα γύρω χωριά και ατελείωτες ώρες δράσης. Η Λίμνη Πλαστήρα είναι ένας προορισμός για κάθε εποχή του χρόνου, άλλωστε οι ντόπιοι συνηθίζουν να τη λένε η «λίμνη των 4 εποχών». Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη και Καντινέλια αναλαμβάνουν το ζέσταμα της πρώτης μουσική μέρας. Ο Είσβολέας ακολουθεί με: Λόγος Τιμής, Κοινούς Θνητούς και Ρουμπαγιάτ. Την αυλαία ρίχνουν οι Γκιντίκι, ο Παύλος Παυλίδης, ο Γιάννης Αγγελάκας και οι Villagers of Ioannina City!

Πληροφορίες – πρόγραμμα στο more.com

12ο(+2) Φεστιβάλ Πόζαρ

Πάνος Βλάχος PAPADAKIS PRESS

Το ειδυλλιακό τοπίο των Λουτρών Πόζαρ και από πάνω… το Καϊμάκτσαλαν. Απλά πράγματα αν κατασκηνώσεις κάτω από τα αστέρια! Συναυλίες, κάμπινγκ και ιαματικά θερμά νερά με σταθερή θερμοκρασία 37°C. Φέτος, οι μουσικές που αγαπάμε θα απλωθούν σε δύο stages με ένα δυνατό line-up, από τις 19 έως τις 21 Ιουλίου. Γιάννης Αγγελάκας και Παύλος Παυλίδης, Εισβολέας, Σωκράτης Μάλαμας και Ιουλία Καραπατάκη, Πάνος Βλάχος, Νίκος Πορτοκάλογλου, Μίλτος Πασχαλίδης και οι Σκιαδαρέσες. Όπως διαβάζουμε στα βορειοελλαδίτικα Μέσα, το συγκεκριμένο τριήμερο όλη η περιοχή ζει και αναπνέει στους ρυθμούς των δράσεων και των εκδηλώσεων που διοργανώνονται κάθε χρόνο στο φεστιβάλ.

Πληροφορίες – πρόγραμμα στο more.com

Chania Rock Festival

BLIND GUARDIAN Dirk Behlau

Blind Guardian, Villagers of Ioannina City και Exodus στο ίδιο stage. Στο Chania Rock Festival τρεις μέρες αφιερώνονται στο headbanging, ενώ στην επάνω κίνηση του κεφαλιού ένα αεράκι από τη θάλασσα κάνει τα πράγματα πιο glamorous. Eκτόνωση στους ρυθμούς αγαπημένων ροκ συγκροτημάτων. H μπάντα Khirki !!! θα ανέβει στη σκηνή ακριβώς πριν τους Villagers Of Ioannina City την Κυριακή 28 Ιουλίου. To Chania Rock Festival 2024 πραγματοποιείται στο θέατρο της Ανατολικής τάφρου (εντός της ανατολικής τάφρου των ενετικών οχυρώσεων της παλιάς πόλης των Χανίων).

Πληροφορίες – πρόγραμμα στο chaniarockfestival.gr

Fiesta Voio Festival δίπλα στον ποταμό Αλιάκμονα

ΚΟΤΣΙΡΑΣ

Το FIESTA VOIO είναι ένα τετραήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, διασκέδαση και περιπέτεια. Διοργανώνεται για τρίτη χρονιά μέσα σε ένα καταπράσινο φυσικό τοπίο δίπλα στον ποταμό Αλιάκμονα. Πιο συγκεκριμένα το φεστιβάλ στήνει τις σκηνές του στο Μικρόκαστρο του Δήμου Βοΐου, στην Δυτική Μακεδονία, φέτος από τις 25 έως και τις 28 Ιουλίου 2024. Εννοείται ότι εκτός από μουσικές, και ένα “ξενοδοχείο” χιλίων αστέρων (στον ουρανό) έχεις να ασχοληθείς με πληθώρα δραστηριοτήτων, παραπέντε, zip line, ιππασία κλπ. Το line-up περιλαμβάνει σπουδαίους μουσικούς και ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής (Γιάννης Χαρούλης, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Γιάννης Κότσιρας, Ιουλία Καραπατάκη, Αφοί Τσαχουρίδη), αλλά και τους Hip Ηop: Bloody Hawk, Dani Gambino, Μικρός Κλέφτης. Ολοκληρώνοντας στη σκηνή θα ανέβουν ο Σπύρος Γραμμένος, οι Fundracar και οι Κούπες.

Πληροφορίες – πρόγραμμα στο fiestavoio.com

14o Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας

Ο Γιάννης Χαρούλης

Ενέργεια, ποικιλία και η 14η έκδοση του Φεστιβάλ Δρόμου της Καλαμάτας που τα έχει όλα και συμφέρει. Και φέτος, το φεστιβάλ θα λάβει χώρα στον όμορφο πολυχώρο του ΑΣΟ Παμίσου, δίπλα ακριβώς στο γραφικό ποτάμι και φράγμα Παμίσου, από τις 26 έως τις 28 Ιουλίου. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή φέτος συγκαταλέγονται οι: Anser, Εθισμός, ΘΡΑΞ ΠΑΝΞ, Ι. Καραπατάκη, Π. Μάλαμας, Β. Παπακωνσταντίνου, Π. Παυλίδης, Γ. Χαρούλης. Και αφού έχουμε περάσει από την χιπ-χοπ-στο ροκ και το έντεχνο, καταφθάνουν οι Γιώργος & Νίκος Στρατάκης για να καλύψουν και το αυθεντικό κρητικό γλέντι. Ανυπομονούμε και για τη Μαρίνα Σπανού. Εκτός από τη μουσική σε περιμένουν: μπάνιο στο ποτάμι, αναρρίχηση, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, εκθέσεις, γκράφιτι, ολοήμερα πάρτι, bazaar, εργαστήρια για παιδιά, χορευτικά workshops και πολλά άλλα.

Πληροφορίες – πρόγραμμα στο streetfestival.gr

River Party Festival στο Νεστόριο Καστοριάς

O ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

Εδώ έχουμε τους αδιαμφισβήτητους επαγγελματίες με πολυετή πείρα στην… κατασκήνωση. Το 44ο River Party 2024, που γίνεται στο Νεστόριο Καστοριάς μάς περιμένει το πρώτο παρασκευο-σαββατοκύριακο του Αυγούστου, 2-4/8. Είπαμε μουσική, κάμπινγκ, δραστηριότητες στη φύση, φαγητό, ποτό, mingling και “δεν ήρθα μόνο για τη φάση” αποτελούν το σήμα κατατεθέν του διάσημου καλοκαιρινού party, που διεξάγεται κάθε χρόνο, στη δυτική Μακεδονία. Πλούσια βλάστηση, καταγάλανα νερά από το ποτάμι και χορός με Μάλαμα, Καραπατάκη, Taf Λάθος, αλλά και Πάνο Μουζουράκη και ο Πάνο Βλάχο. Παπακωνσταντίνου, Melisses Ισορροπιστής και το καλύτερο στο ‘χω για το τέλος. Η Μαρίνα Σάττι θα πλημμυρίσει τα δάση και τις βρυσούλες με το Lalala σαν αεράκι φυσάει η χαρά! Μετά κάνε γιόγκα, ζούμπα και τάι-τσι για να ισιώσεις.

Πληροφορίες – πρόγραμμα στο riverparty.net

11ο Μουσικό Φεστιβάλ στην Ελάτεια Φθιώτιδος

Αλκίνοος Ιωαννίδης PAPADAKIS PRESS

Επειδή η τάση “επιστροφή στο χωριό” δεν έχει έλεος, πάρε τα βουνά και φτάσε μέχρι την Ελάτεια Φθιώτιδας. Εκεί σε περιμένουν πεζοπορία στο κατάφυτο τοπίο, moto-cross στην επίσημη πίστα Ελάτειας – Λευκοχωρίου και περιηγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελάτειας. Όλα αυτά θα ζεστάνουν το μυοσκελετικό για το συναυλιακό 4ήμερο, 1η με 4 Αυγούστου. Locomondo, Ματούλα Ζαμάνη, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Καραπατάκη, Hummings, Μελίνα Κανά και Αλέξανδρος Κτιστάκης, η “κάτι καίγεται” (προσοχή στα δάση) Νατάσσα Μποφίλιου και πολλοί ακόμα. Το φεστιβάλ γίνεται στην τοποθεσία Αλωνάκι – Πλατάνια Ελάτειας. Για τους κατόχους εισιτηρίων τετραημέρου υπάρχει και η δυνατότητα camping με οργανωμένες υποδομές. Μήπως να κανονίσεις πεζοπορικές διαδρομές και οργανωμένες επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελάτειας;

Πληροφορίες – πρόγραμμα στο ticketservices.gr

Samos Young Artists Festival στο Αρχαίο θεάτρου Πυθαγορείου

Ο Λεωνίδας Καβάκος ΜΜΑ

Το Samos Young Artists Festival (SYAF) επιστρέφει για 14η χρονιά στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου στη Σάμο, συγκεντρώνοντας, Έλληνες και ξένους ανερχόμενους αλλά και καταξιωμένους μουσικούς από όλο τον κόσμο. Φέτος παρουσιάζει ένα πρόγραμμα ζωντανής μουσικής –από τις 7 έως τις 13 Αυγούστου – που καλύπτει μια ευρεία γκάμα ειδών, από το σόλο πιάνο, σε διαχρονικές μελωδίες του οπερατικού ρεπερτορίου, μουσική δωματίου για έγχορδα και πνευστά, τζαζ, έως και μουσική Φάντο.

Ιδιαίτερος προσκεκλημένος της φετινής διοργάνωσης είναι ο κορυφαίος Έλληνας βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος. Για πρώτη φορά στην ιστορία του φεστιβάλ, θα γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα ενός κομματιού που γράφτηκε ειδικά για το φεστιβάλ από τον συνθέτη του ινστιτούτου Curtis, Έιντριεν Γουόνγκ.

Πληροφορίες – πρόγραμμα στο schwarzfoundation.com

Anilio Park Festival στο Μέτσοβο

Η Ιουλία Καραπατάκη

Το χιονοδρομικό κέντρο στο Ανήλιο μετατρέπεται σε μουσική σκηνή και είσαι ευπρόσδεκτ@ εκτός αν τα 1650 μ. υψόμετρο κάνουν τα αυτάκια σου να βουλώσουν. Καθαρός αέρας, στήνεις σκηνή και απολαμβάνεις την “όμορφη ράχη της Πίνδου”. Εκτός από το κάμπινγκ στο βουνό και τις παράλληλες διασκεδαστικές δραστηριότητες – πεζοπορία, αναρρίχηση, το enduro & mountain bike κ.α.- υπάρχουν και τα live που θα φροντίσουν για τη βραδυνή σου ψυχαγωγία. Οι Πυξ Λαξ, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Εισβολέας, ο Εθισμός, οι Γκιντίκι, οι Χατζηφραγκέτα και ο Πάνος Βλάχος που θα γίνει ο άτυπος ήρως των φετινών φεστιβάλ στα βουνά είναι μερικά από τα ονόματα, που θα ανέβουν την ανηφόρα για το Ανήλιο στην Ήπειρο από τις 9 έως και τις 11 Αυγούστου. Το Anilio Park προσφέρει τη δυνατότητα κατασκήνωσης.

Πληροφορίες – πρόγραμμα στο anilioparkfestival.gr

ChangerZ Youth Festival 2024

Μαρίνα Σάττι Instagram@marina_satti

Ενώνοντας τη Νεολαία για Θετική Αλλαγή είναι το μότο του ChangerZ Youth Festival που έρχεται με φόντο το γραφικό σκηνικό του Φράγματος Περδίκκα Εορδαίας στην Πτολεμαΐδα, από τις 4 έως τις 7 Ιουλίου.

Το ChangerZ είναι μια κίνηση προς την προσωπική και περιβαλλοντική μεταμόρφωση. Με μια σειρά τεσσάρων ημερών γεμάτη δραστηριότητες, σεμινάρια και συναρπαστικές παραστάσεις, το ChangerZ στοχεύει να εμπνεύσει, να εκπαιδεύσει και να διασκεδάσει συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα.

Οι διοργανωτές εμπνέονται από τον χαρακτήρα και την καθημερινότητα της Generation Z. Στο πρόγραμμα του ChangerZ υπάρχουν σεμινάρια για την αυτο-ανακάλυψη, καθηλωτικά εργαστήρια εξερεύνησης της δημιουργικότητας, και πολλές δραστηριότητες όπως ζωγραφική, yoga, hiking, εναλλακτική άσκηση, χοροί με λάτιν ρυθμούς και άλλα διάφορα. Στη μουσική σκηνή θα ανέβουν οι: Μαρίνα Σάττι, Πάνος Βλάχος, Novel 729, Cj Jeff, Μαρίνα Σπανού, Σκιαδαρέσες, Cilia Katrali, Άννα Μαρία Παπαγιάννη, Lobo και πολλοί ακόμη.

Πληροφορίες – πρόγραμμα στο ticketplus.gr

Vamvakou Experience Festival

Vamvakou Experience Festival Nick Karanikolas

“Θέλουμε να ‘στε εκεί, ό,τι κι αν συμβεί” από τις 4 έως τις 7 Ιουλίου, στο χωριό της Βαμβακούς Λακωνίας. Το Vamvakou Experience Festival είναι το ετήσιο καλοκαιρινό ραντεβού στις πλαγιές του Λακωνικού Πάρνωνα και στα 900μ. υψόμετρο. Ένα ραντεβού που συνδυάζει τις τέχνες, τον πολιτισμό, την παράδοση, τη φύση, το περιβάλλον, τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία, δημιουργώντας ένα μοναδικό μωσαϊκό εμπειριών για όλους, μικρούς και μεγάλους, θυμίζοντας σε όλους τα ξέγνοιαστα δροσερά και ανέμελα καλοκαίρια στο χωριό. Πρώτο συστατικό στοιχείο του Vamvakou Experience είναι η μουσική! «The Burger Project», Μάκης Παπασημακόπουλος σε ρόλο dj, Anser, και οι εκρηκτικοί Locomondo και το Όρος Ensemble. Όρεξη να έχεις και διάθεση να τα δεις και να τα ζήσεις όλα.

Πληροφορίες – πρόγραμμα στο vamvakourevival.org

12ο Festival Vrisis Tirnavou

Pavlos Pavlidis / Premiere for Onassis Stegi Pinelopi_Gerasimou

Πήγες παντού και σου ‘λειψε ο Τύρναβος; Το Φεστιβάλ Βρύσης Τυρνάβου διοργανώνεται για 12η χρονιά με κωδική ονομασία “platanos”. Σε απόλυτη σύνδεση με τη φύση, αλλά και την καλή μουσική, το Φεστιβάλ είναι μικρό, αυτοοργανωμένο και αυτοδιάθετο. Με πολύ κόπο, αγάπη και μεράκι μια μικρή ομάδα ανθρώπων έχουν οργανώσει κατάσταση σε μια τοποθεσία με ψηλά πλατάνια και φυσική λίμνη. 30 – 31 Αυγούστου θα χορέψουμε με Παύλο Παυλίδη και τον ολοκαινουριο Μπρανκαλεόνε, αλλά και με Γιάννη Αγγελάκα & 100°C, Άλλος Κόσμος, Στράφι, Screaming Dead Balloons και Βήτα Πεις και όχι μόνο. Έχε στα υπόψη “Για παιδιά μέχρι 12 ετών και ΑΜΕΑ η είσοδος είναι δωρεάν. Έχετε μαζί σας μετρητά γιατί στον χώρο δεν θα υπάρχει διαθέσιμo POS”.

Πληροφορίες – πρόγραμμα εδώ.

10ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου

Θέα στον Μόλυβο Παντελής Θωμαΐδης

Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην αγάπη για την κλασική μουσική και την προσπάθεια να έρθει κοντά σε όλους μας. Φέτος το Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου κλείνει τα 10 του χρόνια με ένα αφιέρωμα στη φιλία. Και στις φιλίες και συνέργιες που έκαναν δυνατή την υλοποίησή του όλα αυτά τα χρόνια.

Φέτος λοιπόν από τις 9 έως τις 19 Αυγούστου 2024 το μαγευτικό νησί της Λέσβου και ιδιαίτερα ο Μόλυβος θα αποτελέσουν το σκηνικό για ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών και εκδηλώσεων. Όπως αναφέρουν οι Καλλιτεχνικές Διευθύντριες του Φεστιβάλ, Δανάη Doerken και Κυβέλη Doerken, “Ας γίνει η μουσική το ιδανικό παράδειγμα για να ξυπνήσει μέσα μας το ίδιο όραμα – να δημιουργήσουμε νέες φιλίες και να είμαστε ευγνώμονες για τις φιλίες που ήδη μας αγκαλιάζουν”.

Το Φεστιβάλ, θα φιλοξενήσει και πάλι διάσημους μουσικούς απ’ όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερη στιγμή του θα είναι η παγκόσμια πρεμιέρα του έργου «Περί έρωτος και φιλίας», που γράφτηκε ειδικά για το φεστιβάλ από τον Έλληνα συνθέτη Λουκά Θάνο.

Πληροφορίες – πρόγραμμα στο molyvosfestival.com

Dune music festival: Το πρώτο μουσικό festival στην Ελαφόνησο

ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ Αφροδίτη Ζαγγανά

Το πρώτο τετραήμερο φεστιβάλ Dune music festival και δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα παραπάνω. Τέσσερις μέρες συναυλιών με γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής! Υπόγεια Ρεύματα (30 χρόνια), Χατζηφραγκέτα, Γιαγκίνηδες, Icarus, ο Εισβολέας, ο Εθισμός, Dremjockey|. Η Ματούλα Ζαμάνη, ο 12ος Πίθηκος, ο Αλέξανδρος Κτιστάκης, ο Νίκος Διαμαντάκος. Ο Γιάννης Χαρούλης και την Τετάρτη 07/08 η Αναστασία. Στο SEASIDE ELAFONISOS στη Νεάπολη, Λακωνίας.

Πληροφορίες – πρόγραμμα στο more.com

Διεθνής Θερινή Μουσική Ακαδημία 2024 Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών

Αnnita Spithakis, Stratos Yannatsis

Και αν βρεθείς στις Σπέτσες έχε στα υπόψη τις συναυλίες στο πλαίσιο της Διεθνούς Μουσική́ς Ακαδημίας της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών (M.A.A.K.Σ.Σ.) / Music Academy of the Anargyrios and Korgialenios school of Spetses (M.A.A.K.S.S.), που λειτούργησε για πρώτη φορά το 2021. Φέτος θα δούμε νεαρούς μουσικούς από όλο τον κόσμο και συναυλίες από τις 25 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου 2024. Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών, γεμίζοντας το νησί με κλασική μουσική, με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό.

Πληροφορίες – πρόγραμμα στο maakss.com

Melitzazz 2024 στο Λεωνίδιο

Λεωνίδιο iStock

Το Λεωνίδιο Αρκαδίας ετοιμάζεται να υποδεχθεί για 12η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Melitzazz, που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου 2024. Η φετινή διοργάνωση, με κεντρικό άξονα τον “Νόστο”, αποδίδει φόρο τιμής στους Τσάκωνες της διασποράς και τη συνεισφορά τους στον παγκόσμιο πολιτισμό.

Το πενθήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικίλες εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τη μουσική και πολιτιστική ποικιλομορφία. Οκτώ συναυλίες θα παρουσιάσουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, από παραδοσιακούς ήχους της Μεσογείου μέχρι αμερικανικά blues και jazz. Ξεχωρίζουν οι εμφανίσεις του Δημήτρη Μυστακίδη, των Μωζάικ, και του Quintet του Μανώλη Χριστοδούλου.

Πληροφορίες – πρόγραμμα στο melitzazz.gr