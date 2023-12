20 συναυλίες που θυμόμαστε από το 2023 και ένα φεστιβάλ που περιμένουμε ανυπόμονα και του χρόνου.

Παράπονο από το 2023 δεν έχουμε! Τα συναυλιακά δρώμενα της χρονιάς που μας πέρασε ήταν πολλά και για όλα τα γούστα. Release Athens, Ejekt, Rockwave, Plissken, Ηρώδειο, ΚΠΙΣΝ, Τεχνόπολη και το ανανεωμένο Θέατρο Λυκαβηττού μας έδωσαν την ευκαιρία να δούμε ζωντανά πολλούς καλλιτέχνες, και να κάνουμε όνειρα “μεγάλα” για το ποιους μπορούμε να δούμε ακόμα, το 2024.

Οι συναυλίες -οι δωρεάν, οι “τίμιες” και οι πανάκριβες- άφησαν την επίγευση μιας χρονιάς στην οποία ο κόσμος στράφηκε ξανά “προς τα έξω”. Πολλές οι αφιερωματικές βραδιές (βλέπε Ξαρχάκος και Παπακωνσταντίνου), ένα Ηρώδειο multi-culti και το φινάλε του 2023 με τη φρενίτιδα για την προπώληση των Coldplay και έναν “κεραυνό” με το “κλείσιμο” του ΟΑΚΑ.

Ένας νέος συναυλιακός χώρος, το Floyd – όπου είδαμε τους λυρικούς Magnetic Fields και τον δυναμικό Parov Stellar – μας έκανε πολύ αισιόδοξους για τις “επισκέψεις” του 2024. Φυσικά άρχισαν και οι ανακοινώσεις για τις συναυλίες της επόμενης χρονιάς με ονόματα όπως οι Pulp, Lenny Kravitz, Thievery Corporation, Massive Attack, Judas Priest και Rammstein (και τα εισιτήρια όλο και να ακριβαίνουν!)

Από το μουσικό μωσαϊκό της περασμένης χρονιάς, ξεχωρίσαμε 20 συναυλίες – Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών – και ένα φεστιβάλ, που “έδωσαν τον ρυθμό” σε μια χρονιά με θετικό πρόσημο στις ευκαιρίες για ψυχαγωγία. Φράση της χρονιάς που μας πέρασε – και την ακούσαμε από διάφορους περφόρμερς – ήταν “κατεβάστε τα κινητά σας και ζήστε τη στιγμή” – συμβουλή που ελάχιστοι, τηρήσαμε αλλά όπως φαίνεται θα τη σκεφτόμαστε όλο και πιο συχνά.

Nightwish – “Άνοιξαν” το Release με την έγκυο Floor Jansen

Release Athens Festival ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Οι Φινλανδοί Nightwish, οι Σουηδοί In Flames, οι Insomnium και οι “δικοί μας” Elysion ήταν οι μπάντες που σήκωσαν το σημαιάκι για το Release στην Πλατεία Νερού (7/6), ένα φεστιβάλ το οποίο χαρακτηρίστηκε από πολλούς το κορυφαίο του περσινού καλοκαιριού. Στη σκηνή με τους Insomnium ανέβηκε χωρίς να τον περιμένουμε ο Σάκης Τόλης των Rotting Christ ξεσηκώνοντας τα πλήθη. Οι Nightwish εμφανίστηκαν με την έγκυο Floor Jansen, η οποία δεν σταμάτησε το headbanging. H metal γυναικάρα των Nightwish “άπλωσε” τη φωνή της και στο “Noise”, ενώ ακολούθησαν μεταξύ άλλων τα: Storytime, Tribal, Élan, Dark Chest of Wonders και το Our Decades in the Sun.

Prodigy – Με τον “ψηφιακό” Κιθ Φλιντ στη σκηνή

Νίκος Κατσαρός

Οι Prodigy, μετά τον θάνατο του του Keith Flint το 2019 έχουν πλέον στο τιμόνι τον ΜC Maxim, και η εμφάνισή τους στο Release ((21/7)) ήταν ίσως η πιο ιδρωμένη του καλοκαιριού (είχε 40 βαθμούς καύσωνα). Οι Primal Scream και η ψιλόλιγνη φιγούρα του Bobby Gillespie κατάφερε να “ζωντανέψει” την Πλατεία μόνο στο “Rocks” του 1994. Ακολούθησαν οι επικοί Prodigy και όλα όσα περιμέναμε να ακούσουμε. Η Πλατεία εκσφενδονίστηκε στον αέρα στο “Smack My Bitch Up”, ενώ στο “Firestarter” είδαμε το περίγραμμα της φιγούρας του Flint να σχηματίζεται με πράσινο λέιζερ στις γιγαντοοθόνες και ο Maxim με σεβασμό στάθηκε προσοχή. Τον Maxim είδαμε αργότερα και στην εικαστική έκθεσή του στη Γλυφάδα, με ένα ζωγραφικό έργο του να είναι (σίγουρα) εμπνευσμένο από τον Flint.

Rosalia – Φόρεσε την ελληνική σημαία

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Η Ισπανίδα ποπ σταρ Rosalía έδωσε ένα ανεπανάληπτο σόου στο Release Athens X SNF Nostos (20/6), ένα σόου που τα κινητά τηλέφωνα και τα social media χρησιμοποιήθηκαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε πιθανώς ήμασταν στο Tik Tok και όχι στην πραγματικότητα. Η 31χρονη πριγκίπισσα του flamenco-pop χώρεσε 16 τραγούδια σε ένα γιγάντιο, έντονα φορτισμένο, συναυλιακό βιντεοκλίπ, όπου σε κάποια στιγμή “φόρεσε” την ελληνική σημαία και μίλησε δύο φράσεις ελληνικά – έτσι για το καλό! Όταν έλυσε τα μαλλιά της και αφαίρεσε το make-up της καθισμένη σε μία καρέκλα στη σκηνή έκανε τα κορίτσια να καρδιοχτυπήσουν. “Bizcochito” μασώντας τσίχλα και “La Fama” (μεγάλη επιτυχία με τον Weeknd) και ένα καυστικό σχόλιο για τη φήμη και όλα όσα φέρνει μαζί της.

Helloween – Metal μέθεξη

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Οι εμβληματικοί Helloween πρόσφεραν στο Release (17/06) ένα metal show κορυφαίου επιπέδου θυμίζοντάς μας, γιατί θεωρούνται ως μία από τις καλύτερες metal μπάντες όλων των εποχών. Ο κόσμος παραληρούσε ήδη από τα πρώτα λεπτά αλλά με τις πρώτες νότες από το κολοσσιαίο rif στο Eagle Fly Free άρχισε να συμμετέχει σε μία metal μέθεξη που λίγες μπάντες μπορούν να μεταδώσουν εν έτει 2023. Λίγο αργότερα, στο “Future World”, άναψαν και τα πρώτα καπνογόνα για να συμπληρωθεί ένα άκρως πορωτικό σκηνικό, βγαλμένο από τα καλύτερα metal όνειρα.

Siouxsie Sioux – Ιστορική στιγμή

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

“Στην Ελλάδα είμαστε, φόρεσα μπλε μόνο για σας” είπε η θρυλική κυρία της πανκ Siouxie Sioux στην Πλατεία Νερού (23/06), κάνοντας ερήμην της και ένα πολιτικό σχόλιο. Προβληματάκια στη φωνή υπήρξαν, αλλά μιλάμε για ένα ιστορικό πρόσωπο για την post punk σκηνή, οπότε όσοι βρεθήκαμε στο πλήθος το απολαύσαμε. Η 66χρονη Siouxsie έκανε τη μεγάλη της επιστροφή μετά από απουσία περίπου 10 ετών από την ενεργό δράση.Το πλήθος στην Πλατεία Νερού ήταν φανερό ότι περίμενε την “ηλεκτρική θύελλα” του “Spellbound” για να τα δώσει όλα, αν και το φινάλε γράφτηκε με ένα τραγούδι-ύμνο που πέρυσι τέτοιο καιρό το ακούσαμε ξανά στο ίδιο σημείο από τον Iggy Pop.

Arctic Monkeys – “Βούλιαξαν” δύο φορές την Πλατεία Νερού

Arctic Monkeys ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Για κάποιους ήταν η συναυλία του καλοκαιριού. Ο Alex Turner ήταν ένας περίπου σταρ του Χόλιγουντ και η Πλατεία ήταν κατάμεστη και τις δύο βραδιές, 18 και 19 Ιουλίου. Οι φανς των Monkeys ανταποκρίθηκαν με θέρμη στην αγαπημένη τους μπάντα τραγουδώντας τα: “From the Ritz to the Rubble”, “Fluorescent Adolescent”, “Perfect Sense”, “Do Me a Favour”, “Mardy Bum” και “There’d Better Be a Mirrorball” μέχρι να φτάσουμε στο “Do I Wanna Know?”. Φυσικά ο χαμός έγινε όταν ο Alex με τα χέρια ορθάνοιχτα – σαν να θέλει να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο – ερμήνευσε αισθαντικά “Crawlin’ back to you”, λικνίζοντας ανεπαίσθητα τους γοφούς του.

Αγγελάκας Ηρώδειο – Συγκίνηση κάπως διαφορετική

Ο Γιάννης Αγγελάκας Αλέξης Αρχοντής, Ηλίας Μωραϊτης

Η συναυλία του Γιάννη Αγγελάκα στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού (03/07) στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών είχε δύο μέρη. Το πρώτο ήταν η «Ηλεκτρική Καρέκλα» όπου ακούστηκαν πιο «σκοτεινά» πειραματικά κομμάτια. Κατόπιν πέρασε στα γνωστά, αυτά που τραγουδάμε με ενθουσιασμό σε όλες τις συναυλίες του. Είχε μαζί του τους 100°C , το πολυφωνικό σχήμα Διώνη και ένα τρίο εγχόρδων. Υπήρξαν κάποια κομμάτια χωρίς πρόβα (Δωσ’ μου λίγη ακόμα αγάπη), και μερικοί στίχοι από την “Ταξιδιάρα Ψυχή”. Τώρα περιμένουμε την Οδύσσεια στη Στέγη!

Kraftwerk – The Robots

Kraftwerk Promo photo aefestival

Ένα δίωρο live, με ολόκληρη τη σκηνή του Ωδείου να μετατρέπεται σε ένα ηλεκτρονικό video wall. Η συναυλία τους στο Tae Kwon Do πριν από μερικά χρόνια είχε άλλη ενέργεια, αλλά το Ηρώδειο όπου όλοι είναι καθιστοί κάνει το θέαμα πιο “εσωτερικό”. Όσοι βρέθηκαν στο άνω διάζωμα, μάλλον είδαν τη “φαντασμαγορία” του πράγματος πιο συνολικά. Οι Kraftwerk ήρθαν με όλες τις κλασικές συνθέσεις τους και το setlist που παίζουν σε όλη την περιοδεία τους: The Model, Radioactivity, Tour De France, Trans Europe Express, The Robots κ.ά. Κάποιοι μας είπαν ότι είδαν τους δορυφόρους Starlink SpaceX του Ίλον Μασκ στον αττικό ουρανό κατά τη διάρκεια της των Kraftwerk.

Ξαρχάκος – Η χρονιά αφιερωμένη σε εκείνον

O Σταύρος Ξαρχάκος VaGGiNet Evaggelia Thomakou

Το 2023 είχαμε αρκετές φορές την ευκαιρία να δούμε τον Ξαρχάκο πάνω στη σκηνή. Ιστορική ήταν η συναυλία του το βράδυ της Κυριακής (3/9) στο Ηρώδειο, όπου παρουσιάστηκαν πρώτη φορά 40 χρόνια μετά οι θρυλικές μουσικές και τα τραγούδια που σφράγισαν το “Ρεμπέτικο”. Μια βραδιά μυσταγωγική, με στιγμές έντονου μουσικού διονυσιακού πάθους, συγκίνησης και μέθεξης, μια βραδιά που οι ψυχές “πέταξαν” ψηλά βρίσκοντας την άκρη από την κλωστή στο “Δίχτυ” σε ένα ταξίδι από του “Θωμά το Μαγαζί” στην “Αμφιάλη”, και “Στης Πίκρας Τα Ξερόνησα”. Μία βραδιά που ο Σταύρος Ξαρχάκος έπιασε το μικρόφωνο, μας τραγούδησε το “Πρακτορείο” και στίχους από το “Μάνα μου η Ελλάς” και μας μίλησε για τη ζωή του.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου – Μια γιορτή στο Καλλιμάρμαρο

MotionTeam/eurokinissi

Ήταν μια βραδιά ιστορική, μια βραδιά καθαρόαιμα πολιτική, μια βραδιά με ρυθμό, νόημα και συγκινήσεις. Μια βραδιά (14/06) που θα θυμόμαστε για πάντα. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου γιόρτασε τα 50 του χρόνια στο τραγούδι και όλος ο κόσμος ήταν εκεί, γεμίζοντας ασφυκτικά το Καλλιμάρμαρο Στάδιο και σημειώνοντας ένα πρωτόγνωρο sold out. Άπαντες όρθιοι, συνόδευαν τον σπουδαίο αυτόν καλλιτέχνη που συγκινημένος αντίκριζε αυτό το παραλήρημα, μην μπορώντας και αυτός να πιστέψει αυτήν την αγάπη του κοινού του. 45.000 χιλιάδες κόσμου τίμησε τον Βασίλη με τρόπο συγκλονιστικό. Και πολλοί βρέθηκαν στους επόμενους σταθμούς του για να τραγουδήσουν. Με το κοινό να φωνάζει το “Βασίλη ζούμε για να σ΄ακούμε”

Guns N Roses – Τα γενέθλια του Slash

Guns N’ Roses στο ΟΑΚΑ High Priority Promotions

Η επιστροφή των Guns N’ Roses σε πλήρη σύνθεση στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου (22/7) καλά πήγε. Έπαιξαν για 3 ώρες, περίπου 30 τραγούδια non-stop, σε ένα χορταστικό live. Ο Axl Rose τα έβγαλε πέρα φωνητικά, αλλά απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Slash με τις κιθάρες του και τα παραληρηματικά σόλο που ξεσήκωσαν τα πλήθη. Μια θάλασσα κινητά σηκώθηκε στη φράση “Where do we go” και δεν χρειάστηκε να κατέβουν καν γιατί αμέσως ο Axl κάθισε στο πιάνο και ερμήνευσε το εμβληματικό “November Rain” εν μέσω ρομαντικής ψηφιακής βροχής. Παιδάκια στους ώμους μπαμπάδων και παρέες με μπλουζάκια των Guns τραγούδησαν χαρούμενα γενέθλια στον Slash, που έκλεισε τα 58 στη σκηνή του ΟΑΚΑ.

DJ Fatboy Slim – Ασύλληπτος κόσμος στο ΚΠΙΣΝ

Fatboy Slim ΚΠΙΣΝ

Ξεκινήσαμε να πιούμε μία μπίρα στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος ακούγοντας τον Fatboy Slim (14/07) και αντικρύσαμε μια ατελείωτη λαοθάλασσα. Μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής των τελευταίων δεκαετιών, ο Fatboy Slim ήρθε -χωρίς εισιτήριο- στο ΚΠΙΣΝ και παρουσίασε ένα απίστευτο οπτικοακουστικό σόου με εφέ, ενέργεια 90ς και όλες τις γνωστές επιτυχίες του.

Florence & The Machine – Έπεσε στην αγκαλιά μας

Florence Welch Photo by Andy Kropa/Invision/AP

Για κάποιους ήταν η συναυλία του καλοκαιριού, σίγουρα πάντως ο κόσμος στην Πλατεία είχε φτάσει μέχρι την είσοδο (01/07). Back to back με τον Robbie στην Μαλακάσα, η Florence γέμισε ασφυκτικά την Πλατεία Νερού, δημιουργώντας ρίγη συγκίνησης στους χιλιάδες φανς της, που φώναζαν ρυθμικά το όνομα της και ακούστηκαν σε όλο το Φάληρο. Η κοκκινομάλλα indie ποιήτρια έφερε τον “χορευτικό πυρετό” της κοντά μας, χόρεψε ξυπόλητη, κατέβηκε και αγκάλιασε σώμα με σώμα τις θαυμάστριές της, μας έβαλε να χορέψουμε ξέφρενα, μίλησε κολακευτικά για τις Ελληνίδες και έδωσε συμβουλές αγάπης προς τον συνάνθρωπο.

James – Ο Τιμ Μπουθ χάθηκε στις κερκίδες του Ηρωδείου

James στο Ηρώδειο Afroditi Zaggana

Οι James (10/07) έκαναν μια στάση στο κατάμεστο Ηρώδειο στο πλαίσιο της περιοδείας τους και εκεί ζήσαμε άλλη μία κορυφαία συναυλιακή στιγμή. Ποιος να φανταζόταν ότι 40 χρόνια μετά τη δημιουργία τους, οι James όχι μόνο θα ήταν ακόμα εδώ, αλλά θα “έβαζαν” βιολιά και άρπες στα τραγούδια τους. Ο Τιμ Μπουθ “σάρωσε” τις κερκίδες, τραγούδησε στον κόσμο, αγκάλιασε το κοινό. Χαμένος στις κερκίδες μέσα στον κόσμο ερμήνευσε μεταξύ άλλων το “Say something”. Στο ανκόρ με το “Sometimes” η φράση “when I look deep in your eyes, I swear I can see your soul” ήταν ο επίλογος της επιστροφής των James.

Robbie – Χρυσός και αυτοβιογραφικός

Ο Robbie Williams στη Μαλακάσα Afroditi Zaggana

O Robbie Williams έβαλε τα χρυσά και τα διαμαντικά του και επέστρεψε το βράδυ της 1ης Ιουλίου στη Μαλακάσα, μπροστά σε ένα φανατικό κοινό που τον είχε αποθεώσει το 2015, και τον χειροκρότησε ξανά με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Αν εξαιρέσει κανείς το σύνδρομο long covid που τον είχε κάπως αποδυναμώσει, ο Robbie ορεξάτος μας διηγήθηκε τη ζωή του, μίλησε για τα παιδιά του, για τα προβλήματα με τον εθισμό, χόρεψε πιάνοντας τον καβάλο του και μας εξήγησε ότι πλέον έχει φιλοσοφήσει τη ζωή διαφορετικά. Όλη η συναυλία ήταν “η ζωή του διασκεδαστή Robbie Williams” που έκανε μία σεάνς… ψυχοθεραπείας με το ελληνικό κοινό.

Waterboys – Η έκπληξη

Waterboys Afroditi Zaggana

Δε φανταζόμασταν με τίποτα ότι αυτή η συναυλιακή εμπειρία (22/06) θα ήταν μέσα στις Tοπ 5 του καλοκαιριού. Και όμως ο Mike Scott στο πιάνο και η παρέα των Waterboys στο Ηρώδειο έκαναν την έκπληξη. Σίγουρα η αποπνικτικά ζεστή βραδιά με το φεγγάρι από πάνω μας ήταν τελείως διαφορετική από εκείνη την κρύα φθινοπωρινή στη Νέα Υόρκη όταν ο Scott προσπαθώντας να εντυπωσιάσει την τότε κοπέλα του κοίταξε τον ουρανό και έγραψε τους πρώτους στίχους του “The Hole on The Moon”. Πέρα από το πασίγνωστο αυτό τραγούδι, και είτε θυμόσουν είτε όχι τα υπόλοιπα κομμάτια των Waterboys, η βραδιά είχε την αυθεντική ενέργειας μιας ροκ εποχής που έχει περάσει, αλλά ακόμα σε σηκώνει από το κάθισμα.

Ghost – Οι αρχιερείς του metal

Οι Ghost B.C. στο Rock in Rio μουσικό φεστιβάλ - 2013 AP Photo/Silvia Izquierdo

Για κάποιους ήταν το καλύτερο metal act του καλοκαιριού μαζί με τους Helloween και τους Deep Purple (αν και όσοι τράβηξαν κουπί στους Amon Amarth στην Πλατεία Νερού ίσως έχουν άλλη άποψη – σεβαστή). Οι Ghost (25/06) στο ΟΑΚΑ, ήταν μια συναυλία που περιμέναμε καιρό. Έπαιξαν μέσα σε ένα σκηνικό καθολικού ναού, με τα βιτρό να κοσμούν την σκηνή, και οκτώ ghoul -εκτός από τον Tobias- στις κιθάρες στα πλήκτρα και στις φωνές. Φυσικά η μορφή της βραδιά ήταν ο Tobias Forge και το τραγούδι που περίμεναν όλοι ήταν το “Mary On A Cross”.

Deep Purple – Για ιστορικούς λόγους

Roger Glover και Ian Gillan των Deep Purple - Rock and Roll Hall of Fame Charles Sykes/Invision/AP

Ένα live στη Μαλακάσα που δεν είδαμε, αλλά ακούσαμε ότι οι Deep Purple έδωσαν ένα σόου αντάξιο των 55 χρόνων που βρίσκονται στη μουσική πιάτσα. Αυτή η φεστιβαλική ατμόσφαιρα, μπροστά σε χιλιάδες άτομα στην… εξοχή της Μαλακάσας, πολύ τους ταιριάζει. Ανκόρ έπαιξαν, όπως μάθαμε, τα “Hush” και “Black Night”.

Imagine Dragons – Το Thunder με κατακλυσμό

Ο Dan Reynolds των Imagine Dragons σε μια συναυλία του στο Ρίο ντε Τζανέιρο AP

Το συγκρότημα από τη Νεβάδα που φαντάζεται δράκους ήρθε στην Αθήνα και άνοιξαν οι ουρανοί. Μια νύχτα που ΄βρεχε (06/09) ο 35χρονος τραγουδιστής Νταν Ρέινολντς έκανε πάλι το θαύμα του πάνω στη σκηνή, ερμηνεύοντας όλες τις μεγάλες επιτυχίες της μπάντας. Η κακοκαιρία Daniel έμπλεξε λίγο τα πράγματα στη συναυλία τους στο Τείχος των Εθνών στο ΟΑΚΑ, με αναρτήσεις στα social media να δείχνουν κάποιους να παλεύουν με τη βροχή και τη λάσπη και άλλους να τραγουδάνε σε έκσταση το “Thunder‘ με τον ημίγυμνο Dan.

Bryan Adams – So Happy It Hurts

O Bryan Adams στην περιοδεία “Reckless - 30th Anniversary Tour 2015” / Delaware State Fair /2015. Invision/AP Photo Owen Sweeney

Επικοινωνιακός με τον κόσμο και ενθουσιώδης, ο 63χρονος σταρ ερμήνευσε 31 τραγούδια μπροστά από ένα κοινό που τον καταχειροκρότησε σε όλα. Ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στον ίδιο χώρο, o Bryan Adams βρέθηκε και πάλι στη σκηνή του κλειστού μπάσκετ του ΟΑΚΑ (05/12) μπροστά σε 6-7 χιλιάδες θεατές. Ένα φουσκωτό drone που έμοιαζε με cabrio αυτοκίνητο πέταξε πάνω από τα κεφάλια των θεατών για να μην ξεχάσουμε τον πρόσφατο δίσκο του. Ήταν μία συναυλία αφιερωμένη σε όσους έφαγαν με το κουτάλι τα ´80ς και ´90ς.

Helmos Mountain Festival

Ο Θάνασης Παπακωνσταντίνου Γιάννης Μαργετουσάκης

Το Helmos Mountain Festival στα Καλάβρυτα συγκέντρωσε την αφρόκρεμα της ελληνικής μουσικής σκηνής και κόσμο από όλη την Ελλάδα. Από τις 2 έως τις 5 Ιουνίου έλαβε χώρα μια μεγάλη τριήμερη γιορτή γεμάτη δράσεις και μουσική στους πρόποδες του Χελμού και στην πόλη των Καλαβρύτων. Είδαμε τους: Θανάση Παπακωνσταντίνου, Γιάννη Αγγελάκα, Σωκράτη Μάλαμα, Γιάννη Χαρούλη, Παύλου Παυλίδη, Χατζηφραγκέτα, Ιουλία Καραπατάκη, Εισβολέα, Novel 729 και Σπύρο Γραμμένο. Παρά την κίνηση στο ανέβασμα, το μποτιλιάρισμα στο πάρκινγκ, τη βροχή και το τσουχτερό κρύο, δεν υπήρξε στιγμή έντασης, γεγονός βέβαια στο οποίο συνέβαλε και η άρτια οργάνωση του φεστιβάλ. Και του χρόνου!