Τέσσερις λόγοι που οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι προειδοποιούν με απεργία, οδηγούνται σε σύγκρουση με την κυβέρνηση. “Πυρά” κατά του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Οι καθυστερήσεις είναι πια καθημερινό φαινόμενο στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και τα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, που εξακολουθεί να βρίσκεται σε high season, με πληρότητες της τάξεως του 65 έως 70%.

Στην ερώτηση αν αναμένεται να βελτιωθεί σύντομα η κατάσταση, η απάντηση είναι “όχι”, καθώς η κυβέρνηση δεν δείχνει να έχει την παραμικρή διάθεση να βρει δίοδο επικοινωνίας με την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος.

Τουναντίον, ωθεί τα πράγματα στα άκρα, με δηλώσεις και πράξεις που αποκαλύπτουν και μια δόση πανικού.

Χαρακτηριστικά, η Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος της ΕΕΕΚΕ λέει στο NEWS 24/7 πως «οι συνάδελφοι είναι σε έξαλλη κατάσταση, μετά και τις τελευταίες τοποθετήσεις του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Η συνθήκη οδηγείται σε πλήρη σύγκρουση. Με πρακτικές Βόρειας Κορέας, εμείς θα κατεβάσουμε τα μικρόφωνα».

Ζητήσαμε από την κυρία Τόκη να σχολιάσει πράγματα που είπε και έκανε την τελευταία εβδομάδα ο αρμόδιος υπουργός, Χρίστος Δήμας, σχολιάζοντας τις καθυστερήσεις, με αποκορύφωμα τη δημοσιοποίηση του μισθού των ελεγκτών και την καταγγελία για slow down.

Δηλαδή, σύμφωνα με τον υπουργό, οι ελεγκτές εξυπηρετούν λιγότερες πτήσεις την ώρα, από αυτές που μπορούν να εξυπηρετήσουν, βάσει της χωρητικότητας που προκύπτει από ευρωπαϊκό οργανισμό.

Η κυρία Τόκη λέει επ’ αυτού, ότι «ο υπουργός λέει ό,τι συμβαίνει, χωρίς να ξέρει τι λέει».

Ας αρχίσουμε.

Τα ραντάρ της Ελλάδας έπρεπε να έχουν αλλαχθεί από το 2011. Είμαστε στο 2025 και είναι τα ίδια. iStock

1) Οι 28 ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΩΡΑ

«Πριν τέσσερις μήνες, υπογράψαμε κοινή υπουργική απόφαση με το υπουργείο Οικονομικών, σε συμφωνία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι το πέρασαν με απόλυτη πλειοψηφία από τη γενική τους συνέλευση, πως θα εξυπηρετούν κάθε ώρα έως 28 πτήσεις» εξήγησε, πιο πρόσφατα, σε εκπομπή του ΣΚΑΙ ο κύριος Δήμας.

«Αυτή ήταν μια συμφωνία, μετά αρκετά μεγάλες συζητήσεις για την υπερεργασία των ελεγκτών. Άρα, με τα ίδια συστήματα και τις ίδιες δυνατότητες, οι ίδιοι οι ελεγκτές συμφώνησαν ότι ο αριθμός είναι στο 28 και όχι στο 23 που μας λένε σήμερα -χωρίς να έχει αλλάξει κάτι στο μεσοδιάστημα.

Το γεγονός ότι δεν τηρήθηκε από την πλευρά τους, η κοινή υπουργική απόφαση είναι κάτι που εξετάζουμε».

Γιατί δεν τηρήθηκε;

«Δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία».

Οι 22 πτήσεις της χωρητικότητας και οι 33 στην πράξη

Η κυρία Τόκη ομολόγησε πως «όντως, βάσει των μελετών χωρητικότητας, από το Eurocontrol και ανεξάρτητες εταιρείες, για το αεροδρόμιο της Αθήνας, μπορεί να προσγειώνει 22 αεροπλάνα την ώρα» και μετά προχώρησε σε διορθώσεις.

«Για το καλοκαίρι, επειδή οι ανάγκες είναι τεράστιες, το υπουργείο ζήτησε να του δώσουμε τα ρεπό μέσα στη σεζόν, από το Μάιο έως τον Οκτώβριο -να δώσουμε τα εξτρά ρεπό μας-, ώστε να είναι οι περισσότεροι ελεγκτές στην βάρδια και να μπορεί να αυξηθεί η χωρητικότητα, με ασφάλεια.

Συμφωνήσαμε ότι μπορεί να αυξηθεί στο 28, ασφαλώς με υπερεργασία και τονίσαμε πως οτιδήποτε περισσότερο από αυτό, θα άρχιζε να θέτει θέμα ασφαλούς διαχείρισης.

Με τις αστοχίες του συστήματος του Eurocontrol που μοιράζει τους χρόνους στα αεροπλάνα και βγάζει τις ώρες αφίξεως και τις καθυστερήσεις, φτάσαμε να εξυπηρετούμε, κάποιες ώρες, πολλές περισσότερες πτήσεις από τις 28 την ώρα.

Μάλιστα, ο κύριος Δήμας είπε χαρακτηριστικά, ότι η ίδια Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας απέστειλε μήνυμα στο Eurocontrol, για να διαμαρτυρηθεί για τη συνεχή παραβίαση των χωρητικοτήτων, πάνω από 28.

Δηλαδή, η ίδια η ΥΠΑ παραδέχθηκε ότι κάθε μέρα γίνονται παραβιάσεις.

Καθημερινά δηλαδή, επί μήνες είχαμε υπερβάσεις, στον τέταρτο χρόνο που βάζουμε “πλάτη”. Αν δεν το κάναμε, οι καθυστερήσεις θα ήταν πολλαπλάσιες των σημερινών, εδώ και τρία χρόνια.

«Αν υπάρχει μια λέξη να χαρακτηρίσει όσα είπε ο υπουργός, είναι η “αχαριστία”. Αντί να εκτιμήσει ότι το καλοκαίρι εξυπηρετήσαμε το παραπάνω, του παραπάνω, διαμαρτύρεται τώρα που αυτό σταμάτησε, γιατί εκείνος δεν έκανε όσα είχε δεσμευτεί».

Ενώ οι 22 πτήσεις, την ώρα, εγγυόντανε την ασφάλεια, γιατί πήγατε ευθύς εξ αρχής, στα 28, ενώ υπάρχουν έντονα θέματα ασφαλείας;

«Βάλαμε πλάτη, για το παραπάνω, του παραπάνω, με προϋποθέσεις που γινόταν ασφαλής διαχείριση. Δεν “ανοίξαμε” τον αριθμό σε όλες τις ώρες. Μετά όμως, αυξήθηκαν γενικά, τα αεροπλάνα που έρχονταν, εξαιτίας της αστοχίας του συστήματος. Δεν ήταν δηλαδή, επιλογή μας τα 35».

2) Η «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 364 ΣΗΜΕΙΩΝ

O κύριος Δήμας παραδέχθηκε ότι «με το που ανέλαβε υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, πράγματι διαπίστωσα πως έχουμε 3 παραβάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου».

Εξήγησε ότι «με δική μου πρωτοβουλία, πήγα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με τη διοίκηση της ΥΠΑ και της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ). Είχαμε καθίσει κάτω και φτιάξαμε ένα Σχέδιο Δράσης 364 σημείων, τριετούς διάρκειας, όπου αντιμετωπίζουμε όλα τα ζητήματα».

Παρεμπιπτόντως, η Ελλάδα έφτιαξε την ΑΠΑ το 2020, γιατί όπως έχει εξηγήσει πηγή του NEWS 24/7 «η ΥΠΑ της κάθε χώρας λογοδοτεί στην European Union Aviation Safety Agency (ΕΑSA). Επειδή όσα γίνονταν στην Ελλάδα δεν ήταν 100% σωστά και τυπικά και η EASA είχε προειδοποιήσει με ‘κλείσιμο’ της ΥΠΑ.

Αν συνέβαινε αυτό, όλα θα πήγαιναν στην EASA. Αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα παντού, από τις πιστοποιήσεις, την έγκριση, την ένταξη του αεροσκάφους έως το να γίνει αποδεκτό το ΔΣ κάθε αεροπορικής). Έτσι, δημιουργήθηκε η ΑΠΑ, ώστε να υπάρχει αρχή εάν ‘κλείσει’ η ΥΠΑ».

Δηλαδή, όλα λάθος.

Το Σχέδιο Δράσης ήταν ευρωπαϊκή επιταγή

Η κυρία Τόκη διευκρινίζει πως «σε ό,τι αφορά το Σχέδιο Δράσης 364 σημείων, οι ελλείψεις και οι παραβάσεις είναι τόσες (δεν έχουμε καν λειτουργικά, σύγχρονα ραντάρ) που θέτουν την ασφάλεια των επιβατών σε πραγματικό κίνδυνο. Το Σχέδιο δεν ήταν θέμα πρωτοβουλίας, αλλά ευρωπαϊκή επιταγή».

Καταδικαστήκαμε πολλάκις από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πληρώνουμε πρόστιμα, αλλά δεν αλλάξαμε κάτι, ώσπου η Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (DG Move) της Κομισιόν, που έχει ως επικεφαλής τον Απόστολο Τζιτζικώστα, απαίτησε πράξεις. Έτσι κάθισαν όλοι σε ένα τραπέζι και εκπόνησαν πλάνο, με την Κομισιόν όχι μόνο να το εγκρίνει, αλλά να ενημερώνει πως θα εποπτεύσει και την εξέλιξη του.

3) “MAΣ ΕΠΙΚΡΟΤΟΥΣΑΝ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ”

Στην ερώτηση αν οι ελεγκτές έχουν, επί της ουσίας, οικονομικά αιτήματα, ο κύριος Δήμας απάντησε «στο σχέδιο νόμου είχαν συμφωνήσει με τις γενικές αρχές και μάλιστα, μας επικροτούσαν, λέγοντας πως κινηθήκαμε πολύ γρήγορα και για το σχέδιο δράσης των 364 σημείων και για το σχέδιο νόμου.

Ναι, υπήρχαν κάποια αιτήματα στην γραπτή επικοινωνία που είχε γίνει, με τη φύση των αιτημάτων που είχαν κάνει οι ελεγκτές. Προφανώς δεν τους αρκούσε η διοικητική μεταρρύθμιση της ΥΠΑ και ζητούν κάποια επιπλέον πράγματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν δικαιολογείται το slow down».

Είναι και θέμα ασφάλειας.

«Σας λέω πως οι ίδιοι, πριν λίγους μήνες, πέρασαν από τη γενική συνέλευση εντελώς διαφορετικό αριθμό (28) από αυτόν που λένε σήμερα (23)».

Ελεγκτές: “Δεν έχουμε καν δει το σχέδιο”

Η αντιπρόεδρος της ΕΕΕΚΕ αποσαφήνισε ότι «ποτέ δεν επικροτήσαμε για το Σχέδιο των 364 σημείων, γιατί πολύ απλά δεν μας το έδειξε ποτέ, ενώ το ζητήσαμε επανειλημμένα από τη διοίκηση. Οπότε, τι να επικροτήσουμε; Κάτι που δεν έχουμε καν δει;»

4) Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Σε μια άνευ προηγουμένου, κίνηση ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αποκάλυψε τους μισθούς των ελεγκτών (είπε τον αριθμό 12.000 ευρώ το μήνα), επισημαίνοντας και ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Εξήγησε ότι «είναι πράγματα που δικαιούνται και έχουν θεσμοθετηθεί. Έχουν την αμοιβή τους από το ελληνικό δημόσιο και παίρνουν τα επιδόματα από το Eurocontrol, χρήματα που σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα δικαιούνται και φορολογούνται».

Μετά προειδοποίησε ότι «και χρήματα του Eurocontrol είναι υπό επανεξέταση, τόσο σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό, γιατί είναι ο πρώτος λόγος (που δίνονται) είναι για τις επενδύσεις στις υποδομές των αεροδρομίων. Είναι και για τις αμοιβές, υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται κάποιοι στόχοι.

Αν έχουμε slow down, αυτοί οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται. Άρα είναι υπό αναθεώρηση και όλα τα χρήματα από το Eurocontrol.

πώς δίνονται, σε ποιους δίνονται κλπ. Είναι θέματα που επανεξετάζουμε, όπως επανεξετάζουμε και το μπόνους της υπερεργασίας που παίρνουν οι ελεγκτές. Αφού δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι, δεν υπάρχει λόγος για μπόνους».

Λέτε πως δεν δικαιολογούνται οι καθυστερήσεις

«Κανονικά, δεν δικαιολογούνται οι καθυστερήσεις».

Η “κίνηση απελπισίας”

Η κυρία Τόκη λέει πως «αυτά που είπε ο κύριος Δήμας είναι εντελώς εκβιαστικά. Λέει πως αν δεν καθίσουμε καλά, θα μας κόψει τα λεφτά. Όχι εκείνα της υπερεργασίας που κάναμε το παραπάνω, του παραπάνω το καλοκαίρι, αλλά τα κανονικά.

Νομίζω πως όλοι οι συνάδελφοι είδαν ως εκδικητική κίνηση, αλλά κυρίως ως κίνηση απελπισίας την αναφορά στους μισθούς μας, προκειμένου να στρέψει την προσοχή αλλού.

Ναι, είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά σε ό,τι αφορά τους μισθούς μας, παίρνουμε τα χρήματα του δημοσίου υπαλλήλου του κλιμακίου μου, που συμπεριλαμβάνεται στο performance plan της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Έχουμε και τα ευρωπαϊκά επιδόματα από το Eurocontrol, όπως όλοι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, τα οποία φορολογούνται με την ανώτερη κλίμακα.

Τι σημαίνει αυτό;

Εγώ παίρνω λεφτά απ’ έξω και τα μισά τα δίνω στην εφορία της Ελλάδας -μπαίνουν στα ταμεία της Ελλάδας-, όπως προβλέπεται.

«O Έλληνας φορολογούμενος ξοδεύει μηδέν ευρώ για τους ελεγκτές, ενώ εμείς πληρώνουμε φόρους στην Ελλάδα που έχει κέρδος από εμάς. Από τα λεφτά των 600-700 ελεγκτών, το δημόσιο παίρνει δεκάδες εκατομμύρια από φόρους».

Εν τω μεταξύ, η ΥΠΑ βγάζει συνέχεια δελτία Τύπου, στα οποία αναφέρονται οι πυλώνες του Σχεδίου Δράσης και τα σημεία του νομοθετήματος για την αναδιοργάνωση της ναυτιλίας -σημειωτέον, αυτή είναι η τρίτη φορά που επιχειρείται.

Σε αυτά τα δελτία Τύπου αναφέρονται οι στόχοι. Για παράδειγμα, ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2025 θα γίνουν, το α, το β και το γ. Χθες έκλεισε το 3ο τρίμηνο του χρόνου και δεν έχει γίνει ούτε το α.

Το χρονοδιάγραμμα έχει πάει πολύ πίσω, σε σχέση με τις προμήθειες των συστημάτων.

Επιπροσθέτως, τον Ιούλιο, όταν ο υπουργός παρουσίασε το προσχέδιο του νομοσχεδίου, εμείς κάναμε 50 παρατηρήσεις. Δεν ενσωμάτωσε μία. Δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι που κάνουμε αυτήν τη δουλειά, είμαστε τόσο άσχετοι που δεν κάναμε έστω μια χρήσιμη παρατήρηση».