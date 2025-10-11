Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί μπορεί να συμφωνούν σε πολλά σημεία κριτικής στην κυβέρνηση, αλλά έχουν διαφορετική οπτική για το πως θα πρέπει να προχωρήσει ο κεντροδεξιός χώρος.

Ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς ξεκινούν από την ίδια αφετηρία κριτικής στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους. Και αυτό φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την απόφαση του πρωθυπουργού να απευθύνει τελικά χαιρετισμό στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη την περασμένη Τετάρτη.

Ο κ. Σαμαράς επέλεξε να ακυρώσει τελευταία στιγμή τη συμμετοχή του στην εκδήλωση. Για να μην βρεθεί στη θέση να παρακολουθεί την παρέμβαση του κ.Μητσοτάκη και να μη χρειαστεί ούτε καν να ανταλλάξει χειραψία μαζί του. Η απουσία Σαμαρά έκρυβε ένα σαφές πολιτικό μήνυμα αποδοκιμασίας του πρωθυπουργού και την ενόχληση για τους χειρισμούς του Μαξίμου, το οποίο δεν είχε προαναγγείλει ότι ο πρωθυπουργός θα απηύθυνε χαιρετισμό.

Ενώ ο κ. Καραμανλής πήγε στο Ωδείο Αθηνών, απέναντι ακριβώς από τα ιστορικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην οδό Ρηγίλλης. Πρώτον γιατί δεν θέλησε να “κρεμάσει” τον ακραιφνώς καραμανλικό βουλευτή Ροδόπης. Αλλά σε δεύτερη ανάγνωση, γιατί ο κ.Καραμανλής σε αντίθεση με τον κ.Σαμαρά δεν επιθυμεί να προβεί σε καμία ενέργεια “εχθρική” απέναντι στη ΝΔ, ανεξαρτήτως του ποιος είναι ο αρχηγός της.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Δεν το έπραξε άλλωστε ούτε επί πρωθυπουργίας Σαμαρά, όταν οι σχέσεις των δύο δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές. Και είναι σαφές ότι ο κ. Καραμανλής θέλει να αποστασιοποιηθεί από τη συζήτηση για δημιουργία νέου δεξιού κόμματος. Διότι θεωρεί πως η επόμενη ημέρα μπορεί να έρθει μόνο μέσα από τη ΝΔ.

Έτσι ο κ.Καραμανλής έδωσε κανονικά το παρών στην εκδήλωση και αντάλλαξε μία σύντομη και μάλλον τυπική χειραψία “αστικής ευγένειας” με τον κ.Μητσοτάκη, τον οποίο χαιρέτησε λέγοντας απλώς: “Γεια σου Κυριάκο”.

Από την πλευρά του Μαξίμου επιχείρησαν βέβαια να αξιοποιήσουν τη χειραψία αυτή για να παρουσιάσουν μία εικόνα ενωμένης ΝΔ πλην όχι Λακεδαιμονίων αλλά του Μεσσήνιου πρώην πρωθυπουργού. Ο κ. Καραμανλής πάντως είχε “φορέσει” το καλύτερο poker face του και κανείς δεν μπορούσε να διαβάσει στο πρόσωπο του, εάν είχε και εκείνος ενοχληθεί με τους χειρισμούς του Μαξίμου.

Τι (δεν) θα πει ο Καραμανλής

Άπαντες πάντως στη ΝΔ αναμένουν την επόμενη δημόσια ομιλία του κ.Καραμανλή την ερχόμενη Τετάρτη 15 Οκτωβρίου. Ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει ειδικότερα σε εκδήλωση της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προς τιμήν της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Βουλής (η οποία εξελέγη επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή) Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη.

Στην ομιλία του, διάρκειας 10 λεπτών, ο κ. Καραμανλής δεν αναμένεται να αναφερθεί στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, που αποτελούν και το κύριο πεδίο διαφωνιών του με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και επομένως δεν θα απαντήσει ετεροχρονισμένα στην επίθεση που είχε εξαπολύσει ο πρωθυπουργός τον Ιούλιο περί “ακινησίας” στην εξωτερική πολιτική των κυβερνήσεων 2004-2009. Σε αυτή την κριτική άλλωστε πιθανόν να δώσει απάντηση η πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη στο βιβλίο της, που αναμένεται στις αρχές του 2026.

Ο κ. Καραμανλής θα αποφύγει λοιπόν σε αυτή τη δημόσια εμφάνιση του να εξαπολύσει ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης. Θα αναφερθεί πάντως γενικότερα σε θέματα θεσμών και δικαιοσύνης, τονίζοντας σύμφωνα με πληροφορίες ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών κλονίζεται όταν δεν υπάρχει ισονομία.

Ο Σαμαράς έχει πάρει τις αποφάσεις του, αλλά δε βιάζεται

Από την πλευρά του ο κ. Σαμαράς φέρεται αποφασισμένος να προχωρήσει για νέο κόμμα, χωρίς όμως να βιάζεται. Δεν αναμένεται συνεπώς να ανακοινώσει κάτι το επόμενο διάστημα, ούτε να δώσει κάποιο “σήμα” όπως ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως σχολιάζουν άλλωστε σαμαρικά στελέχη, ο κ.Σαμαράς σε αντίθεση με τον κ.Τσίπρα δεν ανήκει σε κάποια Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ενώ εκτιμούν ότι ο κ.Τσίπρας έσπευσε να προλάβει και ένα νέο κόμμα Καρυστινού.

Στο σαμαρικό στρατόπεδο θεωρούν άλλωστε πως όσο περνάει ο καιρός, τόσο θα φθείρεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η ΝΔ. Και εκτιμούν φυσικά ότι τη δυσαρέσκεια αυτή θα καρπωθεί στη συνέχεια ένα νέο κόμμα Σαμαρά, το οποίο ενδέχεται να ανακοινωθεί πιο κοντά στις εκλογές.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Κάτι που θα διευκολύνει και όσους βουλευτές της ΝΔ θελήσουν να παραιτηθούν από την έδρα τους για να διεκδικήσουν την εκλογή τους με το νέο δεξιό κόμμα. Δεδομένου ότι ο κ.Σαμαράς φέρεται να έχει διαμηνύσει πως όποιος θέλει να τον ακολουθήσει, πρέπει να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα του, προκειμένου να μην κατηγορηθεί (σε μία ιστορική ειρωνεία) για αποστασία.

Στο κυβερνητικό επιτελείο βέβαια αμφιβάλλουν ότι θα βρεθούν βουλευτές να αφήσουν το γαλάζιο μαντρί με κίνδυνο να τους φάει ο λύκος, που θα έλεγε και ο μέντορας του κ.Σαμαρά, Ευάγγελος Αβέρωφ. Τα πράγματα όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Όσο η ΝΔ παραμένει κάτω από το 30% στις δημοσκοπήσεις, οι βουλευτές αγχώνονται. Και όσοι δουν ότι κινδυνεύουν να μην εκλεγούν με τη ΝΔ επειδή οι ψηφοφόροι τους φεύγουν προς τα δεξιά, μπορεί να ακολουθήσουν τους ψηφοφόρους.

Η επόμενη πρόσκληση

Πάντως Μητσοτάκης, Καραμανλής και Σαμαράς ενδέχεται να βρεθούν τελικά στον ίδιο χώρο, εάν αποδεχθούν την πρόσκληση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, για τα εγκαίνια του πενταγώνου στις 29 Οκτωβρίου. Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται κοσμοσυρροή γαλάζιων στην εκδήλωση αυτή, αφού όλοι στη ΝΔ θέλουν να δείξουν ότι τιμούν τις Ένοπλες Δυνάμεις και πολλοί προσβλέπουν στον κ. Δένδια για την επόμενη ημέρα, όποτε και εάν έρθει αυτή.

Ο κ. Δένδιας πάντως στην εκδήλωση για το βιβλίο Στυλιανίδη απέφυγε να καθίσει στη θέση που είχε κρατηθεί για τον κ.Σαμαρά και είχε μείνει κενή, δίπλα στον κ.Καραμανλή, ώστε να μην δώσει τροφή σε σενάρια αμφισβήτησης του κ.Μητσοτάκη.