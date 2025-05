To Πακιστάν είχε ενημερώσει πως θα κάνει χρήση πυρηνικών στην Ινδία, εφόσον προκληθεί. Οι Ινδοί που έχουν τα δικά τους πυρηνικά προκάλεσαν.

Η κλιμάκωση στην στρατιωτική ένταση μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν, με την ισχυρότερη επίθεση των μεν κατά των δε, εδώ και δεκαετίες (βλ. αεροπορικά πλήγματα κατά 9 στόχων) προφανώς και δημιουργεί παγκόσμια ανησυχία.

Το δεδομένο πως αμφότερες οι χώρες ανήκουν σε αυτές που έχουν πυρηνικά όπλα κάνει το άγχος κάπως μεγαλύτερο και δη για τις περιοχές του πλανήτη που έχουν γύρω τους πυρηνικά. Για παράδειγμα, την Ελλάδα.

Η ανησυχία για τυχόν χρήση πυρηνικών εκτοξεύεται, με βάση τη δήλωση που είχε κάνει σε ρωσικό μέσο ο Mουχαμάντ Χαλίντ Τζαμάλι, πρέσβης του Πακιστάν στη Μόσχα.

Είχε πει πως εάν η Ινδία κάνει στρατιωτική επίθεση στο Πακιστάν, όπως αναφερόταν σε έγγραφα που είχαν διαρρεύσει, όπως είπε «θα χρησιμοποιήσουμε το πλήρες φάσμα της δύναμης μας, συμβατικής και πυρηνικής».

Το νερό στο επίκεντρο του δυνητικού εφιάλτη

H προειδοποίηση για χρήση πυρηνικών, είχε γίνει μετά την επίθεση στις 22/4 στο Παχαλγκάμ του Τζαμού και του Κασμίρ, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 26 άνθρωποι -κυρίως τουρίστες.

Η Ινδία κατηγόρησε το Πακιστάν ότι φιλοξενεί και παρέχει υποστήριξη σε τρομοκρατικές ομάδες που ενορχήστρωσαν την επίθεση, με το Ισλαμαμπάντ να αρνείται την εμπλοκή του.

Σε αντίποινα, η Ινδία ανέστειλε τη Συνθήκη για τα Ύδατα του Ινδού (Indus Waters Treaty), συμφωνία του 1960 που επετεύχθη με τη μεσολάβηση της Παγκόσμιας Τράπεζας και διέπει την κατανομή του ποταμού Ινδού και των παραποτάμων του μεταξύ των δύο χωρών.

Έχει “επιβιώσει” πολλών πολέμων μεταξύ των χωρών και για μεγάλο χρονικό διάστημα αποτελούσε μια σπάνια σταθεροποιητική ρύθμιση σε μια τεταμένη διμερή σχέση. Tώρα, η συμφωνία είναι σε “εκκρεμότητα, έως ότου το Πακιστάν αποκυρήξει αμετάκλητα τη διασυνοριακή τρομοκρατία”.

Ο Τζαμάλι εξήγησε ότι η αναστολή της ισχύος αυτή της Συνθήκης από την Ινδία είναι «πράξη πολέμου», με τη χώρα του να στηρίζει στο 80% στον ποταμό Ινδό και όσα ορίζει για τη γεωργία της που είναι ο θεμέλιος λίθος της οικονομίας της και φυσικά, την ύδρευση. Μετά τις εξελίξεις πόλεις απειλούνται με σοβαρές ελλείψεις σε πόσιμο νερό, με οικονομολόγους να έχουν προειδοποιήσει πως επίκειται κατακόρυφη αύξηση τιμών σε τρόφιμα -με συνέπεια τη μαζική φτώχεια.

Οι Ινδοί έκλεισαν πριν 3 ημέρες την “κάνουλα” (το φράγμα), κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ ξανά, με τον πρέσβη του Πακιστάν στη Ρωσία να λέει ότι «οποιαδήποτε προσπάθεια σφετερισμού των υδάτων, ή διακοπής τους, ή εκτροπής τους θα αποτελούσε πράξη πολέμου κατά του Πακιστάν και θα απαντηθεί με πλήρη ισχύ, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του φάσματος ισχύος».

ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΓΥΡΩ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ

Στον πλανήτη που ζεις, υπάρχουν συνολικά 9 χώρες που έχουν πυρηνικά όπλα. Οι τέσσερις είναι σε πολέμους (Ρωσία, Ισραήλ, Πακιστάν, Ινδία), άλλες τόσες είναι σε εμπορικό πόλεμο (ΗΠΑ vs Κίνα, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία), με τη Βόρεια Κορέα να συμπληρώνει τη λίστα.

Επιπροσθέτως, έξι χώρες έχουν πυρηνικά επί των εδαφών τους (Bέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Τουρκία, Λευκορωσία -οι πέντε πρώτες για πιθανή χρήση από τις αεροπορικές τους δυνάμεις σε πλαίσιο του ΝΑΤΟ, υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ) και άλλες 28 υποστηρίζουν τη χρήση τους.

Ναι, είμαστε στη λίστα, όπως οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Πόσο ασφαλής νιώθεις ως πολίτης αυτού του κόσμου;

Οι χώρες που έχουν πυρηνικά -και ο αριθμός του στοκ. Federation of American Scientists

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων (Federation of American Scientists) οι πυρηνικές χώρες έχουν συνολικά 12.331 πυρηνικές κεφαλές, με πάνω από 9.604 σε ενεργά στρατιωτικά αποθέματα (χρησιμοποιήσιμα πυρηνικά όπλα). Οι υπόλοιπες έχουν αποσυρθεί και είναι εν αναμονή για αποσυναρμολόγηση.

To 88% των πυρηνικών ανήκει στις ΗΠΑ και τη Ρωσία (5.044 και 5.580 αντίστοιχα). Το 84% του στοκ είναι έτοιμο προς χρήση από τον στρατό (βρίσκονται σε στρατιωτικά αποθέματα για χρήση από πυραύλους, αεροσκάφη, πλοία και υποβρύχια).

Περίπου 3.904 αναπτύσσονται με επιχειρησιακές δυνάμεις (σε πυραύλους ή βάσεις βομβαρδιστικών).

Από τις 3.904, περίπου 2.100 αμερικανικές, ρωσικές, βρετανικές και γαλλικές κεφαλές βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή, έτοιμες για χρήση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι μη στρατηγικές πυρηνικές κεφαλές της Ρωσίας είναι 1.912 και αυτές των ΗΠΑ περί τις 100. Έχουν αναπτυχθεί σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. Είναι «χαμηλής απόδοσης» πυρηνικά όπλα, ωστόσο έχουν εκρηκτική ισχύ 20 φορές μεγαλύτερη από τη βόμβα που κατέστρεψε τη Χιροσίμα.

Όλα τα παραπάνω είναι εκτιμήσεις, καθώς ο ακριβής αριθμό των πυρηνικών όπλων κάθε χώρας είναι top secret. Κάποιες μάλιστα, δεν παρείχαν ευθύς εξ αρχής την παραμικρή πληροφορία, κάτι που κάνει από το 2021 η Μεγάλη Βρετανία και από το 2023 οι ΗΠΑ και Ρωσία.

Σε πόση ώρα θα εξαφανιστεί το είδος άπαξ και αρχίσει πυρηνικός πόλεμος

Τι έχουν οι Ινδοί και οι Πακιστανοί σε πυρηνικά

Ας δούμε σε επίπεδο πυρηνικών όπλων τη νέα συμπλοκή που είναι κοντά μας (ενώ είναι σε εξέλιξη οι εχθροπραξίες σε Ρωσία, Ουκρανία και η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα).

Το πρόγραμμα του Πακιστάν υπάρχει από τις αρχές της δεκαετίας του ‘70. Ξεκίνησε μετά τον Ινδο-Πακιστανικό Πόλεμο του 1971 -και την επακόλουθη δημιουργία του Μπαγκλαντές.

Εκτιμάται πως διαθέτει από 165 έως 170 πυρηνικές κεφαλές. Η Ινδία έχει από 160 έως 170 και διεξήγαγε την πρώτη της πυρηνική δοκιμή το 1974. Ονομάστηκε «Χαμογελαστός Βούδας», καθώς προωθήθηκε ως δοκιμή «ειρηνικού πυρηνικού εκρηκτικού».

Έως σήμερα έχει πολιτική να μη χρησιμοποιήσει πρώτη τα πυρηνικά της, τα οποία υπάρχουν σε πυραύλους, πάνω σε αεροσκάφη και σε υποβρύχια, όπως και οι Πακιστανοί. Η εμβέλεια είναι από δεκάδες έως χιλιάδες χιλιόμετρα.

Ένα πυρηνικό όπλο που απασφαλίζει πάνω από Νιου Γιορκ Σίτι μπορεί να προκαλέσει 583.160 θανάτους.

Η Annie Jacobsen, φιναλίστ βραβείου Πούλιτζερ και μεταξύ των best selling συγγραφέων των New York Times, διευκρίνισε στο κορυφαίο podcast της Ευρώπης (The Diary Of A CEO) ότι άπαξ και αρχίσει ένας πυρηνικός πόλεμος, ο χρόνος που θα μεσολαβήσει μέχρι την εξαφάνιση του είδους μας θα είναι ελάχιστος.

«Σε μόλις 72 λεπτά θα εξαφανιστούν 5.000.000.000 άνθρωποι»

Τα 3.000.000.000 που θα επιζήσουν δεν θα μπορούν να ζήσουν στην επιφάνεια της γης, εκτός και αν ζουν στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Όπως είπε η Jacobsen, τα στοιχεία ανήκουν στον καθηγητή Brian Toon, ο οποίος μελετά 40 χρόνια τα πυρηνικά.

Επίσης, το μεγαλύτερο κομμάτι του πλανήτη -ιδιαίτερα ό,τι βρίσκεται σε μέσο γεωγραφικό πλάτος-, θα είναι γεμάτο από στρώματα πάγου για χρόνια μετά τον πυρηνικό πόλεμο. Άρα δεν θα μπορεί να καλλιεργηθεί η γη.

Οι επιζήσαντες δεν θα μπορούν να είναι σε εξωτερικούς χώρους. Θα ζουν υπογείως και θα μάχονται για να βρουν φαγητό στα μέρη όπου δεν θα υπάρχει βιώσιμη καλλιέργεια.

Αυτόν τον κόσμο θέλουμε;

Α, και να θυμίσουμε πως ο πλανήτης υποτίθεται πως έχει συμφωνήσει να μειώσει τα πυρηνικά όπλα, που είχαν κάνει πικ το 1986, με 70.300. Δεν είναι ότι είχαν αποτέλεσμα οι διάφορες συμφωνίες για τον έλεγχο τους (με τελευταία τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων), αφού στην πραγματικότητα το συντριπτικό μέρος της μείωσης συνέβη τη δεκαετία του 1990. Η τάση δείχνει ότι τα στρατιωτικά αποθέματα αυξάνονται ξανά.