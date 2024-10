Με τις Νύχτες Πρεμιέρας να ολοκληρώνονται και πριν την πρεμιέρα για το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το κινηματογραφικό σκηνικό στην πόλη τις επόμενες δύο εβδομάδες είναι αδιανόητα πλούσιο, με νέες κυκλοφορίες, φεστιβάλ, ειδικές προβολές, ρετροσπεκτίβες και νέα σινεμά ρεπερτορίου. Συγκεντρώνουμε προτάσεις σε ένα άρθρο, για να μη χαθείς.

Μέσα σε λίγες μόνο μέρες, ένας σινεφίλ στην Αθήνα μπορεί να βρεθεί απέναντι σε μεγάλα διλήμματα. Να δεις πρώιμο, σπάνιο Αλμοδόβαρ ή το αριστουργηματικό “Θηρίο” με τη Λέα Σεϊντου; Να δεις μια πειραματική, «τσαλακωμένη» διασκευή Στίβεν Κινγκ όπως ποτέ κανείς δεν τον φαντάστηκε στο παρελθόν ή να ξεσαλώσεις στο σινεμά με τους εκστατικούς ιρλανδούς χιπ-χοπερς Kneecap; Να δεις Μιγιαζάκι ή Τζον Φορντ; Βραβευμένα φετινά μικρού μήκους ή μια εξαιρετική επιλογή ταινιών από την Παλαιστίνη; Τον Χρυσό Φοίνικα των Καννών ή τη Χρυσή Άρκτο του Βερολίνου; Φρανκενστάιν, Νοσφεράτου ή Ντόναλντ Τραμπ;

Είμαστε εδώ για να βάλουμε σε τάξη τις κυκλοφορίες και τα άχαστα events των επόμενων ημερών, να ξεχωρίσουμε και να προτείνουμε, για να μη χάσεις τίποτα τον υπόλοιπο Οκτώβριο.

2ο Untold Φιλμ Φεστιβάλ – 17 ως 23 Οκτωβρίου

Από την πιο περίτεχνη διασκευή Στίβεν Κινγκ που έχεις δει στη ζωή σου μέχρι ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για το ελληνικό #meToo, η εβδομάδα ακυκλοφόρητων ελληνικών ταινιών στο σινεμά Τριανόν έχει επιλογές που δεν χάνονται.

Highlights

Tack

Ένα ισχυρό ντοκιμαντέρ για την υπόθεση της Σοφίας Μπεκατώρου και το ελληνικό #MeToo, που ερευνά τη σεξουαλική κακοποίηση και την αναζήτηση δικαιοσύνης.

The Timekeepers of Eternity

Ένα πειραματικό φιλμ εμπνευσμένο από τον Στίβεν Κινγκ που ενσωματώνει μοναδικές τεχνικές μοντάζ και αφήγησης. Προβάλλονται επίσης οι μικρού μήκους ταινίες του Μαραγκού «If You Have No Place to Cry» και «A Portrait».

ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η Ιστορία μιας Επανάστασης

Ένα ντοκιμαντέρ για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα της Ελλάδας και το Απελευθερωτικό Κίνημα Ομοφυλοφίλων Ελλάδος.

Αναλυτικό πρόγραμμα:

Πέμπτη 17/10: Με Αξιοπρέπεια (Δημήτρης Κατσιμίρης | 2022 | 75’)

Παρασκευή 18/10: Ο Ραψωδός (Νίκολαϊ Χάμελ | 2023 | 87’)

Σάββατο 19/10: Tack (Βάνια Τέρνερ | 2024 | 96’)

Κυριακή 20/10: The Timekeepers of Eternity (Αριστοτέλης Μαραγκός | 2021 | 64’)

Δευτέρα 21/10: ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η Ιστορία μιας Επανάστασης (Ιωσήφ Βαρδάκης | 2023 | 71’)

Τρίτη 22/10: Γυάλα (Κωνσταντίνος Φραγκούλης | 2023 | 80’)

Τετάρτη 23/10: Ο «Untold» Νίκος Αντωνόπουλος – Σημείο (2024, 27′) & Χελώνα (2023, 24′) ακολουθεί η μουσική performance «Μπλε Κλωστή» του ίδιου

Cinobo Πατησίων – Από 17 Οκτωβρίου

Ο κινηματογράφος Αλεξάνδρα ανοίγει ξανά υπό νέα διεύθυνση και νέο όνομα, αναγεννιέται σε Cinobo Πατησίων και πλέον λειτουργεί με νέα λογική που θυμίζει περισσότερο το δημοφιλές, καλτ σινεμά Prince Charles του Λονδίνου. Δηλαδή, εκτός από τις νέες κυκλοφορίες η αίθουσα δίνει έμφαση σε αφιερώματα που διατρέχουν τον κάθε μήνα (Αλμοδόβαρ, Μιγιαζάκι, Τζάρμους), γίνεται το νέο σπίτι του Midnight Express, και θεσμοθετεί εβδομαδιαίες ζώνες προβολών για δημοφιλείς χολιγουντιανές περιπέτειες αλλά και σημαντικό, παραγνωρισμένο ελληνικό σινεμά.

Highlights Οκτώβρη

Almodovar Punk

Η πρώιμη εποχή του Πέδρο Αλμοδόβαρ, με ταινίες που έχουν παιχτεί ελάχιστες φορές στην Ελλάδα. Οργισμένες και πολύ αστείες, οι πρώτες ταινίες ταινίες του ισπανού σκηνοθέτη είναι, πέρα από τρομερά διασκεδαστικές, ένα σύμβολο για την εποχή της ελευθερίας που ξεκινούσε στα ‘80s. Ένας retro Αλμοδόβαρ που μοιάζει φρέσκος μέχρι και σήμερα, ταινίες με έντονο το punk στοιχείο της εποχής, ταινίες με θράσος και αυθάδεια, για πρώτη φορά μαζεμένες σε ένα αφιέρωμα. Προβάλλονται μεταξύ άλλων: “Γυναίκες στα Πρόθυρα Νευρικής Κρίσης”, “Matador”, “Η Πέπι, η Λούσι, η Μπομ και τα Άλλα Κορίτσια”, “Δέσε Με!”.

Ghibli classics

Η δεκαετία του ’80 καθορίστηκε κινηματογραφικά από τις ταινίες Ghibli, animation από την Ιαπωνία, που έχουν μέχρι σήμερα φανατικό κοινό. Οι περισσότερες από αυτές είναι πια σπάνιες και δυσεύρετες. Μια μεγάλη ευκαιρία να δείτε τα αριστουργήματα του Χαγιάο Μιγιαζάκι στη μεγάλη οθόνη. Προβάλλονται μεταξύ άλλων: “Spirited Away”, “My Neighbor Totoro”, “Πριγκίπισσα Μονονόκε”.

Jarmusch review

Κάθε μήνα γίνεται μια ανασκόπηση στο έργο ενός σπουδαίου σκηνοθέτη, προβάλλοντας ταινίες από την αρχή της καριέρας του, μέχρι τις πιο πρόσφατες. Ο Οκτώβριος φέρνει στην μεγάλη οθόνη τον Τζιμ Τζάρμους, ενώ τον Νοέμβριο θα ακολουθήσει ένα εκτενές αφιέρωμα στον Φράνσις Φορντ Κόπολα. Προβάλλονται μεταξύ άλλων: “Mystery Train”, “Διακοπές Διαρκείας”, “Στην Παγίδα του Νόμου”.

Καλτ, ‘70s και σινεμά δράσης

Προβάλλονται μεταξύ άλλων: “Enter the Dragon”, “Φονικό Όπλο”, “Dirty Harry”, “Cobra”.

Αναλυτικό πρόγραμμα και εισιτήρια: Cinobo Πατησίων

Φεστιβάλ Αθήνα Παλαιστίνη – 17 Οκτωβρίου ως 16 Νοεμβρίου

Για τρίτη χρονιά, το φεστιβάλ φέρνει με δυναμικό τρόπο ιστορίες από την Παλαιστίνη στην καρδιά της Αθήνας, με κύκλους προβολών σε τρία σινεμά αλλά και άλλες αίθουσες. Πρώτος κύκλος προβολών γίνεται 17-20 Οκτωβρίου στο σινεμά Ανδόρα, ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλοι.

Highlights

Wajib

Χωρισμένος πατέρας και δάσκαλος στα μέσα της δεκαετίας του ‘60 ζει στη Ναζαρέτ. Μετά τον γάμο της κόρης του σε ένα μήνα, θα μένει μόνος. Ο αρχιτέκτονας γιος του, φτάνει από τη Ρώμη μετά από χρόνια στο εξωτερικό για να βοηθήσει τον πατέρα του να παραδώσει τα προσκλητήρια γάμου σε κάθε καλεσμένο με το χέρι, σύμφωνα με το τοπικό παλαιστινιακό έθιμο. Καθώς το αποξενωμένο ζευγάρι περνά τη μέρα μαζί, οι τεταμένες λεπτομέρειες της σχέσης τους έρχονται στο προσκήνιο, αμφισβητώντας την εύθραυστη και πολύ διαφορετική ζωή τους.

The Teacher

Ένας Παλαιστίνιος δάσκαλος παλεύει να συμβιβάσει την επικίνδυνη δέσμευσή του στην πολιτική αντίσταση με τη συναισθηματική του υποστήριξη σε έναν από τους μαθητές του και την ευκαιρία μιας νέας σχέσης με έναν εθελοντή. Πολυβραβευμένο ντεμπούτο με πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Τορόντο.

Αναλυτικό πρόγραμμα:

Πέμπτη 17/10: Life is Beautiful

Παρασκευή 18/10: The Teacher

Σάββατο 19/10: Bye Bye Tiberias

Σάββατο 19/10: Wajib

Κυριακή 20/10: Lyd

Κυριακή 20/10: Mediterranean Fever

Επόμενος κύκλος προβολών: 1 Νοεμβρίου, Studio Cinema

Αναλυτικό πρόγραμμα, πληροφορίες, εισιτήρια: Athens – Palestine Film Festival

Το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας έρχεται στην Ίριδα – 24 ως 27 Οκτωβρίου

Οι βραβευμένες ταινίες του φετινού φεστιβάλ Δράμας προβάλλονται στην Αθήνα, στον κινηματογράφο Ίριδα.

Highlights

MJ

Ο τράπερ Μιχάλης ή MJ έχει εμμονή με τη δόξα, το χρήμα και τον Μάικλ Τζόρνταν. Είναι τραγουδιστής της τραπ. «Είμαι φτιαγμένος για μεγαλεία! Είμαι ήδη το Νούμερο Ένα! Γιατί όμως δεν μ’ αγαπάνε;». Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ενός βιντεοκλίπ, η κατάσταση αρχίζει να ξεφεύγει. Το σπαρταριστό φιλμ του Γιώργου Φουρτούνη κέρδισε βραβείο Σκηνοθεσίας στη Δράμα και τη Χρυσή Αθηνά μικρού μήκους ταινιών στις Νύχτες Πρεμιέρας.

Γκέκας

Ο Βασίλης μένει με τον πατέρα του σε ένα ελληνικό χωριό στην επαρχία. Όταν κλείσει τα 12, για να ξεκινήσει την εκπαίδευση του ως κυνηγός, ο πατέρας του θα του αγοράσει ένα όπλο και ένα κυνηγόσκυλο. Σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μουτσιάκα, η ταινία που κέρδισε τον Χρυσό Διόνυσο στη Δράμα.

Χρυσά Βαστά

Ένα τσιγγανόπουλο αντιμετωπίζει τον σχολικό εκφοβισμό, έναν βίαιο πατέρα και μια ρατσιστική κοινωνία στην αγροτική Ελλάδα της δεκαετίας του 1960. Παρά την περιθωριοποίησή του, παλεύει για το όνειρό του να γίνει διάσημος κλαρινιτζής, ξεπερνώντας αμέτρητα εμπόδια για να το πετύχει.

Αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες: Φεστιβάλ Δράμας

Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου / Προφεστιβαλική εβδομάδα – 24 ως 30 Οκτωβρίου

Το φετινό, 37ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου θα διεξαχθεί φέτος 21 ως 27 Νοεμβρίου, αλλά πριν από αυτό θα μπορέσουμε να απολαύσουμε μερικές φανταστικές επιλογές του κλασικού σινεμά στο πλαίσιο μιας προ-φεστιβαλικής εβδομάδας στον κινηματογράφο Τριανόν. Αφιέρωμα Τζον Φορντ, κλασικά τέρατα του Χόλιγουντ, αντισυμβατικά ντοκιμαντέρ και μια ελληνική «τριλογία της κρίσης» από τον σκηνοθέτη Βασίλη Μαζωμένο.

Highlights

Ο Άνθρωπος Που Σκότωσε τον Λίμπερτι Βάλανς

Ερωτήματα αρχίζουν να εμφανίζονται ξαφνικά όταν ο Γερουσιαστής Ράνσομ Στόνταρντ επιστρέφει σε μια μικρή πόλη της Δύσης για να παραστεί στην κηδεία του Τομ Ντόνιφον, ενός ντόπιου που κάποτε έσωσε από τον διαβόητο παράνομο Λίμπερτι Βάλανς και τη συμμορία του, οι οποίοι σκόρπιζαν τον τρόμο σε όλη την πόλη. Η ένταση αυξάνεται όταν αποφασίζει να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από την «καλή» αυτή του πράξη. Η τελευταία ασπρόμαυρη ταινία, και μια από τις πιο διάσημες, που γύρισε ο Τζον Φορντ, με τον Τζον Γουέιν και τον Τζέιμς Στιούαρτ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ένα συγκινητικό γουέστερν πάνω στο τέλος της παλιάς Δύσης.

Η Αιχμάλωτος της Ερήμου

Μια επική ιστορία για έναν βετεράνο του Εμφυλίου Πολέμου, τον Ίθαν Έντουαρντς, που ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι βαθιά σε εδάφη των Ινδιάνων για να βρει την ανιψιά του που αγνοείται, αφού μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν ή έπεσαν θύματα απαγωγής από τους Κομάντσι. Ωστόσο, το κίνητρό του και η ανάγκη για εκδίκηση γίνεται όλο και πιο αμφισβητήσιμη όσο φτάνει προς το τέλος του ταξιδιού του. Ο Τζον Γουέιν, σε έναν από τους καλύτερους ρόλους του, πρωταγωνιστεί στην πιο γνωστή ταινία του Τζον Φορντ, η οπολια συγκαταλέγεται στις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών.

Η Μνηστή του Φρανκενστάιν

Ο Δρ. Φρανκενστάιν θέλει να ξεφύγει από την επιχείρηση των διαβολικών πειραμάτων, αλλά όταν ένας τρελός επιστήμονας, ο Δρ. Πρετόριους, απαγάγει τη γυναίκα του, εκείνος συμφωνεί να τον βοηθήσει να δημιουργήσει ένα νέο πλάσμα. Μία από τις διασημότερες συνέχειες στην ιστορία του κινηματογράφου, σκηνοθετημένη από τον ίδιο δημιουργό, έθεσε νέους κανόνες στο σινεμά τρόμου και άφησε το δικό του στίγμα. Ο Μπόρις Κάρλοφ επιστρέφει ξανά στο ρόλο που εκτόξευσε την καριέρα του και τον ανέδειξε σε μεγάλο αστέρα του σινεμά.

Ο Αόρατος Άνθρωπος

Δουλεύοντας στο εργαστήριο του Δρ. Κράνλεϊ, ο επιστήμονας Τζακ Γκρίφιν ελπίζει να ανατρέψει ένα πείραμα που έκανε στον εαυτό του και τον έκανε αόρατο. Αλλά το πειραματικό αυτό φάρμακο έχει επίσης επέμβει στο μυαλό του, καθιστώντας τον επιθετικό και επικίνδυνο. Καλυμμένος με επιδέσμους και μαύρα γυαλιά, είναι πρόθυμος να κάνει ό,τι χρειάζεται για να αποκαταστήσει την εμφάνισή του. Εξαιρετική μεταφορά του πρωτοποριακού μυθιστορήματος του Χ. Τζ. Γουέλς, θεωρείται δικαίως ένα από τα καλύτερα παραδείγματα ταινιών τρόμου και επιστημονικής φαντασίας της δεκαετίας του ’30.

Exotica, Erotica, Etc.

Ένα ντοκιμαντέρ για την περιπλάνηση και την επιθυμία. Μετά από μακροχρόνια έρευνα στη Μεσόγειο και τη Βραζιλία, η Ευαγγελία Κρανιώτη ταξίδεψε με ελληνικά εμπορικά πλοία από τη Μαύρη Θάλασσα στον Ειρηνικό Ωκεανό και από τον Βόρειο Πόλο μέχρι το Στενό του Μαγγελάνου, σε είκοσι χώρες, εστιάζοντας στις ιστορίες αγάπης των ναυτικών με τις σεξεργάτριες των λιμανιών. Περνώντας από εμπορικούς δρόμους περασμένων αιώνων και μιλώντας για τον παγκόσμιο προσανατολισμό προς την εξερεύνηση και τη στοργή, η ταινία είναι μια νότα αγάπης για τους ξεχασμένους, κρυμμένους και αγνοημένους άνδρες και γυναίκες, των οποίων οι μακρές παραμονές, τα επικίνδυνα ταξίδια και οι περίοδοι μοναξιάς είναι παραδόξως απαραίτητα για να λειτουργήσουν οι κοινωνίες μας.

Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα: Προφεστιβαλική εβδομάδα 37ου Πανοραάματος

Πληροφορίες: Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου

Κατίνα Παξινού στην Ταινιοθήκη – 17 ως 20 Οκτωβρίου

Με αφορμή τα 80 χρόνια από τη βράβευσή της Κατίνας Παξινού με Όσκαρ, η Ταινιοθήκη παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στις σημαντικότερες κινηματογραφικές επιτυχίες της μεγάλης τραγωδού. Θα προβληθούν τέσσερις ταινίες και ένα ντοκιμαντέρ (δύο επεισόδια του Παρασκηνίου αφιερωμένα στην σπουδαία ηθοποιό), δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει μια άλλη όψη της κορυφαίας ερμηνεύτριας και να ξαναθυμηθεί μερικά από τα αριστουργήματα στα οποία συμπρωταγωνίστησε με ιερά τέρατα της 7ης τέχνης: τον Αλέν Ντελόν, την Κλαούντια Καρντινάλε, την Ίνγκριντ Μπέργκμαν και τον Γκάρι Κούπερ.

Πρόγραμμα

Πέμπτη 17/10: Για ποιον χτυπά η καμπάνα / For whom the bell tolls

Παρασκευή 18/10, 20:00: Ο Ρόκο και τ΄αδέλφια του / Rocco e i suoi fratelli

Σάββατο 19/10, 20:00: Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα / Mourning becomes Electra

Κυριακή 20/10, 20:00: Το νησί της Αφροδίτης

Κυριακή 20/10, 22:00: Παρασκήνιο: Αφιέρωμα στην Κατίνα Παξινού, α’ και β’ μέρος (προβολή με ελεύθερη είσοδο)

Πληροφορίες και εισιτήρια: Ταινιοθήκη της Ελλάδας

Γιορτή του Σινεμά – 31 Οκτωβρίου

Αρχίζει να γίνεται θεσμός η μέρα εκείνη κάθε χρόνου όπου όλα τα σινεμά και όλες οι προβολές κοστίζουν 2 ευρώ, παρουσιάζοντας μια ευρεία γκάμα τίτλων, είτε ρεπερτορίου είτε νέων κυκλοφοριών στα σινεμά. Καθώς πλησιάζουμε στη μέρα εκείνη θα έχουμε αναλυτικότερες πληροφορίες για τα highlights και τις ταινίες που αξίζει να δεις. Ωστόσο, προς το παρόν θα δούμε τι ταινίες θα διανομής θα κυκλοφορήσουν στα σινεμά από σήμερα ως τότε.

Νέες κυκλοφορίες – 17 Οκτωβρίου

Το Θηρίο

Μια κινηματογραφική εξερεύνηση των ορίων ανάμεσα στα ανθρώπινα συναισθήματα και την τεχνολογική πρόοδο, που θέτει σημαντικά ηθικά ερωτήματα για το μέλλον της ανθρώπινης ταυτότητας. Εμπνευσμένη από την ιστορία του Χένρι Τζέιμς “Το Θηρίο στη Ζούγκλα” από το 1903, για έναν άνδρα που έχει παραλύσει από τη νευρωτική του πεποίθηση ότι κάτι απαίσιο πρόκειται να του συμβεί, η διασκευή του Μπερτράν Μπονελό μας ταξιδεύει από μια δεξίωση των αρχών του 20ού αιώνα μέχρι ένα μέλλον κυριευμένο από την τεχνητή νοημοσύνη. Πρωταγωνιστούν Λέα Σεϊντού και Τζορτζ Μακέι.

Kneecap

Σεξ, ναρκωτικά και ιρλανδική ραπ. Ένας αληθινός μύθος για την εσωτερική επιθυμία του ανθρώπου για ταυτότητα και το πάθος για ζωή, η μυθοπλαστική εκδοχή της γένεσης μιας ριζοσπαστικής μουσικής μπάντας από το Μπέλφαστ μετατρέπεται σε μια συναρπαστική περιπέτεια που σφύζει από χιπ-χοπ ρυθμούς. Βραβείο κοινού στο φεστιβάλ Σάντανς.

Ζούμε τη Στιγμή

Η Άλμουτ (Φλόρενς Πιου) και ο Τομπάιας (Άντριου Γκάρφιλντ) έρχονται κοντά μετά από μια αναπάντεχη συνάντηση που αλλάζει τη ζωή τους. Μέσα από στιγμιότυπα της κοινής τους ζωής — ερωτεύονται ο ένας τον άλλον, χτίζουν ένα σπίτι, γίνονται οικογένεια — αποκαλύπτεται μια δύσκολη αλήθεια που ταράζει τα θεμέλιά τους. Καθώς ξεκινούν ένα μονοπάτι που αμφισβητεί τα όρια του χρόνου, μαθαίνουν να αγαπούν κάθε στιγμή της ασυνήθιστης διαδρομής που έχει πάρει η ιστορία του έρωτά τους.

The Apprentice

Ο νεαρός Ντόναλντ Τραμπ (Σεμπάστιαν Σταν), ανυπομονώντας να γίνει διάσημος ως γόνος μιας πλούσιας οικογένειας στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1970, σαγηνεύεται από τον Ρόι Κον (Τζέρεμι Στρονγκ), τον αδίστακτο δικηγόρο που βοήθησε να δημιουργηθεί ο Τραμπ του σήμερα. Ο Κον βρίσκει στο πρόσωπο του Τραμπ τον ιδανικό μαθητευόμενο – κάποιον με ωμή φιλοδοξία, δίψα για επιτυχία και τη θέληση να κάνει ό,τι χρειαστεί για να τα καταφέρει. Από τον Αλί Αμπάσι του “Ιερή Αράχνη”.

Καμία Άλλη Γη

Για περισσότερα από 5 χρόνια ο παλαιστίνιος ακτιβιστής Μπάζελ Άντρα, με την απρόσμενη βοήθεια ενός ισραηλινού δημοσιογράφου που τον συνοδεύει στον αγώνα του, κινηματογραφεί την καταστροφή της περιοχής Μάσαφερ Γιάτα της Δυτικής Όχθης. Ένα ντοκιμαντέρ που βραβεύτηκε και συντάραξε το φετινό φεστιβάλ Βερολίνου.

Smile 2

Ενώ ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια νέα παγκόσμια περιοδεία, η παγκόσμια ποπ σταρ Σκάι Ράιλι (Ναόμι Σκοτ) αρχίζει να βιώνει όλο και πιο τρομακτικά και ανεξήγητα γεγονότα. Συγκλονισμένη από την κλιμακούμενη φρίκη και την πίεση της φήμης, η Σκάι αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το σκοτεινό παρελθόν της για να ανακτήσει τον έλεγχο της ζωής της ενώ όλα μοιάζουν να διαλύονται γύρω της. Σίκουελ την υπερ-επιτυχημένης ταινίας τρόμου “Smile”.

Η Ηλιαχτίδα Μου

Μια τρυφερή ιστορία αγάπης, μαγευτική μέσα στην απόλυτη απλότητα και αυθεντικότητά της, από το νέο κύμα του Ιαπωνικού σινεμά. Δύο νεαροί πατινέρ με πολικά αντίθετη προσωπικότητα, συνεργάζονται για να προπονηθούν για ένα ντουέτο καλλιτεχνικού πατινάζ, με τον όλο και εντονότερο δεσμό τους να θολώνει τα όρια, καθώς γύρω ξεδιπλώνεται ο χειμώνας.

Σύντομη Ιστορία Μιας Οικογένειας

Σε ένα έθνος που αναγκάστηκε να μεγαλώνει μοναχοπαίδια, ένα μικροατύχημα ανοίγει την κερκόπορτα μιας μεσοαστικής οικογένειας για να εισβάλει ένα νέο μέλος. Ένα νεαρό αγόρι που αρχικά συστήνεται ως «φίλος», αλλά σταδιακά διεκδικεί όλο και πιο έντονα τη θέση του μοναδικού παιδιού. Ποιο είναι όμως το πραγματικό του κίνητρο και ποια θα είναι η αντίδραση του βιολογικού τέκνου απέναντι στον εισβολέα;

Epic Nights – Από 17 Οκτωβρίου

Μονομάχος

Το κλασικό φιλμ του Ρίντλεϊ Σκοτ με τον Ράσελ Κρόου και τον Χοακίν Φοίνιξ, που κέρδισε Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και φέτος αποκτά ένα πολυαναμενόμενο σίκουελ (στις 14 Νοεμβρίου) προβάλλεται ξανά στα Village, στο πλαίσιο των Epic Nights. Ευκαιρία να θυμηθούμε λίγο στιβαρό, εντυπωσιακό κλασικό big budget σινεμά.

Νέες κυκλοφορίες – 24 Οκτωβρίου

Anora

Η Ανόρα (Μάικι Μάντισον), μία νεαρή σεξεργάτρια από το Μπρούκλιν, αρπάζει την ευκαιρία να ζήσει το παραμύθι της Σταχτοπούτας όταν συναντά και παντρεύεται αυθόρμητα τον γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη. Τα νέα μαθεύονται στη Ρωσία και το παραμύθι της απειλείται καθώς οι γονείς του καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για να ακυρώσουν τον γάμο. Μια απολαυστική νεο-σκρούμπολ κωμωδία στα περιθώρια του Αμερικάνικου Ονείρου, με Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες.

Δαχομέη

Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ, ένα ποιητικό δοκίμιο για τη βίαιη αρπαγή των αρχαιοτήτων της Δαχομέης από τη Γαλλία και τον θριαμβευτικό επαναπατρισμό τους στο σημερινό Μπενίν. Μια οικουμενική αντι-αποκιοκρατική ιστορία με ολοφάνερες αναλογίες με την περιπέτεια των δικών μας μαρμάρων του Παρθενώνα. Χρυσή Άρκτος στο Βερολίνο.

Σαμσάρα

Μια οπτική ποιητική εξερεύνηση της ζωής, του θανάτου και της κυκλικής φύσης της ύπαρξης, με ένα από τα πιο εντυπωσιακά κινηματογραφικά «τρικ» που έχετε δει ποτέ, στην καρδιά της ταινίας. Ο Ισπανός σκηνοθέτης Λόις Πατίνιο διερευνά τα πνευματικά και κινηματογραφικά όρια με ένα συμφωνικό, μεταβαλλόμενο ταξίδι σε έναν βουδιστικό ναό στο Λάος και σε μια φάρμα φυκιών στη Ζανζιβάρη.

Venom: Η Τελευταία Πράξη

Ο Τομ Χάρντι επιστρέφει στον ρόλο του Venom, ενός από τους πιο γνωστούς και περίπλοκους χαρακτήρες της Marvel, για την τελευταία ταινία της τριλογίας. Όλοι καταδιώκουν τον Έντι και τον Venom. Κυνηγημένοι και από τους δύο κόσμους τους και με την κατάσταση να δυσκολεύει πολύ, το δίδυμο αναγκάζεται να πάρει μια καταστροφική απόφαση που θα ρίξει την αυλαία στην τελευταία πράξη του Venom και του Έντι.

Νέες κυκλοφορίες – 31 Οκτωβρίου

The Substance: Το Ελιξήριο της Νιότης

Η πιο hyped και ακραία ταινία τρόμου της χρονιάς, τρέλανε τις Κάννες, κέρδισε βραβείο Σεναρίου(!) και έκτοτε δεν έχει σταματήσει να συζητιέται. Τώρα κυκλοφορεί επιτέλους και στην Ελλάδα, ανήμερα του Χάλογουιν. Καλή διασκέδαση.