Βρεθήκαμε στην Ισπανία, όπου ο Kendrick Lamar ξεδίπλωσε μια κουλτούρα που ξεκίνησε από το Compton και πλέον χτυπάει την πόρτα κάθε γειτονιάς.

Η πτήση από Θεσσαλονίκη για Βαρκελώνη διαρκεί 2 ώρες και 35 λεπτά. Ακριβώς όση ώρα απολαύσαμε τον Kendrick Lamar, πατώντας στο χορτάρι του Ολυμπιακού Σταδίου της Βαρκελώνης.

Το 2011 ο αμερικανός ράπερ κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ. Πέρασαν 14 χρόνια, 5 άλμπουμ και ένα beef με τον Drake, για να λέμε πλέον σχεδόν ομόφωνα πως ο Kendrick Lamar είναι ο GOAT του ραπ παγκοσμίως.

Έφτασε να κρατάει στα χέρια του 22 Grammy και ένα Pultizer, αλλά στην πραγματικότητα κουβαλάει κάτι πολύ πιο βαρύ. Παρασέρνει τα όρια επίδρασης του hip-hop σε νέα επίπεδα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ

Η διαμάχη του με τον Drake την άνοιξη του 2024 αποκάλυψε την πολιτισμική ηγεμονία του καλλιτέχνη. Δεν επρόκειτο απλώς για μια ανταλλαγή diss tracks — ήταν μια βαθιά σύγκρουση αξιών στην παγκόσμια hip-hop σκηνή.

O Kendrick ήταν ο μεγάλος νικητής, καθώς το τραγούδι ‘’Not Like Us’’ δεν μετατράπηκε απλά σε έναν εθνικό ύμνο απέναντι στον Drake, αλλά και σε μια αξιακή αντεπίθεση.

Παρακολουθήσαμε την παρουσίαση του δίσκου GNX στην Βαρκελώνη, σε ένα θέαμα τριών πράξεων που συνοδευόταν από την SZA και τον Mustard.

ΤΟ PREGAME

Τα εισιτήρια κυκλοφόρησαν στην επίσημη πλατφόρμα τον Φεβρουάριο, σύντομα εξαντλήθηκαν, και λίγα μαγικά χαρτάκια ήταν διαθέσιμα τις επόμενες εβδομάδες μέσω μεταπωλητών.

Οι πόρτες άνοιγαν στις 17:00, αλλά κάποιοι είχαν φροντίσει να στρατοπευδεύσουν από νωρίς παρά τον ήλιο, που το πλούσιο πράσινο της Βαρκελώνης προσπαθούσε να απορροφήσει.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ

Περίπου μιάμιση ώρα μετά πατούσαμε το χορτάρι του γηπέδου. Τα εισιτήρια ήταν χωρισμένα σε πέντε κατηγορίες: golden circle (ένας κύκλος μέσα στη σκηνή), pista A (δίπλα στο stage), pista B (το υπόλοιπο τερέν), κερκίδες και vip.

Ο DJ Mustard, παραγωγός σε πολλά hits του Kendrick και άλλων δημοφιλών rappers, έκανε την είσοδο του στις 19:00. Το dj set που ακολούθησε μας γύρισε πίσω σε τραγούδια που είχαμε περασμένα στα mp3s μας ή χορεύαμε αργότερα σε κλάμπ στο λύκειο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ

KENDRICK ON STAGE

Λίγο μετά τις 20:00, οι οθόνες του γηπέδου ανάβουν ξανά.

Από τα ηχεία ακούμε το πρώτο τραγούδι του δίσκου, ”wacced up murals’’ και τους στίχους να χαράζονται πάνω σε ένα κάδρο, που σύντομα καταλαβαίνουμε πως είναι το παράθυρο ενός οχήματος.

Ένα μαύρο αμάξι είναι στημένο στη σκηνή. Πρόκειται για το GNX, που δημιουργήθηκε το 1987 αποκλειστικά σε 547 κομμάτια.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ

Ο Kendrick, χάρισε το όνομα του οχήματος στο τελευταίο άλμπουμ του. Τον βλέπουμε να ξεπροβάλει μέσα από το παράθυρό του. Φορά ένα λευκό μακρυμάνικο, από πάνω ένα μαύρο t-shirt και ένα φαρδύ τζιν που στο πίσω μέρος γράφει: ”sweet love” – άλλη μια αναφορά στην Anita Baker (;).

Όσο μας καλωσορίζει με τους στίχους του, προσπαθούμε να δούμε τη σκηνή. Μάταια, τα κινητά έχουν κατακλύσει την αρένα. Τα τραγούδια διαδέχονται το ένα το άλλο, και όλοι όσοι βρισκόμαστε – αρκετά κοντά στη σκηνή – βλέπουμε τον Kendrick αποκλειστικά από τις γιγαντοοθόνες. Η διασκέδαση πλέει παράλληλα με ένα αίσθημα ματαίωσης. Το οποίο σύντομα αλλάζει.

Σε ένα από τα mosh pits, που χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, τρυπώνουμε, χτυπιόμαστε και κερδίζουμε άλλα 10 πολύτιμα μέτρα. Τώρα μάλιστα – έχεις τον Kendrick μπροστά σου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ

Moment of appreciation: Το θρυλικό Family Ties, έχει γίνει η πιο tik-tok viral concert στιγμή του καλοκαιριού. Μόλις ακούγεται από τα ηχεία του σταδίου, οι κύκλοι ανοίγουν, μια ολόκληρη αρένα χοροπηδά και οι καθήμενοι στις κερκίδες κινηματογραφούν τον χαμό στην πίστα. Μετά το τραγούδι, ακούμε όλο το γήπεδο φωνάζει ρυθμικά το όνομα του. Σταματά, σιωπά και το απολαμβάνει.

SZA ON STAGE

Ακολουθεί η SZA, μια καλλιτέχνιδα που όπως και ο Lamar πατά σε ένα κράμα από μουσικά είδη. Η σκηνική της παρουσία είναι καθηλωτική.

Θα μεσολαβήσει τρείς φορές ανάμεσα στα τραγούδια του Lamar, καταλαμβάνοντας σημαντικό χώρο στη συναυλία και παρουσιάζοντας ένα δικό της αισθητικό μοτίβο. Στις οθόνες του σταδίου, εκτός από τα εντυπωσιακά visuals, θα εμφανιστεί επαναλαμβανόμενες φορές ένα αλογάκι της παναγίας. Το έντομο κατασπαράζει πλάσματα και η SZA αντιπαραβάλλεται και επικοινωνεί αλληγορικά με το αντικείμενο.

Η στιγμή που έγινε viral από την συναυλία της Βαρκελώνης, ήταν όταν οι δυο του ερμήνευσαν το All The Stars. Ο ήλιος είχε ξεκινήσει να δύει πάνω από το στάδιο, τα φλας από τα κινητά έλαμπαν και αυτό ήταν το peak moment των δυο πάνω στη σκηνή.

Η μετάβαση από τον έναν καλλιτέχνη στον άλλο λαμβάνει χώρα μέσα από προβολές σύντομων «ανακρίσεων». Οι δυο πρωταγωνιστές αποκρίνονται με κριτικό ύφος και απαξίωση, καθώς ο «ανακριτικός υπάλληλος» ενσωματώνει το σύνολο της κριτικής που δέχονται.

Αυτό είναι και ένα σημείο που τέμνονται οι καριέρες των δυο καλλιτεχνών. Τόσο η SZA όσο και ο Lamar έχουν μια κοινή δισκογραφική στέγη (TDE), αλλά και μια κοινή ταυτότητα: αποφεύγουν τη δημοσιότητα και το star-system. Δίνουν σπανίως συνεντεύξεις και κρατούν χαμηλό προφίλ.

Αν η συμπεριφορά σας θυμίζει ραπ καλλιτέχνες στην Ελλάδα, μπορείτε εύλογα να καταλάβετε γιατί στην αρχή συζητούσαμε για πολιτισμική ηγεμονία και αξίες.

CLOSING

O Lamar είναι ένας καλλιτέχνης που καταφέρνει να συνδυάζει το απλό με το σύνθετο, την ποιητικότητα με την τρολιά, το βάθος με τη λαϊκότητα.

Το ”Not Like Us’‘ συνοψίζει τα παραπάνω. Μια μεγάλη εμπορική επιτυχία που ήθελε να γίνει viral, αλλά παράλληλα να φωτίσει και γωνίες με έναν αιχμηρό, αλλά και συμπεριληπτικό τρόπο.

Σε συνέντευξη του τον Σεπτέμβριο του 2024 σχολίασε για το τραγούδι: «Το Not Like Us είναι η ενέργεια αυτού που είμαι, του τύπου του ανθρώπου που εκπροσωπώ. Αυτός ο άνθρωπος έχει ηθικές αρχές, έχει αξίες, πιστεύει σε κάτι, πατάει πάνω σε κάτι. Δεν χαϊδεύει αυτιά. Είναι ένας άντρας που μπορεί να αναγνωρίσει τα λάθη του και δεν φοβάται να τα μοιραστεί. Μπορεί να σκάψει βαθιά μέσα σε ιδεολογίες ή εμπειρίες βασισμένες στον φόβο και να τις εκφράσει χωρίς να νιώθει πως γίνεται λιγότερο άντρας».

Τα φώτα στη σκηνή έπεσαν. Από τα ηχεία ακούγεται: ”Pssst, I see dead people”. Ένα περίπλοκο και καταγγελτικό visual με πράσινο κάδρο εμφανίστηκε στην οθόνη και το στάδιο τραγουδούσε μαζί με τον Kendrick, τον εθνικό ύμνο έναντια στον Drake.

Ωστόσο, η σημαντικότερη στιγμή της βραδιάς ήταν άλλη.

Έχουν περάσει περισσότερες από δύο ώρες στη σκηνή και ο Kendrick ξαναβγαίνει για να ερμηνεύσει το Money Trees. Χαμογελά σπάνια, αλλά όταν ερμηνεύει του στίχους αυτού του track, το πρόσωπο του λάμπει.

Παρακολουθώντας στιγμιότυπα από την περιοδεία του είναι σαφές πως πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο προσωπικό appreciation moment. Είναι η στιγμή που λέει ο ίδιος στον εαυτό του: ”I made it”.

Και πέρα από τους στίχους, τα beats και τα γεμάτα γήπεδα, ίσως αυτό είναι που θαυμάζει η γενιά μας στους ράπερ: ότι στάθηκαν όρθιοι μέσα στο σκοτάδι και τελικά τα κατάφεραν.