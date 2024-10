Οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι απολαμβάνουν να παρακολουθούν το “απαγορευμένο” step porn.

Η κατηγορία “step porn” αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις στην ερωτική πλευρά του διαδικτύου, προκαλώντας συζητήσεις σχετικά με τους λόγους πίσω από αυτή την τάση.

Αν και μπορεί να φαίνεται παράδοξο, οι ειδικοί στη σεξουαλική συμπεριφορά επισημαίνουν ότι η δημοτικότητα αυτού του είδους δεν αντικατοπτρίζει πραγματικά αιμομικτικές φαντασιώσεις, αλλά σχετίζεται περισσότερο με κοινωνικές, ψυχολογικές και πολιτισμικές πτυχές.

Πιο συγκεκριμένα, το φαινόμενο συνδέεται με την εξερεύνηση απαγορευμένων θεμάτων, τη φαντασίωση της οικειότητας και την επιρροή της βιομηχανίας πορνογραφίας στη διαμόρφωση τάσεων.

Σε μια ανάλυση 218.000 τίτλων από το Pornhub μεταξύ 2008 και 2018, ο ιστότοπος Components διαπίστωσε μεγάλη άνοδο στο “step” πορνό. Αυτή η άνοδος εξηγήθηκε στο άρθρο τους “Every Story is an Epstein Story: A conversation with Stoya”.

Και δεν είναι μόνο το Pornhub. Αυτή η τάση είναι διαδεδομένη σε όλες τις ιστοσελίδες πορνό. Σύμφωνα με τον Alex Hawkins, αντιπρόεδρο του ιστότοπου xHamster, παρατηρήθηκε και στην εν λόγω πλατφόρμα μια σημαντική αύξηση στο περιεχόμενο με θέμα το step porn τα τελευταία χρόνια, σχεδόν 40 φορές περισσότερα βίντεο σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.

«Σχεδόν όλοι, από μεγάλα στούντιο μέχρι ερασιτέχνες, δημιουργούν τουλάχιστον κάποιο περιεχόμενο με θέμα τις θετές οικογένειες», σχολίασε ο Hawkins στο Mashable.

Ο Δρ. Justin Lehmiller, ερευνητής στο Kinsey Institute, διεξήγαγε έρευνα σε 4.175 Αμερικανούς ηλικίας 18 έως 87 ετών σχετικά με τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις για το βιβλίο του “Tell Me What You Want”. Σύμφωνα με την έρευνά του, ένας στους πέντε έχει φαντασιωθεί τουλάχιστον μία φορά περιεχόμενο που περιλαμβάνει αιμομιξία. Την ίδια ώρα, μόνο τρία τοις εκατό ανέφεραν συχνές αιμομικτικές φαντασιώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν συγγενείς εξ αίματος, μέχρι εξ αγχιστείας και θετές οικογένειες.

Οι άνθρωποι που χρειάζονται μεγαλύτερη διέγερση για να νιώσουν ικανοποίηση, μπορεί να έλκονται περισσότερο από το step porn. Για πολλούς, όμως, δεν είναι κάποιος συγκεκριμένος συγγενής που αποτελεί το στοιχείο της φαντασίωσης. Όπως εξηγεί ο Lehmiller, «μεγάλο μέρος της έλξης αυτών των φαντασιώσεων έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι μεγάλο ταμπού».

Η αιμομιξία είναι από τα μεγαλύτερα ταμπού στη σεξουαλικότητα, σύμφωνα με τον Lehmiller. Ακόμα και στο Pornhub, αν ψάξεις τη λέξη “incest”, δεν θα βρεις αποτελέσματα. Χρησιμοποίησε όμως λέξεις όπως “step” ή “daddy” και θα βρες άπειρα βίντεο. «Όταν λες στους ανθρώπους ότι κάτι είναι απαγορευμένο, συχνά τους κάνεις να το θέλουν ακόμα περισσότερο,» υποστηρίζει ο ίδιος.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΒΛΕΠΟΥΝ STEP PORN

Η έλξη προς τα ταμπού

Το step porn συχνά αγγίζει ταμπού που σχετίζονται με οικογενειακές σχέσεις, κάτι που μπορεί να είναι ελκυστικό. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Archives of Sexual Behavior, οι φαντασιώσεις είναι συχνά πηγή ερωτικής διέγερσης. Η απαγορευμένη φύση των επιθυμιών αυτών, όπως η προσέγγιση σε άτομα που συνδέονται με οικογενειακούς δεσμούς, μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση έντασης και επικινδυνότητας. Αυτές οι πτυχές, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ενδέχεται να ενισχύουν τη γοητεία τέτοιων φαντασιώσεων (Barker & Langdridge, 2010).

Η ψυχολογία της εξερεύνησης

Η ψυχολογία της φαντασίας είναι επίσης σημαντική για την κατανόηση του step porn. Όπως αναφέρει ο Dr. Justin Lehmiller στο βιβλίο του “Tell Me What You Want”, το πορνό μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για την εξερεύνηση φαντασιώσεων που δεν είναι αποδεκτές στην πραγματική ζωή. Η δυνατότητα να βιώνουμε και να εξερευνούμε φαντασιώσεις μέσα από το πορνό χωρίς συνέπειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστική για πολλούς.

Η δυναμική της οικειότητας

Η ιδέα της οικειότητας και των σχέσεων που σχετίζονται με το step porn μπορεί να δημιουργεί ισχυρότερα συναισθήματα στους θεατές. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι ανθρώπινες σχέσεις που περιλαμβάνουν οικείους, τείνουν να προκαλούν μεγαλύτερη ερωτική διέγερση. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα της συναισθηματικής σύνδεσης που οι θεατές αναπτύσσουν με τους χαρακτήρες, κάτι που τους καθιστά πιο ευάλωτους στη γοητεία αυτού του είδους πορνογραφίας.

Εξουσία και υποταγή

Το step porn συχνά περιλαμβάνει στοιχεία εξουσίας και υποταγής, προσφέροντας μια εξερεύνηση της δυναμικής των σχέσεων. Σύμφωνα με τον Dr. Michael Kimmel, κοινωνιολόγο και συγγραφέα του Guyland, οι θεματικές που αναφέρονται σε ιεραρχίες και εξουσία μπορούν να είναι πολύ ελκυστικές. Αυτή η δυναμική μπορεί να δώσει στους θεατές την ευκαιρία να εξερευνήσουν την εξουσία και την υποταγή σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Η επίδραση της τεχνολογίας και του διαδικτύου

Η τεχνολογία έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της δημοτικότητας του step porn. Η εύκολη πρόσβαση σε ποικιλία πορνογραφικού περιεχομένου μέσω του διαδικτύου έχει αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρωποι καταναλώνουν πορνό. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας “Sexual Media Exposure, Sexual Behavior, and Sexual Violence Victimization in Adolescence”, οι νέοι ενήλικες είναι πιο ανοιχτοί στην εξερεύνηση ποικίλων ειδών πορνογραφίας. Αυτή η προσβασιμότητα έχει οδηγήσει σε μια πιο ευρεία αποδοχή και ενσωμάτωση τέτοιων θεμάτων στο mainstream πορνό.

Η σημασία των φαντασιώσεων

Οι φαντασιώσεις παίζουν κρίσιμο ρόλο στη σεξουαλική ψυχολογία. Oι φαντασιώσεις δεν είναι απλώς προεκτάσεις της πραγματικότητας, αλλά λειτουργούν ως ένας τρόπος για την εξερεύνηση και την κατανόηση των επιθυμιών μας. Σύμφωνα με την έρευνα “Sexual fantasy research: A contemporary review”, αυτές οι φαντασιώσεις μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις επιθυμίες μας και να τις ενσωματώσουμε στη ζωή μας.

ΤΟ MAINSTREAM ΠΟΡΝΟ

Συνήθως, η πρώτη επαφή των νέων με το πορνό γίνεται μέσα από τις μεγάλες πλατφόρμες ερωτικού περιεχομένου. Μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες, η πλειονότητα των βίντεο και των εικόνων είναι σκληρό περιεχόμενο, στο οποίο οι άνδρες έχουν το πάνω χέρι, έχουν την εξουσία, είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τις θηλυκότητες ως “πιόνι” της ικανοποίησής τους.

Στην πλειονότητά του, το mainstream πορνό, αυτό δηλαδή το υλικό που βρίσκεις εύκολα, φτιάχνεται με επίκεντρο την ικανοποίηση του άνδρα. Την ικανοποίηση του άνδρα πρωταγωνιστή του σεξουαλικού περιεχομένου, του άνδρα θεατή.

Το mainstream πορνό συνήθως παρουσιάζει το σεξ και τις σεξουαλικές επιθυμίες, με αναπαραστάσεις που βασίζονται σε στερεότυπα και εσφαλμένες εντυπώσεις γύρω από τη σεξουαλική επαφή και τα σώματα, συχνά προβάλλοντας τη γυναίκα ως αντικείμενο ικανοποίησης των ανδρικών επιθυμιών.

Η προβολή mainstream πορνό συνδέεται με την πατριαρχία και τις κοινωνικές δομές εξουσίας.

Το mainstream πορνό τείνει να επικεντρώνεται πλήρως σε ό,τι έχει να κάνει με τον οργασμό του άνδρα, ενώ συχνά απεικονίζει τις γυναίκες με εξευτελιστικό τρόπο.

Την ίδια ώρα, το mainstream πορνό δεν φτιάχνεται πάντα με τρόπο δίκαιο και ίσο απέναντι στα φύλα ή με σεβασμό προς τους δημιουργούς.

Σύμφωνα με την επιστήμη, η αντικειμενοποίηση και σεξουαλικοποίση του γυναικείου σώματος συμβάλλει στη διαιώνιση στερεοτύπων που συνδέονται με την υποτίμηση, την απαξία και τη βία κατά των γυναικών.

Η μείωση των γυναικών σε παθητικά αντικείμενα συμβάλλει στην κουλτούρα του βιασμού και στην αντιμετώπιση των γυναικών ως μονοδιάστατες υπάρξεις με κέντρο τα σεξουαλικά τους όργανα. Η αντικειμενοποίηση είναι εξαιρετικά διαδεδομένη μέσα στην κουλτούρα μας (ακόμη και για τα μικρά, ανήλικα κορίτσια) και οδηγεί σε σεξουαλική βία, διατροφικές διαταραχές, κατάθλιψη, ακαδημαϊκή αποτυχία και άλλα.

ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΠΟΡΝΟ

Στο mainstream πορνό το γυναικείο σώμα απεικονίζεται ως το αντικείμενο της ανδρικής ευχαρίστησης, ενώ αντίθετα στο ηθικό πορνό η γυναικεία ευχαρίστηση αντιμετωπίζεται ισότιμα, όπως δηλαδή θα έπρεπε.

Προσπάθειες προς μια πιο φεμινιστική κατεύθυνση στο κομμάτι των σεξουαλικών αναπαραστάσεων είχαν ξεκινήσει από το 1984, όταν η Candida Royalle ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Femme Productions, η οποία επιχείρησε τη δημιουργία πορνογραφικού περιεχομένου από μια φεμινιστική σκοπιά, εστιάζοντας για πρώτη φορά στη γυναικεία σεξουαλική ικανοποίηση.

Η Royalle, η οποία πέθανε το 2015, ήταν μια πορνοστάρ της χρυσής εποχής της δεκαετίας του 1970 που πήγε πίσω από την κάμερα, παράγοντας φεμινιστικό ερωτικό υλικό που επικεντρωνόταν στις γυναικείες φαντασιώσεις και στο γυναικείο κοινό.

Η ιδέα του “δίκαιου” πορνό αφορά τη διαδικασία παραγωγής πορνογραφίας που περιλαμβάνει τη συναίνεση, τη δίκαιη πληρωμή των εργαζομένων και την πλήρη διαφάνεια.

Το ηθικό πορνό αντιμετωπίζει τους συμμετέχοντες με σεβασμό και πληρώνει δίκαια τους ερμηνευτές και τους κινηματογραφιστές για τη δουλειά τους.

Επίσης, συχνά παρουσιάζει πιο ρεαλιστικές απεικονίσεις του σεξ, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με διαφορετικούς σωματότυπους, queer σχέσεις και πραγματική γυναικεία απόλαυση.

Το ηθικό πορνό προσπαθεί να το καλύψει αυτό, προσφέροντας σκηνές που δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά στην ικανοποίηση του άνδρα.

Το ηθικό πορνό δεν είναι επιτελεστικό. Είναι συμπεριληπτικό και περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά σώματα, απορρίπτοντας το ανδρικό βλέμμα.

ΠΩΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΠΟΡΝΟ

Το ηθικό και φεμινιστικό πορνό επιδιώκει να αμφισβητήσει και να αναδομήσει τις ιδέες σχετικά με την επιθυμία, την ομορφιά, την ικανοποίηση και τη δύναμη, μέσω μη συμβατικών αναπαραστάσεων, αισθητικής και στυλ ταινιών.

Σε αντίθεση με το mainstream, το ηθικό πορνό λαμβάνει υπόψη ορισμένες σημαντικές παραμέτρους πριν και κατά την παραγωγή μιας ταινίας.

Σύμφωνα με το mindbodygreen.com υπάρχουν συγκεκριμένα ηθικά κριτήρια και πρότυπα, που μας βοηθούν να διακρίνουμε το ηθικό πορνό:

Οι ερμηνευτές και οι κινηματογραφιστές αμείβονται δίκαια

Οι ηθικά παραγόμενες ταινίες για ενήλικες αναγνωρίζουν τους ερμηνευτές ως εργάτες που πρέπει να αμείβονται δίκαια, όπως κάθε άλλος ηθοποιός ή οποιοσδήποτε άλλος τύπος εργαζομένων στον κόσμο. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους άλλους εργαζομένους στο πλατό. Αυτός είναι ο λόγος που συνήθως αυτές οι ταινίες είναι επί πληρωμή.

Συνήθως δεν είναι δωρεάν

Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις σε αυτό, αλλά σε γενικές γραμμές, υπάρχει ένα κόστος για να παρακολουθήσει κανείς ηθικό πορνό. Τα χρήματα χρησιμοποιούνται για την πληρωμή όλων όσων συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία, αλλά και για τη διασφάλιση της δημιουργίας μιας ταινίας σε έναν ασφαλή χώρο.

Είναι κατασκευασμένο σε ένα ασφαλές περιβάλλον

Στο ηθικό πορνό, οι ερμηνευτές δεν πιέζονται ποτέ να κάνουν πράγματα που δεν θέλουν, δεν αναγκάζονται να συμμετάσχουν σε μη συναινετικές σκηνές και καταστάσεις. Για την κουλτούρα του ηθικού πορνό, οι ερμηνευτές είναι άνθρωποι με συναισθήματα και άποψη που αξίζουν να ακουστούν όπως οποιοσδήποτε άλλος.

Δείχνει πραγματική σεξουαλική απόλαυση

Ένα βασικό συστατικό του ηθικού πορνό είναι να τονίζει το πώς μοιάζει η ευχαρίστηση, ιδιαίτερα για άτομα με κόλπο. Η διέγερση, η εξοικείωση, η επαφή, η απόλαυση και ο οργασμός για όλ@ είναι σημαντικά κομμάτια της διαδικασίας.

Το ηθικό πορνό κατασκευάζεται για όλους τους θεατές

Το mainstream πορνό προσπαθεί να μας δείξει το πώς πρέπει να μοιάζει το σεξ, μέσα από την ανδρική ματιά, τις ανδρικές πεποιθήσεις και φυσικά μέσα από το “τέρας” της πατριαρχίας.

Το ηθικό πορνό, από την άλλη πλευρά, δείχνει πώς φαίνεται το σεξ μέσα από διάφορες οπτικές γωνίες, με στόχο τα άτομα με κόλπο όχι μόνο να παρακολουθούν πορνό, αλλά και να απολαμβάνουν το πορνό.

Δεν κρίνει σώματα, χρώματα, σεξουαλικότητα, ηλικία

Το mainstream πορνό τείνει να ξεχνά την εμφάνιση του ενός μέσου ανθρώπου. Επικρατούν τα “τέλεια” νεανικά σώματα, τα “τέλεια” πέη, τα μεγάλα πέη, οι σφιχτοί κώλοι, η έλλειψη ποικιλομορφίας, η έλλειψη ρευστότητας της σεξουαλικότητας.

Από την άλλη, οι ηθικές πλατφόρμες πορνό στοχεύουν να βλέπεις στην οθόνη ανθρώπους και σώματα που μοιάζουν με εμάς.

Όλα δημιουργούνται και μοιράζονται συναινετικά

Μερικές φορές είναι ασαφές εάν οι άνθρωποι σε μια mainstream έχουν συμφωνήσει με αυτό που συμβαίνει, και υπάρχουν πολλές ιστορίες ερμηνευτών που αναγκάστηκαν και πιέστηκαν να κάνουν κάτι που δεν θέλουν, που δέχθηκαν ψυχολογική ή και σωματική βία.

Στο ηθικό πορνό, όλα δημιουργούνται με συναίνεση από όλους τους εμπλεκόμενους και όλα γίνονται με τη συγκατάθεση όλων. Οι εμπλεκόμενοι συναινέσουν για όσα θέλουν να κάνουν και όσα δεν θέλουν, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα -ανά πάσα στιγμή- να δηλώσουν ποιες σεξουαλικές δραστηριότητες δεν αισθάνονται άνετα να κάνουν.