Καρτέλ ναρκωτικών, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαρροές και εκτελέσεις συνεργατών στο βιογραφικό του Τέρι Κόουλ, ανθρώπου του Τραμπ στην αστυνομία της Ουάσινγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέπτυξε 800 μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον και παράλληλα έθεσε το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο.

Όπως είπε, τα έκανε αυτά γιατί θέλει να σώσει την πρωτεύουσα των ΗΠΑ από την εγκληματικότητα. Και για αυτό επεμβαίνει, κάνοντας χρήση του Home Rule Act του 1973, που επιτρέπει στον πρόεδρο της χώρας να αναλάβει τον έλεγχο της αστυνομίας της D.C. για έως 30 ημέρες σε περιπτώσεις «έκτακτης ανάγκης ειδικών συνθηκών».

Παρεμπιπτόντως, στοιχεία από πολλές πηγές δείχνουν ότι η εγκληματικότητα στην Ουάσινγκτον μειώνεται σταθερά, από το 2023 και μετά.

Τι σημαίνει πως τέθηκε η αστυνομία της Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο;

Στην ιστορική κατάληψη συμβολικού στόχου, όπως είναι η Ουάσινγκτον (που ανήκει στους Δημοκρατικούς), η διοίκηση, οι αποφάσεις και οι επιχειρησιακές κατευθύνσεις του τμήματος περνούν από τις τοπικές αρχές στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, υπό την εποπτεία του Τραμπ και των ορισμένων από αυτόν αξιωματούχων.

Παράλληλα, ενισχύεται η παρουσία των ομοσπονδιακών δυνάμεων, με την παρουσία περίπου 500 πρακτόρων από υπηρεσίες του κράτους και οι επιχειρήσεις γίνονται σε συντονισμό. Έτσι, μειώνεται η τοπική αυτονομία.

Για προσωρινό επικεφαλής της “επιχείρησης καταπολέμησης του εγκλήματος” στην Ουάσινγκτον και υπεύθυνο για την κινητοποίηση των αξιωματικών του τμήματος και των ομοσπονδιακών πρακτόρων για την καταπολέμηση του εγκλήματος, ο Τραμπ διάλεξε τον διοικητή της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών, Τέρι (Τέρανς) Κόουλ.

Είναι γνωστός για την «σκληροπυρηνική» του προσέγγιση στα ναρκωτικά.

Τι σημαίνει ο διορισμός του Κόουλ για την κάνναβη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί πως ο άνθρωπος του θα συνεχίσει τον πόλεμο της κυβέρνησης, κατά των προοδευτικών πολιτικών -όπως έγραψε η Washington Post.

«Η αστυνομία της Ουάσινγκτον έχει πολλούς καλούς ανθρώπους, όπως έχει και ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Μπήκαν λόγω του woke» είπε ο Τραμπ και έχρισε τον Κόουλ ως υπεύθυνο να… αποκαταστήσει την τάξη.

Παρεμπιπτόντως, στην Ουάσινγκτον επιτρέπεται από το 2010 η ιατρική χρήση κάνναβης. Η αυξημένη ομοσπονδιακή παρουσία στην πόλη, μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρότερη επιβολή νόμων ως προς τη δημόσια χρήση ή την παράνομη διακίνηση, κάτι που λέγεται ότι, θα επηρεάσει έμμεσα την ευρύτερη κουλτούρα της πόλης ως προς την ουσία.

Η πιθανή επαναταξινόμηση της κάνναβης από το Πρόγραμμα I (βλ. ουσίες χωρίς αποδεκτή ιατρική χρήση, υψηλό δυναμικό κατάχρησης) στο Πρόγραμμα III (βλ. ουσίες με αποδεκτή ιατρική χρήση, χαμηλότερο δυναμικό κατάχρησης), θα μπορούσε να έχει θετικές επιπτώσεις μακροπρόθεσμα, ωστόσο ο Κόουλ δεν έχει τοποθετηθεί.

Αν δεν γίνει αυτό που πρότεινε η διοίκηση Μπάιντεν από το 2022, δεν θα διευκολυνθεί η έρευνα για την ουσία, δεν θα μειωθούν οι φορολογικοί περιορισμοί για τις επιχειρήσεις και δεν θα ενισχυθεί το πρόγραμμα ιατρικής κάνναβης.

Ποιος είναι ο Τέρι Κόουλ

Ο 12ος Διοικητής της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών ανέλαβε στις 23/7 για να επιβλέπει προσωπικό 10.000 πρακτόρων. Αναφέρθηκε ως “η απροσδόκητη επιλογή του Τραμπ”. Θα εξηγήσουμε τους λόγους στη συνέχεια. Για αρχή κρατήστε ότι δεν είχε διευθύνει ποτέ κάποιο από τα 23 εγχώρια τμήματα. Θα μπορούσε εύκολα να είναι πρωταγωνιστής του Breaking Bad. Το γιατί θα το δείτε στις αμέσως επόμενες γραμμές.

Η πιο σημαντική ηγετική του εμπειρία, ήταν η επίβλεψη της αστυνομίας, των φυλακών και των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, υπό τον κυβερνήτη της Βιρτζίνια, Γκλεν Γιάνγκκιν, σύμμαχο του Τραμπ. Στη Βιρτζίνια, ο Κόουλ διετέλεσε υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας, από το 2023 έως το 2025.

Προ αυτού, ήταν πράκτορας με πολλές ιδιαίτερες αποστολές στο εξωτερικό και εμπειρία σε αυτό που λέει πως θέλει να πετύχει ο Τραμπ: την καταπολέμηση των εμπόρων που έχουν κατακλύσει τις ΗΠΑ με παράνομα ναρκωτικά.

Βετεράνοι της Drug Enforcement Administration είχαν ασκήσει πιέσεις κατά του Κόουλ, αμφισβητώντας τα προσόντα του. Οι συνάδελφοι του τον έχουν περιγράψει ως δραστήριο, ανταγωνιστικό και μερικές φορές σκληρό πράκτορα.

Ο πρώην παίκτης του λακρός, εντάχθηκε στη DEA το 1997 στη μάχη εναντίον των ναρκωτικών. Είχε είπε ωστόσο, πως τον ενδιέφερε περισσότερο η δυνατότητα να αναλάβει πόστο σε ξένη χώρα.

Σύμφωνα με το Hill είχε εξηγήσει ότι «ήθελα τα παιδιά μου να μεγαλώσουν με ποικιλομορφία. Ήθελα τα παιδιά μου να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς. Ήθελα τα παιδιά μου να εξερευνήσουν διαφορετικές χώρες και ήθελα να θυμούνται και να βλέπουν πόσο σπουδαία είναι αυτή η χώρα, κάθε φορά που επιστρέφουμε σπίτι».

Πέρασε 20 χρόνια στην DEA και ανέλαβε πόστα στην Μπογκοτά της Κολομβίας, στην Καμπούλ του Αφγανιστάν και το Μέξικο Σίτι, ενώ του ανατέθηκαν διευθυντικές θέσεις στο Ντάλας και την Ουάσινγκτον.

Το Plan Colombia που κατηγορήθηκε για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Στις αρχές του 2000, ως νέος στο σώμα στάλθηκε στην Μπογκοτά, Οι ΗΠΑ “έτρεχαν” εκεί από το 1999 την επιχείρηση Plan Colombia. Ήταν μια φιλόδοξη επιχείρηση –αξίας 7.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων- και αφορούσε την στρατιωτική και τη διπλωματική υποστήριξη της χώρας.

Χρηματοδοτήθηκε κυρίως, από την ηγεσία της Κολομβίας, υπό τον πρόεδρο Αντρές Παστράνα (κάλυψαν τα 4 δισεκατομμύρια) και απήλαυσε την υποστήριξη του Μπιλ Κλίντον, ο οποίος ενέκρινε “ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα εξωτερικής βοήθειας στη Λατινική Αμερική”. Ήταν 1.3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Είχε ως στόχο την εξάλειψη της διαφθοράς, την καταπολέμηση των ανταρτών και των καρτέλ ναρκωτικών και δη του Μεδεγίν και τη μείωση της καλλιέργειας και της παραγωγής κοκαΐνης. Έως το 2016 (και τον πρόεδρο Ομπάμα), μειώθηκε σημαντικά η βία, αποδυναμώθηκαν τα καρτέλ και το κράτος ανέκτησε τον έλεγχο μεγάλου μέρους της επικράτειας.

Προφανώς και όλα αυτά δεν έγιναν… με τον σταυρό στο χέρι. Η επιχείρηση αντιμετώπισε πολλές κατηγορίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών δεσμών με παραστρατιωτικούς, όπως και για περιβαλλοντικές ζημιές από τους εναέριους ψεκασμούς στις ύποπτες καλλιέργειες.

Η παραγωγή πήγε σε άλλες περιοχές, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι ο Plan Colombia έδωσε προτεραιότητα στις στρατιωτικές λύσεις έναντι της κοινωνικής ανάπτυξης.

Η δολοφονία 10 συνεργατών του

«Κάναμε καταπληκτικά πράγματα» είπε ο ίδιος για όσα έκανε στην Μπογκοτά «εργαζόμασταν σε μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διαφθοράς, εναντίον μερικών από τους υψηλότερους αξιωματούχους της κολομβιανής κυβέρνησης. Αλλά στις 22 Μαΐου 2006 όλα κατέρρευσαν για μένα».

Εκείνη την ημέρα, δέκα αξιωματικοί με τους οποίους συνεργαζόταν ο Κόουλ πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από Κολομβιανούς στρατιώτες, οι οποίοι αργότερα καταδικάστηκαν για συνεργασία με καρτέλ.

Ένας πληροφοριοδότης μπήκε στα γραφεία της κολομβιανής ομάδας του και έδωσε την πληροφορία ότι οι άντρες του Ντιέγκο Μοντόγια (βλ. ηγέτης του καρτέλ Norte del Valle Cartel) είχαν κρύψει κοκαΐνη στην πόλη Χαμουντί. Ο επικεφαλής της ομάδας ζήτησε την έγκριση ανώτερων αστυνομικών αξιωματούχων, αλλά όχι της DEA, πήρε εννέα από τους πράκτορες του και πήγαν να ερευνήσουν.

Καθώς έφτασαν στην απομονωμένη τοποθεσία, δέχονταν πυροβολισμούς επί 20 λεπτά. Σκοτώθηκαν όλοι.

Όταν ο Κόουλ έφτασε στο σημείο το βράδυ, είδε τα πτώματα των φίλων του, με τους στρατιώτες του κολομβιανού στρατού που έκαναν την επίθεση να είναι ακόμα στην πλαγιά του λόφου από πάνω τους.

Λίγες μέρες μετά το συμβάν, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας πήρε την οικογένεια του και έφυγαν από την Κολομβία. Πήγαν στο Αφγανιστάν, όπου διαπίστωσε ξανά ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον πόλεμο ήταν μερικές φορές τόσο εμπλεκόμενοι στο εμπόριο ναρκωτικών όσο και οι αντάρτες Ταλιμπάν που πολέμησαν.

Η επιχείρηση στο Ντάλας που κατέληξε σε απαγωγές και δολοφονίες

Με την επιστροφή του στις ΗΠΑ ο Κόουλ μετακόμισε στο γραφείο της DEA στο Ντάλας, ως επιβλέπων έρευνας για τα μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών. Ήταν γνωστός για την πίεση που ασκούσε στους συνεργάτες του, να δημιουργούν μεγάλες υποθέσεις και να κατάσχουν τα μεγαλύτερα δυνατά φορτία.

Στις 9 Μαρτίου του 2011, όπως αναφέρεται σε κυβερνητικά αρχεία, το γραφείο του έλαβε -από έμπορο που είχε συλληφθεί και ήθελε να συνεργαστεί με τις αρχές, για να γλιτώσει τις χειρότερες ποινές- μια λίστα με τηλεφωνικούς αριθμούς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, για την παρακολούθηση των ηγετών των Los Zetas -καρτέλ με έδρα στο Τέξας.

Εισήγαγε τους οκτώ αριθμούς και έναν κωδικό PIN για ένα από τα τηλέφωνα, σε μια ασφαλή βάση δεδομένων της υπηρεσίας. Μετά προώθησε τα τηλέφωνα στα γραφεία της αμερικανικής DEA στο Μεξικό, που τα προώθησαν σε εκπαιδευμένη, από την DEA, μονάδα της μεξικανικής αστυνομίας, η οποία με τη δική της σειρά ενημέρωσε το καρτέλ.

Οι Zetas “απάντησαν”, απαγάγοντας και σκοτώνοντας όποιον ήταν ύποπτος για συμμετοχή στη διαρροή στην συνοριακή πόλης, Αλιέντε.

Μετά το Ντάλας, ο έμπιστος του Τραμπ πέρασε μια τετραετία στα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας στην περιοχή της Ουάσινγκτον, παρακολουθώντας τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου να συνεργάζονται με τους Μεξικανούς, στο “κυνήγι” των καλά προστατευμένων βαρόνων ναρκωτικών -πχ ο El Chapo.

Aυτή η συνεργασία έληξε όταν ο νέος πρόεδρος του Μεξικού, Λόπεζ Ομπραδόρ παραμέρισε την DEA και υποσχέθηκε να καταπολεμήσει το εμπόριο ναρκωτικών «με αγκαλιές και όχι σφαίρες».

Η αποστολή στο Μεξικό και η αδιαφορία των αξιωματούχων

Σύμφωνα με το ProPublica, την άνοιξη του 2019, η τότε νέα μεξικανική κυβέρνηση είχε διακόψει το μεγαλύτερο μέρος της συνεργασίας της χώρας με τις ΗΠΑ, επί της καταπολέμησης στη διακίνηση των ναρκωτικών.

Τότε οι ΗΠΑ επιστράτευσε μια μικρή ομάδα πρακτόρων, ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με έναν διαφορετικό τρόπο. Αφού δεν μπορούσαν να βρουν Μεξικανούς αξιωματούχους για να συνεργαστούν, θα κυνηγούσαν τους διεφθαρμένους που προστάτευαν τους διακινητές.

Ο επικεφαλής ήταν ο Κόουλ.

Με τους συνεργάτες του έψαξαν σε βάσεις δεδομένων και δικαστικά αρχεία, συνέταξαν φακέλους για Μεξικανούς αξιωματούχους που ήταν ύποπτοι για συνωμοσία με τη μαφία και μήνες αργότερα, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς χρησιμοποίησαν αυτά τα στοιχεία, για να απαγγείλουν κατηγορίες σε έναν πρώην υπουργό ασφαλείας, τον Τζενάρο Γκαρσία Λούνα -την πιο σημαντική μεξικανική προσωπικότητα που έχει καταδικαστεί ποτέ για κατηγορίες διαφθοράς ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

«Ενώ η κυβέρνηση Μπάιντεν χαιρέτισε την δίωξη του Γκαρσία Λούνα, ως απόδειξη του σθένους της στην καταδίωξη της διαφθοράς, εργάστηκε το ίδιο επιμελώς για να αποφύγει ενέργειες δίωξης ναρκωτικών που θα μπορούσαν να εναντιωθούν στον Λόπεζ Ομπραντόρ και να θέσουν σε κίνδυνο τη βοήθειά του στον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης».

Ο Κόουλ επιδίωξε την προαγωγή -ήθελε τη διεύθυνση του γραφείου της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Πόλη του Μεξικού-, αλλά τον προσπέρασαν.

Απογοητευμένος, συνταξιοδοτήθηκε το 2020, εργάστηκε σε εταιρεία software και το 2023 επιλέχθηκε για γραμματέας δημόσιας ασφάλειας της Βιρτζίνια. Από εκεί μέσω του κυβερνήτη-φίλου του Τραμπ, έγινε επικεφαλής της DEA και τώρα, της Ουάσινγκτον -υπό τις οδηγίες του ανθρώπου που τον εμπιστεύτηκε και είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.