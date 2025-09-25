Αν κάνεις ανακαίνιση ή αλλάζεις έπιπλα, ενημερώσου για όσα προβλέπει ο νόμος για την απόρριψη δίπλα σε κάδους ή στο δρόμο.

Αν έχεις επιχειρήσει, τον τελευταίο καιρό να βρεις έναν μάστορα για μια εργασία που θες να κάνεις στο σπίτι (ελαιοχρωματιστή, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο κ.α.), θα ξέρεις πως δεν έχει κενό τουλάχιστον για το προσεχές δίμηνο.

Πέραν του οργασμού της οικοδόμησης, υπάρχει και οργασμός ανακαινίσεων.

Αυτό είναι κάπου που μπορείς να διαπιστώσεις, απλά αν περπατήσεις στη γειτονιά σου. Θα δεις δίπλα σε κάδους και δρόμους, από στρώματα και πάσης φύσεως έπιπλα έως αμέτρητες (μπλε) σακούλες με μπάζα έως παλιές εσωτερικές πόρτες και φυσικά, παλιά παντζούρια.

Η θέση τους δεδομένα δεν είναι εκεί που τα βλέπεις.

Και ο νόμος προβλέπει πρόστιμα για τους παραβάτες. Αν συλληφθούν επ’ αυτοφώρω κινείται η αυτόφωρη διαδικασία.

Σε περίπτωση που θες να γλιτώσεις τις συγκινήσεις, συνέχισε να διαβάζεις.

Πρόστιμα από 50 έως 2.000 ευρώ

Σε γενικές γραμμές, η απόρριψη μπάζων σε οικόπεδα, ρέματα ή άλση, τιμωρείται με ποσά από 300 έως 1.500 ευρώ. Αν βάλουμε σε κάδο κάτι που δεν ανήκει εκεί (πχ μπάζα), το πρόστιμο είναι 500 ευρώ, συν το κόστος της αντικατάστασης του κατεστραμμένου κάδου.

Οι δήμοι επιβάλουν πρόστιμα για παράνομη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων, από 50 έως 2.000 ευρώ, με τη διαφοροποίηση να αφορά τους ειδικούς κανονισμούς που υπάρχουν για οικοδομικά υλικά, κλαδιά και άλλα αντικείμενα.

Το ύψος κάθε προστίμου εξαρτάται από το είδος του αντικειμένου, τη θέση που γίνεται η απόρριψη (είναι σε δημόσιο δρόμο; Σε κοινόχρηστο χώρο; Σε ρέμα; Μέσα σε κάδο;), τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης και φυσικά, τον κανονισμό καθαριότητας κάθε δήμου.

Κάθε δήμος έχει Κανονισμό Καθαριότητας.

Κάποιοι αναφέρουν ως “αντικοινωνική συμπεριφορά” το πέταγμα μπάζων, ογκωδών απορριμάτων (κατηγορία στην οποία ανήκουν τα έπιπλα, τα στρώματα, οι ηλεκτρικές συσκευές, αλουμίνια κ.α.) και προϊόντων κλαδέματος, σε κοινόχρηστους χώρους, πεζοδρόμια ή δίπλα σε κάδους απορριμάτων «δίχως την προηγούμενη συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας του δήμου».

Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, λοιπόν είναι να επικοινωνούμε με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας -το τηλέφωνο υπάρχει στις ιστοσελίδες των δήμων- και να συνεννοούμαστε για την ημερομηνία της περισυλλογής.

Ανανεώθηκε το Εθνικό Πλαίσιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Μπορεί να μην υπάρχει η παραμικρή ενημέρωσε από την Κυβέρνηση, ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των πολιτών για όσα πρέπει να κάνουμε, όταν πετάμε έπιπλα, μπάζα και ό,τι άλλο θεωρείται πια, περιττό για το σπίτι μας έπειτα από μια ανακαίνιση -ή μια ανανέωση συσκευής-, υπάρχουν όμως, ενημερώσεις από διάφορους δήμους για κείμενες διατάξεις και κυρώσεις.

Επίσης, υπάρχει ανανέωση του Εθνικού Πλαισίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Στο ΕΣΔΑ ενσωματώθηκε και φυσικά, επικαιροποιήθηκε ο Ν. 1650/1986, για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σε αυτόν υπάρχουν και ανανεωμένα πρόστιμα και ποινές, για τις περιβαλλοντικές μας παραβάσεις, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια.

Βλέπεις, η απόρριψη ογκωδών αντικειμένων και μπάζων όπου μας βολεύει είναι περιβαλλοντική παράβαση, καθώς η αυθαίρετη ρύπανση δημιουργεί εστίες μόλυνσης και κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών.

Πώς πετάμε σωστά (νόμιμα) ογκώδη αντικείμενα

Συνηθέστερα, οι Δήμοι έχουν δυνατότητα περισυλλογής μικροποσοτήτων μπάζων, επίπλων και κλαδιών, με την παραλαβή να γίνεται μπροστά από την οικία της διαμονής μας. Δεν τα πάμε δηλαδή, δίπλα στον κάδο.

Εάν πρόκειται για μεγαλύτερους όγκους, η Υπηρεσία Καθαριότητας θα μας κατευθύνει αναλόγως. Στα πολλά μπάζα και ό,τι άλλο αφαιρούμε από το σπίτι σε μια ανακαίνιση, ενοικιάζουμε επαγγελματικούς κάδους.

Για την τοποθέτηση τους στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο, χρειάζεται η άδεια του δήμου. Αν δεν την έχετε εξασφαλίσει, υπάρχει πρόστιμο. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η απόρριψη σε νόμιμες, αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων, εντός των συνόρων του δήμου.

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να παραδίδονται στα σημεία συλλογής που υπάρχουν σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών ειδών και δημοτικούς χώρους ανακύκλωσης.

Βάσει του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), υπάρχουν και οργανωμένοι φορείς διαχείρισης που αναλαμβάνουν τη συλλογή και την ανακύκλωση.

Στα των κλαδιών, η απόρριψη κλαδιών και φυτικών υπολειμμάτων γίνεται μέσω των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, οι οποίες προγραμματίζουν ειδικές συλλογές και απομάκρυνση από σημεία που ορίζουν. Σε κάποιους δήμους υπάρχουν ειδικοί χώροι αποκομιδής και κομποστοποίησης πράσινων αποβλήτων, όπως τα κλαδιά.

Τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφώνονται

Το άρθρο 28 παρ. 2 και 5 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4042/2012, ορίζει ότι «όποιος προκαλεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, όπως με την ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών», τιμωρείται με φυλάκιση έως και ένα χρόνο και χρηματικό πρόστιμο από 3.000 έως 60.000 ευρώ.

Υπάρχουν και αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν επιβεβαιώσει την καταδίκη για τέτοιου είδους παραβάσεις, με φυλάκιση και χρηματικά πρόστιμα. Για παράδειγμα, η Απόφαση 719/2018 του Αρείου Πάγου, με τον κατηγορούμενο να καταδικάζεται για «ρύπανση του περιβάλλοντος, υποβάθμιση της δημόσιας υγείας και οικολογική ισορροπία», για ρίψη μπάζων σε δημοτικό οικόπεδο, χωρίς άδεια. Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με τριετή αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Το δικαστήριο απέρριψε ενστάσεις περί μη ειδικής αιτιολογίας, επιβεβαιώνοντας την εγκυρότητα της ποινικής δίωξης.

Επίσης, όταν η απόρριψη γίνεται σε δάση, δασικές εκτάσεις, ρέματα κ.α. (ακόμα και ιδιόκτητους), σύμφωνα με το άρθρο 119 του Νόμου 1892/90, για την προστασία του περιβάλλοντος, υπάρχει και ποινή φυλάκισης, για τουλάχιστον 6 μήνες. Πρόκειται βλέπετε, για υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Τα πρόστιμα από το δήμο κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ.

Πρόστιμο υπάρχει και στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Νόμος 5209/2025-ΦΕΚ 100/Α/13-6-2025).

Στους Κανόνες Κυκλοφορίας Πεζών αναφέρεται πως «επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριάντα (30) ευρώ, όταν ΔΕΝ υπάρχει συμμόρφωση» με πεζούς «που ωθούν, σύρουν ή μεταφέρουν ογκώδη αντικείμενα, οι οποίοι, αν βάδιζαν στο πεζοδρόμιο ή το έρεισμα, θα προκαλούσαν σοβαρή δυσχέρεια στην κίνηση των άλλων πεζών».

Πότε κινδυνεύουμε με αυτόφωρο

Βάσει του ΕΣΔΑ και των αντίστοιχων δημοτικών κανονισμών, η παράνομη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων και μπάζων επισύρει ποινικές -και διοικητικές- κυρώσεις, όταν μας πιάνουν επ’ αυτοφώρω

να κάνουμε την απόρριψη αυθαίρετα σε δημόσιους χώρους, πεζοδρόμια, πλατείες, σε κοινόχρηστους κάδους ή σε ρέματα, χωρίς συνεννόηση και άδεια από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.

να απορρίπτουμε παράνομα στερεά απόβλητα σε δασικές εκτάσεις, ακάλυπτους χώρους, οικισμούς ή δρόμους, που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Εν τω μεταξύ, οι αρχές μπορούν να επιβάλουν κατασχέσεις οχημάτων που χρησιμοποιούνται για παράνομη μεταφορά και απόρριψη μπάζων.