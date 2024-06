Στο Ex Machina, ο chef patron αναδεικνύει ταλέντα της γαστρονομίας μέσα από pop-up events.

Έχουμε περάσει πλέον σε μία εποχή που τα εστιατόρια εξελίσσονται σε γαστρονομικά hubs. Οι chefs, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι και ιδιοκτήτες, διοργανώνουν θεματικές μαγειρικές βραδιές, προσκαλούν συναδέλφους στις μπριγάδες τους και δίνουν βήμα σε οινοπαραγωγούς να βρεθούν ανάμεσα στον κόσμο και να μιλήσουν για τα κρασιά τους. Ξαφνικά οι χιλιομετρικές αποστάσεις εκμηδενίζονται, η όποια δύσκολη προσέγγιση ενός οινοποιείου καταρρίπτεται και το τυχόν αεροπορικό εισιτήριο που θα χρειαζόταν κανείς για να γνωρίσει τη μαγειρική ενός chef, γίνεται απλώς μια κράτηση σε ένα εστιατόριο που ίσως να βρίσκεται στη γειτονιά του.

Όλα τα παραπάνω εφαρμόζουν ακριβώς πάνω στην ιδέα που είχε ο Άνταμ Κοντοβάς, EX MACHINA X THE PRODIGIES #1 Graecia, και τρέχει μέσα στο καλοκαίρι με μεγάλη επιτυχία. Ο chef patron του εστιατορίου που άνοιξε το περασμένο φθινόπωρο στο Παγκράτι, μαγειρεύει με πάθος, παίζει τις μουσικές που γουστάρει και φροντίζει την παραμικρή λεπτομέρεια για να φύγει κάθε επισκέπτης ικανοποιημένος και χαρούμενος. Στο πιο προσωπικό και συναισθηματικό του project μέχρι τώρα, σκοπός του είναι να μοιράζεται την αγάπη του για τη μαγειρική. Έτσι αποφάσισε να γίνει πιο εξωστρεφής διοργανώνοντας μία σειρά από pop up events, με γαστρονομικούς βιρτουόζους καλεσμένους που ξεδιπλώνουν τη δημιουργικότητα, την ικανότητα και το πάθος τους. Μαζί τους συμπράττουν νέες, ταλαντούχες οινοποιοί από διαφορετικά σημεία της Ελλάδας.

Αριστερά ο Άνταμ Κοντοβάς.

Στο πρώτο μέρος της ιδέας του, ο Άνταμ Κοντοβάς προσκαλεί Έλληνες που διαπρέπουν στις κουζίνες του εξωτερικού, ανθρώπους που, όπως λέει, ίσως το ελληνικό κοινό δεν τους γνωρίζει και δεν θα είχε την ευκαιρία να βρεθεί στα εστιατόρια που εργάζονται. Πρώτος καλεσμένος ήταν ο Πάρης Τζιμτζαλής, ο οποίος μετά από δύο χρόνια εμπειρίας σε κουζίνες της Θεσσαλονίκης στο βιογραφικό του, εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο το 2013 και αφού εργάστηκε στο Kaspar’s του Savoy hotel και στο Roka, το 2017 ξεκίνησε στο St John bread and wine όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα ως Senior Sous chef. Μαζί του ήταν η Ηλιάνα Καρίμαλη από το οινοποιείο Καρίμαλη στην Ικαρία, το οποίο αναδεικνύει τοπικές ποικιλίες αμπελιών όπως Ρετενό, Κούντουρο (Μαντηλαριά) και Φωκιανό (ερυθρές), και Μπεγλέρι και Ασύρτικο (λευκές).

Στο δεύτερο pop-up ο Έλληνα chef Νίκος Μολυβιάτης, διάσημος για το γαστρονομικό του ταξίδι από την Αθήνα σε κορυφαία σημεία του Λονδίνου, όπως τα Bone Daddies και Kiln, όπου και απέσπασε το διακεκριμένο Bib Gourmand από τον Οδηγό Michelin και ανακηρύχθηκε καλύτερο εστιατόριο στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018, συναντήθηκε με την ταλαντούχα οινοποιό Ηλιάνα Μαλίχιν που κατέφτασε από τα ορεινά χωριά του Ρεθύμνου. Χωριά όπως οι Μέλαμπες, ο Φουρφουράς και ο Βάτος διαθέτουν εντυπωσιακές συλλογές αυτόριζων, προφυλλοξηρικών αμπελώνων πάνω σε απότομες πεζούλες. Η συνεργασία της οινοποιού με τοπικούς αμπελουργούς στοχεύει όχι μόνο στην αναβίωση αυτών των παλαιών αμπελώνων, αλλά και στη φύτευση νέων, με κύριο πρωταγωνιστή το Βιδιανό και άλλες ποικιλίες. Η καλλιέργεια των ξερικών αμπελιών γίνεται οργανικά και χειρωνακτικά, ενώ στο οινοποιείο ακολουθείται η φιλοσοφία των ελαχίστων παρεμβάσεων.

«Ήθελα να κάνω κάτι που να έχει ουσία και νόημα τόσο για εμάς όσο και για τον κόσμο και σίγουρα χωρίς να έχω στο μυαλό μου το κέρδος. Δεν βγάζεις χρήματα σε μία μέρα και θεωρώ ότι τα μενού είναι σε μία λογική τιμή. Αφού είδα ότι πήγε καλά, σκέφτηκα να δώσω μία συνέχεια. Έτσι, μετά το τρίτο pop-up, το δεύτερο μέρος από Σεπτέμβριο θα ξεφύγει από το ελληνικό στοιχείο. Έχω ήδη κάποιους ξένους chefs στο μυαλό μου».

Ο πρώτος κύκλος του EX MACHINA X THE PRODIGIES #1 Graecia ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου με τον Νικήτα Πυργή, έναν νέο και ταλαντούχο chef που ζει και εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια στο Λονδίνο και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Μαζί του η Ελένη Γιάτσα από τους βιολογικούς αμπελώνες Γιάτσα στην περιοχή του Τύρναβου.

«Γενικά, η ιδέα είναι να γνωρίσουμε κάποια φοβερά ταλέντα που υπάρχουν εκεί έξω και ο όρος “prodigies” είναι τόσο ευρύς που μπορεί στο μέλλον να αγκαλιάσει πολλά concepts, από ταβέρνες στην Ελλάδα που κάνουν εξαιρετική δουλειά μέχρι χορτοφαγική κουζίνα. Και για τις οινοποιούς που κάνουν μία τόσο καλή δουλειά είναι σημαντικό να έχουν ένα βήμα. Δημιουργούμε ένα μαγειρικό hub», καταλήγει ο Άνταμ Κοντοβά. Όσο για τον ίδιο, αρέσκεται στο να προκαλεί τον εαυτό του και δεν βαριέται ποτέ.