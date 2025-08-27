«Πρώτη φορά αγκαλιάζω Ερμή – κι ας είναι μπρελόκ!» είπε χαριτολογώντας η Μελίνα Μερκούρη όταν γνώρισε τον Σταύρο Ξαρχάκο, λίγο πριν εκείνος αναλάβει τη μουσική για το ντοκιμαντέρ του BBC Η Ελλάδα της Μελίνας.

Με φυσιογνωμία αυστηρή και δωρική, σαν βγαλμένη από άλλη εποχή, με βαθιά φωνή και μια αίσθηση αινιγματικής παρουσίας, ο Ξαρχάκος ξεχώρισε από νωρίς. Όχι μόνο για την εικόνα του, αλλά κυρίως για την ουσία του: ακέραιος, πνευματικός, ευγενής, και ταυτόχρονα απρόβλεπτος.

Από το Ωδείο Αθηνών έως το Juilliard της Νέας Υόρκης, με δασκάλα τη θρυλική Nadia Boulanger, η πορεία του υπήρξε διεθνής. Παρ’ όλα αυτά, η καρδιά της μουσικής του έμεινε πάντα ελληνική. Στηρίχθηκε στην παράδοση, άγγιξε τη συμφωνική μουσική, και συνδέθηκε με φωνές-ορόσημα: τον Ξυλούρη, τον Παγιουμτζή, τον Μπιθικώτση, τη Μοσχολιού, την Αγνή Μπάλτσα. Έτσι αναδείχθηκε σε έναν από τους γνησιότερους εκφραστές της ελληνικότητας μέσα από τον ήχο.

«Ο ήχος μου είναι ελληνικός», λέει ο ίδιος. Και αυτός ο ήχος, που εδώ και δεκαετίες γεμίζει θέατρα και συναυλιακούς χώρους, παραμένει ζωντανός και ανανεωμένος. Πρόσφατο δείγμα, το Ρεμπέτικο – 40 χρόνια μετά, όπου ο συνθέτης επιστρέφει στο μνημειώδες έργο του και το ξαναγράφει με το βλέμμα του σήμερα.

Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και οι συναυλίες με τίτλο «Ταξίδι στο Φως», ένα μουσικό οδοιπορικό που ενώνει τον ήχο με το ελληνικό τοπίο. Ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο από τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, συνεχίστηκαν στον Ναό της Αφαίας στην Αίγινα, στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στη Δωδώνη, στην Αρχαία Μεσσήνη, και στο Αρχαίο Θέατρο Άργους που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Αυγούστου. Θα ακολουθήσει το Κάστρο του Ρίου στην Πάτρα στις 2 Σεπτεμβρίου.

Το ταξίδι αυτό θα κορυφωθεί με δύο μεγάλες συναυλίες στο Ηρώδειο: στις 8 Σεπτεμβρίου και στις 12 Οκτωβρίου.

Σε κάθε χώρο, το φυσικό φως γίνεται σκηνικό: λούζει μάρμαρα, αναδεικνύει σκιές, αγκαλιάζει την αρχιτεκτονική και δένει με τη μουσική. Έτσι κάθε συναυλία δεν είναι απλώς μια παράσταση, αλλά μια εμπειρία που μοιάζει να καταργεί τον χρόνο.

Το φως αυτό δεν είναι μεταφορά – είναι η ίδια η ουσία του Ξαρχάκου. Όπως το αττικό φως που τόσο έχει υμνηθεί, έτσι κι η μουσική του: τρυφερή ή ορμητική, πάντα αληθινή, διαπερνά ψυχές και εποχές.

Κι όταν τον ρώτησαν «Τι θα απογίνει αυτή η χώρα;», απάντησε με τη σιγουριά του φωτός που κουβαλά:

«Μια χώρα που ταξιδεύει μ’ αυτό το φως δεν πρόκειται να χαθεί ποτέ. Θα περάσει φάσεις, όπως και παλιότερα στην Ιστορία της. Μα ο τροχός θα γυρίσει ξανά. Αυτό το φως δεν θα μας αφήσει ανυπεράσπιστους».

