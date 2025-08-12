Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέπτυξε Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον, σε μια ιστορική επίθεση στην αυτονομία της πρωτεύουσας, επικαλούμενος λόγους, που δεν επιβεβαιώνουν τα γεγονότα.

Εν όψει της συνάντησης του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, των διαβουλεύσεων για όσα κάνει το Ισραήλ στη Γάζα και των διαπραγματεύσεων με κάθε χώρα στην οποία έχει επιβάλει δασμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε το χρόνο να αναπτύξει την Εθνοφρουρά και την ομοσπονδιακή αστυνομία στην Ουάσινγκτον, για να θέσει την πρωτεύουσα των ΗΠΑ υπό ομοσπονδιακό έλεγχο.

Γιατί;

Είπε πως πρόκειται για έκτακτη ανάγκη δημόσιας ασφάλειας, με την εγκληματικότητα να ‘χει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Μεταξύ άλλων, είπε ότι «η πρωτεύουσά μας έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες, περιπλανώμενες συμμορίες οπλισμένων νέων, μανιακούς πρώην ναρκoμανείς και άστεγους, και δεν πρόκειται να αφήσουμε να συμβεί άλλο αυτό. Δεν πρόκειται να το δεχθούμε».

Τα δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό, ωστόσο ο Τραμπ δεν άφησε τις λεπτομέρειες να του χαλάσουν την “κατάληψη” ενός συμβολικού στόχου, ενός δημοκρατικού προπυργίου, με ποσοστό 90% να έχει ψηφίσει την Κάμαλα Χάρις το 2024.

Oι αναλυτές έκαναν λόγο για «ιστορική επίθεση, στην αυτονομία της πρωτεύουσας».

Οι επικριτές, συμπεριλαμβανομένου του γερουσιαστή Ντικ Ντέρμπιν και του Γενικού Εισαγγελέα της Ουάσινγκτον, Μπράιαν Σβαλμπ, έχουν χαρακτηρίσει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς ως «πολιτικό θέατρο», υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ υπερβάλλει ως προς το έγκλημα, ώστε να αποσπάσει την προσοχή από άλλα ζητήματα -ή για να δείξει δυνατός εν όψει της συνάντησης του με τον Πούτιν.

Ακολουθεί ένα γενικότερο fact checking, για τη δεύτερη ανάπτυξη στρατιωτών της Εθνοφρουράς από τον Τραμπ και την ανάληψη του ομοσπονδιακού ελέγχου του αστυνομικού τμήματος πόλης, για “έκτακτη ανάγκη δημόσιας ασφάλειας”.

Ο νόμος Posse Comitatus… και ο Τραμπ

Η πρώτη ανάπτυξη Εθνοφρουράς, επί Τραμπ ήταν αυτή του περασμένου Ιουνίου στο Λος Άντζελες, όπου αναπτύχθηκαν 4.000 στρατιώτες και 700 πεζοναύτες, για να καταστείλουν διαμαρτυρίες που σχετίζονταν με τις επιδρομές μετανάστευσης.

Ο Τραμπ είχε κάνει επιλεκτική χρήση γεγονότων στα social media, για να πείσει πως επικρατεί χάος στην πόλη και είχε εξηγήσει ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς ήταν ο τρόπος που είχε να προστατέψει την ομοσπονδιακή περιουσία και τους πράκτορες του κράτους.

Ήταν πρώτη φορά από το 1965 (και τον Λίντον Τζόνσον στην Αλαμπάμα -για να προστατεύσει τους διαδηλωτές για τα πολιτικά δικαιώματα, κατά τη διάρκεια πορείας τους που γινόταν ενάντια στις επιθυμίες του κυβερνήτη, Τζορτζ Γουάλας), που ένας πρόεδρος ανέπτυξε την Εθνοφρουρά σε μια πολιτεία, χωρίς τη συγκατάθεση του κυβερνήτη, εγείροντας ερωτήματα για το μέλλον της στρατιωτικής ανάπτυξης σε εσωτερικές υποθέσεις.

Η επέμβαση δεν είχε την έγκριση του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσον, ο οποίος κατέθεσε αγωγή πιθανή παραβίαση του Νόμου Posse Comitatus.

Πρόκειται για ομοσπονδιακό νόμο που θεσπίστηκε το 1878 και περιορίζει τη χρήση ομοσπονδιακών στρατιωτικών δυνάμεων (στρατός, πολεμική αεροπορία, ναυτικό, πεζοναύτες και διαστημική δύναμη) για την επιβολή εσωτερικών νόμων στις ΗΠΑ, εκτός εάν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από το Σύνταγμα ή το Κογκρέσο.

Ο όρος “posse comitatus” αναφέρεται στην ιστορική πρακτική, κατά την οποία ένας σερίφης μπορούσε να επιστρατεύσει πολίτες για να επιβάλει το νόμο. Ο νόμος αποσκοπεί στο να αποτρέψει τη χρήση του στρατού ως αστυνομικής δύναμης εντός των ΗΠΑ, προστατεύοντας τη δημοκρατία και τις πολιτικές ελευθερίες από στρατιωτική παρέμβαση σε πολιτικά ζητήματα.

Στην αγωγή του Νιούσον, ο Τραμπ θύμισε πως, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο νόμος περί Εσωτερικής Διακυβέρνησης, του 1973 επιτρέπει στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να πάρει τον έλεγχο της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, για έως και 30 ημέρες, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μπορεί και να αναπτύξει την Εθνοφρουρά, την οποία διοικεί άμεσα ο Πλανητάρχης, στην πόλη.

Νομικοί εμπειρογνώμονες διευκρινίζουν πως αυτό που έκανε ο Τραμπ δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία, με την εγκληματικότητα -την οποία προέβαλε ως αιτία- να μειώνεται και ότι αν παραταθεί πέραν των 30 ημερών χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας θα αντιμετωπίσει πρόβλημα.

Το fact checking της ανάπτυξης Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

1) «Η Ουάσινγκτον είναι από τα χειρότερα μέρη στη Γη, μια από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον κόσμο, εκτός ελέγχου βίαιο έγκλημα».

Πρόκειται για λανθασμένη/παραπλανητική ανάλυση δεδομένων, με πολλαπλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον, του FBI και αναλύσεις από μη κομματικούς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο Ποινικής Δικαιοσύνης, να δείχνουν ότι το βίαιο έγκλημα στην Ουάσινγκτον έχει μειωθεί σημαντικά από το 2023 -των 274 ανθρωποκτονικών που ήταν οι περισσότερες από το 1997. Χαρακτηριστικά, το 2024 έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών και το 2025 μειώθηκε κατά 26% επιπλέον, σε σχέση με το 2024.

Συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2024, φέτος οι ανθρωποκτονίες μειώθηκαν κατά 12%, οι ληστείες κατά 29%, οι βιαιοπραγίες κατά 20% και οι κλοπές αυτοκινήτων κατά 37%.

2) «Το ποσοστό ανθρωποκτονιών στην Ουάσινγκτον (27.54 ανά 100.000 ανθρώπους) για το 2024 είναι υψηλότερο από πόλεις, όπως η Μπογκοτά (15.1), το Μέξικο Σίτι (10.6), το Ισλαμαμπάντ (9.2), τη Λίμα (7.6), το Παρίσι (1.64), το Λονδίνο (1.1) και τη Μαδρίτη (1.1).

Τα στοιχεία είναι ακριβή. Σύμφωνα τώρα, με το WorldAtlas, η Ουάσινγκτον είναι στην 69η θέση των 100 πιο επικίνδυνων πόλεων, παγκοσμίως, βάσει της συνολικής εγκληματικότητας 69η μεταξύ των 100 πιο επικίνδυνων πόλεων του κόσμου, με βάση τη συνολική εγκληματικότητα.

Το Ντιτρόιτ και το Σικάγο είναι πιο ψηλά. Ειρήσθω εν παρόδω, η εθνική τάση δείχνει μείωση 30% στις ανθρωποκτονίες σε όλες τις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ. Ο δε, αριθμός των ανθρωποκτονιών στην Ουάσινγκτον το 2024 (187) ήταν χαμηλότερος από ό,τι το 2020 (198), το τελευταίο έτος της πρώτης θητείας του Τραμπ.

3) Η εγκληματικότητα στην Ουάσινγκτον «χειροτερεύει, δεν βελτιώνεται» και είναι «εκτός ελέγχου».

Όπως διαβάσατε ήδη, τα βίαια εγκλήματα στην Ουάσινγκτον έχουν μειωθεί από το πικ του 2023. Τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν μείωση κατά 26% στα βίαια εγκλήματα, μείωση κατά 12% στις ανθρωποκτονίες (99 το 2025, έως τις 10 Αυγούστου) και μείωση κατά 37% στις κλοπές αυτοκινήτων (188 το 2025, έναντι σχεδόν 300 το 2024 για την ίδια περίοδο)

Ο ειδικός σε δεδομένα εγκληματικότητας, Τζεφ Άσερ, σημείωσε ότι το ποσοστό βίαιων εγκλημάτων στην Ουάσινγκτον το 2024 ήταν το δεύτερο χαμηλότερο από το 1966 και οι τάσεις του 2025 συνεχίζουν αυτή την πτώση.

Ως εκ τούτου, το πικ του 2023 (274 ανθρωποκτονίες, 959 κλοπές αυτοκινήτων) ήταν πραγματικό, αλλά έκτοτε έχει αντιστραφεί, κάτι που παρέλειψε να πει ο Τραμπ.

4) Το ποσοστό ανθρωποκτονιών στην Ουάσινγκτον το 2023 ήταν το υψηλότερο «πιθανώς ποτέ».

Οι 274 ανθρωποκτονίες του 2023 ήταν οι περισσότερες, μετά το 1997. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 και στις αρχές του ‘90, κατά τη διάρκεια της κρίσης του κρακ η Ουάσινγκτον είχε πολύ υψηλότερους αριθμούς ανθρωποκτονιών. Το 1990 και το 1991 ξεπέρασε τις 470. Παρεμπιπτόντως, εκείνα τα χρόνια ο πληθυσμός ήταν πολύ μικρότερος -από τους σημερινούς 700.000 ανθρώπους.

5) Πρόσφατα βίαια περιστατικά, όπως η επίθεση σε υπάλληλο της κυβέρνησης Τραμπ, «δικαιολογούν ομοσπονδιακή παρέμβαση».

Το στοιχείο αυτό είναι μισή αλήθεια. Άρα δεν είναι αλήθεια. Η επίθεση στον Έντουαρντ Κόρισταϊν, υπάλληλο του Υπουργείου Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια απόπειρας κλοπής αυτοκινήτου κοντά στο Logan Circle, όντως έγινε -και αναφέρθηκε από τον Τραμπ ως “καταλύτης” για τις πράξεις του.

Έκανε λόγο για «καραβάνια μαζικής νεανικής εξέγερσης σε όλους τους δρόμους της πόλης, όλες τις ώρες της ημέρας» και υπέδειξε στις αρχές επιβολής νόμου να αντιδράσουν πιο επιθετικά. Συγκεκριμένα, δήλωσε «οι νέοι αντιδρούν έως ότου τους εξοντώσεις. Είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν».

Δύο έφηβοι συνελήφθησαν σε σχέση με το περιστατικό που ήταν πραγματικό και βίαιο, ωστόσο η αναφορά του ως δικαιολογία μιας ευρείας ομοσπονδιακής κατάληψης της εξουσίας και ανάπτυξης της Εθνοφρουράς, είναι παραπλανητική, δεδομένης και της συνολικής μείωσης των βίαιων εγκλημάτων.

Το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εστίασε σε αυτό το μεμονωμένο συμβάν, αγνοεί τις ευρύτερες τάσεις δεδομένων και τις τοπικές προσπάθειες, όπως η δημιουργία νέας μονάδας δίωξης ανηλίκων στην αστυνομία της πόλης και οι εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας για νέους, οι οποίες -δεδομένα- έχουν συμβάλει στη μείωση της εγκληματικότητας: σύμφωνα με την Washington Post στην Ουάσινγκτον έγιναν περίπου 900 συλλήψεις νέων φέτος, αριθμός 20% μικρότερος από πέρυσι. Οι 200 ήταν για φερόμενα βίαια εγκλήματα και περισσότερες από 40 για κλοπές αυτοκινήτων.

6) Η τοπική αυτοδιοίκηση της Ουάσινγκτον έχει «χάσει τον έλεγχο της δημόσιας ασφάλειας».

Πρόκειται για παραπλανητική ανάλυση δεδομένων. Τα στοιχεία για τη μείωση της βίαιης εγκληματικότητας τα διαβάσατε ήδη. Όπως και για επιπλέον μέτρα που έχουν εφαρμόσει οι αρχές της όλης, όπως τη νέα μονάδα δίωξης ανηλίκων.

Συνεπώς, ο ισχυρισμός του Τραμπ απορρίπτει τις τοπικές επιτυχίες και αποδίδει τη μείωση της εγκληματικότητας στην ομοσπονδιακή παρέμβαση, παρά το γεγονός ότι οι τοπικοί αξιωματούχοι και τα δεδομένα υποδηλώνουν το αντίθετο.

7) Η αστυνομία της Ουάσινγκτον «μπορεί να φτιάχνει τα νούμερα» για να υποαναφέρει τα εγκλήματα.

Το συνδικάτο που εκπροσωπεί τους αστυνομικούς της Ουάσινγκτον ισχυρίστηκε ότι το τμήμα μπορεί να χειραγωγεί τις ταξινομήσεις εγκλημάτων, ώστε να παρουσιάζει μια πιο αισιόδοξη εικόνα, ισχυρισμός που ενισχύθηκε από τον Τραμπ. Ωστόσο, δεν παρουσιάστηκαν αποδεικτικά στοιχεία. Ειδικοί σε δεδομένα εγκληματικότητας σχολίασαν ότι ανεξάρτητες πηγές, όπως τα δεδομένα πυροβολισμών “ShotSpotter” και τα δεδομένα τραυματισμών από πυροβόλα όπλα σε νοσοκομεία, επιβεβαιώνουν τη μείωση της ένοπλης βίας.

Υποδηλώνουν ότι η τάση είναι πραγματική. Έχουν επισημανθεί μικρές αποκλίσεις στα δημόσια δεδομένα της Ουάσινγκτον σε σχέση με τις εκθέσεις του FBI. Οι έχοντες γνώση τις αποδίδουν σε προβλήματα αναφοράς και όχι σε σκόπιμη παραπλάνηση.