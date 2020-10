DIME Awards 2020: Η 24MEDIA απέσπασε 4 βραβεία

Τέσσερα βραβεία απέσπασε ο όμιλος της 24MEDIA στα DIME Awards 2020, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά, γιατί ξεχωρίζει, πρωτοπορεί και παραμένει ο κορυφαίος digital publisher όμιλος στην Ελλάδα.

ADVERTISING

Η 24MEDIA, ήταν από τους πρωταγωνιστές της βραδιάς καθώς απέσπασε τέσσερα σπουδαία βραβεία: Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Best CSR Initiative | Covid-19 για τις Μουσικές Αγάπης: The Unplagued Concert, Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Best Breaking News Reporting για το KOBE24: Kobe Bryant Takeover by Sport24.gr, Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία Native Advertising Campaign για το vintage καλοκαίρι του Ladylike.gr by Fix Άνευ και Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία Best Good News Coverage | Covid-19 για την ενότητα Good News από το News247.gr.

Επιπλέον, στην κατηγορία Best Engagement Strategy η BGM OMD | Beiersdorf απέσπασε το Ασημένιο Βραβείο για την Καλύτερη Ομάδα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου από το Sport24.gr και το NIVEA MEN.

Η τελετή απονομής των φετινών Digital Media Awards πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία για 7η χρονιά την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, όπου στελέχη της ελληνικής ψηφιακής αγοράς συγκεντρώθηκαν για να βραβεύσουν τις βέλτιστες πρακτικές στον απαιτητικό χώρο των Ψηφιακών Εκδόσεων.

Τις υποψηφιότητες αξιολόγησε Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 35 experts των Digital Media με Πρόεδρο την Helen Konstantopoulos, Vice President, International Circulation & Development των The New York Times.