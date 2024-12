Νέοι, συναρπαστικοί τίτλοι αλλά και μερικές ανεκτίμητης αξίας επανεκδόσεις κλασικών. Αυτές είναι οι επιλογές του Magazine από την πλούσια εκδοτική παραγωγή της χρονιάς όσον αφορά τη μεταφρασμένη λογοτεχνία.

Από πολυσέλιδα μυθιστορήματα μέχρι συλλογές διηγημάτων, από βραβεία Booker μέχρι Νόμπελ και από συναρπαστικούς νέους τίτλοι μέχρι μερικές ανεκτίμητης αξίας επανεκδόσεις κλασικών σε νέα μετάφραση, αυτές είναι οι επιλογές του Magazine όσον αφορά τη μεταφρασμένη λογοτεχνία – και, όπως κάθε χρόνο, παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά.

Κάβε Ακμπάρ – Μάρτυς! [μτφρ. Μυρσίνη Γκανά, Ίκαρος]

Ο ορφανός Σάιρους Σαμς, γιος Ιρανών μεταναστών που απεξαρτήθηκε πρόσφατα από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, καθοδηγούμενος από φωνές καλλιτεχνών, νεκρών ποιητών και βασιλιάδων, αναζητά το νόημα της ζωής και, κυρίως, του θανάτου. Η εμμονή του με τους μάρτυρες και την ιδέα της αυτοθυσίας τον οδηγεί στα ίχνη της σκοτωμένης μητέρας του, ενός θείου που διέσχιζε ως άγγελος παρηγορητής τα πεδία μάχης του Ιράν, αλλά και σε μια καλλιτέχνιδα που ζει τις τελευταίες μέρες της στο Μουσείο του Μπρούκλιν. Κοινό και κριτικοί αποθεώνουν το πρώτο μυθιστόρημα του Ακμπάρ χαρακτηρίζοντας το ως τίποτα κατώτερο ενός θαύματος. Ο ίδιος μίλησε για όλα στο NEWS 24/7.

Σέλβα ομάδα – Δεν είναι ποτάμι [μτφρ. Αγγελική Βασιλάκου, Κλειδάριθμος]

Δύο άντρες και ο έφηβος γιος του νεκρού τους φίλου πηγαίνουν για ψάρεμα στον ποταμό Παρανά. Ενώ πίνουν και μαγειρεύουν, μιλούν και χορεύουν, προσπαθούν να ξεπεράσουν τα φαντάσματα του παρελθόντος και του παρόντος. Αυτή η στιγμή που συνδέει τις ζωές των τριών ανδρών τούς συνδέει επίσης με τις ζωές των κατοίκων του τόπου που περιβάλλεται από νερό και διέπεται από τους δικούς του νόμους. Το ποτάμι φέρει ζωή στα σπλάχνα του και οι άνθρωποι που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε αυτό το μέρος το προστατεύουν με νύχια και με δόντια από τους εισβολείς. Μια πολύ δυνατή νουβέλα που ήταν και στη βραχεία λίστα του Διεθνούς Βραβείου Booker 2024.

Αμπντουλραζάκ Γκούρνα – Λιποταξία [μτφρ. Κατερίνα Σχινά, Ψυχογιός]

Ένα πρωινό του 1899, ένας Άγγλος βγαίνει τρεκλίζοντας από την έρημο σε μια παραθαλάσσια πόλη της Ανατολικής Αφρικής και καταρρέει στα πόδια ενός ντόπιου καταστηματάρχη, του οποίου η αδερφή τον περιθάλπει. Έτσι γεννιέται ένας έρωτας με συνέπειες που θα επεκταθούν στο μέλλον όταν θα φουντώσει μια άλλη παράνομη σχέση. Ο νομπελίστας συγγραφέας δραματοποιεί την ατομική, κοινωνική και πολιτική κληρονομιά της αποικιοκρατίας.

Πέρσιβαλ Έβερετ – Τα δέντρα [μτφρ. Πάνος Τομαράς, Gutenberg]

Άγριες δολοφονίες συγκλονίζουν την πολιτεία του Μισισίπι. Πλάι στο εκάστοτε θύμα βρίσκεται το πτώμα του ίδιου μαύρου άντρα, το οποίο εξαφανίζεται μετά τη μεταφορά του στο νεκροτομείο, αλλά επανεμφανίζεται στον τόπο του επόμενου εγκλήματος. Δύο αστυνομικοί και μία πράκτορας του FBI προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο. Τα στοιχεία που συγκεντρώνουν δείχνουν ότι η υπόθεση συνδέεται με το λιντσάρισμα του δεκατετράχρονου Αφροαμερικανού Έμετ Τιλ, μισόν αιώνα νωρίτερα. Υποψήφιο για το βραβείο Booker 2022.

Τζέιμς Ελρόι – Οι γητευτές [μτφρ. Αντώνης Καλοκύρης, Κλειδάριθμος]

Λοs Άντζελεs, 4 Αυγούστου 1962. Η πόλη βράζει εξαιτίαs του καύσωνα. Η Μέριλιν Μονρόε πεθαίνει από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. Μια στάρλετ σε ταινίεs β΄ διαλογήs πέφτει θύμα απαγωγήs. Η υπερτιμημένη Αστυνομία του Λοs Άντζελεs αντιδράει υπερβολικά. Ο αρχηγόs τηs Αστυνομίας Μπιλ Πάρκερ θέλει να κερδίσει κάτι από την υπόθεση. Η ιστορία τηs Μονρόε δείχνει πολλά υποσχόμενη. Καλεί τον Φρέντι Όταs, ένα βρόμικο πρώην μπάτσο, τοξικομανή και εκβιαστή, που κάνει ό,τι γουστάρει. Και αμέσως πιάνει δουλειά. Τα σέβη μας στον μέγιστο Ελρόι.

Νέιθαν Θρωλ – Μια μέρα της ζωής του Αλμπέντ Σαλάμα [μτφρ. Δέσποινα Κανελλοπούλου, Δώμα]

Ένα χειμωνιάτικο πρωινό του 2012, λίγο έξω από την Ιερουσαλήμ, ο Άμπεντ Σαλάμα, Παλαιστίνιος της Δυτικής Όχθης, μαθαίνει για ένα τροχαίο στο οποίο εμπλέκεται κι ένα πούλμαν που μεταφέρει παιδιά. Σπεύδει στο σημείο του δυστυχήματος, γιατί φοβάται πως στο πούλμαν επιβαίνει ο πεντάχρονος γιος του. Καταγράφοντας τις προσωπικές ιστορίες των δεκάδων εμπλεκόμενων, Παλαιστίνιων και Ισραηλινών ο συγγραφέας, ο οποίος βραβεύτηκε φέτος με Pulitzer, αναδεικνύει την πολιτική διάσταση της τραγωδίας.

Φραντς Κάφκα – Τα άπαντα [μτφρ. Χρίστος Αγγελακόπουλος, Οξύ]

Μια απαραίτητη έκδοση που περιλαμβάνει, σε χρονολογική σειρά, τις συλλογές διηγημάτων που ο Φραντς Κάφκα δημοσίευσε όσο ζούσε, καθώς επίσης και τα πεζογραφήματα που παρουσιάστηκαν μετά τον θάνατό του από τον στενό του φίλο, Μαξ Μπροντ, που, αρνούμενος να υπακούσει στην τελευταία επιθυμία του συγγραφέα να καταστρέψει όλα του τα έργα, διέσωσε το μεγαλύτερο μέρος των χειρογράφων του.

Μπάρμπαρα Κινγκσόλβερ – Ντίμον Κόπερχεντ (μτφρ. Κατερίνα Σχινά, εκδ. Ψυχογιός)

Σ’ ένα μονόχωρο λυόμενο, στους λόφους κάτω από τα Απαλάχια γεννιέται το μωρό μιας νεαρής, ανύπαντρης, αλκοολικής μητέρας. Για να τα βγάλει πέρα με τη ζωή που τον περιμένει, θα επιστρατεύσει όλα του τα χαρίσματα: γοητεία, ευστροφία, και μερικά απροσδόκητα ταλέντα, νόμιμα και μη. Για τον Ντίμον, γεννημένο στη «λάθος πλευρά της τύχης», η στοργή και η ασφάλεια που λαχταρά είναι τόσο απρόσιτες όσο και ο ωκεανός που ονειρεύεται να δει κάποια μέρα. Το ερώτημα είναι πόσο μακριά είναι έτοιμος να ταξιδέψει για να βρεθεί εκεί.

Τζον Μάξγουελ Κουτσί – Ατίμωση [μτφρ. Χριστίνα Σωτηροπούλου, Διόπτρα]

Όταν η σχέση ενός καθηγητή με μια φοιτήτριά του προκαλεί σκάνδαλο, χάνει τη δουλειά του, οι φίλοι του τον κάνουν πέρα και η πρώην γυναίκα του τον γελοιοποιεί. Καταφεύγει στο απομονωμένο αγρόκτημα της κόρης του, προσπαθώντας να νοηματοδοτήσει τη σχέση του με τον μόνο άνθρωπο που του έχει απομείνει. Eπετειακή έκδοση 25 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του μυθιστορήματος με το οποίο ο συγγραφέας έγινε ο πρώτος που απέσπασε δύο φορές το βραβείο Booker.

Πολ Λιντς – Το Τραγούδι του Προφήτη [μτφρ. Μαρία Αγγελίδου, Άγγελος Αγγελίδης, Gutenberg]

Ένα χτύπημα στην πόρτα μια βροχερή νύχτα αλλάζει τη ζωή της Άιλις. Δύο αξιωματικοί της νεοσύστατης μυστικής αστυνομίας αναζητούν τον άντρα της. Ποια θα είναι η τύχη τόσο του ίδιου όσο και του πρωτότοκου γιου τους; Η πατρίδα της, η Ιρλανδία, βρίσκεται στο έλεος μιας δικτατορικής κυβέρνησης. Πόσο μακριά θα φτάσει για να σώσει την οικογένειά της; Ο βραβευμένος με Booker Ιρλανδός συγγραφέας μίλησε για το συνταρακτικό του μυθιστόρημα στο NEWS 24/7.

Όλιβερ Λοβρένσκι – Όταν ήμασταν μικροί [μτφρ. Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη, Μεταίχμιο]

Τέσσερις κολλητοί δεκαεξάχρονοι ζουν ο ένας για τον άλλον, κατρακυλώντας στη μέθη, τη βία, την παραβατικότητα. Εκεί όμως καταφέρνουν να βρουν το γέλιο και την αγάπη, αποδεικνύοντας πως ο ακατάλυτος δεσμός που τους ενώνει είναι και αυτός που θα τους σώσει. Ένα βιβλίο για τη φιλία, το πένθος, τον εθισμό και την επιβίωση στο σημερινό Όσλο, γραμμένο στα κεμπαπνορβηγικά. Ο εικοσιενάχρονος πάλαι ποτέ αποσυνάγωγος και πλέον σταρ λογοτέχνης στην πατρίδα του μίλησε στο NEWS 24/7.

Μάλκολμ Λόουρι – Κάτω από το ηφαίστειο [μτφρ. Κατερίνα Σχινά, Μεταίχμιο]

Κουαουναγουάκ, Μεξικό, Ημέρα των Νεκρών. O Τζέφρι Φέρμιν, πρώην πρόξενος, πρώην σύζυγος, αλκοολικός και πλέον κατεστραμμένος, περνά την τελευταία του μέρα βυθιζόμενος ολοένα και περισσότερο στο μεσκάλ. Καθώς η μέρα αργοκυλά, καθίσταται προφανές ότι πρέπει να πεθάνει – είναι η μόνη διαφυγή από έναν κόσμο που δεν τον καταλαβαίνει. Ένα από τα σπουδαιότερα μυθιστορήματα του 20ού αιώνα, τοτέμ του μοντερνισμού, σε νέα μετάφραση.

Ρόμπερτ ΜακΚάμον – Η ζωή ενός αγοριού [μτφρ. Αντώνης Καλοκύρης, Κλειδάριθμος]

1964, Αλαμπάμα. Οι κάτοικοι του Ζέφερ εργάζονται στην τοπική χαρτοβιομηχανία και στο κοντινό γαλακτοκομείο. Όμως για τον δωδεκάχρονο επίδοξο συγγραφέα Κόρι Μάκενσον, αυτή η φαινομενικά απλή καθημερινότητα γίνεται καμβάς για την εντυπωσιακή φαντασία του. Ένα μοιραίο πρωινό, ενώ συνοδεύει τον πατέρα του στη διανομή γάλακτος από σπίτι σε σπίτι, ένα αυτοκίνητο βγαίνει από τον δρόμο του και βυθίζεται στη λίμνη. Ο πατέρας του βουτάει στο νερό και ανακαλύπτει ένα άψυχο σώμα. Παρόλο που ο φόνος μένει ανεξιχνίαστος, ο Κόρι αναζητά την αλήθεια. Ένα εμβληματικό θρίλερ πρώτη φορά στα ελληνικά.

Κόρμακ ΜακΚάρθι – Αιματοβαμμένος μεσημβρινός ή το δειλινό κοκκίνισμα στη δύση | Ο Δρόμος [μτφρ. Γιώργος Κυριαζής, Gutenberg]

Αφενός: Ένας δεκατετράχρονος από το Τενεσί περιπλανιέται στα σύνορα του Τέξας με το Μεξικό στα μέσα του 19ου αιώνα. Όταν θα συναντηθεί με την διαβόητη συμμορία Γκλάντον, θα γίνει μάρτυρας απίστευτων ωμοτήτων που θα τον οδηγήσουν σε μια οδυνηρή καταβύθιση στα απώτατα όρια της ανθρώπινης φρίκης.

Αφετέρου: Ένας άνδρας και ο μικρός γιος του διασχίζουν μια Αμερική που θυμίζει καμένη γη. Έχουν ένα πιστόλι για άμυνα και σέρνουν ένα καρότσι με τρόφιμα που σύντομα αδειάζει. Προορισμός τους είναι η ακτή, αν και δεν γνωρίζουν τι τους περιμένει εκεί.

Δύο αριστουργήματα της αμερικανικής λογοτεχνίας σε νέες μεταφράσεις του Γιώργου Κυριαζή.

Ίαν ΜακΓιούαν – Εξιλέωση [μτφρ. Γιάννης Σκαρπέλος, Πατάκης]

Την πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού του 1935 στο κτήμα της οικογένειας Τάλλις στο Σάρρεϋ, η δεκατριάχρονη Μπραϊόνυ γίνεται μάρτυρας μιας περίεργης σκηνής με πρωταγωνιστές τη μεγαλύτερη αδελφή της και τον γιο μιας υπηρέτριας. Εξαιτίας της αδυναμίας της να ερμηνεύσει σωστά την οικειότητα μεταξύ των δύο ερωτευμένων νέων, επινοεί ένα ψέμα με ολέθριες συνέπειες. Νέα μετάφραση για το πολυβραβευμένο κείμενο-σταθμό της συγγραφικής πορείας του Ίαν ΜακΓιούαν και ένα από τα 100 καλύτερα βιβλία γραμμένα στα αγγλικά από το 1923 σύμφωνα με το TIME.

Τόμας Μαν – Το μαγικό βουνό [μτφρ. Θόδωρος Παρασκευόπουλος, Μεταίχμιο]

Η επετειακή συλλεκτική έκδοση για τα 100 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του ορόσημου της παγκόσμιας λογοτεχνίας που διερευνά τη γοητεία και τον εκφυλισμό των ιδεών σε μια εσωστρεφή κοινότητα τις παραμονές του Μεγάλου Πολέμου. Απαραίτητο για κάθε βιβλιοθήκη που σέβεται τον εαυτό της.

Λάιλα Μαρτίνεθ – Σαράκι [μτφρ. Ασπασία Καμπύλη, Carnivora]

Σε ένα σπίτι φτιαγμένο από μίσος, φαντάσματα μοχθηρών αντρών και οπτασίες άγιων γυναικών συντροφεύουν τις δυο τελευταίες ενοίκους, γιαγιά και εγγονή, που οι χωριανοί αποφεύγουν τη μέρα, αλλά προσφεύγουν σ’ αυτές τη νύχτα για να λύσουν λογαριασμούς που παραμένουν χρόνια ανοιχτοί. Φεμινισμός και τρόμος ενώνονται στη νουβέλα της Μαρτίνεθ με τις πάνω από πενήντα εκδόσεις στην Ισπανία και τις μεταφράσεις σε περισσότερες από δέκα γλώσσες.

Μάριο Μπενεντέτι – Άνοιξη με μια σπασμένη γωνία [Κώστας Αθανασίου, Gutenberg]

Ένας πολιτικός κρατούμενος στην Ουρουγουάη, έχει μόνη παρηγοριά τα γράμματα της γυναίκας. Εκείνη, εξόριστη με την εννιάχρονη κόρη τους και τον πεθερό της, παλεύει να προσαρμοστεί σε μια άλλη χώρα και να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα και το πάθος που την ένωνε με τον άντρα της. Τα χρόνια όμως περνούν. Ένα πολυφωνικό μυθιστόρημα εξορίας, «σοφό και σπλαχνικό» (The New York Times), το μοναδικό που έγραψε όταν ήταν πολιτικός εξόριστος ο «ισάξιος σύμφωνα με πολλούς του Μάρκες, του Φουέντες, του Κορτάσαρ» (The Washington Post).

Αντρές Μοντέρο – Ο θάνατος έρχεται στάζοντας βροχή [μτφρ. Μαρία Παλαιολόγου, Διόπτρα]

Ένας άντρας ξεκινά μέσα στη νύχτα για το αεροδρόμιο για να παραλάβει έναν συνεργάτη, ξεστρατίζει και το αυτοκίνητό του μένει στη μέση του πουθενά. Περπατώντας μέσα στη βροχή, φτάνει στο μόνο σπίτι που έχει τα φώτα αναμμένα. Κι όταν του ανοίξουν την πόρτα, ξεκινά μια αθέλητη απόδραση από την καθημερινότητα που οδηγεί σε έναν αναχρονιστικό, άγνωστο κόσμο. Έξι ιστορίες που πηγάζουν από τη μεγάλη προφορική παράδοση της Χιλής ενώνονται σ’ έναν παράξενο μύθο και ένα βιβλίο που απέσπασε το «Βραβείο της Ακαδημίας Γλώσσας της Χιλής».

Α. Σ. Μπάιατ – Η Παρθένος στον κήπο [μτφρ. Κατερίνα Σχινά, Πόλις]

Το 1953 η Αγγλία ετοιμάζεται να υποδεχτεί στον θρόνο την Ελισάβετ Β΄. Στη μικρή πόλη Μπλέσφορντ, όμως, η οικογένεια του Μπιλ Πότερ δείχνει μεγαλύτερο ενθουσιασμό για το τοπικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ, που πρόκειται να διεξαχθεί τις ίδιες μέρες με τη Στέψη. Το πρώτο μυθιστόρημα της «Τετραλογίας της Φρεντερίκα Πότερ» συνδυάζει πνευματικές και σαρκικές αναζητήσεις και απολαύσεις, ελισαβετιανό δράμα και σύγχρονη κωμωδία, παράδοση και νεωτερικότητα. Μέσα από την ιστορία μιας χαρισματικής, αλλά και διχασμένης οικογένειας, η συγγραφέας ζωντανεύει τη μεγάλη διανοητική και ηθική μεταβολή που συντελείται στην Ευρώπη, στην αυγή της δεκαετίας του ’60.

Ράσελ Μπάνκς – Oh Canada [μτφρ. Άννα Μαραγκάκη, Πόλις]

Ο διάσημος αριστερός ντοκιμαντερίστας Λέοναρντ Φάιφ υπήρξε ένας από τους 60.000 Αμερικανούς που διέφυγαν στον Καναδά για να αποφύγουν την επιστράτευση κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Βιετνάμ. Στα 78 του πεθαίνει από καρκίνο στο Μόντρεαλ και συμφωνεί να δώσει μια τελευταία συνέντευξη. Είναι αποφασισμένος να φανερώσει όλα του τα μυστικά. Ξετυλίγοντας το κουβάρι των αναμνήσεων του Φάιφ, και καταγράφοντας ταυτόχρονα τις αντιδράσεις των προσώπων που παρακολουθούν την εξομολόγησή του, το μυθιστόρημα ρίχνει νέο φως σε ένα σημαντικό χαμένο κεφάλαιο της αμερικανικής ιστορίας, αλλά και στη φύση της ίδιας της μνήμης. Σύντομα και στην Ελλάδα η κινηματογραφική του μεταφορά από τον σπουδαίο Πολ Σρέιντερ με τους Ρίτσαρντ Γκιρ, Ούμα Θέρμαν και Μάικλ Ιμπεριόλι.

Σεμπάστιαν Μπάρι – Τον καιρό του Θεού [μτφρ. Άγγελος Αγγελίδης, Μαρία Αγγελίδου, Ίκαρος]

Ένας χήρος αστυνομικός, μετά τη συνταξιοδότησή του μετακομίζει σ’ ένα ήσυχο χωριό με θέα τη θάλασσα της Ιρλανδίας. Η γαλήνη της νέας του ζωής διακόπτεται απότομα όταν δύο πρώην συνάδελφοί του εμφανίζονται με ερωτήσεις για μια παλιά υπόθεση που δεν έπαψε ποτέ να τον απασχολεί. Ταυτόχρονα, η νέα του γειτόνισσα, μια μυστηριώδης νεαρή μητέρα, ζητά ξαφνικά τη βοήθειά του. Ένα από τα καλύτερα βιβλία της χρονιάς των: New Yorker, Washington Post, NPR και Kirkus Reviews. Δια χειρός ενός συγγραφέα πέντε φορές υποψήφιου για Booker.

Λουσία Μπερλίν – Καλωσόρισες σπίτι [μτφρ. Κατερίνα Σχινά, Στερέωμα]

Πριν από τον θάνατό της το 2004, η Λουσία Μπερλίν εργαζόταν πάνω σ’ ένα βιβλίο με αδημοσίευτα αυτοβιογραφικά σχεδιάσματα και τίτλο Καλωσόρισες σπίτι, όπου, μέσα από είκοσι ένα κεφάλαια, εξιστορούσε τη ζωή και τις περιπλανήσεις της μεταξύ 1936 και 1965. Χρόνια αργότερα, ένας από τους τέσσερις γιους της, ο Τζεφ Μπερλίν, συγκέντρωσε, οργάνωσε και επιμελήθηκε αυτό το χειρόγραφο που αποτελεί ιδανικό συμπλήρωμα της μυθοπλασίας της και ενδιαφέρον περίγραμμα της ζωής μιας από τις πιο σημαντικές Αμερικανίδες συγγραφείς του 20ού αιώνα.

Σάρα Μπερνστάιν – Σπουδή στην υποταγή [μτφρ. Έφη Τσιρώνη, Διόπτρα]

Μια νεαρή γυναίκα μετακομίζει σε μια απομακρυσμένη χώρα του Βορρά για να υπηρετήσει τον πλούσιο και πρόσφατα χωρισμένο αδελφός της. Οι ντόπιοι τη βλέπουν με καχυποψία. Κάθε της κίνηση παρερμηνεύεται. Και όταν παράξενα και μακάβρια γεγονότα αρχίζουν να συμβαίνουν, η ευθύνη αποδίδεται σ’ εκείνη. Ένα -υποψήφιο για Booker το 2023- μυθιστόρημα για θύτες και θύματα, για τη στοχοποίηση και την ενοχή, την εξουσία και την υποταγή.

Τόµας Μπέρνχαρντ – Ο Γκαίτε πεθένει [μτφρ. Σοφία Αυγερινού, Κέλευθος]

Στο πρώτο διήγημα ο ετοιµοθάνατος Γκαίτε θέλει διακαώς να συναντήσει τον φιλόσοφο Λούντβιχ Βιτγκενστάιν. Στο δεύτερο ο ήρωας, εγκλωβισµένος σε ένα ασφυκτικό γονεϊκό περιβάλλον, βρίσκει σανίδα σωτηρίας σε ένα βιβλίο του αγαπηµένου του φιλοσόφου. Στο επόμενο διήγημα δυο φίλοι θυμούνται με μαύρο χιούμορ την παιδική τους ηλικία. Και στο τελευταίο ένα όνειρο καταστροφής αποδοµεί τα παραδεδοµένα συµβατικά κοινωνικά ιδεώδη. Μια κορυφαία, τετρασκελής συγγραφική στιγμή του Μπέρνχαρντ.

Χαρούκι Μουρακάμι – Νότια των συνόρων, δυτικά του ήλιου [μτφρ. Βασίλης Κιμούλης, Ψυχογιός]

Μεγαλώνοντας σ’ ένα προάστιο στη μεταπολεμική Ιαπωνία, ο Χατζίμε είχε την εντύπωση ότι όλοι, εκτός απ’ αυτόν, είχαν αδέρφια. Η μοναδική του συντροφιά ήταν η Σιμαμότο, επίσης μοναχοπαίδι. Όταν η οικογένεια του μετακόμισε και τα δυο παιδιά χάθηκαν. Τώρα, στα 37 του, είναι ευτυχής έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγο και τις δυο κόρες τους, ενώ διατηρεί ένα επιτυχημένο τζαζ μπαρ. Ώσπου η Σιμαμότο επανεμφανίζεται στη ζωή του. Η συγκεκριμένη νουβέλα του Μουρακάμι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1992 και θεωρείται μία από τις πιο ώριμες δουλειές του.

Ρομπέρτο Μπολάνιο – Ο ανυπόφορος γκάουτσο [μτφρ. Κρίτων Ηλιόπουλος, Άγρα]

Πρόκειται για το τελευταίο βιβλίο που ο σπουδαίος συγγραφέας άφησε έτοιμο προς έκδοση. Κυκλοφόρησε αμέσως μετά τον θάνατό του το 2003 και την επόμενη χρονιά βραβεύτηκε με το βραβείο αφήγησης Altazor. Αποτελείται από τέσσερα διηγήματα και δύο διαλέξεις.

Ντέιβιντ Μίτσελ – Άτλας νεφών [μτφρ. Μαρία Ξυλούρη, Μεταίχμιο]

Από το 1850 στην Καλιφόρνια μέχρι τη σύγχρονη Αγγλία. Και από εκεί προχωράμε σε μια κορεάτικη υπερδύναμη του κοντινού μέλλοντος όπου ο νεοκαπιταλισμός είναι εκτός ελέγχου· και, τελικά, σε μια μετα-αποκαλυπτική Χαβάη στις ύστατες μέρες της Ιστορίας. Ένα βιβλίο που θες να το συζητήσεις με όλους, ξανά και ξανά, όπως έχει πει ο Μπιλ Γκέιτς. Με αφορμή τα 20 χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία, αυτό το πολυσυζυτημένο σύγχρονο κλασικό επανακυκλοφορεί σε νέα μετάφραση, με επίμετρο του συγγραφέα.

Ζακ Μουλέν – Ιταλικές Άλπεις [μτφρ. Γιάννης Καυκιάς, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου]

Ο συνταγματάρχης Χασάν, πρώην μέλος της Προεδρικής Φρουράς του Σαντάμ Χουσεΐν, που παρακολουθείται από το τμήμα καταπολέμησης της τρομοκρατίας της Γιουροπόλ το οποίο διευθύνει ο Ντενίζ Σαλβέρ, βρίσκεται νεκρός σε πάρκο του Βερολίνου. Στην Ιταλία, δύο φιλήσυχες πενηντάρες, φίλες, αστές από τη Γένοβα και το Μιλάνο, εξαφανίζονται χωρίς καμιά ικανοποιητική εξήγηση. Μετά το Βερολίνο, η αντιτρομοκρατική ομάδα του Σαλβέρ εγκαθίσταται στη Γένοβα για να συνεχίσει την καταδίωξη των εγκεφάλων του δικτύου της άκρας δεξιάς, που υποπτεύεται ότι επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει την ιταλική δημοκρατία. Με αυτό το βιβλίο ολοκληρώνεται η τριλογία του Μουλέν για την άνοδο του νεοφασισμού στην Ευρώπη.

Τζέιμς Μπόλντουιν – Ανέβα στο βουνό να το φωνάξεις [μτφρ. Χρήστος Οικονόμου, Πόλις]

Ένας ευαίσθητος και χαρισματικός έφηβος, μεγαλώνει στο Χάρλεμ με την οικογένειά του να τον προετοιμάζει για να γίνει ιεροκήρυκας. Ώσπου τη νύχτα των δέκατων τέταρτων γενεθλίων του όμως θα βιώσει μια πρωτοφανούς έντασης ηθική και πνευματική κρίση. Έχει όμως δικαίωμα επιλογής κάποιος που προέρχεται από ένα τόσο βαθιά θρησκευόμενο περιβάλλον; Και πόσο ελεύθερος μπορεί να είναι ένας νεαρός μαύρος Αμερικανός, τη δεκαετία του ’30; Το πρώτο, ξακουστό μυθιστόρημα του Τζέιμς Μπόλντουιν που επηρέασε αποφασιστικά συγγραφείς όπως η Τόνι Μόρισον και η Μάγια Ανγκέλου.

Ιβάν Μπούνιν – Σκοτεινές αλέες [μτφρ. Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης, Επίκεντρο]

Πολλά από τα διηγήματα ξεκινούν με λεπτομερή περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος, του καιρού, των κτισμάτων, ως μια, ίσως, νοσταλγική διάθεση του συγγραφέα για την πατρίδα του, από την οποία έλειπε για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Το στοιχείο αυτό, όμως, αποτελεί και τον συνδετικό κρίκο με όλη την προηγούμενη, μεγάλη, ρωσική λογοτεχνία του 19ου αιώνα. Μια συλλογή που μας προσφέρει μια καλειδοσκοπική ματιά στα ανθρώπινα πάθη, αδυναμίες και τραγωδίες που προκαλεί συχνά ο ανεπίδοτος έρωτας.

Ντον Ντελίλο – Ζυγός [μτφρ. Αλέξης Καλοφωλιάς, Gutenberg]

«Μια φανταστική αλλά πειστική θεωρία για τα γεγονότα που οδήγησαν στη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι» (The New York Times). Ο ΝτεΛίλο συνδυάζει αληθινά και φανταστικά συμβάντα και φτιάχνει «ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα όπου μπαίνει με τόλμη στο μυαλό του Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ, του εκτελεστή του Κένεντι (Newsweek) και διηγείται την ιστορία του». «Το πλουσιότερο και ίσως καλύτερο μυθιστόρημα του ΝτεΛίλο» (USA Today). Ο κορυφαίος συγγραφέας πρόσφατα έκλεισε τα 88. Το OneMan τον τίμησε δεόντως.

Ντενί Ντιντερό – Ο ανιψιός του Ραμώ [μτφρ. Γιώργος Καράμπελας, Αντίποδες]

Σε ένα παρισινό καφέ ο φιλόσοφος συναντά έναν περίεργο και αντιφατικό άνθρωπο, που τίποτα δεν του μοιάζει λιγότερο απ’ ό,τι ο ίδιος του ο εαυτός. Ο διάλογος που ανοίγει μεταξύ τους, διευρύνεται σταδιακά για να καλύψει την αρετή και τη γνώση, τον έρωτα και το χρήμα, την ιδιοφυΐα και την πίστη, την πολιτική και την τέχνη. Το χάσμα ανάμεσα στις δύο εκδοχές του εαυτού που σκηνοθετεί ο Ντιντερό, αποτελεί μια κομβική στιγμή στην ιστορία του πνεύματος, μια βόμβα, όπως τη χαρακτήρισε ο Γκαίτε, τα θραύσματα της οποίας διασπείρονται σε όλο το πεδίο της λογοτεχνίας μέχρι και σήμερα.

Τζον Ντος Πάσος – Περιπέτειες ενός νεαρού άνδρα [μτφρ. Γιάννης Λειβαδάς, Ηριδανός]

Ένας Αμερικανός, ταξιδεύει στην Ισπανία για να πολεμήσει στο πλευρό των Δημοκρατικών. Εκεί εντάσσεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα για να βοηθήσει στην εγκαθίδρυση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας, αλλά ο ιδεαλισμός του γρήγορα υποβαθμίζεται κάτω από το άγχος της κομματικής ορθοδοξίας και υποκρισίας. Σχεδόν όλα όσα περιγράφονται σε αυτό το μυθιστόρημα που παραλληλίζει στενά τις ιδεολογικές μάχες του συγγραφέα, αποτέλεσαν προσωπικές εμπειρίες του στις Η.Π.Α. και στο μέτωπο του Ισπανικού Εμφυλίου.

Τζιμ Ντοτζ – Φαπ [μτφρ. Αντώνης Καλοκύρης, Κυψέλη]

Ένας ιδιόρρυθμος γέρος, ο εμμονικός εγγονός του, μια αχόρταγη πάπια και εκατοντάδες παρτίδες παράνομου ουίσκι αρκούν για να συνθέσει ο Τζιμ Ντοτζ μια υπαρξιακή, διαχρονική, επίκαιρη, αστεία και βαθυστόχαστη νουβέλα. «Ένα βιβλίο-θαύμα για όλες τις ηλικίες. Μη ρωτάτε τίποτα, απλώς διαβάστε το!» σύμφωνα με τους New York Times.

Κλαούντια Ντουραστάντι – Η ξένη [μτφρ. Ζωή Μπέλλα, Gutenberg]

Ένα ζευγάρι κωφών με τον μικρό τους γιο μεταναστεύει από ένα χωριό της Ν. Ιταλίας στο Μπρούκλιν, όπου γεννιέται και η κόρη τους. Δεν μαθαίνουν στα παιδιά τη νοηματική, ενώ οι δυσκολίες επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια προκαλούν πλήθος παρεξηγήσεων. Το διαζύγιό τους και η επιστροφή στην Ιταλία δυσκολεύει κι άλλο το κορίτσι. Από τη μια χώρα στην άλλη, από τη μεγαλούπολη στην κλειστή κοινωνία του χωριού και αργότερα στο Λονδίνο του Brexit, αισθάνεται ξένη παντού. «Μια ιστορία ενηλικίωσης γραμμένη με το ίδιο βιτριόλι που χρησιμοποιούσε και η Βιρτζίνια Γουλϕ» (The Observer), εμπνευσμένη από τα βιώματα της συγγραφέως.

Αντρέι Πλατόνοφ – Τσεβενγκούρ [μτφρ. Ελένη Μπακοπούλου, Καστανιώτης]

Φημολογείται ότι στο Τσεβενγκούρ, μια πόλη της στέπας, ο κομμουνισμός έχει ήδη ανατείλει. Έντεκα μπολσεβίκοι και ο αρχηγός τους αφανίζουν την τοπική μπουρζουαζία και χτίζουν τον παράδεισο επί της γης μαζί με τον πάμφτωχο πληθυσμό· μα η ιστορία τους είναι μια ιστορία κολοσσιαίας αποτυχίας, τα πάντα είναι πλέον βυθισμένα στη μελαγχολία και στο σκοτάδι. Νέα μετάφραση και έκδοση για αυτό το διαχρονικό αριστούργημα.

Πολ Όστερ – Μπαουμγκάρτνερ [μτφρ. Ιωάννα Ηλιάδη, Μεταίχμιο]

Το κύκνειο άσμα του μεγάλου Αμερικανού συγγραφέα, όπου μέσα από το πορτρέτο του Μπαουμγκάρτνερ, ενός 71χρονου άντρα που μετά τον θάνατο της γυναίκας του αναπολεί τη ζωή του και την ιστορία του, ο Auster καταφέρνει να απαθανατίσει με οξυδέρκεια, στοχαστικότητα και συμπόνια ολόκληρες ζωές.

Νάιαλ Ουίλλιαμς – Τέσσερα ερωτικά γράμματα [μτφρ. Δέσποινα Κανελλοπούλου, Δώμα]

Στο Δουβλίνο, ο πατέρας του Νίκολας παρατάει τα πάντα προκειμένου ν’ αφοσιωθεί στη ζωγραφική. Σ’ ένα νησί της δυτικής Ιρλαν­δίας, η νεαρή Ίζαμπελ φεύγει για τη μεγάλη πόλη, κουβαλώντας μια βουβή ενοχή. Πατώντας στα χνάρια του μαγικού ρεαλισμού, ο Νάιαλ Ουίλλιαμς γράφει για την αμφιβολία και την πίστη, για το πάθος και την παραίτηση, για τη συντριβή και το απρόσμενο θαύμα, ­καθώς διηγείται την ιστορία δυο ζωών που οδεύουν ανεπίγνωστα μα ακαταμάχητα προς το πεπρωμένο τους.

Μαρκήσιος ντε Σαντ – Οι Εκατόν Είκοσι Ημέρες των Σοδόμων ή το σχολείο της ελευθεριότητας [μτφρ. Ρίτα Κολαΐτη, Gutenberg]

Ένας αριστοκράτης, ένας επίσκοπος, ένας δικαστικής και ένας δημοσιώνης αποσύρονται σε έναν απομονωμένο πύργο κάπου στη Γαλλία και αναζητούν, με κάθε τρόπο, την απόλυτη σεξουαλική ικανοποίηση. Μαζί τους οκτώ παιδίσκες και οκτώ αγόρια που έχουν απαχθεί ειδικά για την περίσταση, υπηρέτες, και τέσσερις ηλικιωμένες πόρνες που αφηγούνται με την παραμικρή λεπτομέρεια ποικίλες ιστορίες με σεξουαλικές πρακτικές κάθε είδους. Το πιο βέβηλο και προκλητικό βιβλίο που γράφτηκε ποτέ σε νέα ελληνική μετάφραση, 120 χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση.

Σαμάντα Σβέμπλιν – Κεντούκι [μτφρ. Έφη Γιαννοπούλου, Πατάκης]

Διάσπαρτα σε όλο τον πλανήτη, τα κεντούκι δεν είναι κατοικίδια ούτε ροµπότ. Μέσα από τα µηχανικά τους µάτια βλέπουν πραγµατικοί άνθρωποι. Το ζήτηµα είναι ότι κάποιος ανώνυμος που ζει στο Βερολίνο δεν είναι λογικό να µπορεί να τριγυρνάει στο σαλόνι κάποιου άλλου που ζει στο Σίδνεϋ, ούτε κάποιος που ζει στην Μπανγκόκ να µπορεί να τρώει το πρωινό του µε τα παιδιά άλλων στο διαµέρισµά τους στο Μπουένος Άιρες. «Ένα µυθιστόρηµα τόσο αινιγµατικό και πειθαρχηµένο, που µοιάζει να ανήκει σε ένα νέο λογοτεχνικό είδος», σύμφωνα με τους κριτικούς του New Yorker.

Νεζ Σινό – Θλιβερός τίγρης [μτφρ. Λίζυ Τσιριμώκου, Εστία]

Τα παιδικά χρόνια της Νεζ Σινό έχουν σφραγιστεί από τον εξακολουθητικό βιασμό που υφίστατο από τον πατριό της. Τον μηνύει το 2000, μαζί με τη μητέρα της, κι εκείνος καταδικάζεται σε εννέα χρόνια φυλάκισης. Χρόνια αργότερα, η Σινό επανέρχεται σε αυτό το ανεπούλωτο τραύμα καταθέτοντας με μια σπαραχτική αφήγηση το τι και πώς συνέβη – δίχως πάθος, δίχως μεμψιμοιρία. Με την κυκλοφορία του πέρυσι στη Γαλλία το βιβλίο αποτέλεσε το εκδοτικό γεγονός της χρονιάς και σάρωσε στα βραβεία.

Τζορτζ Σόντερς – Μέρα απελευθέρωσης [μτφρ. Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, Ίκαρος]

Εννέα ιστορίες. Ιστορίες ανθρώπων. Κόρες, μητέρες, εγγόνια, έφηβοι, υπερήλικες· ήρωες άλλοτε δυστοπικοί και μακρινοί και άλλοτε υπερβολικά γνώριμοι μας παρασύρουν στις μικρές και μεγάλες τους ζωές που άλλοτε συνθλίβονται από απόγνωση, καταπίεση και βάναυσο ρεαλισμό και άλλοτε πλημμυρίζουν χαρά, γενναιοδωρία και ελπίδα. Ο δεξιοτέχνης της μικρής φόρμας σε μεγάλη…(σόρι αλλά έπρεπε) φόρμα.

Ελίζαμπεθ Στράουτ – Η Λούσυ δίπλα στη θάλασσα [μτφρ. Μαργαρίτα Ζαχαριάδου, Άγρα]

Τον Μάρτιο του 2020, ο πρώην σύζυγος της Λούσυ Μπάρτον, την παρακαλεί να αφήσει τη Νέα Υόρκη και να δραπετεύσει μαζί του σε ένα παραθαλάσσιο σπίτι που έχει νοικιάσει στο Μέην. Εκείνη συμφωνεί απρόθυμα, αφήνοντας στη μέση τα πιάτα στο νεροχύτη, πιστεύοντας ότι σε μία ή δύο εβδομάδες θα επιστρέψει. Οι εβδομάδες όμως γίνονται μήνες, και το περίπλοκο παρελθόν των δύο πρώην είναι εκεί μαζί τους, σε ένα μικρό σπίτι πάνω σ’ έναν βράχο δίπλα στη θάλασσα. Συναίσθημα που ξεχειλίζει από τις σελίδες και μια θέση στη βραχεία λίστα για το βραβείο Booker 2022.

Ντόνα Ταρτ – Ο μικρός φίλος [μτφρ. Μιχάλης Δελέγκος, Διόπτρα]

Στην πόλη Αλεξάνδρεια της Πολιτείας του Μισισίπι, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας, ένα μικρό αγόρι βρέθηκε απαγχονισμένο σε ένα δέντρο στην αυλή του σπιτιού του. Δώδεκα χρόνια αργότερα, η δολοφονία του παραμένει ανεξιχνίαστη. Η αδερφή του θύματος, έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένο της φίλο, ξεκινά να ανακαλύψει τον δολοφόνο, περνά τα αυστηρά όρια που περιχαρακώνουν τις φυλές και τις κάστες της πόλης της και βυθίζεται στην ιστορία των απωλειών της οικογένειάς της. Από τη βραβευμένη με Πούλιτζερ συγγραφέα της «Καρδερίνας».

Όλγα Τοκάρτσουκ – Εμπούσιον [μτφρ. Αναστασία Χατζηγιαννίδη, Καστανιώτης]

Σεπτέμβριος του 1913, σανατόριο Γκέρμπερσντορφ, Κάτω Σιλεσία (σημερινό Σοκολόφσκο στην Πολωνία). Ο Βόινιτς πηγαίνει εκεί με την ελπίδα πως οι καινοτόμες ιατρικές μέθοδοι και ο καθαρός αέρας θα τον βοηθήσουν, αν και η φυματίωση με την οποία διαγνώστηκε δεν αφήνει περιθώρια για ψευδαισθήσεις. Στο τελευταίο της βιβλίο η βραβευμένη με Νόμπελ συγγραφέας «συνομιλεί» με το Μαγικό βουνό του Τόμας Μαν.

Μισέλ Τουρνιέ – Ο βασιλιάς των ξωτικών (μτφρ. Λίζυ Τσιριμώκου, Στερέωμα)

Το μυθιστόρημα παίρνει τον τίτλο του από το ποίημα του Γκαίτε και αποτελεί μια παραλλαγή του θρυλικού θέματος του παιδοκτόνου τέρατος, καθώς και μια απεικόνιση ενός συγκεκριμένου γερμανικού φαντασιακού. Η πλοκή αυτού του πυκνού και πολύπλοκου μυθιστορήματος είναι η ιστορία ενός τέρατος που διασταυρώνεται για μια στιγμή με την Ιστορία της Γερμανίας και ζωντανεύει μερικά από τα πιο τραγικά γεγονότα του 20ού αιώνα, συνδέοντάς τα με κάποιες από τις πιο βαθιά ριζωμένες φανταστικές φιγούρες στο συλλογικό μας ασυνείδητο.

Στέφαν Τσβάιχ – Το αστέρι πάνω από το δάσος [μτφρ. Απόστολος Στραγαλινός, Κριτική]

Τρία αμετάφραστα κείμενα του κορυφαίου Αυστριακού συγγραφέα – όπως σημείωσε με ανάρτηση του στο Facebook ο συγγραφέας πρόκειται για τα πρωτόλεια έργα του Τσβάιχ, τα οποία δεν αγγίχτηκαν επί 125 χρόνια από ελληνικό μεταφραστικό χέρι- συνθέτουν ένα μελαγχολικό σκηνικό γεμάτο εικόνες και λυρικότητα. Ο Τσβάιχ, με λογοτεχνική δεινότητα και ποιητική διάθεση, καταπιάνεται με σημαντικά θέματα όπως η θρησκεία, η πίστη, ο έρωτας, η αγάπη και τα όριά της.

Καταρίνα Φόλκμερ – Wonderfuck [μτφρ. Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη, Στερέωμα]

Ο ιδιόρρυθμος υπάλληλος ενός τηλεφωνικού κέντρου στο Λονδίνο όχι απλώς απαντά στα παράπονα τουριστών απ’ όλο τον κόσμο αλλά εμπλέκεται ενεργά στις φαντασιώσεις και στις αγωνίες τους, από την ψυχολογία των Ιταλίδων μητέρων έως την τέχνη της ζωγραφικής γεννητικών οργάνων σ’ ένα σημειωματάριο. Ένα μυθιστόρημα για τις πολλαπλές ταυτότητες, για τις καταστροφικές συνέπειες του μαζικού τουρισμού στο περιβάλλον, για τη μοναξιά της σύγχρονης μητρόπολης και τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες των απομονωμένων, απογοητευμένων κατοίκων της.

Ουίλιαμ Φόκνερ – Ο Αχός και το Πάθος [μτφρ. Αχιλλέας Κυριακίδης, Gutenberg]

Τρία χρόνια μετά το Αβεσσαλώμ, Αβεσσαλώμ! (μτφρ. Μαργαρίτα Ζαχαριάδου) και ένα μετά το Καθώς ψυχορραγώ (μτφρ. Παναγιώτης Κεχαγιάς) επανακυκλοφόρησε ένα ακόμη αριστουργήματος του Φόκνερ, σε νέα μετάφραση από τον Αχιλλέα Κυριακίδη, εξ ου και ο νέος τίτλος στα ελληνικά (Η βουή και η μανία μέχρι πρότινος). Παράφορο, πυρακτωμένο, σκοτεινό, φιλοσοφικό, μοναδικό λογοτεχνικό επίτευγμα: αυτό είναι το πορτρέτο των Κόμπσον, της πλέον εμβληματικής από τις οικογένειες που επινόησε η αξεπέραστη φαντασία του Φόκνερ.

Γιον Φόσε – Εγώ είναι ένας άλλος. Επταλογία III-V [μτφρ. Σωτήρης Σουλιώτης, Gutenberg]

Ο Άσλε και ο Άσλε είναι δύο νεαροί με το ίδιο όνομα. Μοιάζουν πολύ, ντύνονται με τα ίδια ρούχα, θέλουν να γίνουν και οι δύο ζωγράφοι. Συναντιούνται στο πανεπιστήμιο του Μπέργκεν. Πρώτη φορά βρίσκονται και οι δύο μακριά από το πατρικό τους σπίτι, αλλά κουβαλούν από εκεί πολλά προβλήματα. Προσπαθούν όμως να χαράξουν τον δικό τους δρόμο. Το δεύτερο βιβλίο της περίφημης «Επταλογίας» του Γιον Φόσε (Νόμπελ 2023) φωτίζει τη σχέση των δύο Άσλε του πρώτου μέρους (Το άλλο όνομα).

Πολ Χάρντινγκ – Η άλλη Εδέμ [μτφρ. Μιχάλης Μακρόπουλος, Διόπτρα]

Το 1792 ένας πρώην σκλάβος και η Ιρλανδή γυναίκα του εγκαθίστανται σ’ ένα ερημονήσι απέναντι από τις ακτές του Μέιν. Σιγά σιγά βρίσκουν εκεί καταφύγιο κι άλλοι – μαύροι, ιθαγενείς, απόκληροι. Έναν αιώνα αργότερα, οι λιγοστοί απόγονοί τους ζουν στο νησί πάμ­πτωχοι και απομονωμένοι, μακριά όμως από την εχθρότητα που τους περιμένει στην ενδοχώρα. Το καλοκαίρι του 1912, ένας ιδεαλιστής αλλά γεμάτος προκαταλήψεις ιεραπόστολος, που έρχεται να μορφώσει τα παιδιά του νησιού, τραβά την προσοχή των αρχών. Μια επιτροπή ειδικών καταφθάνει και κρίνει ότι η «εκφυλισμένη» κοινότητα πρέπει να διαλυθεί. Στη βραχεία λίστα του βραβείου Booker και φιναλίστ για το Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας στις ΗΠΑ.

Εμίλια Χαρτ – Άθραυστες [μτφρ. Χριστίνα Σωτηροπούλου, Κλειδάριθμος]

2019: Θέλοντας να αποδράσει από το κακοποιητικό παρελθόν της, η Κέιτ φεύγει από το Λονδίνο και βρίσκει καταφύγιο σε ένα ερειπωμένο εξοχικό που έχει κληρονομήσει. 1619: Η Άλθα κατηγορείται για χρήση μαγείας που οδήγησε στον θάνατο ενός αγρότη. 1942: Ενώ ο Β ́ Παγκόσμιος Πόλεμος μαίνεται, η Βάιολετ ζει παγιδευμένη στη μεγαλοπρεπή, ετοιμόρροπη έπαυλη της οικογένειάς της και νοσταλγεί τη μητέρα της, που φημολογείται ότι τρελάθηκε πριν από τον θάνατό της. Τρεις γυναίκες, πέντε αιώνες, ένα μυστικό που τις ενώνει για πάντα στο Καλύτερο Ιστορικό Μυθιστόρημα του 2023 σύμφωνα με το Goodreads.

Κάρα Χόφμαν – Οι κράχτες [μτφρ. Παναγιώτης Κεχαγιάς, Gutenberg]

Αθήνα, 1988: Ένα ζευγάρι Άγγλων, ο μαύρος ποιητής και μποξέρ Μάιλο και ο λευκός αλκοολικός Τζάσπερς, για να εξασφαλίσουν δωρεάν διαμονή σ᾽ ένα φθηνό ξενοδοχείο κοντά στον σταθμό Λαρίσης και λίγα χρήματα για τα ποτά τους, κάνουν τους κράχτες με στόχο να προσελκύσουν τουρίστες στο ξενοδοχείο. Η γνωριμία τους με την Αμερικανίδα Μπράιντι θα αλλάξει τη ζωή και των τριών για πάντα. «Νεανικές φιλίες και η παρατεταμένη ηχώ τους στον χρόνο» (Newsweek). Μια ιστορία επιβίωσης, «όμορφη και πρωτότυπη» (Kirkus Reviews), φτιαγμένη από μια συγγραφέα που «γράφει σαν να διηγείται ένα συναισθηματικά φορτισμένο όνειρο» (The Wall Street Journal). Από μία διακεκριμένη συγγραφέα που μοιράζει το χρόνο της ανάμεσα στην Αθήνα και στη Νέα Υόρκη και πρόσφατα μίλησε στο NEWS 24/7.