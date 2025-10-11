Επτά στέκια για καλό φαγητό στην Αθήνα, για τώρα που έρχεται χειμώνας.

Όσο κι αν αγαπάμε τις βόλτες στα πάρκα και τα τραπεζάκια έξω, η αλήθεια είναι πως η Αθήνα αποχαιρετά σιγά σιγά τις ηλιόλουστες μέρες και μας καλεί να ξαναβρούμε τη θαλπωρή των εσωτερικών χώρων. Ο αέρας έχει κρυώσει, οι πρώτες ζακέτες βγήκαν από τη ντουλάπα και μαζί τους επιστρέφει και η ανάγκη να μαζευτούμε γύρω από ένα τραπέζι που προσφέρει όχι μόνο καλό φαγητό, αλλά και ζεστή ατμόσφαιρα.

Η πόλη, όπως πάντα, δεν απογοητεύει. Από μικρά μπιστρό με comfort πιάτα που θυμίζουν σπίτι, μέχρι σύγχρονα εστιατόρια που πειραματίζονται με υλικά της εποχής, η Αθήνα έχει να προτείνει αμέτρητες γεύσεις και γωνιές για να φωτίσουν τα πιο μουντά απογεύματα. Το κρύο γίνεται η τέλεια αφορμή για να δοκιμάσουμε πιάτα με περισσότερο σώμα, να μοιραστούμε ζεστές σούπες και φαγητά που ταιριάζουν με ένα καλό κόκκινο κρασί.

Και φυσικά, το φαγητό στην Αθήνα δεν είναι ποτέ μόνο φαγητό. Είναι η εμπειρία του να μπαίνεις σε ένα χώρο που σε αγκαλιάζει, να συναντάς φίλους μετά τη δουλειά, να σχεδιάζεις το σαββατιάτικο τραπέζι ή να απολαμβάνεις ένα χαλαρό δείπνο που σε αποσυνδέει από την εβδομάδα. Με άλλα λόγια, είναι η αφορμή που ψάχνουμε όλοι για να κάνουμε τον χειμώνα λίγο πιο ζεστό.

ΠΟΥ ΤΡΩΜΕ ΚΑΙ ΠΙΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΑΣΑΝ ΤΑ ΚΡΥΑ

Στην Ταβέρνα του Οικονόμου στα Άνω Πετράλωνα

Η Ταβέρνα του Οικονόμου στα Άνω Πετράλωνα αποτελεί έναν αυθεντικό προορισμό για όσους εκτιμούν τη σπιτική κουζίνα και τη ζεστή φιλοξενία. Με παράδοση που ξεκινά από το 1930, ο Οικονόμου προσφέρει μια μοναδική εμπειρία γεύσεων που αποτυπώνουν τη φροντίδα και την ποιότητα της παραδοσιακής μαγειρικής.

Το μενού προσφέρει μια πλούσια επιλογή από σπιτικά πιάτα, μαγειρεμένα με μεράκι και αγνές πρώτες ύλες. Ξεχωρίζουν τα λαδερά, όπως τα κολοκυθάκια και οι μελιτζάνες στο φούρνο Ιμάμ, που λιώνουν στο στόμα, ενώ η ποικιλία λαδερών είναι ιδανική για όσους θέλουν να απολαύσουν διαφορετικές γεύσεις της σε ένα πιάτο. Αξίζει να δοκιμάσει κανείς τα παραδοσιακά όσπρια, όπως η βελούδινη φάβα και οι εξαιρετικοί γίγαντες από την Καστοριά, που συνοδεύονται τέλεια με το φρέσκο ψωμί. Το σπανακόρυζο, οι λαχανοντολμάδες και η σπανακοτυρόπιτα αποτελούν εγγύηση. Πολλές οι επιλογές στα κυρίως πιάτα και στα σχάρας.

Η Ταβέρνα του Οικονόμου αποπνέει φροντίδα και σεβασμό προς τις αυθεντικές σπιτικές συνταγές. Σε έναν χώρο φιλόξενο και ζεστό, με άρωμα παράδοσης, ο επισκέπτης νιώθει ότι βρίσκεται στο τραπέζι ενός παλιού οικογενειακού σπιτιού.

*Η Ταβέρνα του Οικονόμου: Κυδαντίδων 32, Αθήνα.

Οι Νοστιμιές της Μαίρης στην Κυψέλη

Από το 1994, οι Νοστιμιές της Μαίρης έχουν γίνει σημείο συνάντησης στην Κυψέλη, προσφέροντας αυθεντικές, σπιτικές γεύσεις. Με ζεστή ατμόσφαιρα και φιλική εξυπηρέτηση, το μαγειρείο αυτό κερδίζει καθημερινά όσους αναζητούν ποιοτικό, καλομαγειρεμένο φαγητό, καθιστώντας το αγαπημένο γαστρονομικό προορισμό για ντόπιους και επισκέπτες.

Το μενού παραμένει πιστό στην αυθεντική παραδοσιακή κουζίνα, με πιάτα που αναδεικνύουν τις απλές, παραδοσιακές γεύσεις. Τα ταψιά γεμίζουν καθημερινά με παστίτσιο, μουσακά, παπουτσάκια και χειροποίητες πίτες. Ακόμη, μελιτζάνες, αρακάς, μπάμιες, φακές και Αγκινάρες a la polita, όλα φτιαγμένα με φροντίδα και φρέσκα υλικά. Τέλος, το σπανακόρυζο και τα αχνιστά ρεβίθια συμπληρώνουν ιδανικά το γευστικό παζλ.

Με την ίδια αγάπη και αφοσίωση, η Μαίρη και η οικογένειά της συνεχίζουν να υποδέχονται τους πελάτες τους, κάνοντας το μαγειρείο μια σταθερή επιλογή για όσους αναζητούν οικείες γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.

*Οι Νοστιμιές της Μαίρης: Ύδρας 2-4, Κυψέλη.

Louiza Athens στον Νέο Κόσμο

Μέσα σε μια καταπράσινη πλατεία, το Louiza Athens μοιάζει βγαλμένο από σελίδες παραμυθιού. Τα ροζ και φυστικί χρώματα, οι κομψές ροτόντες και τα άνετα φερ φορζέ δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει αυλή παλατιού.

Το μενού του είναι γεμάτο γεύσεις που ισορροπούν ανάμεσα στην παράδοση και τη δημιουργικότητα. Ξεκινήστε τη μέρα σας με τραγανό χειροποίητο φύλλο πίτας, ένα δροσερό γιαούρτι με μύρτιλα, φυστικοβούτυρο και σπόρους ή τις λαχταριστές αυγόφετες από τσουρέκι με σιρόπι πορτοκαλιού και κανέλα. Για τους λάτρεις του brunch, το avocado toast με τυρί Κάσσου, κόκκινη ρόκα και ντοματίνια είναι γευστική εμπειρία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Louiza αθενς (@louiza_athens)

Στο κυρίως μενού, ξεχωρίζουν οι προσεγμένες σαλάτες, όπως η σαλάτα ελληνική με πολύχρωμες ντομάτες, κρεμμύδι πίκλα, φέτα Μεσσηνίας και χώμα ελιάς, αλλά και η ιδιαίτερη σαλάτα αγγινάρας με άνηθο και λεμόνι. Για κάτι πιο comfort, το κριθαρότο με μανιτάρια και λάδι τρούφας είναι μια από τις κορυφαίες επιλογές.

Η εμπειρία στο Louiza Athens συμπληρώνεται με εξαιρετικά signature cocktails, όπως το Masticha Squared, το Καρότο al Mexico και το Ροζοίνο.

*Λουίζα Άθενς: Σφιγγός 13, Νέος Κόσμος.

Το Κουτούκι του Γρίλλη στον Ταύρο

Μια από τις πιο αυθεντικές επιλογές της πόλης, το Κουτούκι του Γρίλλη παραμένει ένα μέρος με χαρακτήρα. Εδώ δεν έρχεσαι μόνο για να φας, αλλά και για να νιώσεις την ατμόσφαιρα ενός κλασικού κουτουκιού. Ο χώρος είναι φιλόξενος, γεμάτος ζεστασιά και απλότητα. Οι γεύσεις είναι αληθινές, όπως άλλωστε θα περίμενες από ένα παραδοσιακό κουτούκι. Η χαλαρή ατμόσφαιρα και οι οικονομικές τιμές σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά, καθώς εδώ το φαγητό είναι κομμάτι μιας συνολικής εμπειρίας που θυμίζει παλιές καλές εποχές.

Το Κουτούκι του Γρίλλη είναι ένα από αυτά τα μαγαζιά που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου, κι όχι άδικα. Κρυμμένο σε ένα στενάκι στον Ταύρο, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό, προσφέρει μια αυθεντική, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και νόστιμο φαγητό από τη δεκαετία του ’70. Είναι ιδανικός προορισμός τόσο για Κυριακάτικα μεσημέρια όσο και για τις ημέρες που θέλεις απλά να απολαύσεις ένα καλό γεύμα χωρίς να μαγειρέψεις.

Τα μαγειρευτά του, προσεγμένα και με σπιτική φροντίδα, το καθιστούν την εξαιρετική επιλογή για μια έξοδο. Ο εσωτερικός χώρος αποπνέει τη ζεστασιά ενός κλασικού ταβερνείου, με ξύλινα στοιχεία, τούβλινους τοίχους και φωτογραφίες από περασμένες δεκαετίες, δημιουργώντας μια αίσθηση νοσταλγίας.

*Το Κουτούκι του Γρίλλη: Αναξαγόρα 7, Ταύρος.

Η Ταβέρνα των Φίλων στον Κολωνό

Αν θέλεις να νιώσεις πραγματικά σαν στο σπίτι σου, η Ταβέρνα των Φίλων είναι ο απόλυτος προορισμός. Το όνομά της δεν είναι τυχαίο, αφού οι θαμώνες αισθάνονται πάντα ευπρόσδεκτοι. Με μενού που αποπνέει τη γεύση της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, αυτή η ταβέρνα είναι ιδανική για τις χειμωνιάτικες μέρες που αναζητάς κάτι παραδοσιακό και οικείο. Οι τιμές εδώ είναι εξίσου φιλικές, κάνοντας το μαγαζί αυτό προσιτό σε όλους.

Η Ταβέρνα των Φίλων είναι φτιαγμένη για να απολαμβάνεις το φαγητό με την παρέα σου. Στην κουζίνα δουλεύουν με εξαιρετικά υλικά από σταθερούς συνεργάτες παραγωγούς, εξασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και τη φρεσκάδα των πιάτων. Το μενού της ταβέρνας αναδεικνύει γνώριμες γεύσεις, προσαρμοσμένες στις εποχιακές πρώτες ύλες. Οι συνεργασίες με παραγωγούς από όλη την Ελλάδα εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των υλικών.

Τα πιάτα της “Ταβέρνας των Φίλων” είναι προσεγμένα, σε ικανοποιητικές ποσότητες και επίσης σε λογικές τιμές. Τα ορεκτικά συνοδεύονται από φρέσκα λαχανικά, ενώ οι κυδωνάτες πατάτες ταιριάζουν τέλεια με τα κυρίως πιάτα. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για το εστιατόριο, σε παραπέμπω στο εξαιρετικό κείμενο της Μάρως Παρασκευούδη στο OneMan.

*Η Ταβέρνα των Φίλων: Άργους 66, Κολωνός.

Ο Τυπογράφος στο Μεταξουργείο

Ο Τυπογράφος είναι ένα ζεστό καφέ-μεζεδοπωλείο στο Μεταξουργείο, που υποδέχεται τους θαμώνες από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Το όνομά του δεν είναι τυχαίο, καθώς εμπνέεται από το παλιό καλλιτεχνικό τυπογραφείο του κυρίου Αχιλλέα Ευταξία, που λειτουργούσε στην ίδια γειτονιά από το 1977. Ένα μαγαζί με χαρακτήρα και ιστορία, που παντρεύει το παρελθόν με το σήμερα.

Στον Τυπογράφο, ο μεζές δεν είναι απλά φαγητό· είναι δημιουργία. Το μενού ξεχωρίζει για τη φρέσκια προσέγγιση στις παραδοσιακές γεύσεις, με μια ελαφριά «πινελιά» γαλλικών επιρροών. Εδώ θα δοκιμάσετε γευστικά μαγειρευτά, ριζότο με μανιτάρια που λιώνει στο στόμα, φρέσκες σαλάτες και λαχταριστές φρεσκοκομμένες τηγανητές πατάτες.

Αν ψάχνετε ένα μέρος που συνδυάζει καλό φαγητό με χαλαρή ατμόσφαιρα, ο Τυπογράφος είναι η ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή της ημέρας.

*Τυπογράφος: Κοδράτου 18, Μεταξουργείο.

Ο Σπανός στα Κάτω Πατήσια

Ένα από τα πιο αγαπημένα στέκια της πόλης, o Σπανός συνδυάζει την παράδοση με την άνεση. Όταν μπαίνεις στον χώρο, νιώθεις αμέσως την οικεία ατμόσφαιρα και την προσοχή στη λεπτομέρεια. Εδώ δεν έρχεσαι μόνο για το φαγητό, αλλά και για την εμπειρία. Οι μερίδες είναι γενναιόδωρες και τα υλικά φρέσκα, με σεβασμό στην ελληνική κουζίνα, αλλά χωρίς να λείπει η δημιουργικότητα. Με την απλότητα στο επίκεντρο, ο Σπανός προσφέρει μια γευστική εμπειρία που σε χορταίνει με ποιότητα και παράδοση, σε τιμές που παραμένουν προσιτές.

Από το 1981, αυτό το παραδοσιακό ταβερνάκι, κρυμμένο σε ένα ήσυχο στενάκι, έχει γίνει το αγαπημένο “μυστικό” των γαστρονομικών φίλων. Εδώ, οι επισκέπτες απολαμβάνουν μια ποικιλία από ψητά, μαγειρευτά και φρέσκες σαλάτες, όλα φτιαγμένα με φροντίδα και μεράκι. Με τη ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, το ταβερνάκι παραμένει ένας ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν αυθεντικές γεύσεις και ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

Η σάλα του ταβερνείου αποτελεί έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο που συνδυάζει παράδοση και νοσταλγία, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στους πελάτες. Η σάλα αυτή είναι το ιδανικό μέρος για χαλαρές στιγμές, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, όταν οι ρυθμοί της καθημερινότητας χαμηλώνουν. Ο ζεστός φωτισμός, η φιλική ατμόσφαιρα και το άρωμα των σπιτικών πιάτων ενισχύουν την αίσθηση της οικειότητας. Οι παρέες συγκεντρώνονται γύρω από τα τραπέζια, μοιράζονται φαγητό, ποτό και γέλια, ενώ η παρεΐστικη διάθεση κορυφώνεται μέσα από το μουσικό χαλί των τραγουδιών.

*Ο Σπανός: Αριστείδου Οικονόμου 12, Κάτω Πατήσια.