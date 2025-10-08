Γιατί δεν πήγε ο Σαμαράς στο βιβλίο Στυλιανίδη

Ο πρώην πρωθυπουργός ακύρωσε την παρουσία του στην εκδήλωση. Ο Μητσοτάκης απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

Ο Αντώνης Σαμαράς τελικά δεν παρέστη, στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη όπου έδωσαν το “παρών” ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κώστας Καραμανλής.

Ο Πρωθυπουργός απηύθυνε τελικά και ένα σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωση.

Πηγές από το περιβάλλον του κ. Σαμαρά έκαναν λόγο για προσωπική επιλογή και τόνισαν ότι ο πρώην πρωθυπουργός εύχεται κάθε επιτυχία στο βιβλίο του κ. Στυλιανίδη.

Ο κ. Καραμανλής πάντως ήρθε στην εκδήλωση. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης φτάνοντας χαιρέτισε θερμά τον κ. Στυλιανίδη και του είπε “είσαι ο σταρ της ημέρας” και πρόσθεσε χαριτολογώντας “δεν μπορώ να σου πω ότι το διάβασα όλο το βιβλίο”, καθώς πρόκειται για μία εκτενή συλλογική έκδοση υπό τον συντονισμό του βουλευτή Ροδόπης.

Ο Πρωθυπουργός όταν μπήκε στην αίθουσα αντάλλαξε μια ευγενική αλλά μάλλον τυπική χειραψία με τον κ. Καραμανλή.

Σημειολογικά έχει ενδιαφέρον επίσης ότι μεταξύ του κ.Μητσοτάκη και του κ.Σαμαρά είχαν καθίσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου δημιουργώντας μία ουδέτερη ζώνη πολιτικής ασφαλείας. Σημειωτέον ότι η θέση στην οποία κάθισε ο κ. Προκοπίου δίπλα στον κ. Καραμανλή ήταν για ώρα άδεια καθώς προφανώς είχε κρατηθεί για τον κ. Σαμαρά…

Ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε ένα σύντομο χαιρετισμό χωρίς πολιτικές αναφορές. Χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη μεγάλη πρόκληση για την αγορά εργασίας. Τόνισε ότι η χώρα μας έχει ήδη δομημένη στρατηγική για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη εντοπίσει τομείς πολιτικής όπου το ΑΙ μπορεί να παίξει ρόλο.

Υπογράμμισε, όμως, επίσης ότι πρέπει να υπάρχει και έλεγχος. “Κανείς δεν θέλει τα παιδιά μας να αισθάνονται ότι συνομιλούν με ΑΙ σα να είναι φίλος”, είπε χαρακτηριστικά ο κ.Μητσοτάκης. Εξέφρασε, επίσης, την άποψη ότι δεν μπορεί η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση να αγνοήσει το ΑΙ.

Στην εκδήλωση έχουν παραστεί οι Κωστής Χατζηδάκης, Προκόπιος Παυλόπουλος, Νίκος Δένδιας και Τάκης Θεοδωρικάκος. Η Ντόρα Μπακογιάννη, επίσης, βρίσκεται στην παρουσίαση, όπως και η Νίκη Κεραμέως, ο Θάνος Πλεύρης, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Μάκης Βορίδης. Το “παρών” έχουν δώσει και οι Θανάσης Νέζης, Μακάριος Λαζαρίδης, Βασίλης Κικίλιας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάσος Χατζηβασιλείου και Γιώργος Αμυράς. Επίσης, στην παρουσίαση βρέθηκαν ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο Δημήτρς Κυριαζίδης, ο Γιάννης Τραγάκης, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Ιωάννης Πλακιωτάκης.

Σημειώνεται πως την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Ενώ ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι διοργανωτές της εκδήλωσης είναι η Νομική Βιβλιοθήκη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (πρόεδρος του οποίου είναι ο πρώην περιφερειάρχης, “γαλάζιος”, Γιώργος Πατούλης) και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ο πρόεδρος της οποίας Γιάννης Βουτσινάς είχε κερδίσει ως “γαλάζιος αντάρτης” στις τελευταίες εκλογές τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού Γιάννη Μπρατάκο).

Στο βιβλίο, υπό τον συντονισμό του βουλευτή Ροδόπης της ΝΔ, 40 συγγραφείς από 15 πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Κύπρου, της ΕΕ και των ΗΠΑ, από διάφορες ιδεολογικές τάσεις και σχολές, ακόμη και διαφορετικές θεολογικές αντιλήψεις, εξετάζουν το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και πως επηρεάζει τη δημοκρατία. Προλογίζει δε ο Θοδωρής Ρουσόπουλος ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σημειωτέον ότι ο κ.Στυλιανίδης ήταν εκπρόσωπος της Ελλάδας στην επιτροπή που έφτιαξε τη σύμβαση για το ΑΙ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για το βιβλίο μίλησαν το στέλεχος της Unisystems, Θόδωρος Πούλιας, ο ιδρυτής των Πλειάδων (σχήμα στο οποιο μετέχουν ελληνικές επιχειρήσεις ΑΙ) και πρώην πρόεδρος του ΣΕΒ, Θόδωρος Φέσσας και ο πρώην πρύτανης, πρώην βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ και μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας, Θοδωρής Φορτσάκης. Για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης μίλησε, επίσης, ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος, πρόεδρος της επιτροπής βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδας, ο οποίος νωρίτερα σήμερα μίλησε για το θέμα στην Ιερά Σύνοδο.