Η πρώτη μέρα του Release Festival μάς ταξίδεψε ξανά στα χρόνια της εφηβείας μας.

Καλοκαίρι σημαίνει φεστιβάλ και φεστιβάλ σημαίνει Release Athens Festival. Το αγαπημένο μας φεστιβάλ λοιπόν άνοιξε τις πόρτες του για φέτος και υποδέχτηκε τους πρώτους του σπουδαίους καλεσμένους.

Οι Offspring ήταν φυσικά το κυρίως πιάτο, όμως οι εκρηκτικοί Έλληνες The Overjoyed, οι Danko Jones και οι Άγγλοι The Subways, είχαν φροντίσει να κρατήσουν το κοινό ζεστό, μέχρι να ανέβουν στη σκηνή οι Αμερικάνοι θρύλοι του punk rock.

Το φετινό Release ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

Subways

Οι Dankojones που για κάποιο λόγο ζητούσαν από τον κόσμο να τους γιουχάρει, οι Subways που τραγούδησαν μέρος του μεγάλου τους χιτ “Rock & Roll Queen” στα ελληνικά(!) απέδειξαν ότι είχαν κέφι και ήθελαν όσο μπορούσαν να προετοιμάσουν το κοινό για αυτό που έρχεται.

Ο κόσμος του Release είχε φροντίσει να γεμίσει από πολύ νωρίς την Πλατεία Νερού, αψηφώντας τη ζέστη, ενώ όπως ήταν πολύ λογικό, ο μέρος όρος ηλικίας ξεπερνούσε σίγουρα τα 30, ίσως και τα 40 χρόνια.

Κι αυτό πολύ αναμενόμενο, αφού κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι από όσους βρεθήκαμε στο Φάληρο, ανήκουμε στη γενιά που μεγάλωσε με το Smash και το Americana να παίζει δυνατά στα ηχεία (και στο discman για να είμαστε ειλικρινείς, έσω κι αν πολλοί αναγνώστες δεν θα καταλάβουν τι είναι) και αυτό που περίμενε να ακούσει ήταν τα κομμάτια που έχει συνδέσει με τις αναμνήσεις του.

Offspring Release Athens

Release Athens

Αυτό περίμενε λοιπόν το κοινό, αυτό ακριβώς του έδωσαν ο Dexter, o Noodles και τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας, οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ και ήδη από τις πρώτες νότες του “Come out and Play” μας έκαναν να καταλάβουμε πώς θα κινηθεί η βραδιά.

“All I Want”, “Gotta Get Away”, “Why don’t you get a job”, “The Kids Aren’t Alright”, όλα τα γνωστά τους χιτ ήταν εκεί και χιλιάδες άνθρωποι που μεγάλωσαν με αυτά τα τραγούδια, ήταν εκεί για να τα χορέψουν και να τραγουδήσουν κάθε στίχο. Πολλοί από αυτούς μάλιστα, είχαν μαζί τους και τα παιδιά τους, σε μια παράδοση της δάδας στην επόμενη γενιά, με κοινή πυξίδα το punk rock, το οποίο όπως είπε ο Noodles, δεν πεθαίνει ποτέ.

Κι αν τόσο το συγκρότημα, όσο και το κοινό έχει μεγαλώσει, η όρεξη παραμένει ίδια. Το φετινό Release Athens Festival ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πλέον περιμένουμε με ανυπομονησία τις επόμενες ημέρες και τα μεγάλα συγκροτήματα που θα ανέβουν στη σκηνή.

Release Athens

Offspring Release Athens

Η αλήθεια είναι πάντως πως οι Offspring ανέβασαν πολύ ψηλά τον πήχη από την αρχή του.